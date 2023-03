Hmyz v jídle? „Kdybyste věděli...“ Albert, pečivo, Babiš. Svědectví

VIDLÁKŮV TÝDEN Babiš se kolem roku 2013 pokoušel koupit vlastní obchodní řetězec, jenže Albert mu odmítl brát pečivo z Agrofertu a po třech dnech bylo hotovo, připomíná k „válce“ ministra Nekuly s řetězci Kaufland, Lidl a dalších moravský bloger a zemědělec Daniel Sterzik alias Vidlák. Ten přechází s úsměvem zprávy o drceném hmyzu v potravinách. „Kdyby lidi věděli, jak vypadá výroba drůbežího separátu, tak by zjistili, že sušení cvrčci jsou proti tomu vrchol estetiky a chuti,“ řekl ParlamentnímListům.cz. Komentuje i nedostatek cibule, vládní škrty či skutečnou situaci na Ukrajině. Rád by se objal s ukrajinskými bratranci.

reklama

Je to zajímavé, ale ve spotřebě čistého lihu jsme na hlavu dle průzkumu až na 2. místě, za Lotyšskem. Je to pro Česko „ostuda“, řečeno s nadsázkou?

Navrhoval bych v této statistice oddělit Čechy od Moravy a budeme mít obojí. Morava bude ve spotřebě první na světě s dalekým předstihem... a kdo to bude vnímat jako osudu, ten se může odstěhovat do Práglu. Čechy se stanou z hlediska spotřeby alkoholu naprosto průměrnou a bezvýznamnou zemí, Moraváci naopak informaci o alkoholové spotřebě využijí jako reklamu na pohostinnost.

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12334 lidí

Ono je to vůbec zajímavé – Morava už tisíc let není samostatným státem. Už tisíc let se jí vládne z Prahy, v posledním století se navíc několikrát přeuspořádaly okresy i kraje, i na Moravě proběhly henty kolektivizace, násilné urbanizace, vícenásobné pogromy všech možných národů... a ejhle, stejně každý ví, kde Morava leží. Zatímco v Čechách se venkov vylidňuje, moravské vesnice se drží. A i když se tu pije až hanba, stejně je to tu malebné, upravené a krásné. Většina zdejších průtahů, obchvatů, domovů důchodců a opravených kulturáků vznikla tak, že pozvali příslušného ministra, někde ve sklípku ho řádně opili, vymámili z něj slib a pak byli úporní jak střevní choroba, aby svůj slib splnil.

Ono asi trochu vadí „nealko“. Ministr Válek naznačil, že je nutné zdanit nezdravé sladké nápoje. Je to správné?



Zajímalo by mě, jestli by s podobnou pitomostí přišel, kdyby státní pokladna byla plná.

Všímáte si? V poslední době už nám neříkají, že vyšší daně někdy přinesou nějaký profit. Třeba, že díky zvýšení daně z nemovitosti bude postaven nový Temelín a díky němu budeme mít elektřinu takřka za výrobní náklady kolem jedné koruny. Už se o takovou argumentaci ani nepokoušejí. Už nás zdaňují výhradně pro naše vlastní dobro. Abychom byli zdravější, veselejší, dýchali čistší vzduch, šťastně jezdili do práce na kole a všichni by respektovali náš nebinární gender.

Fotogalerie: - České a německé ceny potravin

Ve skutečnosti jsme na hraně války, potraviny řádně zdražují, vláda nám s tím pomáhá tím, že nám zvedá všechny myslitelné daně a snižuje všechny myslitelné platby... moje nové sedmimístné auto má v sobě litrový motor, takže jsem na dálnici při předjíždění kamionů normálně prohrával... zubař mi spraví díru v zubu za půl roku, když všechno půjde dobře... a astmatiků také zrovna neubývá.

Raději se ani nepídím po statistikách sebevražd... v poslední době jsme tu měli nějak moc Palachů.

Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 22285 lidí



Prosím vás, pojďme tady rozřešit jednu věc. Kolují fámy, že se do potravin dává rozemletý hmyz. Třeba cvrčci. A že by se tato praxe měla rozšiřovat. Pojďte to pojmout odborně, jako zemědělec...

Odborně se tomu říká entomofagie...

Mezi námi... když jsem byl ještě mladý a divoký, hltal jsem různé knížky pro přežití a mám za sebou i několik v praxi naprosto nepoužitelných prepperských kurzů (třeba už to dneska dělají líp). Součástí těchto kurzů bylo i pojídání hmyzu, protože červíky a mravence zpravidla ulovíte snáz než jelena. Ve všech příručkách se dočtete, že hmyz je dobrým a laciným zdrojem bílkovin, a pokud ho člověk umí připravit, nechutná nijak špatně. V naší zemi existuje celá řada lidí, kteří pojídání hmyzu propagují i předvádějí. Pojídání hmyzu má samozřejmě i svoje stinné stránky. Kdo je třeba alergický na mořské plody, ten bývá alergický i na chitinové schránky červů.

Fámy o rozemletém hmyzu v potravinách jsem také zaznamenal, ale zatím jsem je na svém blogu jinak nerozebíral. Považuju to za bouři ve sklenici vody. Vezměte si kteroukoliv potravinu a přečtěte si, co všechno se do ní přidává. Najdete tam půlku prvků Mendělejevovy (sakra, málem jsem řekl Mengeleovy) soustavy. Vážně si někdo myslí, že nějaký prášek z moučných červů to ještě může zhoršit?

V každé restauraci máte vyvěšený seznam alergenů. Na každém druhém výrobku máte drobným písmem napsáno, že obsahuje stopy kopyt a lískových oříšků. Kdyby lidi věděli, jak vypadá výroba drůbežího separátu, tak by zjistili, že sušení cvrčci jsou proti tomu vrchol estetiky a chuti.

Fotogalerie: - Na Lipně

Ministr Nekula si uvědomil, že ceny v obchodních řetězcích jsou už neúnosné a požádal občany o pomoc s praktikami zmíněných velkoprodejen, zpravidla německých. Tak pojďme panu ministrovi pomoci. Občané si mu stěžují třeba na předražené papriky či okurky.



Ministru zničeného zemědělství Nekulovi přeji příjemné křeče při odhalování praktik všech Kauflandů a Lidlů. A co s tím jako udělá? Pamatuji si, někdy v roce 2013, tuším, že to byl Albert – ze dne na den přestali brát pekařské výrobky od Babišových firem. Andrej Babiš tehdy zvažoval, jestli by si nemohl nějaký ten obchodní řetězec sám koupit... jsou tam největší marže. I kapitálově velmi silný Agrofert tuto obchodní válku vydržel asi tři dny, pak jednání o koupi obchodního řetězce skončily, pekárny se vrátily ke své marži kolem pěti procent a všichni byli rádi, že to mohou do „hytlermarketu“ dodávat... a ten si pak přirazí svých řádných padesát procent, aby dividendy pěkně tekly do Dojčlandu.

Nevím, co si Nekula myslí, ale když se obchodní řetězce nezalekly výpadku výroby z jedné z nejsilnějších tuzemských firem a celkem hravě si s tím poradily, tak se nějakého ministra zemědělství fakt neleknou.

Ale panu ministrovi za jeho odvahu tleskám... osobně ho nemám rád, neb je také zemědělec, ale zaprodal se mrzkému mamonu a pocitu moci. To se v naší branži neodpouští. Jdu mu stříhat metr. Jestli to myslí s bojem proti obchodním řetězcům vážně, tak se jdu postavit do fronty kandidátů na nového ministra. Nebude to trvat dlouho.

Mimochodem... přesně o tomto budu mluvit příští týden na demonstraci Jindry Rajchla. V sobotu si to přijďte poslechnout. Mám pocit, že pořádný hulákající dav donutí manažery velkých řetězců k zamyšlení mnohem lépe, než celá vláda.

Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 13095 lidí



Prý po světě chybí česnek. Může za to Putin i neúroda. Jak je možné, že taková jednoduchá věc prostě najednou chybí?



Já se spíš divím, že ledacos jiného ještě nechybí. Sadaři v mém okolí likvidují jabloňové sady a budou z nich dělat řepková pole. Jablka si na sebe prostě nevydělají. Ty z dovozu jsou levnější. A všechno je v nejlepším pořádku přesně do té chvíle, než se nám velcí kluci pohádají a pošlou proti sobě chudáky, aby na sebe stříleli. Pak vyběhne náš premiér a vyšle jasný signál, že všechny předchozí vlády zaspaly... On s tím sice také nic neudělá, protože ten trend přesahuje jeho osobnost, intelekt i rozhled, ale vždycky mu i někdo zatleská, takže je spokojený. Já se spíš divím, že ledacos jiného ještě nechybí. Sadaři v mém okolí likvidují jabloňové sady a budou z nich dělat řepková pole. Jablka si na sebe prostě nevydělají. Ty z dovozu jsou levnější. A všechno je v nejlepším pořádku přesně do té chvíle, než se nám velcí kluci pohádají a pošlou proti sobě chudáky, aby na sebe stříleli. Pak vyběhne náš premiér a vyšle jasný signál, že všechny předchozí vlády zaspaly... On s tím sice také nic neudělá, protože ten trend přesahuje jeho osobnost, intelekt i rozhled, ale vždycky mu i někdo zatleská, takže je spokojený.

Stejně to funguje s léčivy... to jsme zažili za covidu, jak snadno mohou dojít i zcela banální kousíčky hadru na hubu.

Ale abych vás uklidnil, mně česnek nedošel a ani nedojde. Stejně tak nedojde ani sousedům v mém okolí. Zásoby z loňska mají a zárodek nové úrody už vykukuje ze země. Sice museli poslouchat posměšky, proč se tak dřou, když si česnek mohou snadno koupit v obchodě... ale správný vidlák si z toho nic nedělá a pak má. Stejně tak se ukázalo, že deset slepiček je v dnešní době naprosto ziskový projekt.

Akorát bylo nutné to dělat i v době, kdy byl Putin mírumilovný jako beránek, Čína byla přátelská a outsourcing výroby byl lákavě výhodný. Kdo se tenkrát nenechal nalákat na vějičku bezpracného konzumu až do skonání světa, ten je dneska připraven.

Zrovna včera jsem česnekem potíral naložený špek z posledního zabitého pašíka, pak jsem zatopil v udírně a tento text ťukám zamaštěnými prsty vonícími kouřem... a česnekem.



Ve Sněmovně zuří bitva o nižší valorizaci důchodů. Stanjura mezitím přiznal, že peníze by se našly i bez toho. Mezitím každopádně roste seznam ekonomických opatření, která občanovi radost neudělají. Je některé z nich opravdu vážné a ohrožující?



Vzhledem k tomu, že opatření se realizují na těch nejchudších, co se nejméně mohou bránit, tak je to vždycky vážné a ohrožující. A vzhledem k tomu, že vybrané peníze se mají použít na zbrojení, tedy mají se za to koupit hodně drahé hračky, které pak shoří během pár okamžiků ve víru války, tak bych si hlavně myslel, že tato ekonomická opatření nic nevyřeší a brzy bude nutné je opakovat. A pak znovu a znovu.

Pokud se za peníze vydřené z důchodců nepostaví něco, co peníze naopak zase vydělá, tak se můžeme těšit na další kolo nevalorizace a další kolo zvyšování daní.



Množí se informace, že zejména evropské státy už opravdu vyhlížejí konec války na Ukrajině. Prý má Ukrajina čas na ofenzivu do podzimu, dle některých zpráv by měla jednat hned. Mění se něco? Tyto zprávy přicházejí ze západních médií.

Asi bychom se měli začít ptát, kde udělali soudruzi z NDR chybu? Vždyť je to sotva čtrnáct dní, kdy jsme se tady na Západě kolektivně dohodli, že dodáme Ukrajině henty tanky, díky kterým už konečně vyhraje, aby ty desetitisíce ukrajinských vojáků (i civilistů) neumřely zbytečně. Teď jsme o čtrnáct dní dál a z tónu západního tisku to vypadá, že fakt umřeli zbytečně.

Musím říci, že mezi mým ukrajinským příbuzenstvem vypadá nálada dost podobně jako v deníku Bild... Ale samozřejmě si netroufám odhadovat, jestli se válka doopravdy chýlí ke konci a k jakému. V tomto konfliktu jsem se mýlil už tolikrát, že o tom asi budu muset napsat knihu. To je tak, když jdete s pány na led a oni vás hecují do pranice. A pak zjistíte, že je to už nezajímá a jdou se bavit zase jinou kratochvílí. Třeba eskalacemi kolem Tchaj-wanu.

Ale kdyby to už chtělo skončit, rozhodně bych se nezlobil. Rád bych si s ukrajinskými bratránky zase někdy podal ruku a byl bych šťastný, kdyby byli, pokud možno, všichni a kdyby jim Pánbůh ráčil zachovat i všechny končetiny.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama