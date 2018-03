Jejich cílem nejsem já, chtějí odstranit Babiše a tím srazit preference ANO. Tomio Okamura osvětluje plány „původních tradičních stran“

K vašemu odvolání z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny nedošlo. Nedošlo ani na samotné hlasování. Jak jste celou věc vnímal, ale i to, co o vás u řečnického pultu padlo?

Pokusy o moje odvolání od takzvaného Kalouskova demokratického bloku včetně Pirátů byly už dva, první minulý týden, ten jim nevyšel a druhý tento týden a ten jim také nevyšel. Musím říci, že tím důvodem je samozřejmě znemožnění jakéhokoliv sestavení funkční vládní spolupráce, která by umožnila začít pracovat pro občany a pro nás to znamená neprosazovat náš politický program. Cílem stran ve skutečnosti není - a dovolte mi je vyjmenovat, ať víme, o kom je řeč: Piráti, ODS, KDU-ČSL, ČSSD, STAN a TOP 09 - Okamura, ale Andrej Babiš a hnutí ANO. Ta skutečnost je jiná. Jejich cílem je dehonestovat všechny, kdo jednají o konstruktivní vládní spolupráci s hnutím ANO a ve spolupráci s mainstreamovými médii vytvořit tlak na Andreje Babiše, aby nemohl jednat s SPD a nebo také KSČM a okolnosti ho přinutily k jednání s takzvaným Demokratickým blokem včetně Pirátů, kteří požadují odstoupení Andreje Babiše. To by přineslo oslabení preferencí hnutí ANO, protože bez Andreje Babiše nemůže existovat ANO a preference by začaly stoupat právě těmto stranám. Jedním zátahem odstraní jak Okamuru, tak Babiše a vrátí se původní tradiční strany, jejichž činnost od roku 1989 všichni známe.

Velký rozruch a odpor vyvolal váš výrok k Letům...

Tady nešlo vůbec o kauzu Lety, protože všichni, kdo to slyšeli, vědí, že jsem nikdy nezpochybnil hrůzy holocaustu a válečných zločinů, o tom nikdy nepadlo ani slovo. Neřekl jsem nic rasistického ani xenofobního a už vůbec ne v kauze Lety, ale i občané si všimli, jak je tato kauza živena měsíc a půl, jako kdybych holocaust popíral. Jsem zcela přesvědčen, že kdyby SPD měla jen pět, šest poslanců, jako Starostové, tak tahle kampaň proti mně vůbec nevznikne. Nebyli bychom relevantními partnery s možností prosazovat program na vládní úrovni. Jaký je z toho závěr? Tyto kampaně a snahy o mé odvolání nebo o obstrukce vůči hnutí ANO, SPD a vůči komunistům – tím nemluvím o Ondráčkovi, ale všeobecně - se budou cyklicky opakovat. Budou se opakovat a ať řeknu cokoliv, překroutí a uměle zmanipulují má slova, aby vytvořili kauzu a žádali mé odvolání. Být na mém místě pan Novák s 22 hlasy, udělají to samé. Pakliže by se SPD v nějaké vládní konstelaci skutečně podařilo prosazovat náš program, který samozřejmě je těmto dosavadním stranám trnem v oku, protože přináší zásadní změny, budou tyto antikampaně opakovat po čtyři roky. Nejde jim o prospěch České republiky, ale o paralyzaci naší práce a znemožnění práce pro občany, aby se mohly vrátit ke starým pořádkům.

K tomu se bezesporu přidalo téma atmosféry ve vztahu k Evropské unii, protože všechny strany a hnutí v Evropě, které prosazují přímou demokracii, jsou vlastenecké, nesouhlasí s diktátem Bruselu a chtějí posílit roli národních států, média označují za xenofoby, rasisty, populisty a od letoška i fašisty. Pojem fašista není z hlavy Bartoška a Farského, ale z Bruselu. Protože i Mattea Salviniho stejně jako mne v únoru před volbami najednou onálepkovali tímto slovem. Předtím byl jen xenofobem a rasistou, teď už je označen za fašistu, protože brojí proti diktátu Evropské unie. Salviniho znám osobně z naší společné frakce a jedná se o velmi hodného člověka.

Funguje takové nálepkování, jak říkáte, na voliče?

Salviniho nálepkovali a stejně vyhrál. Přestává zabírat, protože všechny protiislámské a protimigrační strany prosazující přímou demokracii získávají ve volbách dvouciferné číslo a některé i začínající dvojkou a trojkou. Globalisté a zastánci migrace a Bruselu už nevědí kudy kam a přitvrdili v celé Evropě. Musíme vydržet a vydržíme. Zoufale kopou kolem sebe, jejich boj bude tvrdý a nekompromisní, ale nenecháme se zviklat.

Jaké to je vyjednávat s Andrejem Babišem? A co si myslíte o jeho způsobu vyjednávaní vládní spolupráce? Slyšela už jsem dokonce v jednom rozhovoru, že si Babiš nechává SPD v záloze, když mu nevyjde spolupráce s ČSSD.

Nevím, jestli jsem v záloze, ale když my osobně jednáme s Babišem a Faltýnkem, jednání jsou velice konstruktivní a ve velmi příjemné, pracovní atmosféře. Případné vládní prohlášení, které by mohlo existovat ve spolupráci hnutí ANO a SPD, je z 85 procent hotové. Máme shodu nad většinou záměrů. Podařilo se nám implementovat náš program do vládního prohlášení tak, že panuje shoda a hnutí ANO je akceptuje. Znovu zdůrazňuji, že ANO má 78 poslanců a bez hnutí ANO nelze v Poslanecké sněmovně cokoliv prosadit. Zbylých šest stran se jen hádá a neustále přerušují jednání schůze, jak jsme to zažili i tento týden. Měli jsme projednávat zákon o pomoci lidem z dluhových pastí. Těšili jsme se a předjednali jsme klíčové změny, které chceme implementovat, abychom pomohli lidem, kteří se se špatným systémem a systémem kolem exekucí nemohou dostat z dluhové pasti. Kvůli takovému zdržování jsme jednání paralyzovali, takže ani ve středu, ani v pátek se neprojednávaly zákony. Tím pádem se odkládají až na duben, nebo na závěr března. A ani tady nevíme, jak to dopadne, protože má být svolána další mimořádná schůze.

A v čem naopak mezi SPD a hnutím ANO nepanuje shoda?

My chceme hmotnou odpovědnost politiků, tento zákon jsme navrhli, prošel vládou, která k němu zaujala negativní stanovisko a teď půjde do Senátu. Požadujeme, aby ministři i hejtmané měli hmotnou odpovědnost, protože se stálé objevují neustálá zjištění o předražených zakázkách za miliony. Chceme také, aby došlo k soudní reformě a hmotnou zodpovědnost nad rozsudky měli i soudci a zároveň museli obhajovat mandát po šesti letech. Neshodneme se například na dalším našem požadavku, aby byl minimální důchod pevně svázán s výší minimální mzdy a začínal na částce 12 200,- korun. Většina důchodců dostává sedm až deset tisíc měsíčně, za to se nedá vyžít. Dále, aby vyplácení sociálních dávek a přídavků na děti bylo podmíněno pracovní minulostí a čistým trestním rejstříkem. Tím pádem dojde k podoře řádných a pracujících rodin, zatímco stát přestane podporovat parazitující a nepřizpůsobivé. A nemluvím o nějaké konkrétní skupině obyvatel. V tom také nepanuje shoda. ANO také hodlá navyšovat rozpočet armády na dvě procenta HDP s tím, že podporuje vysílání vojáků na zahraniční mise NATO. My nepodporujeme expanzivní armádu, armáda má být hlavně pro obranu České republiky.

A samozřejmě obligátní referendum, kde máme umožnit hlasovat občanům o smlouvách, kterých má Česká republika na dvě stovky a pouze jednou je smlouva s Evropskou unií a jedna s NATO. My si myslíme, že je potřeba umožnit lidem, pakliže si sesbírají zákonem stanovený počet podpisů, jim referendum umožnit. V tom jsme s hnutím ANO v rozporu, ale všechno se dá řešit. Naše jednání jsou tak daleko, že jsme schopni je vyřešit během jednoho dne, možná i hodin. Vše je totiž prodiskutováno, obě strany si rozumí i v opačných názorech a lze najít kompromis. Ještě poslední věc, ve které se neshodneme: SPD chce ukončit jakékoliv financování neziskových organizací s politickým programem z veřejných peněz a mít kontrolu nad neziskovými organizacemi s penězi ze zahraničí a zahrnout je pod Nejvyšší kontrolní úřad. Pochopitelně nám nevadí neziskovky, které se starají o nemocné, děti a tak podobně. Dá se to ale vyřešit rychle. Možná se to zdá komplikované, ale tak komplikované to zase není.

Pracujete na dohodě s hnutím ANO, ale Andrej Babiš prohlásil, že nechce jít do vlády s Okamurou…

Říkáme přesně to, co jsme slíbili ve volbách, chceme se účastnit vládního uskupení. Hnutí ANO má 78 hlasů a bez něj není reálné něco prosadit. Andrej Babiš nás nechce ve vládě, nevím, zda se něčeho bojí, a nebo existuje tlak z Evropské unie. To znamená, že nám nezbývá, než jednat o prosazování našeho programu při podpoře vlády odborníků. Stejně jsem říkal, že nechceme být ve vládě s trestně stíhaným premiérem, protože taková vláda je nestabilní. Když vidím, jak se ostatní politické strany hádají a odmítají pracovat, přiznám se, že už jsem z toho také netrpělivý. Ale my nehodláme politikařit, hodláme prosadit co nejvíce našich záměrů, aby lidé měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti. Na otázku, proč stále jednáme s hnutím ANO, odpovídám: protože má 78 hlasů a bez něj nelze nic prosadit.

Často kritizujete média, nejen ta veřejnoprávní. O tom už jsme spolu mluvili mnohokrát. Jak vnímáte inaugurační projev Miloše Zemana, který se místo věnování významným výročím věnoval kritice nejen médií, ale také například podnikatele Zdeňka Bakaly. Je to v pořádku?

Jeho projev podle mého názoru nebyl určen nějakým elitářským politikům, ale normálním, českým občanům, kteří chodí do práce, mají rodiny a spoustu starostí. Prezident Zeman pojmenoval aktuální palčivé problémy velice konkrétně a nastínil řešení. Já to pochopil takto, možná i proto, že jsem typ člověka, který mluví konkrétně. Vím, že někomu vyhovuje, když je inaugurační projev všeobecnější, ale to je Miloš Zeman a já mu plně rozumím. Mluví bez obalu, aby tomu každý rozuměl.

Elitářským politikům to nevyhovuje, nevidí se v tom, ale Zeman je, jak ho označil Jiří Drahoš, prezidentem dolních deseti milionů a já se mezi ně počítám. Elity nejsou chytřejší, než normální lidé. Obsahově jsem s projevem absolutně spokojen, přesně pojmenoval, co je potřeba řešit, tedy prosazování přímé demokracie, větší zapojení občanů a současně pojmenoval mediální lži a manipulace, hanlivé nálepkování mainstreamu, pokud s nimi někdo nesouhlasí. Stejně jako my si všiml slova fašismus, které bylo zasazeno do úplně jiného kontextu. Slyšel jsem ve Španělském sále otázku, proč Zeman mluví o Dělnické straně, když se nejedná o politickou sílu. Ale on chtěl zdůraznit, co jsou skutečně extrémní myšlenky a plně s tím souhlasím, tedy Kotleba a Dělnická strana. To, co představujeme my s prezidentem, je demokratické a my jsme demokraté. SPD prosazuje přímou demokracii, jak může být extrémistická? Nálepkováním se vracíme tam, kde jsme byli ve třicátých letech minulého století.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: Zuzana Koulová