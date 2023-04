„Stávkujte!“ Šéfka KSČM vyzývá nespokojenou veřejnost k silnějšímu tlaku na Fialu

reklama

Paní poslankyně, začneme žhavou „novinkou“. Co říkáte na to, co se děje kolem ukrajinského obilí a co říci na přístup vlády?

Snažím se jen věřit tomu, že vláda nehazarduje se zdravím našich občanů jen kvůli snaze zalíbit se EU a hlavně Ukrajině. To by bylo totiž naprosto skandální. Pokud by to bylo na mně, tak bych postupovala stejně jako například Polsko nebo Slovensko, ale i další státy, které se každý den přidávají, a zakázala bych dovoz ukrajinského obilí. Nemyslím si totiž, že by k tomuto kroku jmenované státy přistoupily bez závažných důvodů. V tomto ohledu mě pozitivně překvapil řetězec Kaufland, který sám raději jeden typ mouky stáhl z prodeje!

Nehledě na to, že i Agrární komora České republiky upozornila i na drůbeží maso, které pochází z Ukrajiny. V Polsku nebo na Slovensku se pak přebalí a prodává se na našem trhu.

Na svém facebookovém profilu jste porovnala volební program ODS s realitou. Jakých rozdílů bychom si měli všimnout?

Těch rozdílů je tam celá řada, ale asi nejvýraznější jsou dvě. První je to, že Petr Fiala i jeho vláda absolutně popřeli to, co slíbili – že zamezí zákazu spalovacích motorů po roce 2035 a zbrzdí elektromobilitu, což je základní kámen Green Dealu. Každý si může pustit hřímání Petra Fialy v předvolební debatě, kdy toto říkal – mám ho v některém z dílů mého pořadu Bez obalu. A co pak vláda udělala? Schválila zákaz spalovacích motorů po roce 2035 a ještě v tom hrála aktivní roli.

Druhý moment je slib, jak nebudou zvyšovat daně. To byl naprosto hloupý slib, ale líbivý pro voliče. To samozřejmě porušili – ovšem ne tak, jak by bylo potřeba. Tedy místo toho, aby pětidemolice zvýšila daně těm, kteří i v krizi bohatnou, chystá zvýšit ty druhy daní, jimiž vytáhnou nejvíce peněz z kapes nízko a středně příjmových!

Ve svých příspěvcích mluvíte o tom, že inflace v ČR je o třetinu vyšší než ve zbytku EU. Jak toto vysvětlit a jak by se k tomu měla vláda postavit?

Inflace byl taky takový tahák na voliče, kterým šermovaly vládní strany. A to ve chvíli, kdy se pohybovala kolem 5 %. Za necelé dva roky výsledkem vlády, která se smála 5procentní inflaci, je zdražení o neuvěřitelných 25 % a pokles reálných mezd jen za loňský rok 11 %. A to už vůbec nemluvím o tom, že tato inflace požrala úspory drobných střadatelů.

V minulém rozhovoru jsme mluvili o plánech vlády ohledně zvyšování různých daní, ať už třeba na vodné, stočné, daně, knihy, pivo….. Když jezdíte na besedy s lidmi, co vám k tomu říkají?

Jsou z toho zděšeni, protože často jedou na doraz už teď. Jen zvyšování/nezvyšování DPH, které začal komunikovat ministr financí Stanjura, aby pak premiér řekl, že je to pracovní materiál, by běžnou čtyřčlennou rodinu přišlo na dalších 6 tisíc korun ročně!

Chystají se další protivládní demonstrace. Máte pocit, že to má nějaký velký dopad? Mají pravdu ti, kteří mluví o tom, že jediné, co by mohlo více zapůsobit, je generální stávka? A je reálná v tuto dobu?

Anketa Má smysl demonstrovat proti vládě? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 23164 lidí

Jako KSČM chystáme demonstrace za mír a důstojný život v Plzni v úterý 25. dubna, v Klatovech 17. května a 18. května v Kroměříži.

Podívejme se do Německa. To minulý týden odpojilo své tři poslední jaderné elektrárny. Přitom podle průzkumu je prý většina Němců proti opuštění jádra. Co tento jejich krok ale bude znamenat pro nás?

Podle mě je to zbytečné a unáhlené rozhodnutí. Nahradit jádro uhlím je zcela jistě krokem zpět, což se v Německu stalo. Navíc se ukázalo, že Německo – stejně jako v případě například migrační krize v roce 2015 – nehledí nalevo ani napravo.

