KDU-ČSL by se měla pokusit s ANO dohodnout, domnívá se starosta Vsetína

Jak hodnotí svůj první rok ve funkci? V čem vidí potenciál Vsetína do budoucna? A s jakými ambicemi jde do letošních komunálních voleb? Nejen s tím se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz svěřil starosta Jiří Růžička (KDU-ČSL). Vyjádřil se také k problematice sociálních služeb ve městě. A nejen k tomu…

Zastupitelem jste se stal loni v dubnu a hned na to jste nahradil Jiřího Čunka v křesle starosty. Jak náročné pro vás byly první měsíce ve funkci? Je něco, co vás zaskočilo či překvapilo?

Náročné bylo seznámit se podrobně s rozjetými projekty a všemi agendami úřadu, to vyžadovalo hodně času. Nicméně řízení lidí je podobné, ať jde o neziskový sektor, ze kterého jsem přišel, nebo o řízení samosprávy. O chodu města jsem se hodně bavil ještě před nástupem do funkce jak s bývalým starostou Jiřím Čunkem, tak i s některými dalšími lidmi, takže mě zatím nic zásadního nezaskočilo.

Čunek patří mezi populární politiky, a to nejen ve Vsetíně. V čem se na něj snažíte navázat a čím byste se naopak chtěl do dějin města zapsat vy sám?

Když jsem nastupoval, bylo mi jasné, že za 1,5 roku není možné zásadně měnit rozjeté projekty či nastavené mechanismy. Nastupoval jsem s tím, že chci dotáhnout rozpracované projekty a akce. Do budoucna vidím na Vsetíně velký potenciál v obnově infrastruktury, investic do sportovišť a do míst, která léta chátrala, a také v řešení dopravní dostupnosti. Chci, aby se lidem u nás dobře žilo.

Podepsala se nějak negativně změna vedení na fungování koalice či spolupráci s opozicí? Přece jen koalice je na radnici v menšině a pro prosazení svých záměrů potřebuje i hlas opozice.

Cením si nejen spolupráce v koalici, která je nadstandardně kvalitní, ale i spolupráci s opozicí vnímám pozitivně, a to zejména protože v rozjetých zásadních projektech se nám s většinou opozice daří držet podobný názor na potřeby rozvoje Vsetína. Důležité investiční záměry se snažím předem probírat se zastupiteli na pracovních jednáních, abychom si vyjasnili názory, a pracovali tak co nejlépe pro rozvoj Vsetína.

Za největší priority jste po svém nástupu označil změnu prostoru kolem nádraží a městského úřadu. Prozradíte nám svoji vizi revitalizace prostoru? A budou se moci do projektu zapojit i občané?

V přednádražním prostoru dnes buduje soukromý investor obchodní galerii, na kterou bude navazovat investice města do podzemního parkoviště P+R s cílem zajistit dostatek parkovacích míst v centru. V minulých dvou letech měla veřejnost možnost vyjadřovat se k přednádraží a v současné době se již část projektu realizuje, na zbytek se dokončuje projektová dokumentace.

Záměrem přednádražního prostoru je zajištění co největšího komfortu pro cestující vlakovou i autobusovou dopravou, kde chceme, aby vlaky a autobusy zastavovaly po obou stranách prvního nástupiště, a přestupní vzdálenosti tak byly minimální. Dále jsou prioritní zajištění dostatečného počtu parkovacích míst a modernizace celého prostoru před nádražím, jehož součástí bude i nový dopravní terminál pro odbavení cestujících autobusy a vlakem.

Domníváte se, že tento váš záměr stihnete kompletně realizovat do konce volebního období?

Nedomnívám. S ohledem na zdržení, které podáním odvolání proti stavbě obchodní galerie způsobili zastupitelé za Koalici pro otevřený Vsetín, došlo k více než ročnímu zdržení. Práce na obchodní galerii a podzemním parkovišti by měly být hotovy v roce 2019. Nádraží by se mělo začít modernizovat v roce 2020.

Co dalšího byste chtěl do voleb ještě stihnout?

Máme v současné době rozpracovánu opravu Lidového domu, kde by kromě opravené fasády měl vzniknout divadelní sál pro 260 lidí. Dále pak chceme stihnout další etapu rekonstrukce zimního stadionu Na Lapači, zadat projektovou dokumentaci pro rekonstrukci domu služeb Kotovo nebo letos plánujeme ještě sadové úpravy kruhových objezdů, aby průjezd Vsetínem byl atraktivní. Počítáme také s opravami komunikací, chodníků, dětských hřišť, se zpracováním projektové dokumentace na revitalizaci městských lázní a další investice a projekty.

Budete na podzim mandát starosty obhajovat?

Nerad odcházím od rozdělané práce, a poněvadž je toho ještě hodně, co se na Vsetíně musí udělat, chci na podzim obhajovat post starosty.

Bezmála patnáct let jste působil jako ředitel obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín poskytující sociální služby a vedl potravinovou banku ve Zlínském kraji. Jak se nyní z pozice starosty snažíte řešit sociální politiku ve městě? Kde shledáváte nejvážnější nedostatky a jak se je případně budete snažit řešit?

Sociální problematiku ve městě jsem před nástupem do úřadu vnímal nejen z pozice ředitele zmiňovaných společností, ale také z pohledu předsedy městské komise zdravotní a sociální. Problematická je oblast dostupného bydlení pro lidi. Obecně je cena nájmů ve městě poměrně vysoká a ne každý si může dovolit pronájem utáhnout. Připravujeme proto projekt na zajištění dostupného sociálního bydlení.

Jsem také rád za širokou síť kvalitních sociálních služeb, které ve městě máme. S tím však souvisí potřeba koordinace těchto služeb, tak aby nedocházelo k jejich zneužívání, anebo na druhé straně k nedostatku kapacit. Domnívám se, že na této koordinaci je stále co vylepšovat a věřím, že nám k tomu pomůže také nově vznikající komunitní plán služeb.

Častým problémem bývá dostupnost sociálního bydlení či zajištění dostatku ubytovacích služeb pro seniory, ale i celkově financování sociální oblasti. Jak byste hodnotil situaci ve Vsetíně?

Jak jsem již řekl dříve, vnímám, že je potřeba více sociálních bytů pro občany, kteří si nemohou dovolit běžné nájemní bydlení. Proto velmi kladně hodnotím počin některých podnikatelů o vybudování sociálních bytů na Vsetíně. Do budoucna vidím velký potenciál spolupráce mezi městem a těmito subjekty pro zajištění sociálního bydlení.

Co se týká financování, velmi kladně hodnotím navýšení finančních prostředků jak ze státního rozpočtu, tak i navýšení dotačních prostředků v rámci letošního rozpočtu našeho města o 15 % pro vsetínské neziskovky.

Na radnici spolupracujete s hnutím ANO. Váš předchůdce by přivítal spolupráci s hnutím i na vládní úrovni. Jste stejného názoru? Strana se do Sněmovny dostala jen těsně, nemůže jí odchod do opozice ještě více oslabit? Přece jen v opozici skončí pravděpodobně většina stran, které jsou početně mnohem silnější.

Spolupráce s hnutím ANO je na Vsetíně velmi dobrá. Na vládní úrovni je spolupráce zřejmě poněkud odlišná a ze své pozice nemusím znát celý kontext, nicméně výsledek voleb je daný a osobně bych v tomto případě hledal spíše kroky vedoucí k možné spolupráci než jejímu odmítání. To, myslím, nikam nevede a může to mít ve finále negativní dopad na nás všechny.

autor: Kateřina Synková