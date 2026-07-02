Speciální školní třídy pro cizince. Padl návrh z SPD

Tomio Okamura opakovaně kritizuje nekvalitní začleňování ukrajinských dětí do českých škol. Podle předsedy SPD v některých prvních a druhých třídách tvoří ukrajinští žáci až 50 procent všech dětí a kvůli špatné znalosti češtiny klesá kvalita výuky pro české děti v těchto lokalitách. Uvedl to v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS a připomněl, že na problémy s integrací podle něj už delší dobu upozorňují i někteří ředitelé škol.
Už v loňském roce Okamura informoval o stížnostech ředitelů škol zejména z Prahy, kteří upozorňovali na vysoký podíl ukrajinských a dalších cizojazyčných žáků. V některých školách podle nich cizinci tvoří třetinu až téměř polovinu všech dětí, což podle části pedagogů komplikuje výuku i začleňování nových žáků.
„Je jasné, že když v některých třídách Ukrajinci tvoří tak obrovský poměr žáků a neumějí česky, tak to naprosto degraduje úroveň vzdělávání českých dětí. Odmítáme, aby Ukrajinci byli privilegováni na úkor českých dětí a občanů! SPD prosazuje, aby se ukrajinští ´uprchlíci´ vrátili domů a aby Česká republika zastavila podporu Ukrajině a Ukrajincům,“ napsal tehdy Okamura.
S Okamurovým hodnocením ale nesouhlasí ministr školství Robert Plaga (ANO). Pro CNN Prima NEWS uvedl, že celostátně tvoří děti ukrajinských azylantů v prvních a druhých třídách základních škol zhruba tři procenta všech žáků. Připomněl také, že děti cizinců mají nárok na bezplatnou jazykovou přípravu v rozsahu až 400 hodin češtiny a cílem systému je jejich co nejrychlejší začlenění do běžné výuky.
Okamurovy výroky očekávatelně vyvolaly ostrou kritiku opozice. Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že předseda SPD místo hledání řešení zbytečně rozděluje společnost a vyvolává strach. Předseda školského výboru Matěj Ondřej Havel (TOP 09) označil Okamurova slova za útok na děti a vytkl mu, že svá tvrzení nepodložil relevantními daty.
Částečné pochopení pro upozorňování na problémy ve školách naopak vyjádřil člen školského výboru Matěj Gregor. Podle něj může být výuka skutečně složitější tam, kde se ve třídách soustředí větší počet dětí s nedostatečnou znalostí češtiny. Zároveň však dodal, že po čtyřech letech od začátku války se jazyková úroveň většiny ukrajinských žáků výrazně zlepšila, přesto některé školy stále hlásí komplikace při jejich integraci.
Poslanec SPD Tomáš Doležal na svém profilu na ParlamentníListy.cz celou věc rozvinul, když se ho čtenáři ptali na konkrétní řešení situace ukrajinských dětí. Doležal potvrdil Okamurova slova, že jde o vážný problém.
„Ano, toto je reálný problém, hlavně v Praze a jiných velkých městech. Tam, kde je ve třídách více cizinců, žáků s asistenty apod., což logicky zpomaluje výuku celé třídy. Negativní dopady vidíme např. ve srovnávacích testech, výsledcích přijímacích zkoušek, kde mnohdy končí lépe děti ze škol, kde cizinci, nebo širší inkluze, nejsou,“ vyjmenoval Doležal, že existují jasná data o zhoršení výuky ve třídách, kde je velký počet cizinců.
Doležal zároveň navrhuje řadu opatření, ačkoliv zdůrazňuje, že ideálem je návrat velkého počtu Ukrajinců zpátky do vlasti, až skončí válka. „Řešením by mohly být speciální třídy pro cizince, výuka češtiny ve školkách apod. S tím, že jde o dočasnou situaci, že počet cizinců klesne po skončení války na Ukrajině,“ nastínil Doležal v odpovědi na dotaz čtenáře ParlamentníchListů.cz.
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