Důchody! Pavel půjde proti Fialovi, ale přesto ho nechá vyhrát. O tom se nemluví

Když má budoucí prezident Petr Pavel národ zfanatizovaný nesmyslnou argumentací o valorizaci důchodů, tak by se měl rozhodovat ne podle toho, kterou ze stran považuje za kámoše, ale podle toho, kde je pravda. „Ostatně bude přísahat, že to tak bude dělat, tak ať to tak, proboha, udělá. A pravda je jasná. Když vláda inflací a dluhy obírá důchodce, tak jim to má dorovnávat. A nemá se pokoušet jim to dorovnání sebrat. To je jasná prokazatelná pravda, která – si myslím – platí ve většině civilizovaného světa,“ říká pro ParlamentníListy.cz bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý.

reklama

Tento pátek oznámí prezident Petr Pavel své rozhodnutí, zda podepíše, nebo bude vetovat zákon o snížené valorizaci důchodů. Sám se vyjádřil, že zatím to má 50:50, a že je před rozhodnutím, ze kterého není dobrá cesta. Může to být taktika, aby si nepokazil atmosféru při inauguraci? Nebo netaktizuje a to rozhodnutí pro něj může být opravdu složité?

Já to jeho hodnocení považuji za pravdivé, to jest realistické. Nastupuje do úřadu a hned má na stole věc, při které může přijít o část svých voličů. Protože ačkoli se naše sdělovací prostředky snaží vytvořit iluzi, že důchodci jásají, tak já si myslím, že ti důchodci, kteří vědí, o co jde, tak nejásají. Ono jde totiž pouze a jenom o to, jestli jim vláda má kompenzovat inflaci, kterou sama způsobila. A na to je jednoduchá odpověď: má. Když vláda způsobuje vysokou inflaci, tak má udržovat kupní sílu starobních i jiných důchodů přiměřeně tomu, jak peníze znehodnocuje tou inflací. To je nepochybné.

A pokud pan prezident tu vládně koaliční novelu podepíše, tak musí počítat s tím, že naštve část důchodců, jimž dochází, že je vláda obírá o část peněz. A obírá je tím způsobem, že způsobuje inflaci a pak ji odmítá vyrovnat. To je dosti hanebné. Tak ti důchodci asi pana prezidenta dále nadšeně podporovat nebudou. No a pak je druhá varianta, při které se nově zvolený pan prezident postaví proti těm, kteří ho ze všeho nejvíc podporovali, a to je nynější vláda. To je pro něj těžká volba se buď postavit proti podporovatelům – voličům důchodcům, nebo se postavit proti podporovatelům – této vládě. Jak to vyhodnotí, těžko odhadnout, nesázel bych ani na jednu variantu vůbec nic. Je to podle mě 50 na 50. Která z variant v jeho hlavě zvítězí, to teprve uvidíme.

Fotogalerie: - Dobré ráno, sněmovno

Petr Pavel si posteskl, že ať se rozhodne tak, či tak, vždycky bude nenáviděn téměř polovinou tohoto národa, protože si lidé budou myslet, že se přiklonil k té, či oné straně. Je opravdu valorizace důchodů téma, které takhle štěpí společnost, jak se to média pokoušela prezentovat?

Média udělala maximum pro to, aby veřejnost rozštěpila, a udělala to velice zavrženíhodnou metodou, protože vlastně staví mladé proti starým. To je hrůza. Že to dělá Fialova vláda, je první hrůza – a že to dělají média, je úplně nepochopitelná hrůza. Ale prostě žijeme v podmínkách těchto hrůz, nedá se s tím nic dělat. Ano, byly proti sobě poštvány dvě poloviny národa. To je nepěkné. A když něco takového vznikne, tak já bych panu prezidentovi doporučoval, aby to rozhodl podle toho, co je objektivní pravda, bez ohledu na to, kdo proti komu byl poštván a jestli více fandí bílým, nebo černým, aniž bych uváděl, kteří jsou kteří.

Jaká je ta objektivní pravda?

Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 20966 lidí

Mimochodem, to je pravda, už třicet let od doby, kdy byl ten zákon přijat. A když byl ten zákon přijímán, tak politická reprezentace považovala za jasné a správné, dokonce bych řekl nepochybné, že v zákoně ta tzv. valorizace být musí prostě proto, že když inflace polyká důchodcům jejich penze, tak že má docházet k vyrovnání. A to je právě ta valorizace. O tom nikdy nebylo pochyb.

Teď najednou po třiceti letech přichází vláda, která říká, že ne. Že to není fér. To je strašné. Ale ještě strašnější je, že vláda to sama způsobuje. Kdyby vláda tím špatným hospodařením nevytvářela neuvěřitelnou inflaci, ve které jsme bezkonkurenčně jedni z nejhorších na celém světě, kdyby nevytvářela špatným hospodařením dluhy, nebyla by ta strašná inflace. A kdyby nebyla inflace, tak vůbec nebude žádná diskuse o dorovnávání té inflace.

Psali jsme: „Podvod. Bylo to kvůli prezidentské volbě!“ Zeman pár dnů před koncem mandátu rozdrtil Fialu „Supertrapas! Politická sebevražda Stanjury a Fialy.“ Zasvěcený profesor Vostatek tuší, co brzy přijde Karel Kříž: Sunou bohatství do zahraničí. A do rukou vlády Facka, Češi ožebračení úplně všude. Jídlo, nájmy, energie. A někdo si mne ruce...

Jak by tedy vláda Petra Fialy měla vzniklou situaci řešit?

Pokud chce vláda tu situaci řešit, tak ji má řešit tam, kde vznikla. To znamená, že musí začít hospodařit s menšími dluhy, nemůže neustále vymýšlet, komu ještě přidá. Mimochodem, teď tady probíhá vášnivá diskuse o tom, co sebrat důchodcům, a už rovnou ten samý ministr hlásí, že zvažuje, že někomu něco přidá. To je neuvěřitelné. To je prostě z jiného světa. Oni hospodaří na dluh, budou hospodařit na dluh, způsobovat vysokou inflaci a nechtějí to dorovnávat důchodcům? To jsou zločinci. Já pro to nemám jiné slovo.

To se ještě nikdo na politické scéně neodvážil, něco takového vysvětlovat veřejnosti a ještě ji na tom zfanatizovat. To je hned několik zločinů najednou. Zločin číslo jedna: hospodaříte s dluhy. S tím souvisí, že neustále chcete někomu něco rozdávat. Proto máte ty velké dluhy. Tím způsobujete vysokou inflaci, proto máte dorovnávat. A teď říkáte, že to vyřešíte tím, že nebudete dorovnávat? Snižte dluhy, snižte inflaci a máte problém vyřešený. A už vůbec v této situaci nemluvte o tom, že ještě někomu něco dáte. To je úplně všechno postavené na hlavu.

Fotogalerie: - České a německé ceny potravin

Dá se věřit vyjádření Petra Pavla, že se rozhodne tak, co bude považovat za správné, a ne s ohledem na to, zda se to bude zamlouvat opozici nebo vládě? Může tenhle faktor skutečně při svém rozhodování odfiltrovat?

Myslím si, že když má zfanatizovaný národ, zfanatizovaný nesmyslnou argumentací, tak by se měl rozhodovat opravdu ne podle toho, které považuje za kámoše, ale měl by se rozhodovat podle toho, kde je pravda. Ostatně bude přísahat, že to tak bude dělat, tak ať to tak, proboha, udělá. A pravda je jasná. Když vláda inflací a dluhy obírá důchodce, tak jim to má dorovnávat. A nemá se pokoušet jim to dorovnání sebrat. To je jasná prokazatelná pravda, která – si myslím – platí ve většině civilizovaného světa.

Tady se pořád někdo vytahuje, jak jsme součástí civilizovaného světa, a to, že naše vláda, která se hlásí k tomu civilizovanému světu, chce okrást důchodce a sebrat jim to, co jim musí dát, protože je to dáno vysokou inflací, to snad v banánových republikách je taková argumentace možná, ale tady se to myslí smrtelně vážně. A ještě k tomu, když je zdůrazňováno, že to jinak nejde, než šetřit na důchodcích, tak okamžitě příslušný ministr přijde a řekne, komu co rozdá. To si dělá srandu? Z nás všech?

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Budoucí prezident se svěřil s tím, že má pochybnosti o tom procesu, a to jak o stavu legislativní nouze, tak o možnosti retroaktivity. Jsou to oprávněné pochybnosti?

Tak, legislativní nouze je taková lehká parlamentní prasárnička, protože zákony tohoto typu se mají projednávat standardní procedurou. Nouze znamená, že je něco mimořádného, že to nemohlo být projednáváno normálně, a pokud se vláda rozhodla to takto udělat, tak by se měla stydět. To je jasné.

Mnohem vážnější otázka je, ale na tu já vám neodpovím, neboť nejsem ústavní právník, ale cítím v kostech, že pochybnosti o tom, jestli to není retroaktivní, a proto protiústavní, mám také. Jak to rozhodne Ústavní soud, samozřejmě nevím, to si počkáme, ale je to velice vážná výhrada. Protože necháme-li stranou morální hledisko, o kterém jsme si povídali, a já to, co dělá vláda, považuji za nemorální, tak to také ještě může být protiústavní kvůli retroaktivitě.

Protože když má někdo zákonem stanovený na něco nárok, tak mu to nemůžete takhle zpětně brát. Ale to bych nechal na Ústavním soudu. Pan prezident má určitě k dispozici právní aparát, který mu na tuhle otázku může odpovědět. Jinými slovy, měl by se ústavních právníků ptát, co oni na to, zda je to ústavní, nebo protiústavní. A v případě, že je to protiústavní, by to už pak mohl mít docela jednoduché rozhodnout.

Pokud by Petr Pavel novelu zákona o zvyšování důchodů podepsal a Ústavní soud by ji později zamítl jako neústavní, neposkvrnil by si nový prezident svůj štít hned na úvod, že přiložil svůj podpis pod protiústavní zákon? Dalo by se to brát jako jeho selhání či prohra hned na úvod úřadování?

Tím vlastně panu prezidentovi říkáte: Pozor, pozor! Pokud ten zákon podepíšete, tak se postavíte na stranu nemorální vlády. Třeba je pro vás důležitější, že je to vaše vláda nebo že jste s ní spřízněný, třeba vám okolnost, že je to nemorální krok této vlády, tolik nevadí. Ale je tam ještě to, co jste popsal. A sice riziko, že když podepíše nemorální krok vlády, tak ke všemu ho může potom ještě Ústavní soud zrušit, a pak tím prokáže nejenom vztah k nemorální vládě, ale ještě tím prokáže nedostatek právního stanoviska. Protože má mít právníky, kteří mu řeknou, jestli je to protiústavní, nebo není. A že by zrovna prezident jako první krok chtěl takto postupovat v rozporu s Ústavou a podepisovat něco, co je protiprávní, to bych se mu dost divil.

V souvislosti s tím, jak avizuje, že rozhodne rychle, se nabízí úvaha o jeho možném řešení ve stylu chytrá horákyně. Po předpokládaném schválení Senátem zákon vetuje co nejrychleji, aby ho koalice stihla do 22. března přehlasovat. Bude chválen, že se postavil proti nemorálnímu kroku Fialovy vlády, ale zároveň mu tou rychlostí nezabrání. A nepokazí si to ani u jedněch, ani u druhých. Co vy na to?

Takhle to úplně klidně může proběhnout, to je možná úvaha. Samozřejmě nevíme, jestli takovou úvahu udělá, ale možná nepochybně je. Protože, jak známe z historie, prezidentské veto pro vládu, která má ve Sněmovně jasnou většinu, není žádný fatální problém, je to vlastně jenom o těch pár dnů zpožděné. Takhle přesně to může vyhodnotit a může to tak udělat. Znovu zopakuji, že jsem zvědav, k čemu dospěje. Není to jednoduchá situace, tím jsem začal, já mu to nezávidím, že hned začíná takovým nešťastným krokem vlády. Takže jsem zvědav, jak to rozhodne.

Psali jsme: „Tato vláda se snaží postavit mladé proti důchodcům!“ Václav Krása udeřil Proč se Fialova vláda „vrhla“ zrovna na důchodce? Zlé podezření. Profesor a vědec tuší „Chtějí, ať vychcípáme.“ Z Billy přišla Obermaierová. Zlý zážitek V 68 letech do důchodu? Jinak. Co Jurečka neřekl. „Pekarová? Ostuda.“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.