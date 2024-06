Green Deal, migrace, tlak. Ivan David odhaduje konec Fialy v ODS. A další změny

reklama

V minulém týdnu jste se účastnil televizní debaty eurokandidátů. Jaký jste měl dojem z debaty a ze svých soupeřů?

Účastnil jsem se dvou debat, v ČT24 a na Nově. Moderování bylo tentokrát celkem korektní, neskákali mi do řeči a neuváděli moje výroky „na pravou míru“. Pan Turek říká půl roku to, co SPD několik let, ale je to „nová tvář“, tak jako kdysi „Věci veřejné“ nebo „Unie svobody“. Paní Nerudová už nikoho nepřekvapuje, ať říká cokoli. Piráti byli jako vždy s nevývratným přesvědčením, sebevědomím a arogancí. Kolektivní blud není v psychiatrii pokládán za projev nemoci, pokud jde o rozšířenou ideologii. Ve Fialově a Vondrově trojkoalici sice každý zastává jiné názory na zásadní otázky, ale přesto jsou „Spolu“. Konečná na mě, kde může, útočí svými lživými výmysly nebo překrouceninami. Hnutí ANO drží pevně svoji pozici strany mírného pokroku v mezích unijních nařízení. Lidovce jsem nepotkal, jsou dobře ukryti ve „Spolu“.

Pět let pracujete v Evropském parlamentu ve frakci Identita a demokracie. Věra Jourová kdysi pronesla, že každý v Bruselu musí projít „lobotomií“. Co z vaší vlastní zkušenosti podpořené doktorátem z psychiatrie dělat, aby člověk v europarlamentu „nezblbnul“?

Myslím, že mně nepřeťali bílou hmotu prefrontálních laloků odpovědnou za společensky přijatelné chování a mravní integritu. Nikdo mě ani nenutil, abych se tak choval. Ti, co se tak chovají, činí tak „dobrovolně pod tlakem“, aby nebyli vyhnáni ze stáda. Mně to nehrozí. Ono to „funkční zblbnutí“, tedy zblbnutí z porušeného sebehodnocení v důsledku dosažené funkce, podle mne postihuje nezralé osobnosti. Byl jsem překvapen, jak moc europoslanci podléhají tlaku na konformitu. Víc než v české Poslanecké sněmovně, zdá se mi. Zejména to jsou ti, kteří jsou svázáni levičáckou ideologií, která nemá skoro nic společného s někdejší demokratickou levicí, dokonce ani s komunistickou od konce šedesátých let. Frakce „Socialistů a demokratů“, „Zelených“ včetně Pirátů, „Levice“ hlasují skoro stoprocentně shodně pro Green Deal, imigraci, cenzuru a militarizaci směrem k totalitě a k třetí světové válce. Ostatní frakce hlasují diferencovaněji s ohledem na vnitrostátní politiku jejich strany nebo zájmy jejich státu.

Pokud jde o spolupráci ve vaší evropské frakci, Identita a demokracie, často si lidé mimo tyto strany kladou otázku: Jak mohou spolupracovat síly, které na první místo, aspoň to tvrdí, kladou zájem své země?

Nemyslím, že by bylo v zájmu celku žít v každém ohledu podle společných pravidel. Proč se vyrovnávat s cizí nebo vlastní nespokojeností, že jim, nebo nám někdo něco vnucuje. Někdy je výhodné mít společná pravidla, ale ta mohou platit jen se souhlasem všech. Tolik také ke zrušení zbytků práva veta.

SPD většinou volí spíše lidé práce, zatímco třeba italská Liga nebo rakouští Svobodní do značné míry staví na střední třídě a někdejších voličích pravice. Vy jste byl v minulosti sociální demokrat. Vnímáte v Bruselu v rámci této frakce nějaké rozdíly, třeba v pohledu na ekonomická témata?

V současné „Socdem“ být sociálním demokratem nelze. Není náhodou, že sociálního demokrata Fica z frakce „Socialistů a demokratů“ vyloučili. Jan Keller tam byl podle vlastního doznání nenáviděn, vyloučili by i Zaorálka, pokud by tam chtěl uplatňovat názory jako tento týden v České televizi. Zato poslankyně Maxová (původně zvolená za ANO, nyní Socdem) tam hlasovala jako ostatní pro Green Deal, imigraci, cenzuru, feminismus a LGBTIQ+ do každé rodiny. Ti, kteří se dnes prohlašují za konzervativní pravici, jsou mi názorově blíž, než levičáčtí fanatici. Oni také po zkušenostech většinou polevili v obhajobě kapitalismu bez přívlastků a jasné nadřazenosti Západu.

Ve frakci Identita a demokracie jsem podstatné rozdíly názorů na ekonomická témata nezaznamenal. Samozřejmě všichni hlasují pro výhody vlastních zemí, aby je voliči neukřižovali. Samozřejmě k některým mám blíže než k jiným.

Mezi odpůrci SPD se vžilo tvrzení, že vystoupením z EU bychom výrazně zchudli. Které prvky integrace by se podle vás měly zachovat?

To je jednoduché. Ty, na kterých se všichni shodnou. V „normálních“ mnohostranných smlouvách to tak je. Ale EU je mezinárodní organizace založená na smlouvách, které nebyly úplně korektně přijaty. Právě proto je struktura EU taková, jaká je, aby nám mohli vnutit podmínky, které prospívají jim, ale nám někdy škodí. Jsem přesvědčen, že je lepší se spojovat na principu vzájemné výhodnosti, než za podmínek vnucení pravidel jakékoli většiny. K tomu dodávám, že společná pravidla mohou, ale nemusí být „vzájemně výhodná“.

Jen odmítnout diktát EU by ovšem pro obrat k lepšímu nestačilo. Proti „nezchudnutí“ bychom se museli velmi aktivně bránit zavedením výrob s vysokou přidanou hodnotou, náročným školstvím, podporou lidí prospěšných společnosti, podporou rodin s dětmi, důslednou demokracií, potíráním parazitismu, atd., atd.

V rámci Identity a demokracie došlo v minulých dnech k vyloučení německé Alternativy na základě iniciativy Marine Le Penové. Co jste říkal na tuto kauzu, vyvolanou prohlášením jednoho z lídrů, že „ne každý esesák byl zločinec?“

Prostě italský novinář položil chytře otázku a Maxmilian Krah na ni nepřijatelně odpověděl.

Já zastávám názor, že každý esesák byl zločinec, nejen ti němečtí, a vůbec všichni, kteří se dopouštěli a dopouštějí válečných zločinů podle mezinárodního práva. Možná někdo namítne, že to nepřijatelně rozšiřuji…

I v lepších rodinách jsou konflikty a černé ovce. A tak i v partajích a parlamentních frakcích bývá nesoulad. A přesto jsou „Spolu“ spolu. Aspoň navenek.

Hrozilo, že AfD bude pro mnohé nepřijatelně úspěšná, a tak je nepřijatelný výrok důležitější než zločiny těch „na správné straně“.

Mimochodem, bude podle Vás Marine Le Penová jednou francouzskou prezidentkou, o čemž se čím dál častěji v rámci ID mluví?

Dělá pro to hodně, a leccos tomu nasvědčuje. Ale nepředbíhal bych událostem. Existují podivné náhody jako atentáty, objevná zjištění tajných služeb, prokurátorský aktivismus, vstřícnost soudů, skvělé mediální kampaně dobře načasované před volbami, atd. Nejde totiž o nepatrnou změnu v bezvýznamné zemi. I ten Orbán a Fico strašně vadí, a to je Francie mnohem větší.

Zatím dokázal v národních volbách výrazně uspět Geert Wilders. Očekáváte, že se mu podaří v Holandsku, které doposud patřilo k lídrům progresivních nápadů v Unii, prosadit nějaké změny?

Nějaké určitě. Ale i zkušení politici mohou náhle zjistit, co všechno najednou nejde. Objeví se překážky a doporučení, která nelze nerespektovat. Ale jak jsem ho krátce poznal, bude se snažit.

I přes ztrátu AfD se čím dál častěji mluví o velkém úspěchu a posílení Identity a demokracie v europarlamentu. Jak by se s tímto mandátem podle vás mělo naložit? O účasti v „koalici“ a nominaci do eurokomise se u vás příliš nemluví...

Já jsem přesvědčen, že v tom případě jsme občanům povinni pohnout kormidlem správným směrem. V koalici s kým? S lidoveckou frakcí (kde je TOP09, Starostové, KDU), to asi těžko. Se „socialisty“ jak jsem je popsal?... S Renew? Tam jsou poslanci ANO, ale také Progresivne Slovensko a podobní. Se Zelenými a Piráty? S levicí, kterou jsem popsal? Zbývají „konzervativci“, ale tam je Fialova ODS… Takhle vyjmenováno to vypadá beznadějně, ale není!

Zhoubné projekty EU jako Green Deal a podpora migrace povedou občany k tlaku na politiky. A oni většinou nechtějí přestat být voleni. Naprosto reálná hrozba světové války také udělá svoje. Ani cenzura v rámci plíživé totality se nelíbí už teď. A tak, věřte, i Zelení budou méně zelení, i Piráti méně fanatičtí, „Socialisté a demokraté“ budou více demokraty a méně „ambiciózní“. I ODS se bude muset zbavit Petra Fialy jako symbolu zhouby a neúspěchu.

A tak počítání, kolik bude v budoucnu členů minulých frakcí, je tak trochu nanic.

