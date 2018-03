ČSSD by se v opozici ztratila, míní starosta Jindřichova Hradce

Hnutí ANO slíbilo urychlit jednání o vládě. Hlavní variantou zůstává koalice ANO, ČSSD s podporou komunistů. Co vy na to? Za jakých okolností by pro vás byla taková spolupráce přijatelná?

Spolupráce je podle mého názoru možná za jasně definovaných podmínek a jasně formulované koaliční smlouvy. Programově nejsou propastné rozdíly, a tak je třeba do případné koaliční smlouvy zapracovat body, které budou jasně sociálnědemokratické a nebudou odkloněny k ANO. K tomu je ale také potřeba mít v případné spolupráci osobnosti, které se nenechají převálcovat. Jinak by to nemělo smysl a byla by na stole varianta předčasných voleb. Ale nevím, zda poslanci napříč politickými stranami na takové řešení najdou osobní odvahu. Podle mého názoru je smysluplnější mít možnost alespoň částečně naplňovat program, než se ztratit v široké opozici. Problém je, a naši poslanci prominou, že nemáme šanci hrát v opozici vedoucí sílu.

V reakci na zásah vedení strany do jihočeské kandidátky pro sněmovní volby jste coby lídr kandidátky odstoupil. Nelitujete zpětně svého rozhodnutí? Zejména nyní, kdy se změnilo vedení strany, v němž je i Jiří Zimola?

Ani ne. Zachoval jsem si čisté svědomí, že se nebudu podílet na brutálním potlačování jiných názorů, ke kterým byly využity zástupné a vykonstruované pomluvy. Ti, kdo to organizovali, si asi nepřiznají, že oni byli hlavními strůjci „vynikajícího“ volebního výsledku. Vím, že jsem mohl spokojeně sedět ve Sněmovně, tvářit se chytře a být na čtyři roky v pohodě. Možná mi to nebudete věřit, ale pro mě je v tomto případě vlastní názor důležitější než případné výhody. Můžu dál podporovat změny v ČSSD i z Jindřichova Hradce.

Jak jste spokojen s volbou Hamáčka jako předsedy strany? Dokáže podle vás stranu sjednotit a přilákat zpět voliče?

Nyní jste přesně pojmenovala základní problém ČSSD. Není vůbec důležité, jestli jsem, nebo nejsem spokojen. Honza Hamáček byl zvolen v demokratickém hlasování na sjezdu, je předseda a já to respektuji. Stejně jako jsem respektoval minulé vedení, i když jsem s ním v mnohém nesouhlasil. Nehlásal jsem to však do světa, ale snažil se to řešit uvnitř strany. Zejména jako předseda klubu starostů a primátorů zvolených za ČSSD jsem velmi často musel prezentovat nesouhlasná stanoviska našim ministrům. Proto nechápu naše některé členy, kteří už dopředu naznačují, že nebudou respektovat většinová stanoviska členské základny nebo vedení. Měli by si asi zvolit jinou stranu. Jednota je jedním z prvků, který nám může vrátit ztracenou důvěru voličů. A samozřejmě návrat k jasně formulovaným názorům a dodržování slibů. Věřím, že Jan Hamáček s Jiřím Zimolou vytvoří dobrý, pracovitý tandem.

Zásadní budou nyní pro ČSSD podzimní volby, v nichž obhajuje nejvíce mandátů ze všech stran. Udrží podle vás své pozice? Co proto musí podle vás nyní udělat?

ČSSD a levicová politika nejen u nás, ale v Evropě nemá ustláno na růžích. Ale komunál je úplně něco jiného. Chodníky, byty, služby, doprava nejsou levicové ani pravicové. Jsou to věci k řešení a je jen jeden základní rozdíl. Buď budu řídit město ve prospěch většiny, nebo vybraných skupin. A to je základní rozdíl mezi pravicovým a levicovým pohledem. Je to také o osobnostech a poctivosti lidí, kteří tyto funkce vykonávají. Pokud ti, kdo budou kandidovat, dokážou připravit jasné konkrétní programy a nebude jim vedení strany kazit dobré jméno, věřím, že uspějí.

V komunálních volbách jste jako lídr ČSSD dosáhl v Jihočeském kraji jednoho z nejlepších výsledků. Podpoříte stranu i letos? Budete se do třetice pokoušet obhájit mandát starosty?

Ještě jsme v Jindřichově Hradci kandidátky neřešili, čekáme až na výsledky sjezdu. Pokud dostanu od místní organizace důvěru, jsem připraven ČSSD podpořit.

Proč jste se vlastně v roce 2010, v téměř 60 letech, rozhodl aktivně zapojit do politiky? A nelitujete zpětně svého rozhodnutí? Co vám práce v politice dává?

Možná to bude znít divně, ale já jsem nikdy takové ambice neměl. Byl jsem požádán tehdejším hejtmanem, abych účastí na kandidátce ČSSD jako nestraník pomohl ve volbách. Po vyhraných volbách už nešlo říci lidem, že slibované změny neuděláme. A byla to také nová výzva. Jako každý občas toho rozhodnutí zalituji, protože při výkonu funkce ztratíte úplně soukromí. Ale na straně druhé, když vidíte, že se daří plnit dané sliby a ve městě je to vidět, máte z toho radost. Asi nejdůležitější je neztratit zpětnou vazbu a nepřijmout teorii, že jste nejchytřejší. Je proto nutné stále mluvit s lidmi a oni vás velmi rychle vrátí na zem, když uděláte něco blbě.

Prozradíte nám, jaká je vaše vize Jindřichova Hradce v roce 2030?

Možná že se čtenářům budou zdát uvedené cíle malé, ale pokud by byly splněny, tak bych byl spokojený.

Bezpečné a čisté město. Nepoškozené životní prostředí

Kvalitní školy a školská zařízení

Přijatelná nezaměstnanost, slušná platová úroveň a nabídka práce

Dostatek bytů a sociálních služeb. Vysoká úroveň zdravotní péče

Funkční služby a infrastruktura, přijatelné ceny vody, tepla, poplatků a přímých daní

Kvalitní nabídka kultury, sportu



To nejsou zbožná přání, ale oblasti, které může město ovlivnit. Přál bych obyvatelům Jindřichova Hradce, aby to v roce 2030 tak bylo.

V jaké fázi je projekt na revitalizací náměstí, o kterém se diskutuje již řadu let?

Revitalizace náměstí není v tomto okamžiku v centru pozornosti. Je to záležitost dlouhodobá a určitě jednou přijde na pořad dne. V současné době se podařilo dosáhnout jakéhosi kompromisu, který je funkční, ale asi není krásný. Máme ve městě důležitější úkoly.

Jak se ve městě osvědčil systém placeného parkování, který radnice zavedla loni? Plánujete v nejbližší době nějaké změny, případně rozšíření placeného stání?



Placené stání je v centrálním městě již mnoho let. V loňském roce jsme pouze změnili systém vyhrazeného stání ve dvou zónách, tak aby bylo výhodnější pro abonenty i rezidenty. Přesah vydaných povolení a vyhrazených míst je kolem 10 %, což je v porovnání s jinými městy velmi slušné. Celkově došlo ke snížení úhrad za placené stání a každý rok počty parkovacích míst rozšiřujeme. V centrálním městě je v současné době k dispozici 1 006 parkovacích míst.

Kolik nových parkovacích míst ve městě v loňském roce přibylo?



V roce 2017 to bylo v centru 14 parkovacích míst, v roce 2018 to bude kolem 60.

Jedno z hlavních témat, kterému jste po nástupu do funkce věnoval nemalou pozornost, je bezpečnost občanů ve městě. O kolik se za poslední roky snížila a jsou ve městě aktuálně nějaké oblasti, které byste označil za zvlášť rizikové?



Jak podle údajů státní policie, tak i městské je bezpečnost na solidní úrovni. Počet trestných činů i přestupků se každý rok snižuje, ale to neznamená, že není potřeba této oblasti věnovat trvalou pozornost. Nejvíce problémů mají na svědomí bezdomovci, vůči kterým je současná legislativa nepoužitelná. Mě osobně nejvíce trápí nárůst počtu a snižující se věk osob drogově závislých. To vidím jako jednu z priorit pro všechny, kteří mohou situaci ovlivnit: Rodina, škola, sociální služby, neziskové organizace a orgány činné v trestním řízení. V oblasti bezpečnosti nemáme zásadní problémy a město je jedno z nejbezpečnějších měst v ČR. O pravdivosti svědčí i to, že nedosáhneme na podmínky grantové politiky MV v oblasti prevence kriminality.

autor: Kateřina Synková