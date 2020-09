270 tisíc za migranta. EU kupčí s bílým masem, říká Tomáš Vyoral. A Prymula? Ten ať raději nečte

reklama

Ze jmenování Romana Prymuly Vojtěchovým nástupcem radost asi nemáte, to lze odvodit snadno, ale zeptám se jinak – co od nového ministra očekáváte? Čím ve funkci začne? A co po sobě ve funkci zanechá?

Objevují se hlasy, podle kterých funkci nesložil Vojtěch o své vůli. Ve skutečnosti má jít o Babišovu rošádu, kdy mírného Vojtěcha těsně před volbami nahradí striktním Prymulou, aby tak uspokojil tu část voličstva, která se koronaviru obává. Je to možný scénář? A pokud ano, pomůže si Babiš?

Možný scénář to samozřejmě je, tak jako všechno. Extrémně rychlé jmenování do funkce ministra zdravotnictví Romana Prymuly zarážející a napovídá tomu, co předestíráte. Rovněž je zarážející, že svou dosavadní funkci vládního zmocněnce byl Prymula schopen opustit prakticky přes noc, což zase naznačuje, že šlo o trafiku.

Babiš z hlediska voličů dle mého udělal chybu. Na druhou stranu, parlamentní volby jsou ještě daleko a nastrčil za sebe nestranickou fašistickou gumu, která udělá černou práci, jež by musela být stejně udělána. Z globálního principu. My nemůžeme operovat jinak než Německo nebo USA. Nicméně časem se po babišovsku může od Prymuly distancovat.

Prymula se měl, pokud vím, po svém vyhazovu z ministerstva zaměřovat na chytrou karanténu, což se – díky bohu teda – opět nepovedlo. Z pohledu selského rozumu je nepochopitelné, jak se tenhle zkorumpovaný diletant mohl dostat na pozici ministra zdravotnictví, v níž má v současné době v rukou prakticky větší moc než premiér. Prezidentovo rekordně rychlé jmenování a slova pochvaly za zvládnutí údajné první vlny, kdy jsme vypnuli ekonomiku a zadlužili náš stát půl bilionem vůči banksterům, jsou pro mě ze strany ekonoma a prognostika Zemana přinejmenším zarážející. Nechci příliš konspirovat, ale nejde-li o nějaké „židozednářské techtle mechtle“, tak si to nedokáži vysvětlit. K tomu avizované prezidentské ocenění, ačkoliv důsledky Prymulových fetišistických restrikcí teprve pocítíme a myslím, že nebudou úplně růžové.

„My, studenti a ostatní občané našeho státu nesouhlasíme s dosazením prof. Prymuly do funkce ministra zdravotnictví, a to z tohoto důvodu – Založení živnosti pana profesora ke dni 17. 06. 2020, a to v oboru činnosti výroby zdravotnických prostředků“. Těmito slovy začíná petice, kterou již podepsalo takřka 20 tisíc lidí. Je podle vás Prymula ve střetu zájmů? Co říci k takové petici? Může být Prymula z funkce vytlačen nespokojeným davem?

Myslím, že Prymulu navzdory jeho evidentním střetům zájmů, korumpovanosti a nedůvěryhodnosti, jen tak někdo nevytlačí. Je dosazen na pevno a petice s tím moc nezmůže. Ve střetu zájmů Prymula byl a je, jakkoliv by se oné živnosti, kterou si založil měsíc poté, co dostal trafiku vládního zmocněnce, nevěnoval, tak je to velmi pochybné.

Zajímavé, že presstituty veškerých mainstreamových médií prakticky vůbec nepálí a nezajímá, že se hlavním protektorem naší země stal zelený mozek pochybné minulosti, který nemá ani nejnižší bezpečnostní prověrku, i kvůli čemuž musel opustit post náměstka ministra. Člověk, který byl vyhozen z pozice ředitele královéhradecké nemocnice, protože dělal v konfliktu zájmů kšefty s farmaceutickou firmou své dcery v řádu milionů stejně jako přenášky pro farmaceutické firmy v řádu milionů. Člověk, který si měsíc po uvedení do trafiky vládního zmocněnce pro zdravotnictví založí živnost na výrobu zdravotních pomůcek. Člověk, který před deseti lety strašil prasečí chřipkou, ale byl zásadním odpůrcem roušek a tvrdil, že zavření hranic pandemii nezastaví. Zatímco nyní je rouškariánem a hranice by zavíral na roky. Farmaceutický lobbista a vakcinolog, nikoliv epidemiolog, který by v zájmu svého vypaseného podbradku očkoval na všechno. Člověk, který ještě před pár měsíci tvrdil, že v žádném případě nechce být politikem a nikdy nechtěl být, ale nyní v zájmu národa – který ho odhadem z poloviny nesnese – to bere. Člověk, který od začátku pseudopandemie šíří paniku a poplašné zprávy a nevyšla mu doposud prakticky ani jedna z 666 apokalyptických předpovědí. A hlavně: příštích čtrnáct dní bude kritických.

Roman Prymula hned zkraje požádal školy, aby dnes, 25. září, neotevřely. To proto, aby se spolu se státním svátkem v pondělí získaly 4 dny volna, kdy by se limitoval přenos nového koronaviru. Většina škol se ale rozhodla tuto prosbu ignorovat. Váš názor?

Pacientů s těžkým průběhem výrazně přibývá. Lůžka s ventilátory jsou v nemocnicích takřka plně obsazena, varuje Roman Prymula. Když nebude dost zdravotníků, pomůžou medici, v krajním případě i zaškolení laici, nastínil nový ministr zdravotnictví, doufá ale, že k tomuto scénáři nikdy nedojde. Co na to říci, je to strašení, nebo jen ukázka toho, co skutečně hrozí?

Já zase doufám, že na každou svini se vaří voda. Na tohle může dojít i při epidemii jakéhokoliv jiného viru, chřipky… a to nemusím být mudrc ani vakcinolog či epidemiolog. Jinak je fajn, že za půl bilionu zadlužení si laici našili roušky, byli zodpovědní, začnou se trasovat, začnou se léčit a ještě si uvaří vakcínu. A vypasený Prymula se pase. Vypasené Orwellovské prase. Omlouvám se, ale v případě tohohle fašisty opravdu nemůžu jinak.

Evropská komise přišla s návrhem nového azylového a migračního systému, ve kterém počítá se solidaritou všech členských zemí. 10 tisíc euro pro členský stát za uprchlíka z moře, či z přetížené země, kvóty pro „nouzové situace“. Co ve vás tento popis „solidarity“ vzbuzuje? Co by Česko mělo s návrhem Evropské komise udělat?

Zaprvé soudruzi z eurosojuzu ocenili cenu jednoho jaderného inženýra, lékaře či nezletilého dítěte na 270 tisíc korun a nepokrytě obchodují s bílým masem. Což je běžně, řekl bych, docela trestné, ale rovnější soudruzi mohou. Zdá se, že navzdory vytrvalé mnohaleté propagandě mainstreamových médií a politiků pro islám, multikulturní ráj a ekonomické i demografické obohacení si Evropané všimli jistého nárůstu nepřizpůsobivosti, útoků psychicky labilním nožem a vzpour osamělých náklaďáků, které nesouvisí, nemají nic s ničím a už vůbec ne s islámem a nechtějí tyhle dobroty úplně tak ve svém sousedství. A „povinná solidarita“ je klasický orwellovský newspeak, oxymóron, nesmysl a bohapustý diktát, který proti nám Brusel, Berlín a Washington navzdory rovnání našich páteří krysínkem Vystrčilem neustále aplikují.

Politický matador Miroslav Kalousek okomentoval pro podcast Insider klima v Poslanecké sněmovně. Řekl, že z její úrovně na něj někdy padá beznaděj. K popisu se přidal i expremiér Mirek Topolánek, druhý host podcastu. „Je to strašná frustrace. Strašná frustrace…to není normální práce, je to jako být celý den v psychiatrické léčebně. Polovina těch lidí jsou psychopati, ta druhá polovina tam jde pro prachy nebo pro něco jiného. Těch lidí, se kterýma opravdu stojí za to jít na pivo, je tam několik, a to vůbec nesouvisí s těma stranama,“ řekl. Jde podle vás o trefný popis? A byla sněmovní kultura lepší, když byli oba pánové ve vládě?

S povzdechy obou výše zmíněných v zásadě souhlasím. A pak jsou dle mého ve sněmovně i průniky těch dvou skupin, jejichž vzornými představiteli jsou právě oni dva velcí kamarádi. Nutno však dodat, že poslanecká sněmovna je jen odrazem národa. Stejně jako třeba hajzlíky.

Někdejší brněnský zastupitel za hnutí Žít Brno Svatopluk Bartík prohrál soud. Za výroky na sociální síti v roce 2017 o tom, že má prezident rakovinu, musí zaplatit odškodné. Stovky tisíc ale nemá, a tak požádal o finanční pomoc i veřejnost. Co říkáte na takovou sbírku? Podle Bartíka bylo ve veřejném zájmu, aby společnost o zdravotním stavu prezidenta před volbou věděla.

Ve veřejném zájmu zdravotní stav prezidenta rámcově určitě je, ale pravdivý a ne vylhaný. A lžeš-li, navíc v rámci takové oblasti jako je zdraví, tak počítej s následky. Jedná se vlastně o takovou sbírku na sprostou lež.

