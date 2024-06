„To neřekl Medveděv, ale Putin. Neblafuje.“ Drulák varuje před protiúderem Ruska

Newyorský soud nedávno uznal exprezidenta Donalda Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby. Jde o peníze za mlčenlivost pro jeho údajnou bývalou milenku. Nakolik lze mluvit o tom, že soud jednal nezaujatě a s jedinou motivací, zda Donald Trump skutečně něco spáchal či nikoli?



O nějaké nezaujatosti nemůže být ani řeči. Myslím, že to byl Glenn Greenwald (americký novinář a spisovatel, pozn.red.), kdo udělal pěknou analýzu, ve které připomněl, že byl Trump souzen v tom naprosto nejliberálnějším distriktu v celém New Yorku a New York je to nejliberálnější místo v USA.



Všechno bylo předem nastavené proti Trumpovi a zločin, ze kterého byl shledán vinným, je víceméně bagatelní. Je to směšná věc. Kdyby takto dali pod drobnohled jiné osobnosti veřejného života, museli by pozavírat výraznou část americké politické elity. Je to politický proces, o tom není pochyb.



Vynesení rozsudku a tedy trestu se očekává 11. července. Co čekat?



Je zde možnost, že soud Trumpa pošle do vězení, ale tohle moc nečekají ani tamní komentátoři. Jenže už samo o sobě, že je tato možnost ve hře, je velmi znepokojivé.

Fotogalerie: - Konference SOSP



Hovoří se o tom, co by případný trest vězení pro bývalého prezidenta a favorita letošních listopadových voleb způsobilo. Trump zmínil obavy, že by to americký lid nepřijal. Hrozí nějaká nebezpečí a společenské otřesy ve Spojených státech?



Anketa Chcete, aby státy NATO vyslaly vojáky na Ukrajinu? Chci 1% Nechci 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9021 lidí



Jak pravděpodobná varianta, že by kandidoval, anebo po případné výhře dokonce vládl z vězení? Tamní zákony to nezakazují, ale vedení kampaně s výrazně omezenou možností komunikovat se světem se nejeví jako akceschopné.



Samozřejmě by to bylo komplikované, ale kampaň by se dala vést i z vězení, odkud by mohl posílat vzkazy. Nebylo by to úplně neobvyklé. Opět je otázkou, jak by si to američtí voliči vyhodnotili. Neřekli by si, že pokud je Trump ve vězení, je tam něco v nepořádku? Anebo by to většina přijala opačně s tím, že se ho systém snaží zlikvidovat? Těžko říct.



Američané a Němci povolili Ukrajincům používat některé jimi dodané zbraně k útokům na ruském území. Je to něco, co by by nás nemělo znervóznit, anebo tu může být riziko ruské odplaty i jinde, než pouze vůči Ukrajincům?



Američané a Němci to podmínili tím, že to Ukrajinci smí používat pouze při bezprostřední obraně Charkova. Nicméně takové podmínky zpravidla velmi rychle padají a na důsledky upozornil Putin před týdnem v Taškentu s tím, že tyto zbraňové systémy jsou dost sofistikované. Nejde o nějaké drony nebo jednoduché rakety. Ty systémy fungují díky družicím, datům a hlavně obsluze, kterou Ukrajinci nemají. Je proto jasné, že jsou tyto systémy obsluhované západními vojáky a to je něco zcela jiného než kdyby to ovládali Ukrajinci. V takový moment to lze považovat za útok dané země NATO na Rusko. Podle toho by se dala očekávat ruská odpověď. Putin to přesně takhle řekl a dodal, že evropské země s vysokou hustotou obydlení by si měly rozmyslet, zda se chtějí dostat do raketové války s Ruskem. Podle mého soudu je potřeba tohle brát vážně.