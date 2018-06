„Vyhrožovali mi smrtí.“ Do věci Miroslava Pocheho vstupuje závažné svědectví, které mnohé mění

ROZHOVOR Seznam dvanácti europoslanců, nebo také zrádců, jak jsou na internetu rovněž nazýváni, je podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského naprosto vylhaný. Předseda KSČM Vojtěch Filip by měl být proto připraven, že bude předmětem trestního oznámení, nebo žaloby, když o něm veřejně hovoří. Sám Zdechovský byl terčem výhrůžek zabitím nebo oběšením, a to i v blízkosti svého bydliště. Ve skutečnosti při hlasování, které se v Evropském parlamentu týkalo kvót a o něž se autoři zmíněného seznamu opírají, podpořili jen dva poslanci z TOP 09 a STAN.

Předseda KSČM Vojtěch Filip v diskusním pořadu České televize OVM zdůvodnil, proč jeho strana nemůže akceptovat nominaci Miroslava Pocheho na funkci ministra zahraničí. Hlasoval prý nepřijatelně v otázce sankcí pro země, které nebudou chtít přijímat migranty. Šéf komunistů rovněž zmínil, že mezi občany koluje seznam dvanácti europoslanců, jimž se na některých serverech říká dvanáct zrádců. Co byste k tomu řekl, když mezi těmi europoslanci je uvedeno i vaše jméno?

Ten seznam je absolutně vylhaný, protože si ho vylhal Tomio Okamura. A na základě tohoto seznamu mně a mé rodině vyhrožovali různí psychopati smrtí. Je potřeba k tomu říci, že pan Poche je na tom seznamu absolutně neoprávněně, protože ten seznam není pravdivý. A jestliže ho další ústavní činitel, pan Filip, šíří, tak musí být připraven na to, že bude určitě předmětem buďto trestního oznámení, nebo žaloby. A že třeba nejenom pan Poche, ale i další europoslanci budeme zvažovat, jak na tyto lži pana Filipa zareagujeme.

A to i přesto, že nikoho nejmenoval?

Ústavní činitel a ještě právník, jímž pan Filip je, by si měl umět sám dohledat výsledky hlasování. A pokud si je nedokáže dohledat a argumentuje v televizní debatě nějakým seznamem, který není pravdivý, tak si myslím, že pan Filip nemá ve své funkci co dělat a měl by z ní odejít.

Ale vy určitě víte, na základě čeho tenhle seznam dvanácti lidí vznikl. O jaké hlasování šlo?

Mělo jít o údajné hlasování o kvótách. Byla to tehdy vlastně taková iniciativa, která vyzývala členské státy, aby připravily nějaké celostní řešení k migraci, kde byly ty kvóty zmíněné. A zde podle mých informací hlasovali pouze dva čeští europoslanci pro, ostatní se buď zdrželi, nebo hlasovali proti. Takže pan Poche určitě pro tuto iniciativu Evropského parlamentu nehlasoval.

Těmi dvěma europoslanci hlasujícími pro byli pánové Luděk Niedermayer z TOP 09 a Stanislav Polčák ze STAN?

Přesně tak.

Na rozdíl od nich se na tom seznamu dalších deset europoslanců objevilo neprávem. Mezi nimi jste byl i vy. Když začal seznam kolovat mezi lidmi a na internetu, podnikl jste proti tomu nějaké kroky?

Podali jsme trestní oznámení. Mělo to dvě roviny. Jedna byla ta, že šlo opravdu o výhrůžky na životě, kdy mi opravdu lidé psali, že mě buďto zabijí, nebo že mě oběsí. Pak mi to řekl i jeden člověk nedaleko místa mého bydliště, že mě po volbách oběsí. A druhá rovina byla spojená s tím, že Tomio Okamura tento seznam aktivně šířil. Přitom ten seznam je prostě vylhaný, seznam údajných vlastizrádců je lež, protože tak to údajné hlasování nikdy neproběhlo. Řeší to policie, v současné době je to předmětem prověřování.

Migrační krize v Evropské unii se dostala do fáze, kdy nová italská vláda, konkrétně ministr vnitra a předseda strany Liga severu Matteo Salvini bouchl do stolu a přestal pouštět do italských přístavů lodě naložené migranty. Kam to může vést?

Je to očekávatelný vývoj. V současné době je v Itálii devíti lidem z deseti zamítnuta žádost o azyl. U lidí, kteří jsou dováženi od libyjských hranic směrem do Itálie, je už předem jasné, že žádný azyl nedostanou. Tím se jenom prodlužuje agónie. Je zapotřebí jednoznačně říct a vyslat signál do afrických zemí, že je přijímat nebudeme. Je třeba uvažovat o způsobu, jak to zastavit dříve, než se ti lidé vydají na nebezpečnou plavbu. V posledních měsících také začali pašeráci čím dál více dodávat na lodě těhotné ženy a děti z toho důvodu, aby zvýšili šance, že ty lodě nebudou členskými státy Evropské unie odmítnuty. To je hodně nebezpečná situace a k tomu by se politici měli také postavit.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Dnes jsem získal 2. místo na kandidátce KDU-ČSL. Jedeme dále

europoslanec

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Říkáte, že devět z deseti žadatelů o azyl v Itálii je odmítnuto, ale co se s nimi pak děje, nezůstávají stejně v Itálii?

Řada z nich dobrovolně odjede zpátky, ale řada z nich se snaží zůstat, nebo se dostat dál do Evropské unie. Proto je velice důležité, aby celá migrační procedura trvala pouze šest týdnů, probíhala v uzavřených uprchlických zařízeních a v případě, že ten člověk má zamítnutý azyl, aby byl eskortován zpátky do země původu. Dokud tohle nezačne v Evropské unii stoprocentně platit, tak se s migrační krizí nikam výrazně neposuneme.

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD

europoslanec



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Už se říkalo se, že kvóty jsou překonané, ale právě Itálie jako by je chtěla resuscitovat. Jak vnímáte počínání nové italské vlády v tomto směru?

Můžu se mu opravdu jenom zasmát. Pan Salvini, který je obecně odpůrce migrace, by najednou chtěl tu migraci sdílet s celou Evropskou unií a posílat lidi, kteří jsou vyloveni, v rámci migračního procesu ostatním zemím, i do České republiky. To je absolutně nepřijatelné. Podle mě je potřeba migrační krizi řešit mimo Evropskou unii. Vůbec ji neřešit na italských nebo jiných evropských hranicích, prostě mimo. Tak jako jsme uzavřeli dohodu s Tureckem, musíme udělat dohodu se státy severní Afriky. A na jejich území proběhne procedura a sem přijdou pouze lidé, kteří si mezinárodní ochranu zaslouží. Ostatní prostě nemají nárok. Tak jak je to třeba ve Španělsku a v dalších státech.

JUDr. Stanislav Polčák STAN



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Itálie je sice důležitý člen EU, ale ještě důležitější je Německo. Co říkáte politickému vývoji v zemi našich západních sousedů a naprosto protichůdným postojům kancléřky Angely Merkelové a ministra vnitra Horsta Seehofera k migrační krizi a nyní především k vracení migrantů už od německých hranic?

Před čtrnácti dny jsme jako europoslanci ETP měli Angelu Merkelovou v Mnichově a měli jsme možnost s ní diskutovat. Sama už tam přiznávala, že tlačení na kvóty byl nesmysl. V Německu je devadesát procent žádostí o azyl zamítnuto. Čísla mluví jednoznačně. Celé Německo začíná pomalu střízlivět z té migrační krize a z toho, že ti, kteří přicházejí do Německa, jsou uprchlíci. Navíc se ukázalo, že v případě, že je chceme odlifrovat zpátky do země původu, tak se ti lidé buďto ztratí, nebo se začnou bránit, nebo za pomoci některých organizací prodlužují proceduru vracení. To vede k tomu, že lidé přestávají věřit nynější německé vládě, že je schopna migrační krizi řešit.

Co si myslíte o tom, že postoj k migrační krizi, která se Česka v podstatě nedotkla, se stal hlavním důvodem pro odmítání kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho na funkci ministra zahraničí v druhé rodící se vládě Andreje Babiše?

Přijde mi to směšné. Kvalifikací na ministra zahraničí by měla být například schopnost vést diplomatický sbor nebo schopnost řídit ministerstvo, a ne jestli ten člověk hlasoval tak, nebo jinak. Ministr zahraničí samozřejmě dělá zahraniční politiku státu, ale ve spolupráci s prezidentem a s vládou. I kdyby měl pan Poche určitý názor, tak když nebude v souladu s názorem pana premiéra nebo pana prezidenta, tak je možnost tento názor nějakým způsobem korigovat. Z mého pohledu jsou ty argumenty neuvěřitelně hloupé.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předpokládáte, že vláda může vůbec vzniknout, nebo že se na jménu Pocheho zablokuje?

Myslím, že za další místa v dozorčích radách komunisté ustoupí. Komunisté hrají přes Pocheho hru s Andrejem Babišem, aby dostali co nejvíce kšeftíků a co nejvíce míst do dozorčích rad za obrovské peníze pro své lidi. To je politická hra a pan Filip v tomhle nehraje čestně.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tak komunisté kvůli zmíněným prebendám třeba ustoupí, ale co prezident Miloš Zeman, který se vůči kandidatuře Miroslava Pocheho staví od začátku striktně odmítavě?

Myslím, že si pan prezident soudě podle nedělního vyjádření už asi konečně přečetl Ústavu a zjistil, že když mu pan premiér někoho navrhne, tak ho musí jmenovat. To není o tom, že prezident si vybírá vládu. U nás není prezidentský systém, nejsme ve Francii. A pan prezident by měl pochopit, že pokud chce změnit názory pana Pocheho, tak je musí změnit i na základě dialogu, na základě jednání, ne na základě toho, co Ovčáček a spol. napíšou na Twitteru nebo na Facebooku.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pobavil, nebo spíše rozhořčil vás prezidentův čtvrteční happening se spálením trenek, o němž se kvůli tajnůstkaření mluvilo 24 hodin předtím a po něm média i politici reagovali hodně různorodě na to, co se událo?

Já bych chtěl, aby mě pan prezident někdy pobavil. Ale prostě mě nepobavil. Myslím, že celé to vystoupení byla ukázka obrovské trapnosti. Máme spoustu problémů, které lidi v České republice pálí a které musíme řešit. Místo toho udělat takové nějaké gesto, je hloupé a funkce prezidenta nedůstojné.

