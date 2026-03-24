Hynek Beran: Nejdřív větrníky zastavte, pak si můžeme povídat o energetice

V mnoha obcích vítězí úspěšná referenda. Ale visí nad nimi Damoklův meč akceleračních zón. Jaké je riziko?
Představte si, že vyhrajete v referendu. Následně nějaký spekulant koupí kus pozemku vedle vašeho domu nebo mu obec prodá obecní, a paní ministryně Mrázová tam vyhlásí akcelerační zónu. Pak je to jako kdybyste žádné referendum nedělali, developer tam má předem schválené stavební povolení. O tom, jakým způsobem tohle netransparentně probíhá, jsme v minulosti hovořili už dostatečně. Paní ministryně se s lidmi nehodlá bavit o tom, jak to připravuje, pak zóny skrytě připravované vyhlásí a dá vám omezený čas na připomínky, které může zamítnout, i kdybyste je náhodou zvládli. Není to vůči lidem ani obcím férová hra.
Lidé v této věci začínají současnou vládu nazývat „sedmilháři“, můžeme těch „sedmero lží“ čtenářům zopakovat?
Určitě ano, opakování je matka moudrosti.
- Chráníme planetu? Konverze krajiny, degradace půdy a ohrožení vodních zdrojů. Světová energetická rada varuje před přeměnou půdy nebo konverzí krajiny. Politici nás nutí kvůli cizímu zisku ničit půdu a krajinu, kde ničíme planetu stejným způsobem, jako je CO2. Zbytečně a v rozporu se směrnicí EU.
- Nezákonná implementace evropského zákona. Podle směrnice RED III jde přednostně o umělé a zastavěné plochy, jako jsou střechy a fasády budov, dopravní infrastrukturu a její bezprostřední okolí, parkoviště, zemědělské podniky, skládky, průmyslové areály, doly, umělé vnitrozemské vodní útvary, jezera nebo nádrže, městské čistírny odpadních vod, a znehodnocenou půdu, kterou nelze využívat pro zemědělství.
Energetická mafie žádá pro větrné developery použitelnou a dokonce zemědělskou půdu, a to v zastavěných, krajinných nebo historických oblastech, aniž by se kdokoli zabýval tou nepotřebnou, a politici naprosto zvrhlým způsobem převrátili právo zrychlené výstavby na té nepotřebné ploše na zbavení práva občanů a obcí se k tomu v jejich okolí, na zemědělské půdě a v krajině vůbec vyjadřovat.
- Ministerstvo průmyslu a obchodu a řada dalších politiků zaměňuje povinnost vytýčit pozemky, na kterých si má developer postavit elektrárnu sám a uspět s ní cenou na evropském trhu, s povinností jim slibovat garanci ze státního rozpočtu a našich daní.
Tím vniká riziko dalšího tunelu podobného minulému solárnímu a také motivace developerů k fanatickým pokusům o získání pozemku, mnohdy i podvodným způsobem za hranou zákona a dobrého mravu.
Dělají z toho namísto evropské legislativy realitní kancelář s českou krajinou, jejíž prosperita je garantována daněmi občanů.
- Zdražení provozu sítí a zastarávání potřebných sítí. Pokud budeme stavět nová vedení k větrným parkům, budeme stavět i nové drahé transformátory a posilovat okolní sítě. Tyto prvky budou mít navíc velmi nízké využití, ve srovnání s připojením jaderné elektrárny jsou násobně dražší. Nezbude ani na rekonstrukci našich zanedbaných sítí a potřebné infrastruktury.
Oproti tomu plochy v souladu se směrnicí RED III mají prakticky všechna připojení k elektrické a mnohé i tepelné síti a řada z nich i na místě spotřebu. Kdyby politici stavěli obnovitelné zdroje energie v souladu se zákonem, ušetřili by za sítě i za část přetoků.
- Zvýšení závislosti na dovozovém palivu ve válečné době. Větrné parky neumějí nahradit fosilní zdroje, když nefouká vítr. Musíme tedy stejně dále provozovat ty uhelné nebo zvyšovat v době válečného napětí závislost ČR na dovozu zemního plynu, což přináší geopolitická i cenová rizika.
K tomu snad ještě dlužno dodat pro úplné „zelené“ ignoranty neznalé nejenom fyziky, ale i zeměpisu, že se naše domácí uhlí netěží v Rusku a jeho zachováním se naopak naše závislost na dováženém zemním plynu z Ruska nebo z jiných v současnosti rizikových regionů snižuje.
- Obnovitelná energie a trvale udržitelný rozvoj jsou dvě různé kategorie. Česká cesta větrných elektráren je příkladem zpracování obnovitelné energie větru za cenu devastace půdy, důležitého udržitelného prvku, změny krajiny v průmyslovou zónu a ohrožení podzemních vod, tedy naprosto neudržitelným způsobem. To nemá s ekologií a životním prostředím nic společného, je to brutální byznys dotovaný z našich daní.
Lidstvo má tři nedostatkové komodity: Pitnou vodu, potraviny a energii. Toto je tedy dokonce prohra 2:1, narušení vodního režimu půdy a likvidace jejího udržitelného režimu pěstování potravin ve prospěch zachytávání energie z větru, kterou si umíme opatřit i jiným způsobem.
- Cena. Větrná elektřina je více než 10x dražší než stávající energie jaderná a asi 5x dražší než jaderná nově plánovaná včetně nutné investice. Levná je akorát při přemrštěných německých dotacích v době nadvýroby, tento příklad chce Česká republika následovat na úkor státního rozpočtu a snižování nárůstu důchodů a mezd.
Pokud vám bude někdo říkat opak, žádejte čísla a ne ideologické výkřiky. Když vám to umíme zjednodušeně spočítat jako experti, měla by vám to i případná protistrana podat tak, abyste si to mohli sami přepočítat. Vycházíme totiž obvykle z evropských nebo jiných zdrojů a ne z účelových představ.
Máme ještě nějaké další způsoby, jak toto zarazit?
Existuje Nařízení vlády č. 507/2025 Sb., o stanovení území, na kterých nelze vymezovat akcelerační oblasti. O tomto jsme ještě nehovořili. Vláda v hluboké demisi Petra Fialy je nechala té nové 5. prosince 2025, nová vláda byla jmenována o 10 dní později. Účinné je od 1. ledna 2026.
Máme pět tříd ochrany půdy. Toto vládní nařízení chrání před solárními barony pouze první dvě třídy a před větrnými barony žádnou bonitní půdu. Větrné parky mohou tedy developeři zalévat betonem i na bonitní černozemi na Hané nebo v Polabí.
Určitě by pomohlo toto nařízení změnit, může to udělat vláda v průběhu jednoho zasedání. Kdyby chtěla, samozřejmě. Tedy je dobře, když víme, že vláda Andreje Babiše zdědila po Petru Fialovi bianco poukázku k devastaci orné půdy a že to změnit nechce a nehodlá? Tento zvláštní přístup si musí uvědomit především voliči, ve změně špatného nařízení nestojí vládě v cestě žádné překážky ani závazky v Bruselu. Energetická mafie si toto samozřejmě nepřeje, přestože té nepotřebné půdy máme dostatek a vláda by měla tu bonitní chránit. Plochy, které jsou v souladu se Směrnicí RED III, ani žádnou bonitu nemají, nejde totiž o zemědělskou půdu.
Jinými slovy, zemědělskou půdu na splnění našich závazků v Evropské unii nepotřebujeme vůbec, takže nechápu, proč vláda Andreje Babiše nařizuje na akcelerační zóny používat i tu nejbonitnější. Z energetických odborníků to nechápe v mém okolí vůbec nikdo, jako energetici ničit půdu nechceme a není to ani potřeba.
Když toto vláda odmítá zrušit, je dobře, aby toto věděly alespoň statisíce jejích voličů a ptaly se, co ji k tomu vede. Místo nepotřebných ploch prodávají v rozporu se zákony a s vůlí většiny našich občanů větrným developerům naši ornou půdu k nenávratné likvidaci.
Co by měli udělat politici, aby tuto situaci zarazili?
Zarazit to jde velmi jednoduše, ale politici se chovají jako nevěrná žena anebo záletný muž. Tváří se, jak jsou věrní zájmům voličů, ale jejich činy a v mnoha případech jejich vědomé nekonání podporují nástup větrných baronů a ekonomické uspokojení energetické mafie. Oni všichni vědí, že se do prázdnin nakreslí akcelerační zóny v rozporu s evropskými zákony, a pak se budou vymlouvat, že „podporují reformy“ v Bruselu proti Green Dealu a že za tenhle tunel a devastaci krajiny může Evropská unie a ne současná koalice a česká vláda. Budou naříkat, jak je to hrozné a jak budou „bojovat“ proti té pohromě, kterou oni sami svým postojem vyvolali. Hrají dvojí hru, mediálně se rozčilují proti Green Dealu, v parlamentu poslušně mlčí a vláda ve třech ministerstvech připravuje past na občany i na vlastní krajinu. V praxi ale poslouchají stranické sekretariáty a ty zase, bohužel, energetickou a developerskou mafii.
Jak jednat s politiky, kteří nerespektují vůli voličů a vedou jenom obecné řeči?
Ve smyslu celonárodního dialogu jsou ty „obecné řeči“ potřeba. Ale v situaci ohrožení, kdy nám energetická mafie připravuje poměrně drastická řešení, a všichni o tom víme, je potřeba dávat pozor na to, aby nebyly ty „obecné řeči“ pouhou zástěrkou přípravy podpory větrných baronů a předvolebního politického alibismu. Když v tomto stavu přežijí ještě pár týdnů, budou se pak zase vymlouvat na něco, co bez jejich vůle „přišlo z Bruselu“, zatímco jde o české mafiánsky určené pozemky prodané v rozporu s evropskou legislativou větrným baronům a brutální omezení práva občanů jim v tom zabraňovat nebo se k tomu vůbec vyjadřovat a doslova bránit vlastní domovy a rodiny. Oni to vědí, ale nejméně statisíce občanů díky této osvětě také, a to není málo.
Tedy „obecné řeči“, vážení politici a političky, určitě ano, ale nikoli třeba parlamentní semináře namísto zastavení současné nekorektní přípravy akceleračních zón, která v podpalubí s vašim vědomím tiše a intenzivně probíhá. Nejprve to zastavte, a pak si pojďme povídat o tom, jakou energetiku u nás chceme a jak u toho budeme dodržovat zákony i slušné mravy. Neradi bychom u toho promeškali termín u paní ministryně Mrázové. Přehled těch nepotřebných ploch už máme skoro hotový, tedy nám z Bruselu nic nehrozí, můžeme jej odevzdat a bavit se dále.
Jak se u politika pozná solidní práce od planých slibů?
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Je potřeba se v této situaci dotázat vámi volených politiků podobně jako toho záletného partnera, co to má znamenat. Když některý poslanec vykládá něco do médií, je to sice zajímavé, ale když u toho současně přihlíží netransparentní přípravě akceleračních zón, pouze tím klame voliče, kteří se mohou domnívat, že je svými nekonkrétními vyhlášeními doprovázenými neexistujícím skutky chrání. Je to v naší zemi tak, že lid vládne pomocí volených zástupců, anebo prostřednictvím našich některých mlčících a dalších dokonce kolaborujících zástupců vládne lidu energetická a bankovní mafie a my si pouze volíme toho, kdo jim bude v dalších letech sloužit? Jak je možné, že aukce od Lukáše Vlčka přešly na Karla Havlíčka a nařízení vlády o likvidaci bonitní půdy od Petra Fialy na Andreje Babiše? Obojí počátkem prosince vládou v demisi 10 dní před předáním moci? Bude z toho v pozimních obecních volbách rozvod, u kterého půjdou příště naštvaní voliči této koalice na Letnou podpořit Milion chvilek? Mnozí tuto vládu volili proto, že tohle řádění rázně ukončí.
Konkrétně co ti vaši poslanci mohou:
- Každý z poslanců může dát zítra návrh na změnu nebo i zrušení zákona 249/2025 Sb., o akceleračních zónách.
- Každý z poslanců může podat zítra návrh na změnu Nařízení vlády 507/2025 Sb., aby se na bonitní půdě nestavělo vůbec nic. Může to podat i člen vlády, třeba ministr životního prostředí nebo vládní zmocněnec Filip Turek. Proč to už dávno neudělali? Ptejte se jich, voliči.
- Každý poslanec může vyžadovat transparentní přípravu akceleračních zón v souladu se Směrnicí RED III EU a interpelovat příslušné ministerstvo, kde k tomu vzalo podklady a proč se s jeho voliči o tom nebaví. Třeba zrovna u těch zástupců v Plzeňském kraji, kde je mnoho takových zón v plánu, by to bylo na místě klást tyto dotazy současně s plánovaným seminářem v Poslanecké sněmovně. Přijdou tam občané se svými požadavky?
- Případně se můžeme prostřednictvím volených zástupců dotázat na MPO, jak je to s tou „levnou“ cenou větrné elektřiny, když jí chtějí dávat podporu z našich daní, a jestli tu cenu počítali stejní amatéři jako v minulé koalici model SEEPIA a zda nemají v nové koalici strach z tunelu u takto špatně a netransparentně (mafiánsky) připravené energetické politiky z minula. Proč je u „levné“ větrné energie nutná podpora z daní voličů a neuspěje svojí výhodnou cenou na lipské burze?
Co mají lidé v této situaci dělat?
Když máte nějakou občanskou skupinu nebo vedení obce, která odmítá větrná monstra v blízkosti lidských obydlí svých občanů, zajděte za tím „svým“ poslancem. V pondělí má každý povinné úřední hodiny ve svém kraji. Pokud jste přesvědčeni, že se v případě bruselské legislativy a vašich práv dějí již nyní s jeho vědomím nezákonně věci, jednejte s ním jako ten oklamaný manžel nebo manželka a ptejte se, kdy začne respektovat mandát, který jste mu udělili. To je jediná cesta. Co udělá konkrétního z těch činností, které jsme si v předchozím dotazu řekli. Když vám vysvětlí, že on s tím nemůže nic, je podobný tomu partnerovi, který se svého mimomanželského vztahu nevzdá. Takovýto poslanec vám zaručeně nebude věrný jako voličům po dalšího tři a půl roku i v jiných věceh.
Podobně jako ten partner ani oni nechtějí rozvod, v tomto případě u minoritních stran propadák jako minule ČSSD a KSČM a u té větší oslabení a Milion chvilek na náměstích. Pokud vás ale neuspokojí konkrétními kroky podobně jako ten partner, který se odmítá polepšit, můžete jim klidně a slušně navrhnout abdikaci i za celou skupinu občanů nebo obec, která se takto cítí jimi oklamána a podvedena, podobně jako byste navrhli rozvod nevěrnému partnerovi. O takové volené zástupce, kteří překrucují evropskou legislativu, vyprodávají naši krajinu větrným baronům a chtějí to z našich daní podpořit, tu asi mnoho voličů nestojí, a takovou hloupost svěřit hlas někomu podobnému na podzim u obecních voleb udělá podruhé málokdo.
Ale naopak i ti slušní politici potřebují slyšet, že jsou volenými zástupci lidu a ne poslušnými pohůnky energetické mafie prostřednictvím koaličních instrukcí a neveřejných pokynů stranických sekretariátů. Těm slušným se bude v takovém prostředí naopak lépe pracovat, protože pak mají pádný důvod odmítnout takovéto netransparentní lámání jejich vlastní vůle v rozporu s přáním a mandátem svých vlastních voličů. Mají dělat něco především pro lidi, pro tu naši energetickou mafii už toho v minulosti udělali politici více než dost. Kdo by tomu nevěřil, podívejte se na své účty za elektřinu od minulé koalice v roce 2022 a 2023 a optejte se, kolik platili ve Francii nebo na Slovensku. No a tahle koalice také připravila nový zákon, netransparentní akcelerační zóny, vládní nařízení s devastací bonitní půdy a k tomu dotace z našich daní.
Kdo z nás volil toho, který v tom bude pokračovat?
