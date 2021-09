Hlas pro SPOLU je hlas pro Piráty. Petr Hampl vysvětluje skryté

reklama

Průzkum střídá průzkum, abychom tak řekli. Poslední průzkum Kantaru uděluje koalicím SPOLU a PirSTAN 102 mandátů. Například průzkum od agentury STEM naopak favorizuje většinu bez těchto koalic. Jak se v tom má volič orientovat?

Je důležité rozlišovat mezi výzkumem a zkratkou v novinovém článku. Když si v novinovém článku přečteme, že ANO by ve volbách získalo 65 mandátů, tak výzkum ve skutečnosti říká něco jiného. Říká, že je vysoce pravděpodobné, že ANO získá mezi 60 a 70 mandáty. Zároveň říká, že je docela možné, že bude mezi 50 a 60 mandáty nebo mezi 70 a 80 mandáty. A k tomu ještě říká, že je téměř nemožné, aby mělo méně než 50 nebo více než 80.

Jinými slovy, výzkum vždy určuje určitý rozsah, ve kterém by se výsledek nacházel, kdyby se volby konaly ve stejný den, v jakém probíhal výzkum. Nic víc, nic míň. Všechno ostatní k tomu přidávají média.

Celkově tedy můžeme číst výzkumy tak, že babišovská koalice a pirátská koalice jsou na tom přibližně stejně. Výsledek bude velice těsný a do poslední chvíle budeme napnutí.

Předseda ODS a lídr SPOLU Petr Fiala hlásá, že přijatelná je pro něj jen většina s Piráty a STAN. Má to volič brát vážně? Znamená to, že kdo volí SPOLU, volí zároveň i Piráty?

Přesně tak. V tuto chvíli proti sobě stojí dvě velké koalice a každý hlas je buď hlasem pro pirátskou vládu, nebo hlasem pro babišovskou vládu. Hlas pro SPOLU je hlasem pro Piráty.

Není tedy žádný rozdíl mezi volbou SPOLU a volbou Pirátostanu?

V hlasování diváků během poslední debaty TV Prima jasně vyhráli Fiala a Rakušan. Lze to brát jako výrazný signál?

Absolutně ne. Divák se nedívá na debatu s pocitem rozhodčího. Divák má na začátku svého oblíbence a své oblíbené názory. Hodnotí podle toho, jestli slyší své oblíbené názory. Příznivci STAN tedy měli pocit, že exceloval Rakušan, příznivci SPD, že exceloval Okamura. To je normální.

V dotyčné debatě se premiér Babiš ptal Víta Rakušana, který přišel zastupovat Piráty/STAN: „Kde je Bartoš?“ Rakušan odvětil, že se střídají. Leč průzkum Kantaru indikuje, že voliči STAN už převyšují voliče Pirátů. Bude Ivan Bartoš upozaďován?

Ivan Bartoš je upozaďován v této části kampaně. Pořád ale platí, že v případě volebního úspěchu bude premiérem on. Co se týče rozhodování o konkrétních záležitostech, pak platí, že na to nebudou mít vliv ani Piráti, ani STAN. Obě strany se naprosto servilně podřizují čemukoliv, co přijde z Bruselu, Washingtonu nebo i třeba „jenom“ z některé korporátní centrály. Každý úředníček z centrály Volkswagenu, T-Mobilu nebo Siemensu bude mít větší vliv než všichni členové STAN nebo Pirátů.

Petr Fiala premiérem. Jak vidět jeho potenciál řešit krizové situace, zmírnit dopady Green Dealu či vysoké ceny energií?

Petr Fiala je konferenciér, manekýn a snad i poměrně zdatný intrikán. Není to státník ani politický vůdce. Ale jako předseda vlády by takové schopnosti ani nepotřeboval. K tomu, aby někdo přijal pokyny z Berlína, zdvořile poděkoval a předal je podřízeným, k tomu žádné zvláštní vůdcovské schopnosti nepotřebujete.

Na druhou stranu, premiér Babiš se jako krizový manažer také příliš nevyznamenal. Berme to tak, že pokračování jeho vlády by přineslo pokračující pomalé zhoršování poměrů, zatímco vláda SPOLU a Pirátů by zemi vedla k rychlému kolapsu.

Je to opravdu tak dramatické, aby se dalo mluvit o kolapsu? Před každými volbami se mluví o obrovském nebezpečí a národní záchraně, a v praxi to nemusí být až tak strašné.

Ještě před rokem to mohlo působit dojmem, že to nebude tak zlé. Že se rozdají nějaké granty na ochranu klimatu a velké záměry vyšumí. Ale teď je jasné, že zfanatizovaní aktivisté převládli. Jsou opravdu odhodlaní zakázat nejen automobily, ale i třeba topení v krbových kamnech, zavést povinné vegetariánství a zakázat všechny typy výroby energie. A je také jasné, že mezi politiky a vrcholovými manažery není nikdo, kdo by se jim odvážil postavit na odpor. Hovořit o nadcházejícím kolapsu není přehnané.

V nedávné minulosti jste překvapil prohlášením, že co nejnižší daně a minimální přerozdělování už pro vás nejsou mantrou. Čím to?

Česká republika potřebuje řešit úplně jiné věci. Ostrahu hranic, vybudování nezávislých ozbrojených sil, záchranu zbytků místního zemědělství, bytovou výstavbu pro lidi, vylidňování venkova, znovuzahájení výuky přírodních věd na školách, vlastní vývoj vakcín a desítky dalších. K čemu mi bude snížení daní o dalších pár stovek, pokud se budu bát vyjít na ulici?

Máme několik stran na hraně 5 procent: KSČM, ČSSD, Trikoloru Svobodné Soukromníky a Přísahu. Kdo nakonec podle současného vývoje do Sněmovny pronikne?

Ve Sněmovně bude KSČM, protože má velmi disciplinované voliče. Přísaha má šanci, ale jsem spíše skeptický – nemá ještě vybudované oddané voličské jádro. TSS ani Volný blok ve Sněmovně nebudou. Ostatně jejich představitelé to už vědí. Ve skutečnosti cílí na státní příspěvek. Jenže těch deset mandátů, které odsají babišovské koalici, může znamenat premiéra Fialu nebo premiéra Bartoše. V určitém smyslu tedy platí, že hlas pro ně je hlasem pro Piráty.

