Jan Zahradil: Hysterické reakce na jakoukoliv kritiku ČT známe už od dob televizní krize. Hned se volá o ohrožení svobody slova. Nic takového nevidím

ROZHOVOR „Itálie je první z velkých evropských zemí (třetí nejsilnější ekonomika EU), kde viditelně ve volbách zvítězily euroskeptické či eurokritické síly. Pokud na to bude evropský establishment reagovat jako vždy – tedy že potřebujeme ještě ‚více Evropy‘ – napětí bude jen narůstat. Je třeba opustit sny o federální Evropě,“ uvádí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz europoslanec Jan Zahradil (ODS). „Pro nás to znamená jediné: nepouštět se do dalších politických experimentů pod vedením paní Merkelové a pana Macrona, nevstupovat do jejich ‚tvrdého jádra‘ EU, zůstat mimo eurozónu,“ dodává.

Italští voliči podle vašeho vyjádření vzkázali Evropě a světu, co si myslí o současné podobě EU. Ve svém komentáři píšete „pane Junckere, pane Macrone – proberte se! Vaše představy o Evropské unii už nefungují“. Proberou se však jmenovaní ze „zimního spánku?“ Padne tento vzkaz na úrodnou půdu, pochopí ho Evropa?



Itálie je první z velkých evropských zemí (třetí nejsilnější ekonomika EU), kde viditelně ve volbách zvítězily euroskeptické či eurokritické síly. Pokud na to bude evropský establishment reagovat jako vždy – tedy že potřebujeme ještě „více Evropy“ – napětí bude jen narůstat. Je čas na změnu evropského paradigmatu. Je třeba opustit sny o federální Evropě, které bohužel sdílí i prezident Zeman. Pro nás to znamená jediné: nepouštět se do dalších politických experimentů pod vedením paní Merkelové a pana Macrona, nevstupovat do jejich „tvrdého jádra“ EU, zůstat mimo eurozónu.

Co tento volební výsledek udělá s Itálií?



Jakákoliv vznikne v Itálii vláda, určitě nebude hrát s panem Macronem a paní Merkelovou hru na další, hlubší integraci. Nepropadejme však iluzím: právě Itálie byla tou zemí, která nejvíc tlačila na povinné přerozdělování migrantů pomocí kvót, aby si ulehčila od jejich záplavy. To se se žádnou novou italskou vládou nezmění. A tady vidím možný zárodek konfliktu mezi Itálií a střední Evropou, jakkoliv naše představy o budoucí architektuře EU mohou být podobné.

Ve varu je po vraždě novináře Slovensko. Je to poslední kapka pro Slováky s Robertem Ficem, nebo je naopak tato velice tragická událost zneužita opozicí, jak ho odstavit od moci, když už to nešlo ve volbách? (Připomínám, že vrah a jeho motiv zatím nebyli vypátráni a nikdo ho nezná.)



Pan Fico si své současné problémy zavinil sám svým stylem vládnutí. Vražda novináře byla jen posledním kamínkem, který uvolnil lavinu. Že této krize využívá opozice, je jen logické. A předčasné volby, to není žádný převrat, ale normální ústavní řešení krize. V ČR jsme je měli už dvakrát – 1998, 2013. Od slovenských kolegů vím dost o situaci na Slovensku, abych nepotřeboval pana Fica hájit nebo omlouvat. To ať dělá ČSSD, která si ho zve na své sjezdy (ovšem teď raději mlčí a pochybuji, že jej ještě někdy někam pozve).

Robert Fico obvinil amerického multimiliardáře – rodáka z Budapešti – George Sorose z možného podílu na demonstracích na Slovensku. I Viktor Orbán, premiér jeho rodného Maďarska, o něm nemluví příliš lichotivě. Jaký je Sorosův vliv na střední Evropu? Je opravdu tak významný?



Pana Sorose nevidím černobíle. Jeho podpora protikomunistického disentu nebo rozvíjejících se demokracií v 90. letech měla svůj význam. Bohužel postupně se přetvořil na jakéhosi politického aktivistu podporujícího ideologii, kterou bych označil jako internacionalistický levicový liberalismus. Politiky, kteří jako reakci na nekonečnou „europeizaci“ všeho možného začali zdůrazňovat národní identitu a národní zájmy, označuje pan Soros za nacionalisty a diktátory. Za své hlavní nepřátele vyhlásil Orbána a Kaczyńského. Měl jsem možnost se nedávno na Balkáně (například Albánie, Černá Hora) seznámit s působením pana Sorose a mnoho pozitivního jsem tam o něm neslyšel. Zejména pravicoví politici si stěžovali, že přes své nevládní organizace masivně ovlivňuje situaci v jejich zemích a protlačuje vybrané strany a politiky. Zároveň ale nevěřím, že Soros stojí za problémy pana Fica. Proč by to dělal? Pan Fico přece doposud ztělesňoval vše, co Soros podporuje. Hrál si na velkého „Evropana“, Slovensko prohlašoval za proevropský ostrůvek uvnitř skeptické střední Evropy, miloval euro... Myslím, že pan Fico tady nejen střílí vedle, ale hledá si ex post nějakou výmluvu.

Psali jsme: Hluchý Schwarzenberg U Černého vola. Amerika bledla závistí, rozjel se Zbořil na téma inaugurace a Český lev „Svoboda pláče!“, „Mříže pro Fica“, „Mafie!“ Bratislavské náměstí zaplavily desetitisíce lidí Slovenský premiér Robet Fico promluvil k demonstrantům Žádná mafie! S vraždou Kuciaka to bylo úplně jinak. Kiska to přehání a Fico ujel, překvapuje expert ze Slovenska

I v České republice to vypadá na dobu demonstrační. Po Ondráčkovi se bude demonstrovat na obranu České televize. Oprávněně? Je opravdu v ohrožení? A je její kritika úplně mimo realitu?



Mám doma asi 50 programů, a kdyby mezi nimi chyběla ČT, ani bych to nepoznal. Domácí zprávy si najdu na on-line serverech v reálném čase, zahraniční na zahraničních stanicích, původní televizní tvorbu nesleduji.

Nevolám nicméně po zrušení veřejnoprávního vysílání, vím, že je to neprůchozí, stalo se z toho jakési zaklínadlo. Osobně se ale domnívám, že tato „veřejnoprávní“ média dříve či později odejdou do historie. Nové technologie, internet, sociální sítě vytvořily takovou mediální a informační pluralitu, že současná představa „veřejnoprávnosti“ začína postrádat význam. Co mi ale připadá nespravedlivé, je vybírání paušálního poplatku od všech majitelů TV přijímačů. Tady vidím prostor pro změnu financování a myslím, že by se to dalo i technologicky řešit: kdo se dívá na ČT celý večer, ať platí úměrně prokoukanému času, kdo se na ni nedívá vůbec, ať neplatí nic nebo málo. Přece v normálním životě také neplatíme za služby, které nepoužíváme. Jinak hysterické reakce na jakoukoliv kritiku ČT známe už od roku 2000, od dob televizní krize, hned se volá o ohrožení svobody slova. Já žádné takové ohrožení nevidím.

Jak jste hodnotil inaugurační projev prezidenta republiky Miloše Zemana? Byl skutečně tak špatný, aby museli někteří politici odcházet? Bylo to od nich adekvátní gesto?



Nebyl jsem tam, byť pozvánku jsem dostal, ale byl jsem v zahraničí. Netrpím „zemanofobií“, a proto to nehodlám dále komentovat. Uvítal bych prezidentský projev, který by analyzoval a popsal obecnější problémy naší doby – třeba zrovna současný stav evropské integrace a naše místo v něm. Toho jsem se nedočkal.

Stále máme vládu v demisi a jedná se o nové. Andrej Babiš v neděli připustil, že by měl zájem o jednání s ODS, které ona však odmítá. Blafuje Babiš? Má potíže s koalicí s ČSSD s podporou komunistů? Bojí se, že i když se dohodne s ČSSD, tak řadoví sociální demokraté dohodu shodí v referendu, nebo že nebude poslouchat poslanecký klub výrazně zastoupený sobotkovci? Či snad začnou dělat potíže komunisté naštvaní kvůli Ondráčkovi? Jak to podle vás dopadne s vládou?



Pan Babiš hraje hry se všemi, zmínkami o ODS vydírá ČSSD, zmínkami o ČSSD vydírá komunisty atd. Chce všechny unavit a dostat je do kouta. My ale hru pana Babiše nehrajeme. Myslím, že ČSSD jde hlavně o několik stovek jejích lidí, které rozmístila ve státní správě a přikryla služebním zákonem.Těch se Babiš klidně postupně zbaví a nahradí je svými. Pokud jde o pana Sobotku, ten dovedl ČSSD z 20 % na 7 %. Když se totéž „povedlo“ v našem případě panu Nečasovi, měl v sobě tolik sebereflexe, že odešel z politiky. Pan Sobotka zjevně žádnou sebereflexí netrpí. Ať si jej tedy ČSSD ještě užije.

autor: Oldřich Szaban