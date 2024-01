22 milionů z veřejných peněz zneužito. Na ovlivnění voleb. Omluvit se lidem a odstoupit, vyzval Okamura Fialu

Tento týden se sněmovní koalice s opozicí potkaly kromě Sněmovny také v Brně u Ústavního soudu, kde se projednávalo divoké snížení valorizace důchodů z loňského roku. Co jste říkal na to, co při veřejném projednávání zaznělo?

Hnutí SPD plně podporuje tři miliony příjemců starobních, invalidních, vdovských a sirotčích důchodů a budeme nadále bojovat za jejich oprávněné požadavky na důstojné důchody. Pokud se Ústavní soud bude chovat skutečně nezávisle, spravedlivě a bude hájit ústavní principy naší země, tak musí rozhodnout, že loňské snížení mimořádné valorizace důchodů Fialovou vládou proběhlo v rozporu s Ústavou ČR.

A pokud by Ústavní soud zkonstatoval protiústavnost, co by to znamenalo?

To by byl další jednoznačný důvod pro demisi vlády Petra Fialy. Přece nemůžeme mít vládu, která pošlapává ústavu a diskriminuje protiústavně důchodce.

Vaše hnutí u Ústavního soudu nevystupovalo; můžete tedy připomenout, co vám na tomto vládním legislativním počinu vadilo nejvíce?

Šedesátiprocentní snížení loňské mimořádné červnové valorizace důchodů připravilo retroaktivně každého příjemce důchodu natrvalo v průměru o 1100 korun měsíčně. Jde totiž o zákon, který vláda Petra Fialy protlačila Poslaneckou sněmovnou až poté, kdy na mimořádnou valorizaci v původní výši vznikl již všem důchodcům jasný zákonný nárok, což bylo doslova plivnutí do tváře všem důchodcům. Zákon vláda prosadila navíc ve zrychleném řízení v tzv. stavu legislativní nouze s odůvodněním, že plná valorizace důchodů by znamenala závažné hospodářské škody. Zákon byl zároveň schválen za pomoci několikanásobného porušení zákona o jednacím řádu Sněmovny, kdy byla opakovaně krácena práva desítkám opozičních poslanců vystoupit v řádné rozpravě.

Prezident Petr Pavel tento naprosto ostudný, nemorální, asociální a pochybným způsobem schválený návrh nesoucí jasné rysy protiústavnosti navíc nevetoval, čímž prokázal, že mu nezáleží ani na důchodcích a také ani na principech právního státu. Hnutí SPD všechny příjemce důchodů dlouhodobě podporuje a bojuje za ně, jak jsme již mnohokrát prokázali v praxi svými postoji a konkrétními legislativními návrhy. Od počátku proto podporujeme i tuto ústavní stížnost.

CVVM zjišťoval spokojenost občanů se stavem politiky, ekonomiky a veřejných financí. Zjistilo se, že zhruba tři čtvrtiny občanů jsou nespokojeny. O čem to podle vás spíše vypovídá – o vládě, nebo o stavu hospodářství?

Podle mě to jasně ilustruje škodlivost Fialovy vlády. Oproti obdobnému průzkumu v roce 2022 nejvíce vzrostla nespokojenost se situací v oblasti přistěhovalectví (imigrace do ČR), armády, zdravotnictví, postavení ČR v EU, obecné kriminality a bezpečnosti občanů. Poměrně jasně z toho také vyplývá, které členy vlády hodnotí z hlediska jejich činnosti čeští občané nejhůře. Jde o ministry financí Stanjuru (ODS), vnitra Rakušana (STAN), sociálních věcí Jurečky (KDU-ČSL), obrany Černochové (ODS), zdravotnictví Válka (TOP 09) a pro evropské záležitosti Dvořáka (STAN). A ještě nad tím je samozřejmě nezpochybnitelná zodpovědnost premiéra Fialy (ODS) za tento stav.

Petr Fiala si také „polepšil“ v žebříčku oblíbenosti světových lídrů, už je předposlední, zatímco byl dosud opakovaně poslední, tedy dokonce nejhorší na světě. Panu premiérovi k hezkému předposlednímu místu „gratulujeme“! (smích) V aktuálním lednovém žebříčku výzkumu prestižní americké agentury Morning Consult je méně oblíbený na světě jen japonský premiér Fumio Kišida. Fialova podpora ale v Česku nevzrostla, naopak o další procentní bod klesla, nesouhlas s Fialovou vládou pak vyjadřuje celkem 76 procent občanů. A plně vládě věří pouze 3 % našich občanů... Premiér Fiala by se podle mého názoru měl lidem omluvit a přiznat, že na funkci premiéra nestačí, a položit to. Tím, že lpí na svojí funkci, jen zhoršuje situaci v celé republice a působí další škody, ze kterých se budeme o to déle vyhrabávat.

A za této situace vláda od nového roku spouští další vlnu sebepropagační kampaně Česko informuje, kdy budou zneužívat veřejné peníze. Tato kampaň bude stát 22 milionů korun a má trvat do června, z čehož jasně vyplývá, že jde o vládní snahu zneužitím veřejných peněz ovlivnit výsledky voleb do Evropského parlamentu v ČR. Jde o bezprecedentní utrácení finančních prostředků vybraných od občanů v době ekonomické a rozpočtové krize pro interní politické a mocenské zájmy vládních stran, kterým rapidně klesají volební preference.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Ještě mě zaujala jedna statistika. Provozní podmínky v tuzemském zpracovatelském průmyslu se v prosinci 2023 zhoršily mnohem výrazněji, než experti očekávali. Ukazatel, sestavovaný na základě pravidelných šetření mezi průmyslovými manažery nákupu, vykazuje za prosinec 2023 hodnotu pouze 41,8 bodu (nejméně za celý rok 2023), přičemž jakákoli hodnota pod 50 bodů ukazuje zhoršování podmínek v průmyslu. Kde vidíte příčiny tohoto úpadku, ve vládě, nebo v ekonomických faktorech?

Alarmujícím způsobem se již delší dobu zhoršuje výkonnost českého průmyslu. Výrazné prosincové zhoršení podmínek v průmyslu pramení zejména z citelného poklesu objemu vlastní produkce, ale i z propadu nových objednávek. Naše firmy ztrácejí konkurenceschopnost, a v důsledku toho začíná docházet k propouštění zaměstnanců, přičemž podmínky v českém průmyslu se zhoršují nepřetržitě už téměř dva roky.

Znatelný pokles objemu nových objednávek souvisí především s nejistotou ohledně dalšího ekonomického vývoje v roce 2024, kdy na české firmy dopadne dramatické zdražení regulovaných složek cen energií, vodného a stočného, ale zejména zvýšení daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty, spotřební daně či daně z nemovitosti v důsledku škodlivého tzv. vládního konsolidačního balíčku. Jedná se o velmi znepokojivé jevy, protože průmysl je pro ČR naprosto klíčovou složkou hospodářství a motorem ekonomického výkonu.

Vláda Petra Fialy ke zhoršování situace v českém průmyslu svými kroky aktivně přispívá mimo jiné tím, že nijak aktivně nevystupuje proti snahám a opatřením EU v oblastech klimatické a energetické politiky v rámci tzv. Green Dealu EU. Hnutí SPD je připraveno být součástí příští vlády odborníků a tyto problémy našeho hospodářství systémově řešit.

Už letos přestane být legální používání některých typů kotlů v 1. a 2. emisní třídě pro vytápění rodinných domů. Do 1. září 2024 tak budou mnohé české domácnosti povinné vyměnit emisně nevyhovující kotel za „ekologický“ nebo za tepelné čerpadlo. V opačném případě mohou dostat pokutu až 50 tisíc korun, a to i opakovaně. Jak podle vás tito lidé přežijí příští zimu?

Tento zákaz používání určitých typů topidel je jedním z důsledků nesmyslné zelené politiky EU. Cena nového kotle, který bude vyhovovat přísným emisním podmínkám, se přitom pohybuje v průměru okolo 200 tisíc korun. Navíc je těchto kotlů nyní na trhu nedostatek. Tento zákaz používání určitých typů topidel je jedním z důsledků nesmyslné zelené politiky EU. Hnutí SPD tímto vyzývá vládu Petra Fialy, aby tento zákaz zcela zrušila či aspoň pozastavila a aby ve spolupráci s úřady územních samospráv garantovala, že žádný občan nebude v souvislosti s tímto opatřením pokutován.

A další obětí Green Dealu EU a šílené politiky Fialovy vlády je výrobce koupelen a sanitární keramiky Laufen CZ, který sníží letos výrobu ve Znojmě a propustí 250 zaměstnanců. Hlavními důvody jsou dlouhodobý růst výrobních nákladů, inflace, růst úrokových sazeb, cen energií i mzdových nákladů… Obávám se, že kvůli Fialově vládě a EU budou propouštět i další firmy a některé budou i krachovat…

Zůstaňme v Bruselu. Komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová uvedla, že Evropská unie potřebuje na práci o milion imigrantů ročně více než nyní. Ale musejí prý přicházet „spořádaně“. Co říkáte na tuto představu spořádaně přicházejících milionů z Afriky či Asie?

Vedení EU se úplně pomátlo! Evropská unie nás ničí masovou imigrací, islamizací, neomarxismem, genderismem a Green Dealem! Letos v červnu budou klíčové volby do Evropského parlamentu. Kdo tu imigranty nechce a nechce šílený Green Deal EU, který nesmyslně zdražuje energie a potraviny, ať prosím podpoří SPD, a společně budeme bránit ČR před nepřizpůsobivými imigranty a zdražováním! To, co se děje kolem migrace v západní Evropě, je katastrofální!

Teď máte na mysli kriminalitu? Zrovna dnes jsem četl příběh o německé škole, kde muslimští studenti požadují důsledné uplatňování jejich kultury včetně trestu kamenování...

Například Gatestone Institute upozornil, že křesťanské kostely jsou předmětem útoků ze strany muslimů po celé západní Evropě, existuje mnoho nedávných příkladů z Rakouska, Německa, Itálie a Švédska. Žádný stát na Západě nezažívá tolik útoků vůči svým kostelům jako Francie, kdysi nazývaná „nejstarší dcerou církve“. Útoky na kostely jsou ve Francii běžné, průměrně jsou poničeny dva kostely denně.

Švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung otiskl nepublikovaná data o tom, jak se migranti opravdu výrazně podílejí na sexuálních útocích v Německu. Od roku 2015, kdy přišla migrační vlna, se v zemi stalo obětí sexuálních útoků ze strany migrantů přinejmenším sedm tisíc žen. Je to však prý značně zdrženlivá cifra, skutečný počet může být vyšší.

A je šílené, k čemu vede multikulturalismus. Z luxusního ubytování se těší žadatelé o azyl v německém Skyhotelu v Merseburgu ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Měsíčně vyjde zde pobyt jednoho uprchlíka v přepočtu na více než 48 000 korun, informuje o tom deník Bild. Asi proto Migrační pakt Evropské unie vymáhá téměř půlmilionové výpalné za každého nepřijatého imigranta. Aby si nelegální imigranti mohli žít jako králové…