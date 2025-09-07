„To přeci není úkol vlády.“ Šichtařová zkazila Fialovi radost

Průměrná mzda v Česku roste rychleji, než se očekávalo. Ve druhém čtvrtletí vzrostla průměrná mzda o 7,8 % na 49.402 korun. Podle ČSÚ vzrostla mzda reálně o 5,3 %. Můžeme za to vládu pochválit?
Je samozřejmě skvělé, že mzda roste. Navíc rostla rychleji, než ekonomové očekávali. Jenomže musím doplnit, že reálná mzda sice už překonala předcovidovou úroveň, ale průměrná hrubá nominální mzda to ještě nezvládla. Takže to zase tak skvělé není. A navíc, tento růst mzdy není vůbec zásluhou vlády. Spíš bych to formulovala tak, že k němu dochází vládě navzdory. V Česku chybí pracovní síly, to je vidět i na poměrně nízké míře nezaměstnanosti, ale ne proto, že by ekonomika tak dobře fungovala, ale proto, že státní sektor vysál ze soukromého obrovský počet lidí. Máme nejvyšší počet lidí zaměstnaných ve veřejném sektoru na hlavu v EU. A tento nedostatek lidí v soukromém sektoru se projevuje přetahováním zaměstnanců a následným nárůstem mezd. Není to tedy výraz pozitivního ekonomického vývoje, ale spíš trochu překvapivý důsledek jiných ekonomických procesů.
Zlepšuje se život v Česku všem skupinám obyvatel, nebo jen někomu?
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Petr Fiala má radost. V Kolíně vyrostou nové linky automobilky Toyota. Vznikne 245 pracovních míst a vyrobí se desítky tisíc vozů. Daří se vládě tvořit nová pracovní místa?
To přeci nemá být úkolem vlády! Vláda má za úkol nepřekážet podnikatelům při tvorbě nových míst. A přesně to nedělá – ale překáží jim. To, že někde vznikne továrna s 245 místy, nemůže zdaleka vykompenzovat fakt, že celý český průmysl uvadá a jako celek se zmenšuje. A to už jde na vrub vládě. Vláda totiž svými příkazy, zákazy, regulacemi způsobuje, že naše země se deindustrializuje. A to je mnohem zásadnější. Musíme si uvědomovat proporcionalitu. Radovat se z toho, že někde vznikne nová továrna, je jako radovat se, že jeden člen rodiny vlastní deštník, když celému rodinnému domu vichřice odnesla střechu a do domu lije.
Server Financial Times upozornil, že Čína v množství robotů v poměru k lidským pracovníkům překonává Německo a dohání zatím vedoucí Jižní Koreu. To udržuje výrobu levnou. Jak tomu můžeme konkurovat v Evropě?
Nemůžeme. V Evropě jsme totiž vsadili na dekarbonizaci. Hádejte, z čeho jsou roboty? Myslíte, že z obnovitelného bambusu? A hádejte, čím jsou poháněné roboty? Myslíte, že „obnovitelnou“ lidskou silou? Asi sotva, že? Jsou poháněny elektrickou energií. A elektřina nám v Evropě začíná chybět, a tím se stává drahá. Evropa si to rozhodla sama – chce zaostávat, protože chce dekarbonizovat. Pokud by Evropa chtěla zpět k ekonomické prosperitě, musela by se na zelené utopie vybodnout.
Ruská ekonomika je ve velmi špatném stavu a je potřeba využít tento moment k jejímu zhroucení, řekl v Otázkách Václava Moravce náměstek ukrajinského ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis. Má se na tom podílet také Česko?
Myslím, že každa strana – Rusko, Ukrajina, USA, EU... – má svůj důvod k politické propagandě. A přesně tak bych podobné výroky vnímala.
Nová kniha Markéty Šichtařové a Tomáše Zítka - objednat knihu si můžete ZDE
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Novotný