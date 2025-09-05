„Zneužívají Ministerstvo vnitra proti opozici.“ Fiala, Rakušan a další věci, které pěkně smrdí

Vládní koalice čelí kritice za to, že tento týden těsně před volbami schválila na návrh ministryně obrany Černochové ze SPOLU miliardový kontrakt na nákup 44 německých tanků Leopard za téměř 40 miliard korun mimo režim zákona o veřejných zakázkách, bez jakéhokoliv výběrového řízení. Jak na to bude reagovat SPD jako sněmovní opozice?
Po skandálu s bitcoiny to je další vládní miliardový nákup, který pěkně smrdí! Navíc podle dostupných informací bude tento nákup splácet Česká republika desítky let, možná i déle, než je předpokládaná životnost tanků. Ta činí přibližně třicet let. To ale není všechno – vláda plánuje spěšně uzavřít další smlouvu až na 33 podpůrných verzí tanků – ženijních, mostních, vyprošťovacích a výcvikových. Celkově se tedy může jednat až o 77 tanků v různých variantách.
To, že Fialova vláda s Rakušanem zadala tuto obrovskou veřejnou zakázku mimo režim zákona o veřejných zakázkách, bez jakéhokoliv výběrového řízení, je zástěrka pro netransparentní rozhodování a obcházení kontrolních mechanismů státu. A co víc – už bylo zaplaceno minimálně 20 % z ceny zakázky jako záloha, přestože stále neznáme konkrétní podíl českých firem v rámci tzv. průmyslové spolupráce. Jinými slovy: miliardové zálohy už odešly do zahraničí, ale český průmysl zatím nemá nic jistého!
SPD požaduje okamžité zastavení vyplácení záloh bez jasně vymezených a garantovaných podílů pro české firmy. Zveřejnění detailních podmínek průmyslové spolupráce ještě před podpisem smlouvy. Zpětné projednání zakázky v režimu zákona o veřejných zakázkách nebo alespoň za účasti Sněmovny s důrazem na transparentnost a efektivitu. Spravedlivý podíl pro český obranný průmysl, nejen jako montovnu, ale jako plnohodnotného partnera.
Už jste zmínil splácení půjčky na nákup tanků. O zapojení do nového finančního nástroje Evropské unie SAFE, který umožní půjčky na vojenské vybavení, požádalo 19 zemí, jak oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Je mezi nimi i Česko a Komise měla obdržet žádosti o financování na 150 miliard eur (3,7 bilionu korun). Měla by podle vás EU podporovat právě zbrojení?
To znamená, že Fialova vláda schválila další zadlužení České republiky kvůli zbrojení včetně vyzbrojování Ukrajiny. A já říkám: zastavme plýtvání peněz českých občanů na válku! SPD odmítá, aby se naše země zadlužovala kvůli válce a kvůli vyzbrojování Ukrajiny! Peníze z našeho rozpočtu mají být pro české občany, a ne pro válku na Ukrajině!
Počkejte, pane Okamuro, jak tohle souvisí s Ukrajinou?
Podle slov Ursuly von der Leyenové se Evropská unie snaží posilovat ukrajinskou obranu. „Nástroj SAFE umožní EU dále podporovat Ukrajinu tím, že od samého počátku spojí svůj obranný průmysl s tímto nástrojem,“ uvedla Rada EU. V programu je tedy zapojena i Ukrajina.
Fialova vláda jenom poklonkuje Kyjevu a nehájí naše zájmy. Dokonce už ani polský prezident a Polsko si nenechají od Ukrajinců všechno líbit.
Co máte na mysli?
Nový polský vlastenecký prezident Karol Nawrocki vetoval zákon, který mimo jiné prodlužoval výplatu přídavků na děti ukrajinských uprchlíků. Zároveň předložil vlastní zákon, který zpřísňuje vstup Ukrajinců do polského zdravotního systému. „Na prvním místě Polsko, na prvním místě Poláci,“ řekl doslova Nawrocki. I pro hnutí SPD jsou čeští občané a Česká republika na prvním místě, a proto říkáme: už ani halíř Ukrajině a Ukrajincům. Prosazujeme revizi pobytu Ukrajinců. Podle slov polského prezidenta se občanům jiných zemí nesmí dostávat lepšího zacházení než Polákům. S takovým přístupem vůči vlastním občanům souhlasím a dlouhodobě ho prosazuji i v České republice.
Nawrocki dále navrhuje novelu trestního zákoníku, která by zakazovala propagaci ideologie prosazované ukrajinským šovinistou a fašistou Stepanem Banderou, jehož armáda má na svědomí brutální vyhánění a masové vraždění Poláků, židů a volyňských Čechů na západě Ukrajiny. „Tento zákon by se jasně měl týkat Bandery a postavit symboly banderismu na roveň s nacismem a sovětským komunismem,“ uvedl Nawrocki k zákonu o zákazu propagace banderismu.
Polský prezident na rozdíl od Fialovy vlády tedy hájí zájmy své země! Polsko také nedávno vyhostilo patnáct ukrajinských občanů, kteří podle úřadů představovali hrozbu. A Polsko připravuje další deportace cizinců a Ukrajinců.
Tomio Okamura
Nejvyšší kontrolní úřad ve svém stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2024 poukázal i na to, že roční výdaje na obsluhu státního dluhu vzrostly z 40,2 miliardy korun v roce 2020 na loňských 88,5 miliardy korun. Podíl veřejného dluhu na hrubém domácím produktu vzrostl loni na 43,6 procenta HDP, a přiblížil se tak hranici dluhové brzdy, uvedl NKÚ. V čem vy vidíte hlavní příčiny?
Fialova vláda špatně hospodaří a raketově zadlužuje naši zemi. Prosazujeme hospodaření bez dluhů a audit efektivity státních výdajů. Takzvaný konsolidační balíček měl podle Ministerstva financí zlepšit saldo státního rozpočtu v roce 2024 o 98,8 miliardy korun, ale snížilo se o 17,1 miliardy korun, upozornil také prezident NKÚ Miloslav Kala.
NKÚ také upozorňuje, že pokud by výdaje na zbrojení vzrostly na pět procent HDP, jak schválila Fialova vláda, znamenalo by to vydat na zbrojení téměř čtvrtinu všech rozpočtových příjmů, tedy víc než 460 miliard korun, spočítali kontroloři.
A jak hodnotíte vládní návrh rozpočtu na příští rok?
Fialova vláda plánuje další astronomické zadlužení naší země, které způsobí nárůst inflace. Tento návrh obsahuje astronomický rozpočtový schodek ve výši 286 miliard korun, je tedy o 45 miliard korun vyšší než letos. Jde o další nezodpovědný hazard končícího ministra financí Stanjury z ODS s veřejnými financemi. Pro hnutí SPD je rovněž nepřijatelné, že podoba základních parametrů návrhu státního rozpočtu na příští rok nebyla projednána s parlamentními opozičními stranami. Navíc v Poslanecké sněmovně se bude tento rozpočet projednávat až po říjnových volbách a bude se jím řídit vláda, která bude v jiném složení než ta současná.
Navíc i v letošním rozpočtu je podle Národní rozpočtové rady řada nesystémových opatření, jako je třeba nadhodnocený výnos z emisních povolenek či nedomyšlené financování nepedagogických pracovníků. Vláda zároveň již vyčerpala rozpočtovou rezervu kvůli chybějícím miliardám na obnovitelné zdroje.
Dobře, co chce SPD udělat, aby se to ještě změnilo?
Až bude návrh rozpočtu představen v kompletní podobě včetně jeho jednotlivých kapitol, tedy do 30. září, představíme k němu podrobné stanovisko a konkrétní pozměňující návrhy. Dlouhodobě prosazujeme snižování schodku státního rozpočtu a výhledově vyrovnané státní rozpočty.
Ministerstvo vnitra se odvolalo proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 7, podle kterého Rakušanovo ministerstvo porušilo práva hnutí SPD, když jej zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Překvapilo vás, že ministr Rakušan nechce respektovat rozsudek soudu?
Fialova vláda s Rakušanem a Piráty zneužívají Ministerstvo vnitra k politickému boji proti opozici. Podle zmíněného soudního rozhodnutí z 24. června názory našeho hnutí nikdy nepřesáhly mez přípustné kritiky a nepředstavují šíření předsudečné nenávisti. A jestliže se Ministerstvo vnitra pod vedením ministra Rakušana proti tomuto rozhodnutí nyní, v období horké fáze předvolební kampaně, odvolává, snaží se tím jen ovlivnit svobodnou a rovnou soutěž politických stran a hnutí a ovlivnit konečné volební výsledky.
Není nic extremistického na tom, že upozorňujeme na extremismus imigrantů.
V čem se podle vás projevuje v chování migrantů extremismus, tak jak je toto slovo chápáno?
Například v úterý odpoledne v centru Marseille Tunisan nožem pobodal nejméně pět lidí, z nichž jeden je v kritickém stavu. Policie útočníka následně zastřelila. Útoky ze strany arabských a afrických migrantů bývají v západní Evropě již prakticky na denním pořádku. Marocký imigrant znásilnil v Madridu čtrnáctiletou dívku a Španělé požadují vyhoštění migrantů. Aby toho nebylo málo, tak před pár dny Libyjec přímo u Eiffelovy věže v Paříži znásilnil ženu.
V Německu nejčastěji žádají o dávky lidé se jménem Mohammed a třetí příčku obsadil Ahmad. Podle Spolkové agentury práce pobíralo na konci roku 2024 v Německu občanský příjem (dávky Bürgergeld) celkem 5,42 milionu lidí. Z toho bylo 2,82 milionu Němců (52 procent) a 2,60 milionu cizinců (48 procent). Uvědomme si, že spousta lidí s imigrantským původem už má také německé občanství. Takže se ukazuje, že muslimští imigranti ve skutečnosti nejsou „inženýři“ a „chirurgové“, ale velmi často pobírači sociálních dávek a kriminálníci, kteří ekonomice a Evropě neprospívají, ale vysávají ji. SPD jasně odmítá Migrační pakt EU, který požaduje od příštího roku přerozdělování imigrantů a který podpořila Fialova vláda.
Syřané v Rakousku zase schválně propadají v kurzech němčiny, aby nemuseli pracovat. Migranti se záměrně snaží neuspět v kurzech němčiny, aby se vyhnuli povinnosti jít pracovat a přijímat místa nekvalifikovaných pracovníků. K tomuto závěru nyní dospěl rakouský pracovní úřad AMS (Arbeitsmarktservice Österreich). Takže to jsou ti „lékaři“ a „inženýři“, které nám slibovala EU? Imigranti ze zaostalých afrických a arabských zemí budou podle našeho názoru spíše pobírat sociální dávky a páchat kriminalitu než pracovat.
Takže Fialova vláda nás nálepkuje jako extremisty místo toho, aby řešila reálné problémy.
Co byste tedy řešili na prvním místě vy?
Tak je jich spousta, na prvním místě je nutné řešit drahé energie a potraviny, nedostupné bydlení, dostupnost zdravotní péče a zvyšování důchodů. To bude úkol příští vlády, které chce být SPD součástí.
Musíme se také postavit proti novým emisním povolenkám, zrušit zákaz výroby aut na spalovací motory a odmítnout Migrační pakt EU a chat control, což je plošné šmírování elektronické komunikace všech občanů. Plošné šmírování prosazuje ministr vnitra Rakušan (STAN).
A ještě pár slov k dostupnosti bydlení. Nemovitosti v ČR jsou nejdražší v historii a hypotéky jsou dvakrát dražší než před covidem, ukazují čísla ČNB. Odpovědnost nese Fialova vláda společně s Piráty, kteří s tehdejším zodpovědným ministrem Ivanem Bartošem zkazili digitalizaci stavebního řízení.
No a co se s tím tedy podle vás dá dělat?
Je třeba zásadně zjednodušit stavební řízení a omezit byrokracii a předpisy, které dnes blokují, zpomalují a prodražují výstavbu čehokoli. Je třeba podpořit obce a družstevní formy výstavby, bezúplatné převody pozemků ze státu na města a obce, musíme mít levné energie, abychom měli levné materiály, které k výstavbě potřebujeme, stát by měl podpořit zavedení nízkoúročených půjček pro pracující rodiny a lze uvažovat i o zastropování hypotečních sazeb.
autor: Jakub Vosáhlo