Kanonáda Terezy Hyťhové: Za Hrušínského by se jeho otec dnes styděl. Bartoš? V Ústeckém kraji nikdy nežil. Babiš? Nesleduji

V posledních dnech se přiostřuje předvolební kampaň. Pirátský poslanec Profant obviňuje pravicové poslance z fašistických tendencí, herec Jan Hrušínský zase hovoří o Trikolóře jako o „polovičních nacistech“ a posílá ji do Ruska… Pozorujete zvýšený tlak i na svou osobu?

Pokud někdo bere jako předvolební kampaň sprosté nadávky a urážení, pak je to ubožák. Chování poslaneckých Pirátů mě nepřekvapuje. Co by se také od nich jiného dalo čekat? Zřejmě chyběli ve škole na hodinách dějepisu, když se probíral pojem „fašismus“. K panu herci Hrušínskému jsem se již vyjadřovala, myslím si, že by neměl plýtvat svým hereckým talentem na jiné věci. Jeho otec by se za něj dnes jistě styděl…

Celá vaše koalice se také připojila k výzvě „Dejte roušky dolů“. Máte pocit, že pandemická opatření jsou v současné situaci přehnaná?

Naše volební formace se k této výzvě přihlásila právem. My prosazujeme svobodu a chceme, aby lidé mohli konečně volně dýchat. Lidé mají plné zuby všech nesmyslných zákazů a příkazů, které tady již rok a půl máme. Nerozumím tomu, proč se stále musí roušky nosit v obchodech a všech vnitřních prostorách. Do dnešního dne navíc nemáme žádnou statistiku, či studii, která by prokazovala, že lockdown byl v boji při pandemii účinný. Navíc je spousta lidí plně naočkována, a když je očkování takový zázrak – proč i nadále všichni musí nosit roušky? A jakou nyní máme pandemii?

Tereza Hyťhová na demonstraci za otevření škol.

Nejnověji mnohé překvapilo vládní opatření, stanovující pravidla pro návrat žáků do škol. Neočkovaní žáci se musí pravidelně testovat a budou omezeni v některých činnostech při tělocviku, hudební výchově nebo o přestávkách, budou muset například užívat vlastní umyvadla. Co říkáte na tato pravidla, jaká vláda nastavila?

Na toto se dá říct pouze jediné – jedná se o rozdělení dětí ve školách na dvě skupiny. Na očkované a neočkované. Nedávno mi pan ministr Adam Vojtěch řekl, že neříkám pravdu, že se vláda v žádném případě nechystá děti dělit na dvě skupiny. Ale pokud neočkované nebudou moci plnohodnotně cvičit, zpívat a užívat stejné pomůcky jako ostatní – jedná se o segregaci dětí na dvě skupiny.

Nedivím se rodičům, že svoje děti nechtějí nechat očkovat. Tato experimentální vakcína nemá žádnou dlouhodobou klinickou studii a rodiče mají o své děti zkrátka obavy – nemůžeme se divit. Navíc z minulých měsíců máme jasná data, že pozitivita dětí ve školách na základě testování byla 0,0111%.

To znamená – že nebylo prokázáno, že by se virus mezi dětmi ve školách šířil. Proč tedy ministr zdravotnictví dále nutí děti nosit ve všech společných prostorách roušku? Proč děti nenechá volně dýchat a normálně žít?

Nejsem odpůrce, ani zastánce očkování – nemůže však být očkování vstupenkou pro svobodný život a už vůbec ne u dětí! To je zločin. Pokud škola nepustí do školy dítě bez roušky, či testu – porušuje Ústavu a všechny platné zákony ČR, protože právo na vzdělání mají všechny děti.

Jaké podmínky z hlediska pandemie byste si pro začátek školního roku představovala vy jako bývalá pedagožka? ¨

Okamžitě bych sundala z úst dětí roušky a respirátory. Testování bych nechala na vůli rodičů – pokud svoje dítě chtějí otestovat, mohou ho otestovat doma před vstupem do školy. V žádném případě bych děti nerozdělovala na dvě skupiny – očkované a neočkované.

Všechny děti mají stejná práva – mohou sedět v lavicích, cvičit v tělocvičně, zpívat na hudební výchově a jíst v jídelně školní oběd. Nic neobvyklého…zkrátka tak, jak to fungovalo vždy. Vraťme normální svět! Je to naše heslo, s kterým jdeme do voleb a které je ve školách více než aktuální.

Vedete kandidátku v Ústeckém kraji, kde proti sobě kandidují dva předsedové- Andrej Babiš a Ivan Bartoš. Ten se již stihl v kampani proslavit výrokem, že řada oblastí Ústeckého kraje je na tom dnes hůře než v Rumunsku. Mnozí se cítili tímto výrokem dotčení, jak jste jej vnímala vy?

Za prvé - pan Bartoš Ústecký kraj téměř nezná, protože zde nikdy nežil. Za druhé – jet někam přesvědčovat lidi, aby mě volili a ještě před odjezdem je urazit, to jen tak někdo neumí. V tomto před panem Bartošem smekám. Je podivuhodné, že pokud pan Bartoš skutečně chápe problémy Ústeckého kraje, pak nerozumím tomu, proč Piráti ve Sněmovně stále blokují třetí čtení návrhu, který by zamezil zneužívání sociálních dávek lidmi, kteří nechtějí a odmítají pracovat. Problémem číslo jedna v našem kraji jsou totiž podle mě právě sociálně vyloučené lokality.

Tereza Hyťhová, lídryně Trikolora Svobodní Soukromníci v Ústeckém kraji

I premiér Babiš, jak jsme si řekli, kandiduje ve vašem kraji. Jaká je zatím vaše zkušenost s jeho zájmem o váš kraj?

Ústecký kraj je trochu překvapivě pro „předsedy z Prahy“ celkem oblíbenou volební destinací. Kandidoval tu Jiří Paroubek, jednou taky Miloš Zeman. Vy jste v tomto kraji vyrůstala- jaké máte vzpomínky na „politiky z Prahy“, co jezdili do vašeho kraje?

Já jsem se o politiku – politiky zajímala již od dětství. Vždy tady všichni objížděli kraj s dárky pro voliče a sliby, které nikdy nesplnili. Problém se sociálně vyloučenými lokalitami je zde řadu let a žádná vláda neměla kuráž a sílu s tím něco skutečně udělat. Vždy to skončilo u rozdaných dárků a slibů u stranického stánku. Tomu je potřeba udělat přítrž!

Poslanci mají své kanceláře v regionu, kde mají být k dispozici občanům. Jakou zkušenost máte za čtyři roky ve sněmovně s těmito „poslaneckými dny“ v regionu?

Pokud nemám jiné neodkladné jednání, snažím se každé pondělí být ve své poslanecké kanceláři. Pokud má někdo zájem o osobní setkání – ráda se kdykoli a s kýmkoli sejdu nad šálkem dobré kávy.

Politik nesmí zapomenout být hlavně člověkem, člověkem, který naslouchá občanům a hledá cesty a řešení, kterými lze pomoci. Bohužel spoustu našich vrcholných politiků již mezi lidi od získání svého mandátu nechodí, a víte proč? Protože se bojí lidem podívat do očí, protože dobře vědí, co jim slíbili a co skutečně udělali…Mají strach ze svých vlastních občanů.

