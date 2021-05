Feri, Feri... Šest měsíců, nebo taky deset let natvrdo. Záleží, co a kolik se prokáže. Advokát Ortman o skandálu jinak

reklama

Jaký je váš náhled na situaci kolem Dominika Feriho, nyní už bývalého poslance a člena TOP 09, na kterého se vyrojila obvinění ze sexuálního nátlaku a obtěžování ze strany několika žen?

Má to závažný dosah jak osobní pro Dominika Feriho, tak pro politickou scénu, protože jeden z poměrně známých a mediálně známých politiků se dostal do pozornosti kvůli tomu, že děvčata ho viní ze sexuálního predátorství. Takže má to osobní význam pro něj, ale i pro společnost politickým dosahem. Tak to vnímám já.

Má to politický dosah ve smyslu, že Dominik Feri byl lákadlem mladých voličů pro TOP 09, potažmo pro koalici SPOLU?

Dominik Feri si cíleně budoval svoji vizáž, vlastně pracoval na tom, aby byl vidět, vždyť byl s Markétou Pekarovou Adamovou jasná mediální dvojka, vždy stál vedle ní. I TOP 09 věděla, jakou zbraní je pro ni tento mladý muž. On si cíleně ten projekt budoval, a teď se bohužel stalo, co se stalo, že projekt padá.

Jinak řečeno, jde o politický dosah ve smyslu, že tím může koalice SPOLU přijít o mladé voliče, a tím přijít o částečnou podporu ve volbách?

Nesporně jde o velkou ztrátu a citelný zásah. Myslím, že si to uvědomuje nejen TOP 09, ale i koaliční strany, které jsou v koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09, pozn. red.). To je velké oslabení.

Je to poprvé, kdy se v Americe zvané hnutí MeToo rozběhlo i mezi českými politiky. Je důležité, aby vše prověřila policie, případně rozhodl soud, ale platí podle vás pro politiky presumpce viny, jak se nechala slyšet předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová?

Politici jsou normální občané, takže není nikdo prezidentem jenom ve dne, a ne v noci, nikdo není politikem jenom ve dne, a ne v noci. Já to beru tak, že presumpce neviny platí pro všechny stejně. Pokud Dominik Feri rezignoval, omluvil se a padá někam do zapomnění, jde o jeho osobní rozhodnutí, a rozhodně tím chrání teď více než sebe svoji rodnou stranu, kterou je TOP 09. Jinak si myslím, že i v běžném životě politika platí presumpce neviny, to znamená, že o vině rozhoduje soud. Není možné, abychom řekli o nějakém politikovi, že ukradl rohlíky v samoobsluze, a on okamžitě rezignuje. I pro politika platí presumpce neviny, ale měl by vědět, jaké důsledky bude mít, když bude ve straně dále působit. Dominik Feri se rozhodl obětovat svoji kariéru ve jménu strany. Tečka.

Určitě ale uznáte, že je v politice i jiných států běžné, že politici po obviněních odstupují právě proto, aby stranu nepoškozovali nebo aby si do vyřešení nepoškodili tvář u veřejnosti a podobně. Už pouhé závažnější podezření zavdává ve spoustě států důvod k tomu, aby politik rezignoval.

Samozřejmě. Rozlišoval bych mezi běžným deliktem a mezi tím, z čeho je podezříván Dominik Feri. On se rozhodl, a rozhodně jeho čin, tedy rezignace, je u nás poměrně málo často vídaný a v daném případě asi správný.

Je tedy jeho rezignace hodna ocenění?

To je rozhodnutí, které musí udělat každý člověk, když se do podobné situace dostane. Pokud setrváváte ve funkci dále, tak se na vás tlak zvyšuje a vaše pozice je stále obtížnější. Já myslím, že Dominik Feri se rozhodl hájit své jméno a pověst v případném soudním řízení a nezatahovat do toho jednak své okolí, a hlavně ne TOP 09. Jeho rozhodnutí bylo hájit rodnou stranu.

Jak tohle celé čtete? Může se jednat o oprávněná obvinění, může se jednat o načasování před volbami a křivá obvinění v rámci toho, co právě Spojené státy americké zažívají kvůli MeToo?

Nehodnotím načasování, ale obvinění tady padlo a Dominik Feri se v každém případě omluvil za svá předchozí jednání. Takže kdyby si nebyl vědom nějakých negativních důsledků, které jeho chování mělo, tak by se těžko omlouval. Dobře ví, za co se omlouvá, ale znovu opakuji, neznám fakta, znám jen nějaká vyjádření anonymních děvčat a pak znám reakci Feriho, která je docela kategorická. I jeho omluva svědčí o tom, že si je vědom nějakých nedobrých způsobů jednání v minulosti.

Jak nebezpečné nebo správné je tažení kampaně MeToo, tedy kdy se i po deseti, dvaceti letech objevují obvinění ze znásilnění či sexuálního obtěžování, a nevyhýbá se zdaleka, spíše naopak, slavným lidem?

Čas je neúprosný soudce. Když po pěti, dvaceti nebo i dvou letech někdo vyleze s tím, že ho někdo sexuálně obtěžoval, tak je třeba být ostražitý. Proč s tím ten člověk nevylezl dříve? Na druhé straně nejde o jedno či dvě obvinění, ale je jich více, což svědčí o tom, že bylo objektem nějakého jednání asi více děvčat. Ze své zkušenosti si myslím, že není dobré, když se prověřují věci s odstupem dvou, tří nebo deseti let. To je prostě špatné a zavání to tím, že vše může být účelové.

Co hrozí pachateli? Jaké jsou sazby v případě znásilnění?

Pokud by to bylo znásilnění s tím, že došlo k činu souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným s tou souloží, tak je sazba dva roky až deset let. To je i u pokusu, takže i kdyby nedošlo k dokonání činu. Pokud by těch provinění bylo více, tak by to bylo samozřejmě horší, to by bylo špatné. Ale jedná se o spekulace, protože zatím nikdo nic neprokázal.

A co v případě sexuálního obtěžování?

Jestliže by šlo o nějaké osahávání, což směřuje k pohlavnímu styku, a ne k souloži, tak je sazba v prvním odstavci šest měsíců až pět let.

Když se zamyslíme nad Českou republikou, protože celé MeToo otevírá diskusi, co je sexuální obtěžování, a co je klasické sexuální vábení, flirtování a podobně, zajímalo by mne, jak na tom podle vás v České republice jsme oproti Spojeným státům americkým a jiným státům? Je u nás dovoleno více než jinde, jak se říkává?

Zákonná úprava je podobná, ale odlišné je, že v zahraničí jakýkoliv náznak k takovému sexuálnímu obtěžování, což se stalo vysoce postaveným osobám ve Spojených státech, a nakonec i ve Francii, vede ke skandalizaci těch lidí, protože veřejnost ráda vidí problémy u těch, kdo jsou známí. V západní Evropě je to skutečně doslova téma dne, takže je tam živější než tady.

Jinak co se týká mých zkušeností, které mám z trestního práva, tak i já musím říci, že jsem zažil případy, kdy byl člověk stíhán pro znásilnění, a přitom poškozená měla dobrovolné styky s tím, kdo ji znásilňoval, pak se do svého pachatele zamilovala, pak s ním chodila... To všechno už se dostalo k soudu a život píše neuvěřitelné případy. Zažil jsem spoustu příběhů, a každý je jiný. Pro soudce je pak obtížné se v takové věci orientovat. Odpovědnost soudce, ale i státního zástupce a policisty, je kardinálně vysoká, aby neublížil. Splete se jednou, a zničí život.

Přibývá ve vaší praxi takových případů?

Stává se, že sexuální obtěžování nebo v případě znásilnění je aktem msty nespokojené partnerky vůči předchozímu partnerovi. Já jsem zažil i křivá obvinění vůči bývalému manželovi, který skončil ve vazbě. Nakonec to skončilo zproštěním, ale jde o dobré jméno, to už člověk těžko obnoví.

