Ingrová (KSČM): Péče o seniory bude jednou z největších výzev

18.06.2026 4:31 | Profily PL
autor: PV

Demografický vývoj je neúprosný. Počet lidí starších 85 let bude v příštích desetiletích výrazně růst a s ním poroste i potřeba sociálních a zdravotních služeb.

Ingrová (KSČM): Péče o seniory bude jednou z největších výzev
Foto: KSČM
Popisek: KSČM - logo

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS. - Péče o seniory bude jednou z největších výzev příštích let

Nejde přitom o žádné překvapení. O stárnutí populace víme dlouhodobě a je naší povinností se na tuto změnu včas připravit. Péče o seniory se bude týkat stále větší části společnosti. Nejen samotných seniorů, ale také jejich rodin, které často nesou velkou část odpovědnosti za každodenní péči o své blízké. Proto je důležité, aby stát, kraje i města společně vytvářely podmínky pro důstojné stárnutí a dostupnou pomoc těm, kteří ji potřebují.

Budoucnost nespočívá pouze ve výstavbě nových domovů pro seniory, i když i ty budou nezbytné. Stejně důležité je rozvíjet terénní a domácí služby, které umožní lidem zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Mnoho seniorů si přeje strávit stáří doma mezi svými blízkými a naším cílem by mělo být vytvořit podmínky, aby to bylo možné.

Pozornost si zaslouží také pracovníci v sociálních službách. Jejich práce je náročná, odpovědná a pro fungování celé společnosti nepostradatelná. Pokud chceme zajistit kvalitní péči i v budoucnu, musíme vytvářet podmínky, které do tohoto oboru přilákají dostatek kvalifikovaných pracovníků. Podporu potřebují také rodiny pečující o své blízké. Dostupné odlehčovací služby, poradenství i odpovídající finanční podpora mohou významně pomoci lidem, kteří na sebe berou náročnou úlohu.

Stáří nesmí být obchodní příležitost pro soukromé fondy a pojišťovny, ale oblast, za kterou nese odpovědnost celá společnost. Měřítkem vyspělé země není počet miliardářů ani růst akciových indexů. Měřítkem je, zda lidé kteří celý život pracovali, mohou prožít stáří důstojně, bezpečně a bez strachu.

Jako zastupitelka města Hodonína považuji otázku péče o seniory za jednu z klíčových priorit budoucnosti. Kvalita života našich starších občanů je vizitkou celé společnosti. Měli bychom proto usilovat o to, aby každý člověk mohl prožít stáří důstojně, bezpečně a s vědomím, že v případě potřeby nezůstane bez pomoci.

Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.

  • KSČM
  • Zastupitelka
  • zastupitelka města
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Článek obsahuje štítky

KSČM , senioři , sociální služby , zdravotnictví , Ingrová

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