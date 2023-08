„Zrada Fialy, zrada Rakušana.“ Když jde o EU, Rajchl sáhl k tomu ostřejšímu

reklama

Začnu ve Francii. Po sérii znásilnění, ublížení na zdraví a loupeží na Martově poli u Eiffelovy věže roste tlak na pařížskou starostku Anne Hidalgovou, aby park na noc uzavírala. Mnoho veřejných parků v Paříži se na noc zavírá už teď, včetně zahrad mezi Louvrem a náměstím Svornosti. Váš názor?

Anketa Věříte, že existují mimozemšťané? Věřím 67% Nevěřím 19% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 1943 lidí

Představa, že zavřete park a přestane se napadat a znásilňovat, je absolutně naivní a hloupá. Jen se jev přesune na jiné místo. Je potřeba si začít říkat jednoznačně pravdu. Pravdou je, že západní Evropa absolutně nezvládla svoji migrační politiku. Politika otevřených dveří se ukázala jako hloupá a jako politika nebezpečná.

Aby otevřeli oči? Nevím, jestli se to stane… Především je důležité, abychom my tady v České republice nedopustili za žádnou cenu, aby se problém přenesl i k nám. To je to, o co se v současné době západní Evropa snaží.

V hlavním městě Německé spolkové republiky se uvažuje o uzavírání Görlitzer Parku na noc, největší odpočinkové zóny v berlínské čtvrti Kreuzberg. Dokonce se v českém překladu do České republiky dostalo i vyjádření šéfky Zelených, která by se také do parku sama neodvážila…

Tady už je situace v tuhle chvíli naprosto zřejmá. Viděli jsme ji ve Švédsku. Bude se dál stupňovat, zhoršovat a budou se vytvářet no-go zóny, kam se lidé budou bát jít, kam se budou bát jít i policisté. To je Evropa, kterou za žádnou cenu nemůžeme chtít! Znovu varuji před snahou o zahájení povinné solidarity. Převzetí zhruba třiceti tisíc migrantů do České republiky? To musíme razantně odmítnout, nebo si zaděláváme na stejný problém. To, co předvádí pan Fiala a pan Rakušan? Že se snaží nalhat české veřejnosti, že jde o dohodu ve prospěch České republiky? To je něco, co musíme opravdu velmi zásadně odmítnout a označit pravým jménem, a to prodání zájmů České republiky za pochvalu Bruselu. Kategoricky odmítám.

Zveřejněná byla i citace z CDU. Pachatelé zločinů bývají často drogoví dealeři a „měli by být deportováni…“ Co k tomu říci?

Je zřejmé, že kdo poruší zákon, nemůže tady dál být. V momentě, kdy někomu někde poskytujete azyl, a on poruší vaše pravidla a spáchá trestný čin, je to jednoznačně důvod pro deportaci do země původu. Problém je ale skutečně jinde. To jsou věci, které můžeme řešit jednotlivě, ale nevyřešíme zásadní problém, který začíná u co nejrychlejší ochrany hranic schengenského prostoru, což znamená zastavení nelegální migrace.

V současné době už nikdo nemá přehled kolik migrantů tady je. Nějaké odhady, které se dělají přes prsty a drtivá většina se neeviduje. Okamžitě zastavit! Zastavit migrační turistiku, kdy firmy inkasují peníze od Afričanů a lidí z Blízkého východu! Zastavit co nejrychleji nelegální transit lidí! V rámci České republiky je potřeba se zamyslet nad tím, jak chránit naše vlastní hranice. Je jen otázkou času, kdy se jev bude rozšiřovat k nám. Je potřeba být na to připraven a nebýt nemile překvapen.

Fotogalerie: - Ceny na česko-polských hranicích

Jde o součást komplexního problému, s kterým se Evropa v podstatě potýká od roku 2015. Jen se o něm mluví ve vlnách, jak se to kdy politikům a médiím hodí. Nemusíme přesně rozumět politice evropských států, každopádně stále jde o totéž? Do jaké míry je podle Vás Evropa po letech schopná integrovat lidi, kteří k nám utíkají z jiných části světa?

Není schopná je integrovat. Vidíme to jednoznačně, že integrace selhává a k žádné nedochází. Vidíme, že se situace zhoršuje jednoznačně a jasně. Vidíme to na koupalištích, v parcích, v centrech větších měst. Evropa to rozhodně nezvládla a bylo obrovskou chybou otevřít dveře migraci a říct: wir schaffen das.

Psali jsme: „Najednou mi funkcionář začal tykat.“ Milan Uhde se pustil do roku 1968. Tušil, že to dobře nedopadne Senátorka Seitlová: Kvůli mýtu se jezdí po silnicích druhé a třetí třídy, jejichž stav je alarmující Tesla, iPhone a F-35 si bez Číny „neškrtnou“. Čísla jsou drtivá Ministr Kupka: Máme v plánu mýto o poplatek, který bude odrážet objem emisí

To nejhorší, co můžeme v současné době dělat, je zavřít nad tím oči, zavírat koupaliště, parky a snažit se lidem říkat, kam v noci nemají chodit. De facto se dostaneme do defenzivy. Cesta do pekla, která absolutně nemůže vést k žádnému pozitivnímu výsledku. Je potřeba jasně pojmenovat, co se stalo. Byla to hrubá chyba. Je potřeba zastavit další proudění migrantů do Evropy. Bez toho nemá cenu cokoli dělat a následně je potřeba situaci postupně řešit. Bude to otázka na desetiletí v rámci Evropy a v rámci České republiky.

Zřejmě jsou nějak sledována čísla nelegální a legální migrace. Předpokládáte, že dokáží teď statistici oddělit i ukrajinské uprchlíky, kteří utekli před válkou?

Nedokáží. Máme k dispozici čisté odhady. Co je k dispozici ve statistikách? Někdo se nahlásí a pak následuje odhad? Realita je taková, že o tom skutečný přehled nemá de facto nikdo v současné době. Čisté odhady. Jde o to neschovávat se před problémem, a to dělá jak Evropa, tak Česká republika.

Znovu říkám, zradu, kterou předvedl Petr Fiala s Vítem Rakušanem na naší zemi, je něco, co je podle mého názoru absolutně nejhorším rozhodnutím politika od roku 1989. Prodání České republiky v nejhorším možném smyslu, jaký si dovedeme představit. Náš premiér a náš ministr vnitra se jali hájit zájmy Evropské unie proti zájmům České republiky. Provinění politika a největší zrada na českých národ od roku 1989.

Je nezbytné, aby si lidé uvědomili, o co v současné době jde, a aby situaci nepodcenili. Vidíme na příkladu Evropy, že v momentě, kdy se lidé probudí příliš pozdě, je situace velmi obtížně řešitelná. Máme komfort, že ji můžeme řešit teď, nyní a je nutné, abychom se zbavili vlády Petra Fialy, která je vládou protičeskou a asociální. Pevně doufám, že lidé budou sledovat naši tiskovou konferenci 9. 8. v 11. hodin, kde oznámíme datum a místo konání další demonstrace proti vládě, jejímž cílem bude dát jasně najevo, že národ této země absolutně nesouhlasí s tím, aby vláda Petra Fialy pokračovala dál. Nemůžeme si dovolit další dva roky vládnutí Petra Fialy, prostě nemůžeme!

Psali jsme: Pavel Vašek: Farmaceutické firmy nejsou charita, finální účet zaplatí občané „Jak za Goebbelse.” Státní videa na propagaci nižších důchodů. Za miliony Po Romech Čunek naštve stranu tématem ANO a Babiš Pavel: Obrannou smlouvou s USA se šetří čas

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.