„Zamlčená pravda.“ Roman Šmucler nemocným: Kolaps zdraví kvůli covid testům. Jako 90. léta. Klamou vás

ROZHOVOR Testy na covid odsály z českého zdravotnictví tak masivní objem peněz, že teď nebude na léčbu běžných, ale i závažných nemocí. Upozorňuje na to prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. “Z testování se stal strašlivý průmysl a představa, že by tyto obrovské obraty najednou skončily, se pochopitelně nelíbí těm, kteří na tom vydělávají,” konstatuje docent Šmucler s tím, že jde v tomto smyslu o návrat do 90. let. Návrat Adama Vojtěcha do čela resortu zdravotnictví Šmucler vítá, prý je naděje, že se konečně začnou řešit podstatné věci. Přidal i postřeh, že mnohé rodiny zvrací z toho, jakým způsobem probíhá testování ve školách.

Pane docente, jak z pohledu českého zdravotnictví vnímat konec Petra Arenbergera a návrat Adama Vojtěcha do funkce ministra? Je to dobrá, nebo špatná zpráva?

Je to určitě dobrá zpráva. Máme strašně málo času dořešit všechno ostatní, co kvůli covidu stálo. Nechci komentovat odchod pana Arenbergera, ale nejstrašnější varianta je, že by na místo ministra přišel někdo, kdo by vůbec netušil, jak to celé funguje, co všechno se musí dořešit. To byl případ pana Blatného, kterého nechci kritizovat, ale logicky mu trvalo minimálně měsíc, než pochopil, kdo je kdo.

Adam Vojtěch ještě ve funkci začal dělat velké změny, potřebné zákony a nastartoval řadu projektů, které po jeho odchodu ale nikdo nedotáhl do konce. Všichni řešili pouze covid, a co bude potom, o to se moc nikdo nestaral. Teď je potřeba to změnit. Řada oblastí byla covidem bita a je na pokraji zastavení. Teď už nepotřebujeme žádnou politickou show, ale potřebujeme někoho, kdo tomu rozumí a nastaví systémy tak, aby zdravotnictví v roce 2022 fungovalo. Rezervy pojišťoven se utratily a teď nikdo neví, co bude dál.

Jinými slovy, je podle vás pozitivní, že se vrací člověk právě proto, že resort vedl řadu let a dobře ví, co je nutné řešit?

Přesně tak. Teď jdou do Poslanecké sněmovny zákony, které sám vymyslel, zpracoval, a teď je může prosazovat. Velká výhoda je i to, že Adam Vojtěch je poslanec. Poslední tři ministři neměli žádnou politickou podporu, protože vůči Prymulovi, Blatnému i Arenbergerovi byla opozice i z vládních lavic. Žádný z těch tří nebyl součástí žádné strany a je pak hrozně těžké, pokud je tu člověk v politické funkci a nemá žádné krytí a podporu v legislativním procesu.

Lze říci, jestli za koncem ministra Arenbergera stála jen náhodná novinářská zjištění o majetkových nejasnostech, nebo šel reálný zájem o jeho odstranění odjinud?

To bych lhal, pokud bych řekl, že tam o něco konkrétního šlo. Mediální smršť na Arenbergera byla veliká a je otázka, jestli tam šlo už o předvolební kampaň, souhru okolností, nebo nějakou jinou hru. To neumím v tuto chvíli říct, speciální informaci o nějakém hybateli, který by to celé řídil, nemám.

Dojde po návratu Adama Vojtěcha ke změně přístupu k dořešení epidemie? Bude i nadále dopřáváno sluchu epidemiologům, kteří prosazují místy až extrémní řešení? Slyšeli jsme třeba nedávno od pana Smejkala, že se budou muset testovat i očkovaní lidé po návratu z dovolené apod. Jaká očekávání jsou teď namístě?

Ministr Vojtěch byl dříve relativně rozumný a nechal si poradit, dokud to šlo, od špičkových vědců. Nezapomeňme na jeho konflikt s razantnějším postupem, který hájil tehdejší náměstek Prymula, který ho pak nahradil.

Adam Vojtěch v době, kdy ještě byl ve funkci ministra zdravotnictví, naslouchal v rámci vědecké rady širšímu spektru názorů a snažil se tím proplout a udělat si vlastní názor. Divil bych se ale, kdyby dohru covidu nedržel pevně v rukou Andrej Babiš, který bude jistě nějak reagovat na situaci. Popravdě řečeno se těším, že s Vojtěchem budeme řešit to všechno ostatní. Koronavirus do léta zjevně nebude téma a strategii rozvolnění si rozhodne Andrej Babiš.

Celá ta hysterie kolem toho vede k tomu, že se spousta lidí nechce očkovat a je nějaká šance, že na podzim tu nějací pozitivní budou. Co je ale cílem? Ochránit seniory? Pak je pojďme doočkovat, a je po problému. Jestli se ale budou natvrdo stanovovat nějaké parametry, kolik pozitivních testů znamená zavření škol, pak budou školy opět zavřené. Covid tady už zůstane navždy. Byl jsem v Parlamentu, kdy se tam stanovovala úplně absurdní hranice 25 nakažených na 100 tisíc obyvatel na čtrnáct dní a při takovém počtu by se zavíraly školy. Pak je jisté, že školy už neotevřou. Jestli je cílem, aby nebyly přetížené nemocnice, to si už neumím představit, muselo by přijít něco nečekaného. A senioři se sami musejí rozhodnout, jestli chtějí být chráněni očkováním, nebo ne, ale nemůžeme obětovat děti a příští generace. Kvůli tomu, že se nějaká paní Nováková z Litomyšle nenaočkovala, nelze zavřít republiku.

Covid a různé formy lockdownu tady máme už skoro rok a půl a zase se objevují hlasy, že na podzim přijde další vlna, další lockdown apod. Snad přece funguje očkování, nebo ne?

Uvědomte si, že pro spoustu lidí je to kapitál. Řada politických stran si myslí, že díky situaci převezme moc, takže jde o silné volební téma a hodně stran vsadilo na strach lidí, říkají, že Babiš moc rozvolňuje apod. Chtějí se zbavit Andreje Babiše a myslí si, že když přijdou další mrtví, může jim to vyjít. Takže hodně stran na to vsadilo a kvůli tomu se tady ještě nějakou dobu bude hysterie vznášet.

Spousta lidí si myslí, že covid může Andreji Babišovi zlomit vaz, což může být i pravda, ale já to nevím. Je to velké politikum a racionalita se z toho vytratila. Zároveň si myslím, že Andrej Babiš bude hlavní rozhodnutí dělat sám. Nebude rozhodující názor pana Vojtěcha, ale názor pana premiéra, což bylo už vidět na panu ministru Blatném, kdy se pan premiér rozhodl prosadit určité názory a Blatný odešel.

Zásadní otázkou je, co všechno vyplave na povrch po covidu? Mluví se o tom, že se množí případy onkologických nemocí kvůli zanedbání včasných vyšetření apod. Ve stomatologii to také zcela jistě je problém.

Problémy jsou o stupeň horší. Varoval jsem před tím, že lidé nechodí k doktorovi a umřou na rakovinu, protože se na ni včas nepřišlo. To se samozřejmě stalo. Ale teď je situace ještě horší. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale u velké části z těch, co říkají, jak se musí stále ve velkém testovat i po návratu z dovolené, tak po pohledu do jejich životopisu zjistíte, že oni z testů přímo žijí. Jsou zaměstnanci laboratoře, mají k tomu blízko nebo cokoli. V tomhle byznysu se točí desítky miliard korun a pro tyhle lidi jde o větší částky, než když si někdo privatizoval Škodu Plzeň, to jsou 90. léta. Z testování se stal strašlivý průmysl a představa, že by tyto obrovské obraty najednou skončily, se těmto lidem pochopitelně nelíbí.

Jenže kvůli tomu všemu nebudou peníze na normální péči. Pojišťovny už říkají, že třeba stomatologie na příští rok nedostane ani korunu navíc, což při inflaci znamená, že doktoři budou mít míň peněz. Jediný způsob, jak to při našem systému mohou řešit, je říct pacientům, že nejsou termíny. Doufám, že se nám to ještě povede zachránit a Vojtěch nám pomůže. Ale pokud se to nepovede, tak prostě nebudou zubaři a žádný politik už neřekne, že do toho dali méně peněz. V Británii teď objednávají zubní pacienty na rok 2024, což je dané tím, že oni přímo zavřeli během covidu, a ještě jim došly peníze.

Nejde jen o to, že lidé toho se svým zdravím během covidu hodně prošvihli, ale problém bude i teď, když přijdou a řeknou: lečte mě, tak nemocnice nebudou mít prachy a budou se snažit lidi neléčit. Nebudou na to mít rozpočet. Samozřejmě to nikdo na rovinu neřekne, ale peníze prostě nebudou. Je nutné celý systém zastabilizovat. Teď jsme na tom ale špatně a brutálně se to zhoršilo masivním testováním, které vyčerpalo rezervy zdravotních pojišťoven. Na přelomu roku, někdy mezi Prymulou a Blatným, to bylo relativně dobré, ale pak už to šlo z kopce, testovalo se hodně a Blatný věděl, že to bude konec české medicíny, začal se stavět na zadní, a tak ho zlikvidovali.

Mezitím uplynul další čas, mysleli jsme, že to celé skončí na konci května, a teď najednou slyším, že budou PCR testy přes léto. Teď mi jedna pacientka líčila, jak doma málem zvraceli, když jim jejich dítě vyprávělo o testování ve školách. Tam to mají jednou za čtrnáct dní, PCR test platí čtrnáct dní, to je vrchol veškeré absurdity! Dělají to prý tak, že si sundají roušky, které na sobě mají celý den, každý pak musí naplivat skleničku slin vedle sebe, a z toho se testuje? To je nějaká hygiena? Z toho se chce zvracet každému, kdo má nějakou elementární kulturu. Kam jsme se to dostali. Místo abychom pomáhali nemocným lidem, děláme testy na zdravých lidech, roztáčí se tu brutální byznys, zmizely desítky miliard. To jsou nová 90. léta.

Jak vyřešit ten nedostatek financí pro zdravotnictví? Těžko si představit, že když peníze dojdou, přestane se léčit…

Máme dvě řešení. Jedno by pro stát bylo levnější a férové, je tu schválený půlbilionový schodek, který mě sice děsí, ale když už je takhle obrovský, pak by bylo fajn, kdyby Ministerstvo financí jednou dávkou zaplatilo pojišťovnám to, co stálo všechno to testování a odměny zdravotníkům. Tím by to bylo vyřešeno a nebylo by to na úkor pacientů.

Druhá varianta, o které mluví kolega Kubek, že se navýší platba za státní pojištěnce. To je sice dobré, ale pro stát méně výhodné, protože jak se to jednou navýší, bude to na spoustu let dopředu. Takže my ve zdravotnictví bychom sice byli rádi, ale týkalo by se to i dalších let. Takže jestli to stát chce udělat relativně lacino, ať řekne: požadovali jsme plošné testování zdravých lidí, stálo to třeba 20 miliard, tak je teď pošleme pojišťovnám, a bude vyřešeno. Z hlediska toho obrovského schodku by to bylo nejlepší. Jestli má stát na to, že zvyšuje důchody rychleji, než musí, tak je asi bohatý a bylo by fajn, kdyby pomohl udržet zdravotnictví.

