„Zdecimovat jednu generaci českého národa. Bylo to potřeba?!“ Konečná se neudržela

Paní poslankyně, v minulých dnech jste se kromě řady besed setkala i se zástupci OS KOVO v Ostravě. O čem jste mluvili?

Jeden pirátský poslanec před lety při návštěvě zdejší hutě prohlásil, že těžký průmysl nepotřebujeme a místo toho vybudujme zábavný park, kde budou lidé zaměstnáni. Teď by jim to mohl přijet zopakovat. Takovým nesmyslům je třeba říct STAČILO!

Odboráři bojují za každé pracovní místo zaměstnanců, která jsou teď ohrožena – nejde jen o LIBERTY Ostrava, ale také o GO Steel a. s., který se teď také potýká s problémy. Ráda bych, aby ocelářství bylo vyhlášeno strategickým odvětvím, protože bez něj bude v problémech i navazující průmysl. Jako europoslankyně s vedením „kováků“ komunikuji a zájmy nejen průmyslových pracujících systematicky hájím v Bruselu.

Strany a koalice představují kandidátky do eurovoleb. I koalice STAČILO představila své kandidáty. Co můžete voličům nabídnout? Čím je chcete oslovit?

V první řadě mírovou politikou. V celém světě se zvedá hlas proti válce a způsobu, kterou je vedena. My dalšímu zbrojení, zabíjení a vyhazování peněz na munici říkáme jednoznačné STAČILO! Rovněž dáváme lidem naději, že to, co nyní zažívá většina občanů pod vládou Petra Fialy, má alternativu. I roztříštěnost mimoparlamentní opozice. Stejně tak je třeba rovnat páteř i té sněmovní, která jednou podporuje nákupy stíhaček a zbrojení, podruhé zase koketuje s myšlenkou, že zvyšovat věk odchodu do důchodu vlastně není nepřekročitelná mez. Tak takto tedy ne! Lidé si nesmí nechat všechno líbit.

Za odvedenou práci patří pracujícím odpovídající mzda a ne almužna, která ztrácí svou hodnotu inflací a tím i svou reálnou hodnotu. Desítky miliard, které tato vláda posílá do válečného konfliktu, musí najít svou cestu do rozpočtu v kapitolách zdravotnictví, školství, sociální oblasti. Tento konflikt je ve stadiu, které se nedá vyřešit bojem, ale jen jednáním zúčastněných stran a partnerů, kteří budou garantovat dohodnuté závěry. A ať si nás koalice nazývá „chcimíry“, jen když se už to zabíjení zastaví.

A také – i na základě už několikátého průzkumu – mohu občany ubezpečit, že jejich hlas nepropadne!

Už před časem jsem se Vás ptal na to, co vlastně v této zemi „STAČILO“. Přibyly v posledních týdnech a měsících další věci?

Vraťme se k blížícím se volbám do Evropského parlamentu. Domníváte se, že výsledky budou takové, že opravdu zásadně změní směřování Evropské unie?

Jak jsem se zmínila již v předchozí otázce, jsou nařízení přijímána na úrovni EU, a postupně implementována do národních legislativ, přijímána s čím dál větší nechutí lidí, takže věřím, že se to promítne do toho, jaké strany budou vybírat.

Vyšetřovatelé Úřadu evropského veřejného žalobce se podle zpráv v médiích začali zabývat obviněními souvisejícími s vyjednáváním mezi šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a šéfem farmaceutické společnosti Pfizer Albertem Bourlou ohledně objednávek vakcín proti covidu-19. Co na to říkáte? Máte k tomu nějaké informace?

Informace mám jen z veřejně dostupných zdrojů. Ale i z těch se dá dojít k závěrům, že některé postupy byly minimálně „nestandardní“, a to mělo za následek i zjevnou nehospodárnost. Tady se nejedná o pár stovek, ale miliardy eur, které patřily občanům. Ráda bych také zdůraznila, že Komisi Ursuly von der Leyen volily nejen vládní TOP09, STAN a KDU-ČSL, ale také ANO 2011 a SOCDEM/ČSSD.

„Z dočasného pobytu dlouhodobý a z dlouhodobého trvalý! Tak to dopadne s Ukrajinci, které tady máme. Že se jim nechce vracet, se nedivím. Komik v čele jejich státu mobilizuje nové a nové ročníky do mlýnku na maso, a to i přesto, že to evidentně nikam nevede…,“ napsala jste na svůj facebookový profil. Jak tedy vidíte vývoj situace na Ukrajině? A co říci na to, že česká vláda na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu vyčlenila nově „vyšší stovky milionů korun“, jak uvedl premiér Fiala?

I toto, tedy vyčlenění stovek milionů na munici a zbraně, zní na debatách s občany stále častěji. I toho STAČILO! Trváme na zastavení bojů a na usednutí všech zúčastněných za jednací stůl. A až historici snad jednou posoudí, zda bylo nutné zdecimovat jednu generaci národa a kdo se na tom jakou měrou podílel.

Podívejme se i na Slovensko. Co říkáte na výsledky prezidentských voleb. A ovlivní podle Vás nějak výrazněji vztahy mezi ČR a Slovenskem?

Dovolte mi, abych i z tohoto místa pogratulovala Peteru Pellegrinimu ke zvolení slovenským prezidentem. Je to samozřejmě velký úspěch. A při tak vysoké volební účasti je tento mandát naprosto zasloužený. A mám obavu, že mnoho našich současných politiků ve vedení státu se bude snažit toto svébytné rozhodnutí slovenských voličů různými způsoby zpochybnit. Patrně tento výsledek neočekávali. Vždyť sešikovali proti němu celou kulturní elitu s neustále recyklovanou Vášáryovou a Kňažkem a Denník N a SME denně chrlily tolik zla, že lord Voldemort by blednul závistí.

Nedivila bych se, kdyby prezidenta Pavla ve flanelce někde na Moravě museli otočit poté, jak se vyvíjelo sčítání hlasů. Paní pirátka Richterová už vyhrožovala, že vláda bude muset v reakci na výsledek zopakovat své stanovisko, kterým zpřetrhala nadstandardní a léta budované vztahy. Ale jakmile této Fialově partičce lidé řeknou STAČILO!, věřím, že zase navážeme tam, kde tato sebranka začala pošlapávat…

