Spisovatel popsal, čím škodí StarDance a co dělat s ČT

Co se v naší veřejnoprávní televizi změnilo k lepšímu?
Vůbec nic. Jede se dál, močálem černým podél bílých skal, jak by řekl pan Werich. Stejně tak se nezměnilo nic ani v televizní radě, která nadále nereaguje na mou stížnost ohledně antisemitismu ve vedení ČT. Na svém jednání rada 10. 6. rada prý stížnosti vůbec neřešila. Jistě, byly mnohem důležitější záležitosti: udržení příjmu gen. ředitele na nějakých 7 a půl milionech ročně. Udržení milionových platů členů managementu ČT, které veřejnoprávní instituce tají. Pokračování výroby neveřejnoprávních pořadů za desítky milionů…
Pokud jde o taneční soutěž s demonstrantkou za ČT Terezou Kostkovou StarDance, jde přece o veřejnoprávní pořad. Vždyť ho vytvořila veřejnoprávní BBC…
A vy se domníváte, že BBC je bezchybná a vytváří jen tzv. veřejnoprávní pořady? To je hluboký omyl. Právě StarDance je čistě komerční pořad, který opravdu, ale opravdu nemá ve veřejnoprávní televizi co dělat. A to v žádné. Veřejnoprávní televize není od toho, aby své diváky ohlupovala a vymývala jim mozky podobnými pořady. A to by si měli uvědomit i v ČT a přestat StarDance a podobné nablýskané pořady s nulovou intelektuální hodnotou vyrábět a vysílat. ČT by vážně neměla být televize, která je svou náplní nerozeznatelná od komerčních televizí. Neměla by být televizí pro primitivy.
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Co konkrétně by se tedy v ČT mělo dělat? Rušit taneční a kuchařské show a detektivky, jak jste již naznačoval dříve?
Tak to pochopitelně. Ale první věc, kterou je nezbytné si uvědomit, je to staré a klasické: Ryba smrdí od hlavy.
Je Petr Macinka arogantní?
ČT by měla začít propouštět. V první řadě by měli být odvoláni generální ředitel Chudárek a jeho “zástupce” pan Fridrich. A to pro naprostou neschopnost. Z tohoto důvodu by měl být odvolán celý management ČT. Představte si, že ČT je organizace, která po dobu své existence jenom prodělává. Letos zřejmě prodělá 8,5 miliardy korun. To jsou nevratné náklady na její fungování. Paradoxní je to, že i přitom se dávají na výrobu “jen” 3 miliardy. V jaké černé díře tedy zmizí 5,5 miliardy? Jistě, něco z toho tvoří náklady na zaměstnance a na provoz budov… Ale kde je ten zbytek? Ten končí zřejmě v naprosto neprůhledných zakázkách pro spřátelené firmy? Argumentem pro výši příjmů členů managementu ČT je často to, že musejí být konkurenceschopné s komerčními televizemi, aby jim tam manažeři neutekli. No, na někoho, kdo firmě prodělá 8,5 miliardy ročně, už v komerčních televizích čekají… Ale možná ano. Jsou takové případy. Viz pan Maxa na Primě. Proč? Asi si na Primě přáli mít takového člověka a je to jejich věc za jejich peníze.
V ČT to není jejich věc a už vůbec ne za jejich peníze.
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
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Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
Až bude podle vás neschopný management ČT nahrazen schopnějším, co by mělo následovat?
Velice nepopulární opatření z hlediska zaměstnanců. Tedy hromadné propouštění. Myslím, že by se nestalo vůbec nic a že by si toho divák ani nevšiml, kdyby z ČT odešlo 1500–2000 zaměstnanců. Tedy lidí, kteří jsou v ČT za plat a úplně zbytečně. Na konkrétní práce vždy mohou být najímáni externisté. Neplatí se za ně kancelářské prostory, sociálka, zdravotní pojištění, telefony, není nutné jim dělat účetnictví jako zaměstnancům… Ty úspory by mohly dosáhnout možná až 1 miliardy ročně.
Dále by bylo nutné prodat či pronajmout mnohé budovy ČT, které by po propouštění osiřely. Tam by ty úspory a dokonce i zisky byly mnohem vyšší.
Dále je nutné provést důsledný audit ČT a to jak v oblasti výroby, tak v oblastech dalších - viz jakékoli zakázky ČT mimo televizi. Například stavební, opravárenské… V případě zjištění, že některé byly přeceněné - předražené, soudně dohnat viníky k finanční odpovědnosti.
Když to takhle popisujete, vypadá to, že ČT je podnik, ve kterém se nejen nešetří, nejen rozhazuje, ale přímo krade…?
Je to můj dlouholetý pocit z ČT. Netvrdím, nemaje důkazů, že to tak je. Tvrdím ale, že je nutné konečně klepnout management ČT přes prsty a začít důsledně ČT kontrolovat, a to i do hluboké minulosti. Vůbec nechápu, proč se vedení ČT tak zuřivě brání kontrole NKÚ…? Nebo, že bych to chápal až příliš dobře?
Představte si, že by např. v ČT byl ředitel, který by od ČT odkoupil za legrační peníze techniku, protože sám zhodnotil, že technika je již nepotřebná a zastaralá, a pak tu samou techniku ČT pronajal na několik let za částku daleko vyšší, než za jakou ji koupil. Stalo se to? I to by mělo být předmětem hloubkového auditu.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
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Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Myslíte si, realisticky, že k něčemu podobnému v ČT dojde?
Ne, nemyslím si to. Politici se vždy s managementem ČT dohodli a bude to tak i nadále. Protože politici se bojí říct lidem, že tahle země je plná zlodějů, že je rozkradená a že za velkými slovy o svobodě a demokracii se skrývají „jen“ ty prachy. Vždyť i oni často…
Kdyby Vám osobně bylo nabídnuto, abyste provedl audit ČT, ujal byste se toho?
V žádném případě. Já nejsem profesionální auditor ani produkční a pevně věřím tomu, že člověk má dělat jen to, co umí. A ne to, co neumí, tak, jak tomu v naší zemi zhusta je. Ale jistě, mohl bych dávat podněty, trochu s šílenou situací v ČT pomoci drobnými radami. Ale to je vše. V každém případě je dobře, že tato diskuse začala.
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