Josef Mašín: Žumpa v Evropě i v USA, Trump a Musk je mlátí přes prsty. Putin pochází ze stejné líhně jako Pavel

Mnoho evropských elit se Trumpova nástupu k moci zděsilo. Hovoří o něm jako o diktátorovi. Co vy na to?

To není pravda, ale chápu, že to tak evropští politici vnímají. Evropský střed se totiž vyšinul hodně nalevo. Trump také není vyložený pravičák, ale je právě v tom středu. Žádný dominátor to není, dělá jen to, co slíbil svým voličům. S tím já naprosto souhlasím a zcela mu tleskám za lidi, kterými se obklopil, aby mu pomohli něco udělat s tou hrůzou, která se v Americe posledních osm let odehrává. Takzvaní demokraté a takzvaná demokratická strana chtěla zničit tradiční Ameriku a s ní i Trumpa. To se jim už nepovede.

Myslíte si, že Trump dokáže ubránit tradiční hodnoty a konzervativní ideály?

Doufám v to. Ostatně celý svět se tak nějak snaží napodobit Ameriku. A Trump je tím posledním, kdo je může ubránit, protože se nebojí. Ostatní mají strach o své postavení a majetky. Jemu je jedno, kolik to bude stát. On vydává energii tam, kde je potřeba.

Trumpovi lidé jako Elon Musk dnes dělají průvan v hospodaření institucí. Nepřivede to Ameriku do chaosu?

Samozřejmě že to vzbudí velkou nevoli. Trump ještě neustanovil vlastní vládu, protože má proti sobě Senát. Ten se skládá z některých lumpů a zločinců zralých pro šibenici, jak z řad demokratů, tak i republikánů. A chaos? Ten už si USA zažily za Bidena.

Nenávist ve světě rozšiřuje politická žumpa, která v mnoha zemích vládne. Ať je to v Evropě, nebo Americe. Když nyní Trump s Muskem tyto výtečníky mlátí přes prsty, tak mu to vracejí skrze vlastní sdělovací prostředky, vyrábějí vlastní špinavé zprávy a šíří nenávist. Ostatně to jsou ti, co po léta okrádají vlastní obyvatelstvo.

Trumpova administrativa si posvítila i na neziskový sektor, který je bohatě dotován subjekty jako je třeba Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID). Co lze ještě očekávat?

To je věc, která už měla být dávno udělána, ale nikdo se to neodvážil. Donald Trump, Elon Musk a lidé, které si vybrali, nicméně ano a doufám, že se stane Amerika příkladem pro další.

Potkal jste se s nimi někdy?

Osobně jsem se s nimi nesetkal. Byla sice možnost, ale nestalo se.

Evropská unie však jako by šla proti Americe, nemyslíte?

Evropská unie měla být sdružením svobodných států, ale tyto státy postupně ztrácejí svou nezávislost a suverenitu. Jeden z nich je Česká republika. Navíc se Evropa dostává celosvětově do jakéhosi hospodářského stínu, takže ztrácí význam.

Slovensko je stále víc kritizováno, že se dostává do východní sféry vlivu. Souhlasíte?

Nevím, co jsou v dnešním pojetí východní sféry vlivu, ale osobně považuji kromě Maďarska všechny ostatní sféry v Evropě za vysoce levičácké a woke (Aktivistická hnutí, která upozorňují na nerovnosti ve světě i v minulosti. Pozn. red.).

Evropská unie je socialisticko-levičácký konglomerát. Československo žilo pod sovětským komunistickým vedením čtyřicet let a některé státy ještě déle. Ostatně i někdejší NDR, tedy východní Německo, obarvilo při spojení notně to západní na rudo. Německo zčervenalo, stalo se socialistickým státem.

Dokáže Evropa bez pomoci USA válku na Ukrajině dovést ke konci?

U války na Ukrajině je jasné od samého počátku, že se nedá vyhrát. S takovým vědomím mohla být následně vždy skončena. Nejde o válku mezi dvěma demokratickými zeměmi. Na Ukrajině, ani v Rusku totiž nikdy demokracie nebyla. Obě země vznikly rozpolcením Sovětského svazu na území, kde následně začali vládnout oligarchové. Je to vláda dvou oligarchií, přestože Ukrajinu po 24. únoru 2022, tedy po Putinově útoku, západní média začala líčit jako demokracii.

Hovoříte skoro jako Putinův přívrženec…

To opravdu nejsem. Ostatně Putin pochází, což musím pořád opakovat, ze stejné líhně jako český prezident. Oba byli v roce 1989 ve stejné pozici jako dnes, byť Putin má pravda mnohem větší moc. Kromě moci nevidím mezi nimi dvěma žádný rozdíl.

Současný svět potřebuje jednu velmoc, kterou jsou stále USA, aby zabránila třetí světové válce. Tento svět se i tak nachází již dlouhodobě v rozpadu. Během studené války to bylo mnohem jednodušší než dnes, protože konfliktní místa se nacházela jen na hranicích dvou ideologických bloků. Dnes jich je mnohem víc a svět je proto nebezpečnější.

Obáváte se v tomto kontextu něčeho?

Já už se nebojím ničeho. Celou situaci jen pozoruji a považuji ji za velmi zajímavou. Nic není jisté, protože historie se opakuje.