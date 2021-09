Babiš pro PL: Žádná dohoda s EU! Vměšují se, i Jourová. Jsme svobodná země

ROZHOVOR S PREMIÉREM Migrace je stále vážné téma, které je nutné řešit. Opozice to popírá, protože některé strany by migranty vítaly. ParlamentnímListům.cz to během své návštěvy Maďarska řekl premiér Andrej Babiš. Odsoudil zároveň vměšování do předvolební kampaně ze strany Bruselu a zmínil i eurokomisařku Jourovou. Došlo i na Andreje Babiše mladšího. „Opozice zneužívá mého syna. Oni se neštítí ničeho,” řekl premiér.

reklama

Pane premiére, už před odletem do Maďarska jste poukazoval na to, že migranti se do Evropy stále snaží ilegálně přicházet a tento fenomén tedy není žádné imaginární předvolební téma. Co tedy říkáte na kritiku opozice, která vás viní, že to pouze využíváte v kampani?

Je to samozřejmě velké téma a fakt, že to dnes a denně nevidíme na televizních obrazovkách, neznamená, že se to neděje. A právě maďarský plot, který nelegální migranty zadržuje, ukazuje, že se opět postupně migrační vlna zvedá, protože meziroční nárůst je z 22 na 76 tisíc nelegálních migrantů, takže víc než trojnásobně. Stejně tak počty převaděčů a pašeráků. Letos jde o 781 a loni za stejnou dobu šlo o 220 převaděčů, kteří pašují lidi a berou za to velké peníze. Téma to prostě je, to nemůže zpochybnit nikdo, kdo zná čísla.

Anketa Jsou čeští Romové utlačováni? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6235 lidí

Maďaři mají velkou zásluhu za vybudování hraničního plotu, protože před tím byla nelegálních migrantů plná Budapešť. Na to už všichni zapomněli, jak tam tábořili?

Zajímá mě technologie Maďarů, kterou při obraně hranic využívají, jako například termokamery a drony. Je třeba zdůraznit, že Maďarsko je díky plotu první skutečná schengenská hranice. Nic je nezastaví, až Maďaři, kteří to celé odfiltrují. K nám se nějací dostanou a samozřejmě je zadržujeme a vracíme, ale znovu opakuji, že díky maďarskému plotu jich je málo.

V rámci Evropské unie se ale příliš nezdá, že by docházelo ke změnám názoru na pozitivní přístup k přijímání migrantů…

Tak už to úplně není, některé státy postupně mění názor. Rakousko původně migranty vítalo, potom Sebastian Kurz otočil kormidlo a vyhrál volby díky názoru, že je třeba zavřít hranice. Názor ale změnilo i Dánsko či Švédsko. Postupně se to vyvíjí a snad se přidají i další státy.

My musíme nadála pracovat na tom, aby migrační vlny skončily. Migrační politiku Evropy nemůžou určovat pašeráci, kteří na tom vydělávají miliardy euro. My sami si musíme rozhodovat o tom, koho do své země pustíme a koho ne a tuto politiku naše vláda od počátku razí a nikdy neotočíme.

Proč ale některé opoziční strany mluví o tom, že migrace je imaginární téma, které už není aktuální a jen si na tom děláte kampaň?

Jde o to, že oni by sami často migranty rádi vítali. Piráti nebo Pirátostan migranty jednoznačně chtějí. Však pan Bartoš je vítal, pak mluvil o tom, že chce muslimskou Evropu. Žádná mladická nerozvážnost, prostě ještě tehdy na rovinu řekl, co si myslí.

Stačí se podívat na pirátské europoslance. Všichni tři v Evropském parlamentu hlasují pro věci podporující migraci. A koalice SPOLU? Paní Pekarová také migranty vítá. Takže oni nemají zájem bojovat proti nelegální migraci. Jsou tu samozřejmě strany, které migraci také nechtějí, ale my v tom aktivně působíme. Zrušili jsme s Orbánem kvóty, navštívil jsem Frontex ve Varšavě, byl jsem na konferenci v Palermu, na hranici v Severní Makedonii, kde máme naše policisty atd. Zajímám se o to a řeším to. Jen kvůli tomu, že to není vidět ve zprávách ještě neznamená, že problém neexistuje. Snažíme se dělat všechno pro to, abychom zhoršení situace předešli.

Téma migrace neusíná ani na půdě Evropské komise, jejíž místopředseda tvrdí, že po volbách v Německu a Francii se bude schvalovat nový migrační pakt coby celoevropská dohoda.

Ne, není co řešit, žádný plán. Ať Řekové brání hranici stejně, jako ji brání Maďaři nebo Bulharsko, které čeká deset let na přijetí do Schengenu. Tady není vyřešen ani Schengen. Nechápu, proč jsme do něj dávno nepřijali Bulharsko, Rumunsko, ale i Srbsko a Chorvatsko.

Jde o otázku bezpečnosti, protože s ilegálními migranty do Evropy přišli i teroristé, kteří tu páchali útoky a vraždili naše lidi. Pokud další země nezmění názor a neztotožní se s námi, kteří konstantně varujeme před nelegální migrací, pak se není o čem bavit. Teď můžeme ještě čekat, co se stane v Afghánistánu a zda budou tamní lidé utíkat před Tálibánem. Na půdě EU není pro žádné nové dohody prostor, nikdy se na tom všichni neshodneme. Není se o čem bavit.

Závěrem ještě k volbám, které budou za tři týdny. Jak vnímáte průběh předvolební kampaně? Je překvapující, že je místy velmi vyhrocená? Vy jste často vykreslován jako největší škůdce země…

No jasně, to oni opakují stále dokola, protože nemají sami co nabídnout a žádnou racionální kritiku naší vlády nemají, protože Česká republika prosperuje. Podstatné je, že to netvrdím jen já, ale říkají to zahraniční ratingové agentury, teď o tom psali i ve Financial Times. Opozice samozřejmě stále dělá antibabišovský program. Co předvádějí s Bečvou, kdy vytvořili vyšetřovací komisi na živý spis, to je nehorázné. Policie to vyšetřila, sdělila obvinění, státní zástupce připravuje obžalobu a všechno běží.

Trojka Gazdík, Jurečka a Pekarová o tom od samého začátku lhali! Vytvořili si vyšetřovací komisi, což bylo jako lidový soud, kdy dopředu měli jasno, kdo za to může. Do toho přichází ještě pátá kolona z Evropského parlamentu, kde svolali rozpočtový výbor a zase samozřejmě poslanci KDU-ČSL a TOP 09 tlačí na Evropskou komisi, aby vyvíjela tlak na Českou republiku. Všechno je to politika a jejich kampaň. Brusel tak zasahuje do naší volební kampaně, do toho se nemá co vyjadřovat. Není to jejich věc! My jsme svobodná a svrchovaná země. Týká se to i paní Jourové, která se vyjadřuje k tomu, s kým a jestli hnutí ANO bude a nebude vládnout. To není její problém. Netýká se jí to a nemá se k tomu co vyjadřovat. Tyhle útoky a vměšování zvenčí do našich vnitřních záležitostí, hlavně z Evropského parlamentu, na Českou republiku, na Maďarsko, Polsko a mě, všechno je dané jen tím, že chtějí ovlivnit volby.

A dotace? To budu opakovat stále dokola, že evropské peníze ohroženy nejsou. Já jsem to vyjednal, byla u nás Ursula (von der Leyenová, šéfka EK, pozn. red.), dostaneme obrovský balík peněz. Když byly u moci strany dnešní koalice SPOLU, tak Nečas nevyjednal téměř nic. Stále dokola opakují ty samé lži.

Další věc, o které ani moc nechci mluvit, jak zneužívají mého syna. Lidé z TOP 09, pan Kalousek a spol. Nic jim není svaté, snaží se všechno převracet. Takhle bych mohl pokračovat celé hodiny. Za nás mluví konkrétní výsledky a naši občané to vidí.

Andrej Babiš s Viktorem Orbánem u maďarského hraničního plotu. Foto: Radim Panenka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.