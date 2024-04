„Řekněte to lidem ještě před volbami.“ Okamura poslal výzvu Babišovi

SPD již před dvěma lety sesbíralo dostatek podpisů od občanů pod petice proti migraci a proti přijetí eura a tyto vaše petice již byly předloni v tomto volebním období veřejně projednány ve Sněmovně. Nyní petice na stejná témata odevzdalo do Sněmovny i hnutí ANO. Co na to říkáte?

Kolegové z ANO mají sice dva roky zpoždění, než otevřeli oči, ale těší mě, že se inspirovali u SPD. My jsme začali sbírat podpisy pod tyto petice již před dvěma lety v době, kdy bylo důležité vyvinout tlak na Fialovu vládu, aby odmítla migrační pakt EU i euro. Naše petice se již ve Sněmovně veřejně projednaly, ale vládní pětikoalice kašle na názory občanů, kteří z většiny nechtějí ani migranty, ani euro. Takže mi nevadí, že si ANO teď před volbami do Evropského parlamentu sesbíralo petice se stejným obsahem, byť opožděně, jelikož to jsou důležitá témata, i když je to ze strany ANO teď před volbami spíše jen marketing, protože migrační pakt byl již mezitím přijat. Škoda, že se k nám nepřidali už před dvěma lety, když se ještě migrační pakt tvořil a kdy bylo důležité včas zatáhnout za jeden provaz. Tehdy SPD ve Sněmovně bojovalo proti migraci osamoceně.

Je také třeba připomenout, že hnutí ANO společně s vládní pětikoalicí po celou dobu plně podporuje imigranty z Ukrajiny a posílání peněz a zbraní Ukrajincům. Hnutí SPD je jediné proti. A Andrej Babiš v minulosti veřejně vyzýval i k přijímání imigrantů ze Sýrie do České republiky, což je veřejně známá a ihned dohledatelná informace, kterou ocitoval například Český rozhlas.

V této souvislosti připomenu, že pro více než polovinu občanů ČR představují Ukrajinci problém. Podle průzkumu CVVM si většina lidí myslí, že Česko přijalo více imigrantů z Ukrajiny, než je schopno zvládnout. Tak uvažuje 58 % lidí. Podle hnutí SPD přišel čas, aby se Ukrajinci začali vracet domů. Pro možnost trvalého usazení ukrajinských imigrantů v ČR se v aktuálním průzkumu vyjádřila jen zhruba desetina lidí. Tři pětiny upřednostňují pouze dočasné přijetí s následným návratem, jakmile to bude možné. A 28 % respondentů si myslí, že by stát uprchlíky z Ukrajiny neměl přijímat vůbec. Z perspektivy celé České republiky uprchlíci z Ukrajiny představují problém podle více než poloviny dotázaných.

Hnutí ANO sdělilo ústy Andreje Babiše, Aleny Schillerové či Karla Havlíčka, že nechce s SPD do vlády. Co vy na to?

Bohužel šlo ze strany premiéra o lokajskou návštěvu, kdy premiér servilně poklonkoval Velkému bratrovi ze zámoří. Jako nezdar hodnotí Fialovu cestu do USA i nezávislí televizní komentátoři. Je také škoda, že se nesešel i s Donaldem Trumpem, který bude letos možná budoucím prezidentem USA. Politika české vlády vůči USA je v současnosti v naprosto závislém koloniálním postavení. Fiala až na výjimky během návštěvy nehájil české zájmy, ale zájmy americké a ukrajinské.

Asi nejzajímavějším tématem ve Sněmovně uplynulého týdne byla mimořádná schůze k migračnímu paktu EU. Rozptýlil ministr vnitra Vít Rakušan vaše obavy z tohoto paktu?

Rozhodně ne. Naopak se potvrdil černý scénář. Žádná výjimka pro Českou republiku neexistuje. Už i mainstreamová média píší o lhaní vlády a Rakušana. Migrační pakt schválený Evropským parlamentem a podporovaný Fialovou vládou ukládá zemím buď přijmout nelegální imigranty, nebo zaplatit do společného fondu. A v další fázi již pouze povinně přijmout.

Přerozdělovat se má minimálně 30 tisíc afrických, islámských a dalších migrantů ročně, a pokud země nebude chtít migranta přijmout, bude muset do společného fondu zaplatit 20 tisíc eur, tedy přes půl milionu korun za každého odmítnutého migranta, nebo v další fázi stejně migranty přijmout. Počet přerozdělených migrantů, stejně jako zaplacená částka, se přitom mohou dál zvyšovat. Vládní pětikoalice zničí naši zemi. Hnutí SPD je zásadně proti migračnímu paktu EU a nebudeme ho respektovat. Je to jeden z mnoha důvodů, proč chceme být součástí příští vlády.

Na přípravě migračního paktu se aktivně podíleli představitelé Fialovy vládní pětikoalice, přičemž ministr vnitra Vít Rakušan jej svým hlasováním na Radě ministrů vnitra EU v první fázi aktivně podpořil a výsledné schválení těchto předpisů uvítal. Při dalších jednáních a rozhodováních se zástupci Fialovy vlády alibisticky zdrželi hlasování, zatímco například zástupci Slovenska, Maďarska a Polska vždy aktivně hlasovali proti.

Vít Rakušan ale ohledně zmíněné výjimky ve Sněmovně řekl, že bude platit jen do doby, dokud zde budou ukrajinští uprchlíci, a citoval, že to potvrdila i eurokomisařka Ylva Johanssonová, která má migraci v gesci.

Chci připomenout, že Ylva Johanssonová naprosto explicitně podporuje masovou imigraci do Evropy, a to i z afrických a muslimských zemí. A pokud jde o to, že pokud zde budou ukrajinští uprchlíci, nebudeme údajně muset přijímat jiné uprchlíky, to je věcí interpretace těch nařízení. Nikde tam není explicitně řečeno a zaručeno, že po nás povinnou solidaritu kvůli přijetí Ukrajinců nebude nikdo chtít. A prostě platí, že dříve či později po nás bude Evropská unie požadovat tu povinnou solidaritu s tím, že převezmeme imigranty, nebo budeme platit to výpalné. Tak to prostě je.

Ze západní Evropy teď máme nyní mnoho zpráv, jak tam multikulturalismus, masová imigrace a islamizace způsobují problémy. A je jasné, že někteří západní politici chtějí tyto problémy přenést na jiné státy. Že západní Evropa tlačí na přerozdělování migrantů, je tedy logické. Jejich země, přesněji velké části jejich měst, jsou doslova ochromeny. S migranty přišel zločin, extrémní růst násilí, terorismus, znásilňování, loupeže, vraždy a každodenní teror vůči normálním původním Evropanům. A pravda, migranti se zabíjejí i sami mezi sebou, ať už ve válkách gangů, nebo vraždí takzvaně kvůli cti.

Jaké zprávy myslíte?

Zmíním jen poslední aktuality. Například že princip multikultury v německých školách selhal, přiznala Karin Prienová (CDU), ministryně školství spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko. Násilí mezi studenty je podstatně horší, než vedení škol a politici přiznávají, varoval také kouč prevence Carsten Stahl. Podle jeho slov problém zamlčují ze strachu o svou dobrou pověst. „Čím více dětí z různých prostředí se sejde, tím větší je pravděpodobnost, že budou konflikty větší,“ řekla Prienová.

To je přece jasné, že multikulturalismus přináší konflikty. Kultura nejsou jenom artefakty typu oblečení či umění, ale především sdílené hodnoty. A pokud se hodnoty jednotlivých členů společnosti radikálně liší, taková společnost se rozpadá a mezi příslušníky rozdílných kultur v ní dochází ke konfliktům.

Dále, mateřské školky v mnohých německých městech musí hlídat bezpečnostní agentury. Důvod? Agresivní rodiče, kteří vyhrožují personálu školky a ohrožují ho, prodej drog v nejbližším okolí budovy či válka v Gaze, píše web týdeníku Focus a u nás Novinky. Ačkoli je zřejmé, že se jedná o problém, který způsobují imigranti, v článcích o nich není nikde ani zmínka. Jsou zde pouze jen náznaky, že jde o „Gazu“ či prodej drog, přitom je jasné, že toto je spojeno s kriminalitou imigrantů.

Ve švédském Skärholmenu, který je součástí Stockholmu, zastřelil muže migrantský gang několika mladistvých, když šel se svým synem k bazénu. A neprůstřelná vesta se podle tamních médií stává módním doplňkem švédských školáků.

Německé úřady také zadržely tři chlapce a čtyři dívky ve věku 13 až 16 let. Děti plánovaly jménem teroristického Islámského státu útoky nožem na policisty a křesťany v kostelech a ničení svatostánků Molotovovými koktejly. Takovéto a podobné zprávy jsou čím dál častější. Muslimští imigranti se totiž často nezačlenili do společnosti a mnohdy nenávidí původní Evropany, což je v souladu s islámem. Západní Evropa sklízí otrávené plody masové imigrace a multikulturalismu.

To v naší zemi nesmíme dopustit. Proto odmítáme migrační pakt EU s kvótami na imigranty a migranty z afrických a islámských zemí!

Poslanecká sněmovna schválila, že u data 1. května bude v kalendáři uvedeno, že jde o významný den – Den přistoupení České republiky k Evropské unii…

Lidé vidí, jaké blbosti pětikoalice a hnutí ANO řeší ve Sněmovně místo toho, aby se řešily problémy občanů. Takže máme tu nový ideologický neomarxistický svátek – s Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak. Byli proti tomu všichni přítomní poslanci hnutí SPD. Pro hlasovali poslanci pětikoalice a hnutí ANO včetně místopředsedů ANO Karla Havlíčka a Aleny Schillerové.

Hnutí SPD prosazuje právo na referendum o EU. Občané mají právo znovu hlasovat, protože Evropská unie se od našeho vstupu zatím změnila v unii dluhovou, imigrační a klima-fanatickou.

Když jsme u Evropské unie, tak bych zmínil, že v Evropské unii se připravuje další obrovské společné zadlužení, na které doplatíme.

Jaké zadlužení?

S návrhem vytvoření další společné evropské půjčky přišel bývalý šéf Evropské centrální banky Mario Draghi. Má pověření přímo od Evropské komise. Chce, aby EU vydala dluhopisy, za které by ručily a splácely je všechny členské unijní státy, stejně jako k tomu došlo v roce 2021 (splátky NextGenerationEU mají probíhat až do roku 2058). Vypůjčené peníze se mají používat i na tzv. zelenou tranzici. Společná půjčka je i dalším krokem k evropskému superstátu a k federálnímu rozpočtu a případně i k federálním daním. Hnutí SPD odmítá další zadlužování a nyní na úrovni Evropské unie! Podle oficiálních odhadů by Evropa potřebovala ode dneška do roku 2030 každoroční investice do ekonomiky ve výši 650 miliard eur a od roku 2040 dokonce 800 miliard eur.

Když jsme u Bruselu, co jste říkal zásahu belgické policie proti konferenci národních konzervativců v Bruselu?

Na Západě a v Evropské unii se šíří nová totalita. Vlastenečtí konzervativci včetně Viktora Orbána, Nigela Farage či kandidáta na francouzského prezidenta Erica Zemmoura se chtěli sejít v Bruselu, ale policie na popud místní radnice jejich setkání přerušila s tím, že se prý jedná o narušení veřejného pořádku! A blokovala vstup účastníkům. Šílené. Až následně belgický Nejvyšší správní soud zrušil úterní nařízení místní radnice o ukončení bruselského mezinárodního setkání konzervativních lídrů. Nigel Farage také popsal, že majitelé hotelů, kde se akce měla původně uskutečnit, čelili brutálnímu nátlaku a výhrůžkám, aby akci nedovolili ve svém hotelu. A dokonce bylo zabráněno, aby bylo na konferenci dovezeno jídlo a pití. Takové podobné věci se v Německu běžně dějí vůči AfD ze strany Antify a ultralevicových politiků.

Ministerstvo školství proplácí šéfovi resortu Mikuláši Bekovi (STAN) náhrady výdajů na přechodné ubytování v Praze ve výši bezmála 57.105 korun za měsíc, informoval iDnes. To je i několikrát víc než v případě jiných členů vlády…

Pětikoalice mluví o úsporách, ale rypák má zarytý hluboko v korytech! To je naprosto skandální papalášství, plýtvání a zneužívání veřejných peněz pro soukromý luxus ministra pětikoalice. Sám Bek na tom, že jen za jeho bydlení v Praze resort za tento rok zaplatí přes 684 tisíc, nevidí nic, co by bylo v rozporu s vládními úsporami. 57 tisíc korun nemá měsíčně příjem většina rodin v Česku, ale pan ministr má za tuto částku bydlení! To je nehoráznost.

Kdyby se radši ministr školství staral o to, aby se nesnižovala vzdělanost a schopnosti mezi českými žáky a studenty, k čemuž dochází. Ministr současně připravuje reformu, která má znalosti žáků ještě snížit. A ještě do toho chce zavádět LGBT propagandu. Demisi! Fialova vláda zemských škůdců musí skončit! Svá korýtka si chrání, ale Fialova vláda stále ekonomicky drtí český národ.

Jak ho drtí?

Například podle průzkumu PAQ Research a Českého rozhlasu se každý měsíc dostalo při hospodaření na nulu nebo pod ní 31 % domácností. Kvůli Fialově vládě lidé přišli o velkou část svých úspor, propadly se jim reálné mzdy a životní úroveň.

Inflace ale přece klesá…

Tak, jednak se meziroční inflace počítá z obrovské loňské základny, jednak zdražování dál pokračuje. Například ceny nájemného v bytech vzrostly meziročně o 7 %, ceny vodného a stočného o více než 10 % a ceny elektřiny o 13 %. Přestože se Fialova vláda chlubí průměrnou meziroční inflací ve výši 2 %, nadále pokračuje prudký růst cen klíčových komodit, zboží a služeb. Dle údajů Českého statistického úřadu za letošní březen meziročně dramaticky vzrostla zejména výše poplatku za dálniční známku (o 53 %). Dále meziročně vzrostly ceny nájemného v bytech o 7 %, ceny vodného a stočného o více než 10 % a ceny elektřiny o 13 %. Ceny stravovacích služeb meziročně vzrostly o 8 % a ceny ubytovacích služeb o 9 %, což poškozuje a ohrožuje jak spotřebitele, tak i živnostníky.

Tato situace negativním způsobem ovlivňuje kupní sílu českých domácností, a tím pádem i celkovou spotřebitelskou poptávku. V důsledku toho nelze v blízkém časovém horizontu stále očekávat výraznější hospodářský růst. Je nejvyšší čas ukončit škodlivé působení této Fialovy vlády a vyměnit ji za kompetentní vládu odborníků, která opět nastartuje hospodářský růst, sníží daňové zatížení živnostníků a nekompromisně zajistí snížení cen základních životních potřeb typu potravin, energií a nákladů na bydlení.