Ať si paní Šabatová nastěhuje dvacet Romů do bytu. Stát je na ně moc laskavý, nedonutí je dělat, promlouvá senátor- továrník, který jim dává práci

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Kdo chce, může dneska dělat. Lidí na práci je málo. Žádná diskriminace tu není. Tu si dělají sami ti, kteří nejsou schopni se zařadit do normálního pracovního procesu a normálně fungovat,“ říká senátor, továrník a starosta Albrechtic v Jizerských horách Jaroslav Zeman (ODS) k údajné diskriminaci Romů, za kterou je Česká republika pravidelně kritizována. „Opravdu se mezi nimi někteří dobří najdou, ale jsou to jednotky z desítek. Pomáhal jsem i některým se vzděláním. Je však spíše potřeba být na ně spíše tvrdý, a stát je na ně moc laskavý a nedonutí je trvale dělat,“ dodává.

Je ODS definitivně ze hry o vládu? Ptám se proto, že skoro všichni tvrdili, že s ANO do vlády nepůjdou, a teď s Babišem jednají ČSSD, dokonce i STAN...

Myslím, že jít do vlády by ODS neprospělo. Když budeme ještě čtyři roky v opozici, tak nám to neuškodí.

Kdy bude, podle vás, nějaká vláda s důvěrou Poslanecké sněmovny?

Nemusí vzniknout nikdy. Prezident to má, jako kdyby měl úřednickou vládu. Bez mandátu můžou klidně vládnout půl roku, rok. Záleží na sociální demokracii, jak to cítí ekonomicky. Když by byla ve vládě, tak mají práci pro mraky svých lidí. Tak to chodí.

Pokud jste ovšem říkal, že pro ODS je teď vhodná opozice, jestli to neplatí pro ČSSD dvojnásobně?

My už jsme si opasky utáhli. Jsme v úsporném režimu pátý rok. Mám pocit, že odeeska s tím nemá problém. Ale sociální demokracie teď spadla z hrušky dolů. Spadli z padesáti poslanců na patnáct, ministerstva vyklidili, mají problém.

Vy jste továrník v politice – takový malý Babiš, dalo by se říci. Jak to, podle vás, z tohoto pohledu zvládá premiérsky Andrej Babiš se svým manažerským řízením vlády?

Ještě pořádně nevládl, je tam bez mandátu dva měsíce. Nic významného se nestalo, občas jen někoho vymění. Zatím se nedá mluvit o vládnutí. To ho teprve možná čeká.

Andrej Babiš dal na svůj facebook fotku ze své kanceláře plné rozházených papírů. O čem to svědčí? Také to ve vaší kanceláři vypadá podobně?

Já uklízím. Také mám papírový blok. On má své šikovné píáristy a oni vědí, jak ho ukazovat veřejnosti.

Amnesty International opět kritizuje Česko za diskriminační přístup k Romům. Zrovna v tomto duchu probíhá i spor mezi ombudsmankou Šabatovou a mosteckým bytovým družstvem Krušnohor. Jak vidíte tuto problematiku? Daří se třeba nyní, v době ekonomického boomu, začleňovat více Romy do pracovního procesu?

Snažím se, jak to jde. Několik úspěchů mám. Více ale neúspěchů. Snažím se jim dát tu příležitost. Najdou se takoví, kteří opravdu dělají. Ale ten zbytek – to je jiná. Kdo chce, může dneska dělat. Lidí na práci je málo. Žádná diskriminace tu není. Stačí se zeptat v jejich komunitě, kdo bude dělat, a kdo ne. Máme jich tu na Tanvaldsku několik stovek. Opakuji, že žádná diskriminace není. Tu si dělají sami ti, kteří nejsou schopni se zařadit do normálního pracovního procesu a normálně fungovat.

Paní Šabatové bych vzkázal, ať si jich dvacet adoptuje a nastěhuje si je do bytu. Může jim dát šanci a živit ze svých výplat. Ať nám pak za rok, za dva řekne, jak to dopadlo. Opravdu se mezi nimi někteří dobří najdou, ale jsou to ale jednotky z desítek. Pomáhal jsem i některým se vzděláním. Je však spíše potřeba být na ně spíše tvrdý, a stát je na ně moc laskavý a nedonutí je trvale dělat.

Je současné ekonomicky příznivé období znatelné i v Albrechticích či v Jiřetíně v Jizerských horách, nebo se to projevuje jen ve velkých městech?

Je to tady znát. Těžko se shánějí lidé na práci. Mikroregion Tanvaldsko má asi sedm set nezaměstnaných, ale nevyberete si mezi nimi. Občas to zkoušíme s pracovním úřadem, který nám posílá na pohovory dvacet, třicet lidí. Je to půl na půl, půlka Romů, půlka bílých. Výsledky jsou stejné. Mají výuční listy, ať už nástrojáři nebo od černých řemesel, ale dělat nebudou.

Kdo ale chce, práci najde?

Přesně tak. Jsme sice pohraničí, ale kdo chce, práci najde.

Jak se daří vaší nejstarší fabrice na výrobu dřevěných hraček?

Už asi čtvrtým rokem jdeme tržebně nahoru. Zbývají nám prostředky, abychom mohli opravovat, investovat a chystat se na zlé období, které určitě přijde. Kdy pojedeme zase z kopce dolů. Takováhle bublina nemůže trvat věčně. Takže čekám, že bude hůř. Snažíme se na to však připravit. Jsem tu už ve vedení firmy pětadvacátým rokem. Zažil jsem už takzvanou asijskou chřipku. Přišlo to z Koreje. Kdy se hodně zdražily úvěry. To byla taková první ťafka, už je to dvacet let. Pak bylo zase dobře. Poté přišlo období 2006 až 2009. Takže i když teď máme dobré časy, čekám, že přijdou horší.

Ať tedy dobré časy vydrží co nejdéle...

Ony ani ty špatné časy nejsou tak hrozné, pokud je ovšem přežijete. Zase nastane ozdravný proces. To je jako v politice. Když se občas dostanete do opozice, ono vás to očistí, uzdraví a můžete zase pokračovat dál.

autor: Oldřich Szaban