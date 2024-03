Imperátor Putin vítězí! Západ Ukrajince zradil. Existence NATO je nejistá. Profesor Tomský bez obalu

„Evropská civilizace se rozpadá a starci se do války neženou. Přímá válka s Ruskem, i kdyby Západ stokrát tvrdil, že brání pouze celistvost Ukrajiny a nedotkne se ruského území, by zvýšila riziko nukleárního konfliktu.“ To řekl ParlamentnímListům.cz politolog profesor Alexander Tomský. Letem současnou Evropou jsme narazili i na protesty zemědělců v Evropě a „Rudou Sáru“ v Německu.

Vyslání vojáků na Ukrajinu. Připustili ho třeba Petr Pavel a Emmanuel Macron. Je to prozíravé?

To je naprostá pošetilost. Slovní frajeřina. Všichni víme, že na něco takového naše zestárlá Evropa nemá žaludek. Má příliš málo mužů ve zbrani (branná povinnost nepřipadá v úvahu) a nikdo nehodlá za Ukrajinu umírat. Evropská civilizace se rozpadá a starci se do války neženou. Přímá válka s Ruskem, i kdyby Západ stokrát tvrdil, že brání pouze celistvost Ukrajiny a nedotkne se ruského území, by zvýšila riziko nukleárního konfliktu. Okupovaná území Ukrajiny považuje Putin za ruská.

Anketa Který z předních lídrů má vaši největší důvěru? Petr Pavel 0% Petr Fiala 0% Miloš Vystrčil 0% Markéta Pekarová Adamová 0% Andrej Babiš 27% Tomio Okamura 17% Vít Rakušan 0% Ivan Bartoš 0% Marian Jurečka 4% Karel Havlíček 3% Kateřina Konečná 48% Lubomír Zaorálek 1% hlasovalo: 22354 lidí

„Odhaduji, že diplomatické řešení bude mít podmínky, že si Rusko ponechá rusky mluvící území Luhanska, Doněcka a Krymu a se zárukou, že se Ukrajina nikdy nestane členem NATO,“ sdělil Parlamentním Listům.cz Josef Mašín. Co vy na to?

Co vás nemá! Imperátor Putin vítězí a jeho plány jsou známé už dlouhá léta. On na kompromisním ukončení konfliktu zájem nemá, domnívá se, že jeho opotřebovávací válka vede k totálnímu vítězství. Podle bývalého náčelníka generálního štábu generála Šedivého chtějí Rusové zatlačit Ukrajinu do vnitrozemí, obsadit Oděsu, Záporožskou i Chersonskou oblast a pokusit se spojit s Podněstřím na moldavské hranici. To jsou minimální ruské válečné cíle. Je možné, že se pokusí obsadit i nějakou část území na severovýchodní straně Dněpru. Cílem je poruštit pravoslavnou část země.

Po kapitulaci Ukrajiny by měl zbytek země značně omezenou armádu a kolaborantský režim. Ani členství v EU by nepadalo v úvahu, o NATO ani nemluvě. Západ Ukrajince zradil. Americký Kongres stále ještě neodsouhlasil pomoc (61 miliard dolarů) a Trumpova podpora Ukrajinců je nejistá. Mohl by ovšem přinutit Rusy k vyjednávání, kdyby jim pohrozil eskalací a poslal na Ukrajinu rakety. To jsou ale pusté spekulace.

Britský velvyslanec v Česku Matt Field prohlásil, že „Rusku nelze ustoupit, Mnichov 1938 je varováním“. Není to vzhledem k britské účasti na Mnichovu vlastně dosti nešťastné prohlášení?

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 6% Nemá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 41915 lidí

Dnes už je pozdě a válku nutno udržovat, aby Ukrajinci neprohráli všechno a udrželi si nezávislost. Evropa je v pasti a Field má pravdu, že by Západ neměl kapitulovat. To by mělo neblahé mezinárodní důsledky, už jen povzbuzením Íránu a Číny. Pokud budou Ukrajinci dostávat pomoc a vydrží ještě několik let, mají šanci Rusko nakonec vyčerpat. Obrana je na Ukrajině účinnější než ofenziva. Chce-li mít Evropa mír, musí být vyzbrojená. Rusko v dějinách vždy čekalo na příležitost.

Jak vnímáte rozpoutanou studenou válku mezi Fialovým a Ficovým kabinetem?

To byla velká hloupost. Přátelé spolu mluví a jednají. Politické spory jsou dočasné, ostatně Fico jen mluví, napadá Západ za podporu Ukrajinců a démonizaci Putina, což je ošklivé, ale fabriku na munici nezavře. Slovákům a Maďarům se nesmíme divit, mají obavy z Ruska možná jednou na svých hranicích a nechtějí si to s válečným gangsterem rozházet. Existence NATO je nejistá.

Nespokojenost zemědělců se nese Evropou. Je při vědomí výše dotací do zemědělství oprávněná?

Není, ale je pochopitelná, když jim „zelený úděl“ zvyšuje energetické náklady a hrozí omezováním živočišné výroby, jak jsme viděli v Nizozemsku.

V Německu se do popředí stále více dostává politička s přezdívkou „Rudá Sára“. Chce polykat hlasy levicových konzervativců a krajní pravice. Jak moc je to nebezpečné?

Sahra Wagenknechtová je opravdu mazaná a uvědomuje si, že tradiční pravolevý střed platí jen částečně, neboť hlavní proud považuje opozici za nepřijatelnou (nesystémovou) a na rozdíl od své postkomunistické Die Linke získá koaliční potenciál. Mohla by ve volbách dostat sedm až devět procent. Slibuje zastavit pomoc Ukrajině a také omezit imigraci, což jí nevěřím. Evropští politici si vytvořili celou síť mezinárodních lidskoprávních omezení, která by bylo nutné zrušit. Na prvním místě Evropský soud pro lidská práva a Soudní dvůr EU.

Má stále – řekl jste to v roce 2020 – střední Evropa více rozumu než ta západní?

Někteří mají. Litevci a Poláci zbrojí ostošest a zavádějí brannou povinnost.

