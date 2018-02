Duka že žije v arcibiskupském paláci?! Tomáš Zdechovský se velmi tvrdě pustil do aktivistů, kteří poslali papeži dopis proti kardinálovi. A předložil fakta

Vy jste se od začátku velmi angažoval v případu Evy Michalákové a jejích dětí. Jaký tento případ má vývoj? Je něco nového?

V současné době je případ u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Podle advokátů paní Michalákové by měl být tento případ projednán ve zrychleném řízení. Takže věříme, že Eva Michaláková uspěje a že na základě toho rozhodnutí potom česká vláda začne jednat s norskou vládou.

Vypadá to tedy nadějně?

V tuto chvíli se asi k tomu nedá nic říct. Soud je neutrální, nezávislý, takže jak to dopadne, se nedá vůbec předpokládat. Ale důležité je už to, že ten soud se tím bude zabývat.

Norská sociálka nemá příliš dobrou pověst, dá se říci, po celém světě. Vy sám jste nedávno zveřejnil video, kdy tato sociálka odebírá 12letého chlapce kanadsko-norskému páru. Co na to říct? A dá se s tím vůbec něco dělat?

Strašně důležité je, že na světlo vychází stále víc takovýchto případů. Stále více lidí je schopno ty své případy i ty okolnosti kolem zveřejňovat. Protože dříve, než vyšel najevo případ Evy Michalákové, to vypadalo, že ta organizace vlastně odebírá všechny děti v pořádku, že tam není žádný problém. V současné době se ale čím dál víc objevují hlasy, které křičí po reformě té organizace, po změně kompetencí atd. A ukazuje se, že těch případů, kdy došlo ke spornému nebo minimálně problematickému odebrání dětí, bylo prostě hodně. A vedlo to i k tomu, že řada dětí byla vrácena. Řada rodičů přestala být trestně stíhána a řada lidí třeba i z Norska odešla. To si myslím, že ukazuje na to, že od začátku, v celém tom případě Evy Michalákové, všichni, kdo se za ni postavili, měli pravdu.

Psali jsme: Děsivé VIDEO: Policisté a úředník norského Barnevernetu odchytávají na ulici 12letého chlapce. Matka marně křičí o pomoc

Když se podíváme k nám, co si myslíte o tom, co se děje ohledně kardinála Duky? Vy jste veřejně odsoudil dopis skupiny katolíků, kteří napsali papeži Františkovi a vyzývají ho, aby kardinálovi neprodlužoval mandát. Co je podle vás k tomuto kroku vedlo? Oni sami mluví například o „hnědnutí“ katolické církve pod jeho vedením…

Já jsem ty argumenty pečlivě studoval. Také jsem si poslechl ta vyjádření některých představitelů a díval jsem se na ta jména. Jenom pouhým pohledem jsem zjistil, že většina z nich nejsou ani katolíci a ani nevím, že by se angažovali třeba v jiné církvi. U některých pochybuji, že by byli členy nějaké z katolických farností. Spíš mi to přijde, že je to nějaká intelektuální záležitost, která se vydává za něco, co vůbec není. Ta výzva mi přišla nepatřičná. Přijde mi, že ti lidé vůbec nerozumějí církevnímu právu, nevědí, co to je takzvaný abdikační dopis, nevědí, v jakých případech je přijímán, není přijímán, a snaží se tady spíše zviditelnit než cokoliv jiného. Hovoření o tom, že církev „hnědne“, je naprosto hloupé a nepatřičné, a je vidět, že ti lidé vůbec o kardinálovi, jeho výrocích nebo i o jeho historii vůbec nic nevědí. Vůbec nevědí, co obnáší úřad arcibiskupa a jak je důležité, aby arcibiskup byl schopen jednat se všemi stranami. A když ti lidé říkají například, že pan arcibiskup bydlí v arcibiskupském paláci, tak by si asi měli nejdříve zjistit, jak vypadá jeho byt, jak žije velmi skromně a jak vlastně i velkou část své mzdy dává na chudé. A když toto ti lidé nevědí, tak jejich výtky vůči kardinálovi jsou naprosto trapné a nerelevantní.

Za kardinála se postavil i prezident Zeman, který naopak papeže požádá, aby mandát prodloužil. Co si o tomto kroku pana prezidenta myslíte?

Já si myslím, že ten krok není potřebný. Že jak papež, tak i ta administrativa ve Vatikánu se nerozhoduje podle našich přání nebo podle toho, kdo jim co napíše. Určitě ani to, že jsme se zastali kardinála já nebo prezident nebo bývalý prezident, nemá na jejich rozhodnutí žádný vliv. Myslím si, že daleko větší vliv má práce kardinála, jeho schopnost třeba učinit některé zásadní kroky v rámci katolické církve. A ty jsou hodnoceny úplně jinak. Papež se bude ptát samozřejmě na názor významných katolíků. A myslím si, že pro něj bude tento názor daleko důležitější než názor kohokoliv jiného.

Obrovskou diskusi vyvolala otázka, zda mít, nebo nemít referendum ohledně vystoupení z EU. Co vy si o tom myslíte? Co by takové referendum přineslo?

Já si myslím, že by nepřineslo vůbec nic. Myslím si, že ten, kdo tady nejvíc křičí po referendu, svým způsobem většinou o EU vůbec nic neví. A ukazují to i rozhovory s těmi aktéry, ať už jsou to poslanci SPD nebo dříve to byli Svobodní a Petr Mach. Měli by si nejdřív zjistit, jaké má EU pravomoci, a také by si měli zjistit, o čem EU rozhoduje a nerozhoduje, popřípadě kdo z nich v minulosti čerpal, nebo nečerpal dotace.

Psali jsme: Profesor Keller: Halík má pevně nakročeno na cestu do pekla. Krajně cynické, pokrytectví. Kauza Lety mne naplňuje hlubokým smutkem Špatné zprávy pro Marka Dalíka. Naděje na propuštění mu prý nejspíš zemřela To myslí ČRo a DVTV vážně? Pak se divte, že lidé už médiím nevěří, varuje europoslanec Zdechovský Ředitelky si musí připadat jako v Kocourkově, protestuje Kateřina Valachová. Mladý Klaus se snaží rušit to, co ona nedávno zavedla

A hrozí podle vás v případě takového referenda, že by Česká republika skutečně z EU odešla?

Myslím si, že přát si, abychom odešli z Evropské unie, může opravdu pouze hlupák. Domnívám se, že bychom se nejdříve měli pokusit EU zreformovat, tak aby více odpovídala současným globálním výzvám. A až potom bychom měli případně hledat nějaká radikální řešení. Já si myslím, že je to úplná blbost. Když se kouknete na investory, na to, odkud sem plynou investice, jak je naše ekonomika proexportní… Koukněte se na to, jaké vlastně máme výhody ze členství, jak přispívá i EU v oblasti bezpečnosti, v oblasti nějaké, řekl bych, sociální stability, k prosperitě občanů, tak si myslím, že v současné době otevíráme téma, které nemá být vůbec na pořadu dne. A když někdo třeba argumentuje vystoupením z EU Dublinem IV, je potřeba mu říct, třeba Václavu Klausovi, že o podobě Dublinu IV nerozhodne žádný Brusel. O tom rozhodnou konkrétní premiér ČR a konkrétní ministr vnitra. A pokud ti budou schopnými vyjednavači a nebudou si řešit své problémy, ať už s Čapím hnízdem nebo s kauzou na Slovensku ohledně toho, jestli byli v seznamech, nebo nebyli, tak budou schopni vyjednat takové podmínky, které v tom Dublinu budou pro nás přijatelné. Myslím si, že toto bychom si měli uvědomit, a ne tady slepě opakovat a lhát lidem, že Brusel rozhodne nebo nás Brusel přehlasuje. Brusel nás nepřehlasuje, ani nerozhodne.

Prostě tohle je ukázka, kde musíme mít jasný postoj a musíme něco nabídnout. V rámci migrační politiky například nechceme kvóty, tak to je třeba kompenzovat tím, že pošleme naše lidi dělat na hranice nebo kde je potřeba prověřovat osoby, které sem přicházejí. Nebo prostě poskytneme materiální pomoc.

Vy jste zmínil Čapí hnízdo. A co říkáte na to, že Andrej Babiš prohrál na Slovensku spor ohledně evidence u StB?

Mě to vůbec nepřekvapilo. Když je někdo miliardář a najme si právníky, kteří nevědí, kam podat žalobu na vyškrtnutí, a oni tu žalobu podají na Úřad paměti národa, nikoliv na ministerstvo vnitra… A pak vlastně i v tom řízení používají lidi, kteří nejsou zbaveni mlčenlivosti, tak prostě ten člověk musel prohrát. A z toho, co já o celé kauze vím, a to nejsem soudce ani kat, tak si myslím, že český pan premiér by měl více zpytovat svědomí, a ne říkat, že všichni lžou a kradou. Myslím si, že jeho prostě doběhla minulost, kterou se snažil úspěšným manévrováním zpochybňovat. Ale tu minulost zkrátka nevymaže. Těch důkazů je prostě hodně. A v kauze Čapí hnízdo, tam premiér prostě sklízí, co zasel. On tady celou dobu pořád vykřikoval, jak všichni kradou a podvádějí a jak jsou všichni zloději, a že šel do politiky, aby s nimi bojoval. A najednou zjišťujeme, a to není jen tato kauza, že je to možná naopak. Že možná ten hlavní důvod, proč šel do politiky, nebylo bojovat s korupcí a zlepšit Českou republiku, ale bylo třeba vylepšit si svoje vnitřní účty a prostě snažit se sám v té politice prosadit své zájmy.

S velkou pravděpodobností bude vládnout „tandem Zeman a Babiš“. Co by oba měli dělat, aby této zemi prospěli? A myslíte si, že opravdu jde o konec demokracie, jak někteří tvrdí?

Dlouhodobě, když by tady vládla vláda, která získala ve volbách třicet procent, tak to podle mne je konec demokracie. Sedmdesát procent občanů prostě řeklo ne – my Babiše nechceme, nevolili ho, upřednostnili jiné strany. A pan Babiš by se měl naučit vládnout. Vláda je o kompromisu, je o vyjednávání. Demokracie je o tom, že všem nenadávám, ale musím se s těmi lidmi naučit hovořit. Ale ukazuje se, že to neumí. Je možná supermanažer, ale jako politik nestojí za nic. A k panu Zemanovi – já si nemyslím, že Miloš Zeman bude v budoucnosti výrazným způsobem zasahovat do české politiky. Prostě dnes nastolil nějaký stav, který je bohužel z mého pohledu takový velmi pochybný. To měnění názorů ukazuje, že si nejspíš nepamatuje své předchozí výroky. A myslím si, že teď bude hodně záležet na tom, jak se k tomu postaví ostatní politici a osobnosti. Jak se k tomu postaví veřejnost. Veřejnost může vystavit velmi brzy, už při podzimních volbách, Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi takový účet, ze kterého jim půjdou oči kolem.

Velké emoce vyvolaly výroky Tomia Okamury a Miloslava Roznera ohledně tábora v Letech. KDU-ČSL požaduje odvolání Okamury z pozice místopředsedy Sněmovny. Co vy sám na to říkáte?

Já si myslím, že člověk, který zpochybňuje utrpení lidí a smrt lidí v táboře, nemá jako reprezentant české Poslanecké sněmovny v politice co dělat. Myslím si, že ten návrh byl správný. Já ho osobně podporuji. My nezbavujeme pana Okamuru mandátu poslance, ale zbavujeme ho vlastně toho, aby byl představitelem Poslanecké sněmovny a prezentoval Českou republiku v zahraničí. Myslím si, že svými výroky se velmi ztrapnil, a ukázal tak svou nekompetentnost už poněkolikáté. Podle mne ta jeho omluva nebyla dostatečná, a kdyby žil v demokratické zemi na západ od České republiky, musí okamžitě abdikovat.

Psali jsme: Knot (TOP 09): Díky 33 milionům z evropských fondů můžeme postavit tři nové mosty a další necháme opravit Zdechovský (KDU-ČSL): Juncker potvrdil právo europoslanců na závěry OLAFu v kauze Čapí hnízdo Zdechovský (KDU-ČSL): EU bude nadále pomáhat nejchudším uprchlíkům Nás největší udavač v Bruselu, obvinil Babiš lidoveckého europoslance. A ve sněmovně propuklo peklo



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora