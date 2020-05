Covid je hybridní válka, neumřel na něj žádný zdravý člověk, říká poslanec ODS Krejza

ROZHOVOR Poslanec ODS a místostarosta Litoměřic Karel Krejza považuje opatření vlády za příliš rázná a drastická vůči tomu, jaký průběh pandemie v České republice měla. Sám by prý volil mírnější cestu. Nelíbí se mu ani finta, jakou se vláda navzdory slibům rozhodla snížit finance pro obce, které se tak podílejí na následcích koronavirové krize. Kromě toho Krejza reagoval na chování starosty Pavla Novotného, o jehož nástupu do Poslanecké sněmovny pochybuje. Prohlásil rovněž, že kdyby začal používat stejný slovník, také bude v titulkách, ale prozatím mu přikládá váhu jednoho z tisíce členů ODS.

reklama

Podle Petra Fialy, šéfa ODS, premiér Andrej Babiš vydává za svoje návrhy v rámci pandemie novým koronavirem ty, které opozice navrhovala už dříve. „Opozice od první chvíle, kdy tu pandemie propukla, podporovala klíčová restriktivní opatření a hlavně od začátku předkládala návrhy řešení, jak pomoci a zajistit, aby lidé měli peníze, aby přežily firmy,“ uvedl s tím, že si je premiér s několikatýdenním zpožděním přivlastňuje. Souhlasíte?

Minimálně je to úplně jasná věc jako v případě daně z převodu nemovitosti, tam o tom nemusíme pochybovat. Jedná se asi o běžnou věc, že vládní strany chtějí dobrá opatření stahovat k sobě a vycházet opozici vstříc. Považuji to za součást politického boje. Já se nad tím trošku usmívám.

Je to tedy součástí demokracie a nelze za to vládu vinit?

Anketa Kdo víc přispěl ke zvládnutí koronakrize? Andrej Babiš 80% Jan Hamáček 7% Ani jeden! 13% hlasovalo: 7114 lidí

Neumím to posoudit například v Parlamentu v Rakousku, tamní poměry neznám. V Čechách je to běžné, úplně se mi to nelíbí. Pokud v našem městě schvalujeme věci, tak vycházíme opozici vstříc, když přijde s rozumným návrhem. Podpoříme je a nebereme to jako svoje nápady.

Tady jde spíše o to, nakolik to vláda za vlastní nápady vydává.

Návrhy dáváme, oni si je přepracují, občas přidají pastičku… jako například nyní je zcela zřejmé, že se budeme na pandemii finančně podílet i jako obce, protože v zákoně o podpoře podnikatelů je fintička, že se peníze odečtou z příjmů z daní, ze kterých mají obce 26 procent. Vláda něco rozdala a touto fintičkou, ač slibovali, že do rozpočtového určení daní sahat nebudou, což splnili, ale udělali to jinak. Fintou, kdy se peníze odečtou z daňových příjmů, které rozdělují. Takhle si tam vypomáhají pro své lepší pohodlí, což se mi nezdá fér.

Kritika směřuje i k tomu, že opatření kvůli pandemii byla pomalá či kostrbatá a zmatená, případně až přehnaná. Zároveň jde o pomoc živnostníkům a podnikatelům, která má své mezery. Co byste vládě vytkl a za co byste ji naopak pochválil?

Teď budu možná trochu kontroverzní a možná částečně i ve vlastních řadách, protože já celou dobu, co v Čechách běží omezování a restrikce, tvrdím, že je to celé přehnané a že virů tady kolem sebe máme miliardy, nikdy se netestovalo na chřipku jako nyní na jeden konkrétní virus. A když se podíváte na údaje, a je třeba se na ně dívat nikoliv optikou jednoho města v Itálii, které je silně postižené, ale třeba Švédska, kde se píše, jak umřelo deset tisíc lidí, zatímco normálně devět a půl tisíce… přitom Švédové postupovali jiným stylem, nepřijde mi to jako zdůvodnění drastických opatření.

Nebyl jsem u toho a ani jsem to neuměl prosadit ve straně, volil bych opatření mnohem mírnější. Tvrdím, že na COVID-19 jako takový neumřel žádný zdravý člověk. Celé se mi to zdá jako hybridní válka, politický spor, který někdo vyvolal a novináři na to buď skočili, nebo nevím… spíše mi to přijde jako velmi uměle vyvolané a uměle živené, tím nezpochybňuji oběti nemoci.

Co vám přijde uměle vyvolané a živené?

Celá pandemie.

Přes média, nebo kým?

To já nevím. Vzniklo to v Číně, kde to řešili svým způsobem. Nebo zda naše populace už je na sebe natolik opatrná, tak neochotná nebo nezvyklá nést nějaké riziko? Možná to uměle živeno nebylo, možná nejsme zvyklí nést riziko, které život po staletí nesl, a teprve poslední dobou je díky obrovské zdravotní péči a dobré výživě rizik mnohem méně a nejsme na ně zvyklí.

Psali jsme: Čínská ambasáda používá agresivní styl, varuje předseda Senátu Vystrčil Soud přezkoumá verdikt nad bývalým imámem viněným z terorismu Smrt Zemana na koronavirus? U Soukupa byl Okamura a mnoho nepřátel Dienstbier (ČSSD): Naše pozice vlastně není vůbec tak slabá, jak by se mohlo zdát

Nemohu v rámci posledního dění vynechat starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného z ODS, který má mnoho odpůrců. Podle komentátora Oldřicha Tichého na serveru Reflex.cz jde o nemorálního a vulgárního pozéra. „Z mé ODS udělal mrtvou partaj,“ napsal. Jak vy vnímáte politické vystupování a jednání Pavla Novotného jako součásti Občanské demokratické strany?

Rozhodně nejsem jeho fanouškem, to v žádném případě. Sice také někdy nejdu pro ostřejší slovo daleko, ale domnívám se, že ještě stále vím, kde si ho mohu dovolit použít a kde je to absolutně nevhodné. Novotný tu míru podle mého překračuje velmi silně a za hranou vkusu. Na druhou stranu za ODS říkám, že tuto záležitost si musí vyřešit místní sdružení, jichž je členem. Podle mého názoru dnes už spíše škodí – volání po ostřejším hlase tady sice bylo, protože předseda je velmi slušný člověk a je mu to tak vzdálené, že by mu to ani nikdo nevěřil, kdyby začal mluvit drsnějším způsobem, ale tohle už se mi zdá za hranou.

Pavel Novotný, DiS. ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pavel Novotný řekl, že by chtěl kandidovat do Sněmovny. Patří takové chování do Poslanecké sněmovny, nebo se blíží doba, kdy se tam podobné politické vystupování dostane?

Osobně si nemyslím, že se Novotný do Sněmovny dostane. Nemyslím, že bude na kandidátce, byť já o tom rozhodovat nebudu a ve vedení ODS je spousta lidí, kteří cítí, že to není úplně správný reprezentant. Jako od poslance by jeho slova dopadla vážněji než jako od starosty Řeporyjí, kde si ho, pozor, zvolili lidé. To je třeba také respektovat. A já osobně nevěřím, že bude kandidovat do Poslanecké sněmovny na naší kandidátce.

Komentátor Tichý také uvedl, že politika je ve velké míře divadlo. Pavel Novotný je původně bavič a bylo už párkrát řečeno, že právě to voliče baví, proto ho volí. Někdo se domnívá, že takzvaných šoumenů budeme v české politice vídat čím dál tím více. Co tomu říkáte?

Je to smutné, protože samotné šoumenství nezaručí dobré rozhodování, neobrousí hrany a příkopy, které se vykopávají a poslední dobou čím dál více od prezidenta přes premiéra. Vždyť nejsme schopni se bavit a dojít ke konsenzu. Je to i vaše úvodní otázka, proč si krademe navzájem nápady, nemůžeme si vyjít vstříc a udělat to napoprvé dobře po nějaké diskusi? Tito lidé k tomu nepřispívají, aby byla možná nějaká dohoda i s názorovým oponentem. Vždyť to je normální, tady neexistují dva lidé se stejným názorem, v demokracii je nutné vše vydiskutovat, ale takovým šoumenstvím se příkopy vykopávají hlubší a hlubší a podle mne to není dobře.

Mgr. Karel Krejza ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sám jste řekl, že si to s Novotným musejí vyřešit regionální pobočky ODS. Vedení strany se ale zatím k věci nevyjadřuje, co to podle vás znamená?

Ono se vyjadřuje, ale možná ne úplně veřejně. Víceméně jsem to naznačil, bavíme se o Novotném, což je starosta Řeporyjí. Možná předsedá místnímu sdružení, kterých máme v kraji nějakých sto.

Bavíme se o něm, protože je v posledních týdnech rozhodně výraznou osobností ODS.

Kdybych začal používat stejný slovník jako on, také budu v titulkách. Nedělám to, nerealizuji šílené nápady, je to laciné. Novotný je jeden z možná patnácti tisíc členů, které máme, a možná jeden z tisíce předsedů místních sdružení a takovou váhu mu přikládám. Až ho budou Pražáci dávat na kandidátku, na to jsem teprve zvědav. Pak bych byl asi proti.

Šéf Senátu po návštěvě prezidenta řekl, že pokud chce Čína diktovat, tak jeho návštěva na Tchaj-wan se stává reálnější. Navíc Hrad odmítá vydat bližší informace o výhrůžném dopisu směřovaném bývalému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi. O čem to vypovídá?

Myslím, že nejsme zase tak bezvýznamná a servilní zemička, která poklonkuje komukoliv, byť je to samozřejmě nesrovnatelně větší země, ale my jsme součástí Evropské unie, jsme svéprávný národ a odmítám poklonkovat komukoli, ať už na Západě Američanům, nebo na Východě Rusům a Číňanům. Jestliže nám někdo vyhrožuje a diktuje, kam nejvyšší ústavní činitel jet může, či nemůže, tak chci, aby na Tchaj-wan Vystrčil odjel. Protože to má i druhý rozměr, když jste servilní, tak nemáte respekt ani u toho partnera, který takový přístup vyžaduje. To rovněž není můj šálek kávy.

Co tedy říci k chování Hradu vůči této situaci? Odmítá odpovědět na písemné výzvy, jít vysvětlit věc politikům, kteří se tím zabývají nebo sdělit detaily o původu dopisu...

Jestli to mám chápat jako výraz servility, tak je mi to krajně nesympatické a stydím se za to.

Psali jsme: Prezident Zeman: Váš předchůdce, doktor Šámal, Vás přivedl a věřím, že budete pokračovat v jeho práci „Ta voda je slaná! Pili jsme ji...“ Uprchlíci popsali útrapy, které jim působila maltská pobřežní stráž Poslanec Krejza: Ten virus populací projde, je jen otázka, jak rychle projde Poslanec Krejza: Senioři jsou nejvíce ohroženou skupinou. Už nyní takto pomáháme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.