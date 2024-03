Fialovi hrozí další hnůj. A ví se, jak dopadl „sypač“ prvního

reklama

Tak došlo k zásadnímu odhalení kolem „kauzy hnůj“. Za valník hnoje před Úřadem vlády může vaše sdružení My zemědělci, kde se v čele pohybujete vy (někdejší zaměstnanec Agrofertu) a Jandejsek (miliardář). Nikdo ale neví, kdo dal ke „hnoji“ rozkaz, protože vaše sdružení NIKDO NEŘÍDÍ. Tak to nám tedy vysvětlete!

No, to je přece jasné, že se v čele nemůže pohybovat obyčejný traktorista z Horní Dolní. To by se nejdřív muselo hledat, jestli třeba nebije ženu, nechlastá moc v hospodě a jestli třeba v roce 2015 nebyl na rybách v Rusku. V čele musí stát zlý miliardář Jandejsek, který tu naši liberální demokracii rozvrací už dlouho a samozřejmě já, který krade demonstrace. Petra Mazancová z učitelské platformy by mohla vyprávět.

Anketa Vzpomínáte na prezidenta Billa Clintona v dobrém? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 1148 lidí

A tak je pro mainstreamové intervjuky jednodušší říkat, že rozkaz k vysypání hnoje vydal bloger Vidlák, než že by nějaký traktorista byl tak naštvaný na poměry, že k tomu žádný rozkaz nepotřeboval. Jen se potřeboval odhodlat.

Hnutí, které nikdo neřídí, to je totiž pro naši vyspělou demokracii to nejhorší. Nemůžete za nikým poslat chlupatý, aby ho zabásli. A i když někoho odvedete v klepetech, hnutí bude stejně pokračovat dál.

Na mém blogu včera vyšel text, kde jsem konstatoval, že kdo jde za pravdou, ten nepotřebuje šéfa.

Někdo to ale „řídit“ musí, úplná „cochcárna“ to přece není. Nějak se musíte radit, sněmovat apod.



Víte, on nás všechny svolává henten grýndýl. A vláda. Ta nás žene do houfu a místo abychom teď vláčeli, smykovali a seli, tak trávíme čas na schůzích, abychom se radili, co dál. Pro naše setkávání udělal nejvíc ministr Výborný. Jeho nekompetentnost a arogance zařídily, že se nám vysloveně chce scházet.

Fotogalerie: - Vůně guláše a hnoje před vládou

Ale samozřejmě, že někteří mají víc autority. Třeba proto, že se nebáli jet s traktory do Prahy. Nebo proto, že se odvážili vysypat hnůj. Nebo proto, že připravili mediální kampaň. Nebo proto, že zemědělci uznávají jejich odbornost.

To víte, na první demonstraci devatenáctého února zemědělci zjistili, jak s nimi budou mééédia zacházet. A zařídili se podle toho. Hodně se teď při našich schůzkách nasmějeme, jak různí Jindřichové Šídlové, Janové Komso Moláčci či J. X. Doležalové hledají ruskou anebo alespoň Babišovu stopu a jak zoufale potřebují cokoliv, co by vedlo do Moskvy nebo do Agrofertu. Hodně nás baví, jak čenichají úplně špatně.

Jak to vlastně vypadá s odstupem času s konkrétním zemědělcem, který hnůj Fialovi „před práh“ vysypal? Mluvilo se o nějaké sbírce na pokuty, možná i nějaké právní zastoupení?

První sbírka na pokutu vynesla asi desetkrát tolik, než bude potřebovat a právní zastoupení si bude moci vybírat z celé plejády osobností naší advokacie. Onen traktorista je bez nadsázky pro mnohé lidi hrdinou a rozhodně nebude zapomenut.

Anketa Zaslouží si zemědělec, který vysypal před Úřad vlády hnůj, trest? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10411 lidí

Nedávno jste říkal, že zemědělci mohou demonstrovat teď, na konci zimy, protože na jaře musí zase na pole. Čili „hnojárna“ před Fialou byla poslední akce? Ať už vás nebo Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR, se kterými jste se tak nějak udobřili?

Příští čtvrtek bude další protest. Svolává ho opět Agrární komora a Zemědělský svaz a opět nikdo neví, kolika zemědělcům dojde trpělivost tentokrát. Nálada mezi zemědělci je velmi napjatá a vláda přilila olej do ohně – jednak řečmi o dalším snížení peněz a také tím, že na protestující zemědělce posílá hloubkové kontroly. Náš milovaný premiér zemědělce rozhodně nezastrašil, ale vytočil je tak moc, že jsou zemědělci připraveni zase vyjet, i když jim doma stojí práce. Upřímně... nečekal jsem, že vláda bude až tak blbá, aby situaci tak moc vyhrotila.

Četl jsem na jistém ekologickém webu odborný článek o tom, že intenzivní zemědělství (čili průmyslové, mechanizované) nemá budoucnost, protože způsobuje sucho. A farmařit se musí jen v malém. To se asi vypěstuje méně jídla, bez té mechanizace? Ale co ty ekologické ohledy?

Intenzívní zemědělství vypěstuje na hektaru průměrně skoro sedm tun pšenice. Ekologické zemědělství na stejném hektaru vypěstuje s bídou tři tuny. Pokud chcete takové ekologické zemědělství vidět v praxi, jeďte do Zimbabwe. Tam už grýndýlová opatření zavedl velký kormidelník Robert Mugabe. Představte si, přišel k moci a strašně ho štvalo, že tam bílí farmáři měli velké latifundie, na nich hospodařili pomocí velkých traktorů a používali průmyslová hnojiva i agrochemii. A tak jejich farmy znárodnil a rozdal je svým kamarádům, kteří na nich zavedli přesně to, co radí ekologické weby. Průmyslová hnojiva přestali nakupovat, chemii přestali aplikovat, velká pole rozdělili chudým černochům a výsledek se brzy dostavil. Vrátili se do doby kamenné. Se vším, co k tomu patří.

Fotogalerie: - Vyznamenaný Clinton

Já nejsem proti ekologii. Ale kurňa, nesnáším, když mi jí vnucuje blbec, který to vymýšlí v teplé kanceláři u sojového latté, ale nemá ani ánung, jak to vlastně na poli chodí. Od jisté doby se o řepce bavím jen s tím, kdo ji dokáže rozpoznat mezi jinými plodinami i v době, kdy nekvete.

Když už jste tedy ten někdejší zaměstnanec Agrofertu, co říkáte na Babišovo „sbírání kompra“ na Lipavského? Také byste asi nechtěl, aby vám někdo vrtal do rodiny?

Tohle bych vám řekl, i kdybych u Babiše ještě pracoval... Pamatuju si, jak proti Andrejovi použili jeho syna a neměli žádné výčitky, takže Lipavský nemá Babišovi co vyčítat, ale nikdy s něčím takovým nebudu souhlasit. Také vím, jaké to je, když moje žena dostávala nenávistné SMSky a když jí v kostele vysvětlovali, že se má za svoji rodinu stydět. Také mi vyhrožovali ti, které jsem považoval za přátele, že na mě mají kompro. Proto říkám, že prasárna je prasárnou bez ohledu na to, kdo ji udělá.

Vím, že politika se dneska nedělá v rukavičkách. Ale tak dlouho z toho dělali boj dobra se zlem, až už se nedá rozeznat, kdo je ten dobrý a kdo je ten špatný. Kdybych měl možnost teď sedět s Andrejem Babišem, tak bych ho varoval, aby se příliš nezačal podobat těm, proti kterým bojuje. Aby se mu nakonec nestalo, že nepůjde rozpoznat od všech těch Klusáků, Džamil a podobných.

Fotogalerie: - Pieta za Navalného

Česká obchodní inspekce ukládá Penny Marketu pravidelně pokuty za šizení zákazníků. Prostě je něco jiného na cenovce a něco jiného vám namarkují na pokladně. A market to pořád dělá dál. To mají kontrolní orgány v této zemi tak mizernou autoritu, že jsou všem pro srandu králíkům?



Ano, přesně tak to je. Profesor Keller už dávno vyřknul tezi, že náš stát je silný i slabý zároveň. Je silný vůči těm malým a slabý vůči těm velkým. Takže když budete mít stánek s párky v rohlíku a něco nebudete mít v pořádku, tak jste v průseru. Když budete vlastnit tři sta supermarketů a něco nebudete mít v pořádku, tak je v průseru ten úředník, co na to přišel. Tomáš Prouza se o to postará. Když se uměl zbavit ministra Nekuly, nějakého úředníčka z obchodní inspekce rozmázne jak mouchu.

Víte, možná bychom ani nemuseli přijímat nějaké nové zákony proti hytlermarketům, a tím jen dál zvyšovat byrokracii a křivit trh. Možná by stačilo jen začít na maximum využívat kontrolních orgánů a stát za nimi i proti Tomášům Prouzům. Možná by Penny Markety ještě rády snížily marže a uvedly věci do pořádku.

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 43866 lidí

Vrátil jsem se z italského Toskánska, kde mě zaujala jedna věc: Každý farmář a vinař, který si postaví u statku bazén, provozuje „agroturismo“. Čili ubytovává měšťáky, cpe jim břicho a zalévá vínem. Nebudou muset i naši zemědělci přistoupit k takovým „doplňkovým“ službám?

To je můj osobní sen. Jednou mít na gruntě malý penzionek a vykrmovat turisty nejlepšími jitrnicemi i kravskými stejky, napájet je pivem, dolévat jim pohárky vína a bavit je historkami z demonstrací. Ale když jsem se podíval, jaké veterinární a hygienické požadavky bych musel splňovat, tak bych se nejprve musel stát hodně úplatným ministrem, abych se mohl do takového podnikání pustit.

Až pojedete tam do Toskánska příště, pozeptejte se někoho z nich na papírování. Kolik musí mít záchodů, jaké musí mít v kuchyni vodovodní baterie, kolik vyplňuje papírů pro veterinu, jak často mu tam chodí kontroly, co po něm chtějí... a tak podobně. Václav Klaus nedávno řekl moc pěknou myšlenku... Kdyby do EU dnes měla vstoupit Francie, tak by nesplnila kritéria... ne snad kvůli legislativě, ale kvůli tomu, v jakém stavu jsou záchodky a kuchyně v pařížských restauracích.

Ale teď mě tak napadlo... EU, to je ten volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, ne? Třeba by bylo nejlepší, abych můj Institut českého venkova přemístil do nějaké malebné italské vesničky... Nevíte, jak se tam pohybují ceny nemovitostí?

Fotogalerie: - Mimořádná k migračnímu paktu

Proč je to vlastně tak, že ve Francii či Itálii vláda zemědělcům vychází vstříc a veřejnost je podporuje, zatímco tady jsou za debily, dezoláty, žrouty dotací, agrobarony a „jezeďáky“? Jsou to nějaké sentimenty z minulého režimu?

Jestli jsou to sentimenty z minulosti, tak jde o minulost mnohem starší, než komunistický režim. Tohle je prostě kus naší národní povahy. Nejvíc nenávidět ty, kteří to myslí dobře a ještě k tomu třeba i něco umějí. Zítek postavil Národní divadlo a jak ho za to zepsuli. Čapek byl mnohokrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu a jak se po něm povozili. Karel Kryl dvacet let bojoval za svobodu a jak mu to nakonec osladili, když jako jeden z prvních rozpoznal, že za takovou demokracii fakt nebojoval.

Zemědělci teď bojují, abychom alespoň v chlebu byli soběstační, když už v ničem jiném... a jak to schytávají... Vlastně bych měl říct, že se nic nenormálního neděje. U nás vždycky dělá dějiny malá skupina jednotlivců a jsou pak za to po zásluze potrestáni.

Ale... asi to nějaký důvod má. Podívejte se třeba na Moravu. Ta už tisíc let není samostatným státem a stejně každý ví, kde leží. Nikde nejsou žádné cedule, že jste právě vstoupili na území země moravské, ale stejně to hned poznáte. Kolik malých národů zmizelo z dějin a my jsme tady pořád. Přitom nemáme vůči nikomu územní požadavky a v hymně nezpíváme o tom, že chceme být velkým národem a zvítězit, ale že je u nás krásně.

Psali jsme: V garáži, ve sklepě, na podlaze. Bidenovu ostudu vidí celé USA „Slovensko před volbami a Fiala do nich opět zasahuje.“ Konečná má jasno „Babiš už má 40 %... Zveřejnit maily!“ Pekarová svolává mimořádnou Sněmovnu. A mezitím jinde Clinton v Praze. Češi ho vítali, zato Američané zuří: Proč nejsi ve vězení!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE