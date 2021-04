„Těch pár mladších nestojí za řeč.“ Imunolog: Děti neočkujte! A za toto by Babiš nesl odpovědnost

ROZHOVOR Bez očkování je ztracena část nejstarší populace a bude to vždycky tak, když se objeví nový virus podobného typu. A že se budou objevovat, to už je dnes téměř jasné. Podle imunologa Jiřího Šinkory je SARS Cov-2 nebezpečný pouze proto, že u nejstarší populace, která nemá z mládí vybudovanou imunitu, může vyvolávat těžší onemocnění a někdy i zabíjet. Těch pár mladších, kteří s ním mají problémy, nestojí statisticky za řeč a hysterické upozorňování na tyto výjimky jen zvyšuje napětí a pocit strachu ve společnosti.

reklama

Od vědkyně v oboru molekulární biologie a genetiky Ireny Koutné, která už rok vede tým zkoumající imunitu na covid-19, zaznělo v rozhovoru pro Seznam Zprávy, že už rok si ničíme imunitu a možná i proto je tolik nemocných. Co tomuto hodně odvážnému tvrzení říkáte? Celý svět si opatřeními a omezeními už rok ničí imunitu?

Tak především jsme my všichni, a snad nejvíce děti, vystaveni mírnému, někdy i většímu stresu, což je jeden z nejlépe popsaných faktorů omezujících imunitu, a to především její tzv. adaptivní, neboli přizpůsobivou složku. Funkce T lymfocytů zabíjejících virem napadené a rakovinné buňky i B lymfocytů, ze kterých vznikají buňky produkující protilátky, je tedy částečně utlumená. Druhým velmi závažným faktorem je ochrana úst a nosu, která zabraňuje cirkulaci mikroorganismů v populaci, a tím pádem opakované nízkodávkové infekci, která je pro vybudování velmi efektivní, mohutné a dlouhodobé imunity proti respiračním virům nezbytná. Všechny respirační viry s námi žijí v rovnováze, cirkulují naší populací a většinou o setkání s nimi vůbec nevíme nebo je zaznamenáme jako nachlazení. SARS Cov-2 je nebezpečný pouze proto, že u nejstarší populace, která nemá z mládí vybudovanou T buněčnou a protilátkovou imunitu může vyvolávat těžší onemocnění a někdy i zabíjet. Těch pár mladších, kteří s ním mají problémy, nestojí statisticky za řeč a hysterické upozorňování na tyto výjimky jen zvyšuje napětí a pocit strachu ve společnosti.

Čím bychom si naopak mohli imunitu zase upevnit? Co z faktorů fyzická aktivita, strava a pobyt na čerstvém vzduchu má nejpozitivnější vliv?

Všechno, co jmenujete. Fyzická aktivita je obecně prospěšná, bohatá strava dodává tělu vše, co potřebuje. Zde bych zdůraznil hlavně přirozené zdroje železa, které imunitní buňky potřebují ke svému množení, a také slunění venku. Vitamín D byl jasně prokázán jako faktor, jehož nedostatek průběh COVID-19 zhoršuje.

Co dalšího ještě hraje pro stav imunity významnou roli?

Dobrá nálada, oprostit se od uměle vyvolávaného strachu z pandemie a neposlouchat bláboly politiků a některých tzv. expertů, kteří tvrdí, že bez očkování jsme ztraceni. Bez očkování je ztracena část nejstarší populace a bude to vždycky tak, když se objeví nový virus podobného typu. A že se budou objevovat, to už je dnes téměř jasné. Stačí se podívat, kdo je vítězem a poraženým této poměrně mírné pandemie. V poslední době mám pocit, že si někdo myslí, že jsme planetu sterilizovali a budeme nesmrtelní.

Psali jsme: Vakcíny nejdříve mladším, staří až později, nabádá primář. Praze hrozí velká katastrofa Lékař: Umírají lidé, které medicína ,,vytvořila”. Až zemře 15 tisíc mladých, zdravých lidí, bude zle. Konec strachu, zde je pravda Prymula není náš šéf. Martin Jan Stránský: Covid? Na toto zapomínáme. A toto je zbytečné Ani „chřipečka“, ani se výrazně bát. Profesorka Vašáková pro PL: Vysvětlete kroky proti covidu lépe

Měli by se ti, co prodělali nemoc covid-19, vůbec ještě nechat očkovat?

Podle mého názoru naprostá většina těch, kteří onemocnění prodělali, žádné očkování nepotřebuje, protože jsou imunní. Jestli je chrání především buněčná nebo protilátková imunita záleží na tom, v jaké části těla, kdy v průběhu infekce a jakým způsobem na přítomnost viru zareagoval jejich imunitní systém. Jak dlouho bude jejich imunita účinná, záleží na tom, jak často se budou s koronavirem setkávat. Každé další setkání vyvolá druhotnou reakci lymfocytů, čímž se účinnost imunity zvětšuje a prodlužuje se její paměť. Nakonec nemá virus jinou šanci, než se pokusit pomnožit na povrchu těla a rozšířit se do okolí na někoho, kdo na to v tu chvíli není připraven. A pořád dokola. Hlavním rezervoárem budou male dětí jako u všech podobných viróz, jenže ty mají tak účinnou buněčnou imunitu, že jim je to úplně jedno. A až vyrostou, budou imunní.

Dalo by se nějak zobecnit, kdo očkování potřebuje a pro koho je zbytečné, ať už s ohledem na jeho věk, nebo to, zda a kdy onemocnění covid-19 prodělali?

Očkování je každého věc. Někdo se nechá naočkovat ze strachu, jiný z povinnosti, další ze solidarity. Až proočkujeme seniory, bude většina střední populace buď vakcinovaná anebo imunní, virus zůstane a nemoc zmizí. Nedoporučoval bych očkovat nakažené lidi a brzy po prodělání onemocnění. U člověka, který infekci prodělal, je první dávka vlastně druhá, takže další nepotřebuje. Všechno ukazuje na to, že vakcíny jsou obecně bezpečné. Bohužel, neznám žádné důkazy, že jsou to právě lidé prodělávající infekci nebo imunní po prodělané infekci, kdo zažívá po očkování komplikace. I když nějaké náznaky už jsou.

Molekulární genetik Jan Pačes tvrdí, že nejúčinnější ochranou proti nemoci covid-19 je očkování. Varuje před tím, aby z něj byla vyňata významná část populace, jakou představují děti, jinak může virus zmutovat do drsnější formy. Znamenalo by neočkování dětí závažný problém do budoucna?

S tímto naprosto nesouhlasím Očkovat děti z nepodloženého strachu z nějakých zatím neexistujících mutací je eticky nepřípustné. To by taky někdo mohl říct, že zmutovat může jakýkoli respirační virus a kvůli potencionálnímu ohrožení seniorů naočkujeme děti proti všemu, co dokážeme identifikovat. Nebo bychom mohli preventivně začít očkovat proti všemu, co žije v netopýrech a velbloudech. Co kdyby to přeskočilo… Má pan doktor nějaký důkaz, že k mutaci došlo v dětech? Pokud vím, roznášeli to dospělí. Všiml jsem si, že u odborníků platí téměř bez výjimky – čím starší, tím větší alarmista. Prostě se bojí.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. ČSSD



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nepřijde vám od státu zbytečné vyhazovat přes padesát milionů korun za kampaň na podporu očkování, když kampaní je už to, jak se o očkování derou mocní? Nejčerstvějším příkladem je osmatřicetiletý pardubický hejtman Martin Netolický z ČSSD, který se nechal přednostně očkovat se svými náměstky a radními, zatímco podle praktických lékařů čeká v kraji ve frontě téměř 26 tisíc pacientů, z toho téměř 4 tisíce lidí nad 80 let.

Pan Netolický a jeho lidé tímto způsobem sebrali vakcínu seniorům, stejně jako to udělali mnozí další. Mám pochopení pro lidi, kteří se viru děsí a seženou si vakcínu, aby nezemřeli strachy. Nemůžeme nic vyčítat ani zdravotníkům, učitelům a dalším, kterým to nařídili, vyhrožovali jim nebo je i vydírali. Za toto naprosté selhání v očkovací strategii, kdy se nedostatková vakcína píchá i do mladých lidí imunních po prodělané infekci, nesou zodpovědnost všichni, kteří se na tom podílejí. Nejvíc všichni tři ministři zdravotnictví, jejich poradní týmy a premiér, který se vlastními slovy k zodpovědnosti „za všechno“ přihlásil.

Jak by mohl fungovat život a pohyb lidí v blížícím se létě? Zamlouvá se vám myšlenka covidových pasů a to, že v zájmu nešíření viru bude cestování do většiny zemí umožňováno, jen pokud člověk prodělal nemoc covid-19 v posledních šesti měsících, pokud byl očkován, nebo pokud předloží negativní PCR test, ne starší než dva dny?

Pokud bude uděláno čistě politické rozhodnutí a takové pasy budou zavedeny, měly by být navrženy tak, aby měly nějaký smysl. To znamená nositelem pasu by byl člověk vakcinovaný anebo měl prokázanou imunitu, protilátkovou anebo buněčnou po prodělané infekci. Pro obě hlavní větve imunity existují testy. Protilátkový je relativně levný, na buněčný by měly přispívat zdravotní pojišťovny. PCR test je z hlediska pasu nesmysl. To, že mi z nosu nevytřeli virovou RNA před dvěma dny neznamená, že na mě včera nekýchl superpřenašeč nebo jsem vedle něj nespal.

Psali jsme: Bílí, muslimové a očkování. Češi, prosím vás. Doktor o Británii a Česku: Bez příkras Seniorům jde o život. Řešení? I Sputnik, hlavně rychle, říká imunolog Šinkora. Největší chyba se stala už v létě, mladí se bavili Prymulovy lži? Jan Hnízdil: Takto jsem si vyléčil covid. Pět věcí je jinak 500 mrtvých na covid? Směšné. A obézní od TV chtějí roušky. Lékař Pollert z první ruky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.