Europoslanec Zdechovský: Okamura je výsměchem demokracie. Ten jeho zákon o referendu by i dítě z páté třídy napsalo lépe

ROZHOVOR „Andrej Babiš by měl přestat lhát a udělat něco pro to, aby sestavil vládu se stranami, které nabízejí program, a ne s těmi, které si vymýšlejí blbosti,“ doporučuje europoslanec Tomáš Zdechovský. Premiérovi v demisi by klidně i dal nějakou tu funkci, ale Babiš jako předseda vlády? Ani náhodou. „Už byl předsedou vlády, užil si chvilku slávy a měl by to předat někomu, kdo sestaví vládu ve prospěch České republiky. Taková velkorysost mi u Andreje Babiše chybí,“ poznamenal. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také vysvětlil, proč je důležité, že skupina europoslanců včetně dvou předsedů výborů míří na Slovensko, kde se bude zajímat o prošetření vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka.

Zdeněk Ondráček byl zvolen předsedou sněmovní komise a pak rezignoval. Poctil jisté sněmovní frakce slovy jako „žumpa“. Andrej Babiš se k němu teď nezná. Desetitisíce lidí proti Ondráčkovi demonstrovaly. Jak celou věc hodnotíte vy? Co tohle všechno znamená?

Jednoznačný signál pro Andreje Babiše, že lidé si ani téměř třicet let po pádu komunistického režimu nepřejí, aby prominenti bývalého komunistického režimu nebo lidé, kteří zasahovali proti demonstrantům na Národní třídě, byli ve funkcích například předsedů výborů. Byl jsem na demonstraci v Pardubicích, kde měla řada lidí transparenty spojené s Andrejem Babišem a jeho spoluprací s StB. Lidé se začínají čím dál více aktivizovat. Jsem překvapený, kolik je soustředěno lidí ve skupinách, které demonstrace organizovaly.

Aktuálně jste teď v Bruselu, ptali se vás na situaci u nás? Jaké jsou reakce?

Určitě obrovské demonstrace reflektovali. Řada kolegů se mě ptala na to, proč chce jít Andrej Babiš do koalice s SPD. Tomio Okamura je vnímaný jako člověk, který nemá demokratické cítění, je to člověk, který je výsměchem demokracie. Byl zvolen demokraticky, ale určitě není demokrat. Andrej Babiš o sobě sice tvrdí, že je proevropský, ale jeho činy ukazují opak. Řada politiků už zpozorněla a začala o situaci přemýšlet.

Každopádně od Andreje Babiše nikdy nepadlo, že by chtěl jít do vlády s SPD, právě naopak…

Nabídka nepadla, ale například to, jak jde na ruku SPD v případě jejich absolutně nesmyslného návrhu referenda, který je i po právnické stránce napsaný tak, že by ho dítě v páté třídě napsalo daleko lépe, ukazuje, že Andrej Babiš je velmi propojen s těmito lidmi. Diktují mu i řadu věcí, které dělá, aby dostal jejich podporu v klíčových zákonech. Bude jim muset dělat nějaké ústupky.

Podnikatel Václav Dejčmar, který před prezidentskými volbami podpořil Jiřího Drahoše rovným milionem korun, se na svém facebookovém profilu zamyslel nad tím, jak všichni nadávají na ANO, ovšem jaké má hnutí vlastně varianty? „Kdo přináší nějakou smysluplnou vizi? KSČM, která měla být dávno zakázána? SPD v čele se šikmookým Vůdcem? ODS s Klausem mladším, který by nejraději zemi viděl mimo EU a je odborníkem na demagogii nejhrubšího zrna? TOP 09 nebo STAN, které se v příštích volbách nedostanou do Parlamentu?“ Ptám se podobně jako pan Dejčmar, jaké má hnutí vlastně varianty, když s ním ani nikdo jednat nechce?

Andrej Babiš lže. Slyšel, že by neměl být premiérem. Pokud by skutečně chtěl nést na bedrech blaho této země, pověří vládou někoho jiného a sám bude ovlivňovat politiku z jiné pozice v Parlamentu. Tam může pro lidi makat. Andrej Babiš chce uchopit moc. Že by s hnutím ANO nikdo nechtěl vládnout, je blbost a stokrát vyvracená lež. A že v příštích volbách nebudou TOP 09 nebo STAN ve Sněmovně? Třeba tam nebude ani hnutí ANO. Nespekuloval bych. Voliči rozdali karty a je podstatné, aby se politici dohodli. Andrej Babiš by měl přestat lhát a udělat něco pro to, aby sestavil vládu se stranami, které nabízejí program, a ne s těmi, které si vymýšlejí blbosti, chtějí být jen v Poslanecké sněmovně nebo chtějí jen ždímat peníze.

Psali jsme: Europoslanci chtějí trestat i výcvik teroristů a shromažďování peněz Duka že žije v arcibiskupském paláci?! Tomáš Zdechovský se velmi tvrdě pustil do aktivistů, kteří poslali papeži dopis proti kardinálovi. A předložil fakta To myslí ČRo a DVTV vážně? Pak se divte, že lidé už médiím nevěří, varuje europoslanec Zdechovský Předseda Evropské komise Juncker se vyjádřil ke kauze Čapí hnízdo

Takže trváte na to, že by neměl být premiérem…

Rozhodně. Když nějaká skupina nefunguje, odstoupí předseda. Měl by ukázat svou velkorysost. Politici mají být velkorysí. Už byl předsedou vlády, užil si chvilku slávy a měl by to předat někomu, kdo sestaví vládu ve prospěch České republiky. Taková velkorysost mi u Andreje Babiše chybí.

Jak to dopadne podle vás? Kdo ustoupí?

Nejlepší varianta by byla, kdyby funkci předsedy vlády Andrej Babiš přenechal někomu ze svých kolegů a stáhl se do poslaneckých lavic. Může mít nějaké funkce, třeba být místopředsedou Poslanecké sněmovny nebo předsedou nějakého výboru. ANO by se mohlo pak pokusit sestavit koalici s ODS nebo s ČSSD i dalšími menšími stranami. Variant je více. Po mnoha měsících patu jsou všechny strany ochotnější více jednat než dřív.

Ještě k Evropskému parlamentu… Na vašem Facebooku jsem četla, že se zajímá více o vraždu investigativního slovenského novináře Jána Kuciaka. Jak konkrétně bude aktivita europoslanců vypadat?

Europoslanci pojedou na Slovensko na misi a budou se snažit celou věc prošetřit. Já osobně tam nepojedu, ale spolupodílel jsem se na zjišťování informací. Mise má zmonitorovat situaci v oblasti lidských práv, svobody médií a vlastně i podvodů na dotacích, o kterých psal novinář Kuciak. Je strašně důležité si udělat kontakty s dalšími lidmi, kteří budou mít o dění více informací. Na problémy s dotacemi bylo upozorňováno i v minulosti, ale nikdy nebyly materiály, které by prokazovaly spojení třeba italské mafie a čerpání evropských fondů. Pro nás je strašně důležité tam jet. Pojede tam mise pěti europoslanců a také dva předsedové výborů, což je velmi důležité. Chtějí přijet osobně a osobně situaci řešit.



Psali jsme: V Brně si připomněli 75 let od transportu 1 000 Romů do Osvětimi. Dorazil i Babiš Úpadek politické kultury. Končívá to nesvobodou. Štěch se rozhovořil o Masarykově výročí o ideálech demokracie Hejtman Půta: Liberecký kraj přispívá na akvizice již druhým rokem Polsko oznámilo zadržení Maročana s vazbami na teroristy. Byl i v Česku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá