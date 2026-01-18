Karel Janeček: Je to tu prohnilé, přijde kolaps. Ale po něm změna a přerod

Společnost je rozdělená a štve lidi proti sobě. S dětmi ve školách je manipulováno, myslí si Karel Janeček, matematik, miliardář a filantrop. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz nastiňuje své plány ve vzdělávání a vysvětluje, proč mají Češi odpor proti novým projektům.
reklama
Snílek a vizionář, který je posedlý číslem 21 a transformací společnosti do její lepší, spravedlivější a svobodnější formy – Karel Janeček. „Chápu, že pro někoho můžu vypadat jako šílenec, protože se nebojím jít proti systému. Ale všechno to, co dělám, je stoprocentně racionální,“ říká sám o sobě.
Veřejnost ho zaznamenala nejintenzivněji před zhruba patnácti lety, kdy založil Nadační fond proti korupci, nebo když poté vymyslel a představil nový volební systém D21, který pracuje s tzv. efektem více hlasů, čímž umožňuje lepší hledání konsenzu.
Něco, co v dnešních politických kampaních napříč politickým spektrem založených na vyvolávání emocí, strachu, nálepkování a kontroverzi, prakticky nemá u politiků šanci uspět.
Kromě řady dalších charitativních projektů, novátorských učebních pomůcek jako Mathesso nebo Abaku či dalších, někdy až kontroverzních, projektů, jako byl jeho projev proti očkování dětí proti covidu při předávání cen soutěže Slavík, dnes paradoxně narazil u jednoho z na první pohled nejméně pro společnost problematických projektů. Rozhodl se jednoduše otevřít gymnázium v už postavené vile v Kolodějích.
Setkal se však s nečekaným odporem části místních komunálních politiků, který následovala záplava negativních článků. Čím je plánované gymnázium UNIQ pro některé místní tak kontroverzní, i o tom jsme si povídali s Karlem Janečkem.
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Proč jste se rozhodl gymnázium založit a čím bude jiné než ty, které už existují?
Máme unikátní know-how, které vyplynulo i z výzkumu jedné mé nadace, která se zabývá právě multioborovou syntézou, propojením pohybu, vzdělání, učení všech dovedností fyzických i psychických.
Četla jsem, že chcete na gymnáziu učit třeba klavír, tělocvik, fyziku a filozofii?
Ano, výuka klavíru, výuka fyziky. To je multioborová syntéza, propojení fyzických dovedností, ale i mentálních, psychických a zároveň s uměním. To znamená, že škola v gymnáziu UNIQ bude unikátní v tom, že dětem nabídne tu multioborovou syntézu s širokým spektrem dovedností, které velmi pomáhají portfolio dětem se rozvinout globálně a velmi efektivně.
A nejen dětem. V budoucnosti plánuji rozjíždět i třeba další vzdělávací instituce. A důvod, proč to mohu říct s velkou jistotou, je, že to je něco, čím jsem si sám prošel. Mám s tím osobní zkušenosti. A osobně vím, jak se člověk dokáže rozvinout.
V mém osobním životě to byla veliká změna z hlediska fyzické zdatnosti, kdy já jsem jako dítě nebyl vůbec na tělocvik. Jistý vzdělávací přístup ale dokáže v člověku rozvinout všechny stránky.
Když jsem si dělala rešerši, překvapila mne argumentace místních, že třeba ke gymnáziu budou rodiče jezdit pro studenty, což bude nějaká stovka dětí, takže se bojí, že to v té vilové zástavbě bude vyvolávat omezení dopravního provozu, například. Dá se to nějak řešit? Je to tam skutečně problém, řešíte to nějak?
Byl jsem tím velmi překvapen. Některé námitky dávají smysl a logiku. Ale je to menší škola, takže těm námitkám ne vždy rozumím. A jasně, my jsme otevření, nabídli jsme projektový záměr školy paní starostce a úplně jsme v šoku, co se děje. Začala šílená antikampaň, bezdůvodná, aniž by s námi kdokoliv jednal.
Fotogalerie: - Pavle odstup!
Prý jim nevadí samotné gymnázium, ale jen to místo, kde má stát. Paní starostka mluvila o tom, že by byl nějaký jiný pozemek, ale žádná konkrétní nabídka nebyla. Já jsem dokonce říkal, že jsem otevřen komunikaci a naslouchat s ostatními a najít tu nejlepší cestu. Ale to, co se tedy z toho stalo, je úplně agresivní antikampaň založená na zavádějících a manipulativních informacích.
A vyvrcholilo to v půlce prosince sprostým článkem v ParlamentníchListech.cz od Karla Výborného, který byl tak absurdní i osobně až dehonestační, že vůbec nechápu, co se to děje. A jediné vysvětlení je, že jsou to nějaké velmi silné zákulisní tlaky v tom velmi negativním smyslu.
Ale aby to nestačilo, tak asi týden nebo deset dní poté najednou vyšla další série článků v dalších médiích, ale opět kombinace zavádějících a manipulativních informací, které prostě jdou proti nám. Vůbec tomu nerozumím, protože s náma nikdo nekomunikoval a nechtěl naše vyjádření.
Čím si to vysvětlujete?
Jen doufám, že to není dílo paní starostky, že tam jsou zřejmě ještě jiné zájmy. Jsou tam někteří vlivní lidé, kteří mají zřejmě vstup do médií. Tak doufám, že to je pouze nějaký úlet a nesmysl a že se to vyřeší.
Myslíte, že by na tom místě chtěli dělat něco jiného, když jim, zdá se, vadí jen to místo?
No, ta vila je moje. Ten důvod, proč to je na tomto místě, tak je to i nákladově efektivní, že už to existuje a nic se nemusí stavět. Je to velká vila, která kapacitně stačí pro ten počet studentů.
Máme to zmapované, dává to smysl. Samozřejmě, kdyby se z nějakého důvodu ukázalo, že to není dobrá cesta a jsou jiné, já jsem otevřen debatě a jiným řešením. Ale to, co se objevilo, ty antikampaně, to absolutně nedává smysl.
Zatím jsme měli jen komunikaci s paní starostkou a místostarostkou, ony vznesly nějaké námitky, ale my jsme zatím předestřeli pouze projektový záměr a mysleli jsme si, že bude dále pokračovat nějaká komunikace, kde se domluvíme detailněji.
Ale potom svolali na poslední chvíli zastupitelstvo, kde jsem nemohl být, protože jsem byl v zahraničí. Tam se některým místním politikům podařilo poštvat některé místní obyvatele proti nám. Je to úplně zbytečně vyhrocená situace.
Jeden z argumentů v tisku byl, že se vašeho projektu zastal na magistrátě Zdeněk Hřib od Pirátů, a od toho se odvíjely pak i argumenty, že jde o nějaký projekt od nich, nemohl to být tento druh mezistranického politického boje?
Já jsem se s panem Hřibem v životě neviděl. Nikdy jsem s ním nejednal. To, že nějakým způsobem komentoval náš projekt na pražském magistrátu, jsem se dozvěděl až z tisku.
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Asi vám chtěl pomoct, ale dal vám polibek smrti...
To nevím. Jak říkám, pan Hřib vyjádřil svůj názor na školu. Všichni víme samozřejmě, že škola je důležitá, je jich nedostatek. Školy chybí a je problém, aby děti dostaly kvalitní vzdělání.
Je to úplně šílené. Je to věc, která je společensky prospěšná, není to žádné kasino nebo nějaký obchod.
Takže ta antikampaň nemá žádné logické opodstatnění. Ale lidé naštěstí nejsou hloupí. I v těch komentářích pod článkama bylo jasné, že jsou spíše na naší straně.
Takže co dál? Může vás nesouhlas zastupitelstva zastavit?
Registrace školy spadá pod regulaci Ministerstva školství. Místní zastupitelstvo, pokud bude proti nám bojovat racionálně a agresivně, řešit nebudu. Samozřejmě oni se mohou snažit nás blokovat, ale v konečném důsledku rozhoduje pražský magistrát.
Vy jste dělal už hodně projektů. Zažil jste v některém z nich takový velký odpor?
Zažil. V roce 2009 jsem založil nadační fond Karla Janečka pro podporu vědy a výzkumu. Tedy vědecký fond, který jsem později transformoval na nadační fond Neuron. Proč to říkám? V roce 2011 jsem se rozhodl založil Nadační fond proti korupci. A to byl skutečně neuvěřitelný, neuvěřitelný příběh.
Najednou to nešlo ze všech možných důvodů. Byrokratická šikana. A úplně poslední kapka nebo spíš ten největší vtip na konci byl, když po mně chtěli doložit nostrifikaci mého titulu PhD. Podle jaké logiky chtěli nostrifikaci mého titulu pro založení fondu proti korupci (kde titul byl nepodstatný), nikoliv však při zakládání vědeckého fondu?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Při zakládání nadačního fondu pro vědu a výzkum, který pomáhal vědcům, studentům, tak tam nikdo můj titul PhD neřešil.
Když jsem ale zakládal Nadační fond proti korupci a vyplnil svoje jméno, titul a PhD, který bych tam vůbec psát nemusel, to nebylo nic zásadního, napsali mi, že musím mít nostrifikaci a musím jim ji dodat do deseti pracovních dnů.
To bylo šílené. Nostrifikace obvykle trvá i půl roku, tři měsíce minimálně. A mně se podařilo tehdy udělat světový rekord.
Zavolal jsem na svoji alma mater na Carnegie Mellon University v Pittsburghu. Pomluvil jsem se svým školitelem a vedením školy, vysvětlil jsem si situaci ohledně Nadačního fondu proti korupci, zavolal jsem na MatFyz, kde se znám s lidmi. S nimi jsem to také domluvil.
Všichni se to rychle pokusili udělat a opravdu se to stihlo.
Takže já jsem během těch deseti pracovních dnů stihl udělat nostrifikaci svého PhD titulu. Tak to byla poslední kapka, pak už tomu nezabránili a Nadační fond proti korupci vznikl.
Toto je mimochodem krásný doklad toho, jak je naše společnost prohnilá. Je to strašné.
Strašné?
Ta situace je strašlivá. To, že lidé nemají důvěru v politické představitele a instituce, je naprosto oprávněné. Čím víc to člověk poznává, tím je horší.
Ale opět je to o nastavení mysli. Prohnilost na jedné straně – ten kolaps, konec té prohnilé společnosti, a ta změna, která na základě toho musí přijít. I díky tomu je ten tlak a je to ta šance pro změnu.
Fotogalerie: - S Motoristy vlakem v Kyjevě
Zmínil jste Ameriku, kde jste studoval. Jak vnímáte přístup k novým nápadům, myšlenkám nebo kreativitě třeba v Americe a u nás v Česku?
Náš národ je extrémně schopný, ale zároveň je jakási filozofie nebo jakási nátura Čechů – obrovský pesimismus a negativismus právě vůči novým věcem.
A je to až v protikladu právě s Amerikou. Tam člověk přijde s něčím a je to třeba úplná blbost a všichni kolem říkají, jo, to je dobrý, a tak. Někdy je to až přehnané.
U nás je ten přístup zpočátku velmi opatrný. Ten negativismus je velmi škodlivý, protože to ubíjí energii a znemožňuje spoustu kreativních věcí, které by se mohly dít.
A mimochodem, je zajímavá otázka, proč to tak v nás je. Myslím si, že jsme v tom hodně unikátní. Já jsem o tom hodně přemýšlel a došel jsem k takové teorii, že to souvisí i s jazykem, protože čeština je nádherný jazyk, extrémně bohatý, výjimečný jazyk se svými konotacemi. A třeba oproti angličtině je náš jazyk velmi bohatý. Zároveň ale Češi ten náš jazyk nepoužívají v dobrém smyslu, ale někdy úplně chybně.
Můžete uvést příklad?
Když se říká třeba „hrozně dobrý“. Někdo je hrozně dobrý. Zní to pozitivně, ale slovo „hrozně“ je negativní. Nebo slovo „zahradničení“– „zahrad“ a „ničení“…
Je důležité brát jazyk jako jistý program našeho myšlení a komunikace a přístupu k životu. Čili už tohle špatné využívání jazyka, si myslím, že může být jeden z aspektů toho, proč jsme jako Češi víc negativní. Jsem přesvědčen, že největší chyba v běžném používání češtiny spočívá ve špatném užití slova „kouzlo“. Všimněme si, stačí přidat písmeno „t“ a dostaneme kout-zlo. Například výraz „kouzelná krajina“ je pro mě hodně špatný. Naštěstí můžeme říci i „čarovná krajina“. Špatné užití slova „kouzlo“ považuji za nejvíce kouzelné zlo.
Fotogalerie: - Nebe s péčí
Toto třeba chcete učit na novém gymnáziu v rámci souvislostí?
Ano, a také je potřeba, když se děti učí dějepis, tak se jen nememorovat letopočty, ale vžít do situace těch lidí, kteří tehdy žili, do krále nebo povstalců, boje dobra proti zlu.
A pak je to to přirozené učení. Pak začneme chápat ten historický kontext. A důležité je, že začneme chápat i dnešní dobu, protože ta situace se až tolik nemění. Mění se jen kulisy, ale lidé jsou pořád stejní.
A ta historie se opakuje, děje se v nějaké spirále...
Ano, je to tak. To, co se děje, spirála souvisí s vývojem civilizací, říší. Je to tedy malinko jiné téma, ale když už jste to zmínila, já jsem přesvědčen o tom, že dneska jsme vlastně na konci evolučního cyklu lidské společnosti, kdy naše civilizace zkolabuje a zároveň to znamená přerod do něčeho nového.
Teď je naší největší zodpovědností udělat maximum proto, aby ten přerod byl do novodobé společnosti, kde lidé dokážou spolupracovat a dělat věci ve vzájemné podpoře, abychom neskončili u nějaké totality, abychom neztratili svobodu slova.
A je to ta obrovská zodpovědnost a jeden z těch důvodů, proč jsem se rozhodl založit školu, protože to vzdělání a poznání je v tomto základ.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Líbil se Vám tento článek?
Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:
131-981500247/0100
QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
Dobrý den, váš nástupce prý nemůže najít dokument, zavazující ho vymáhat po Agrofertu sedm miliard už vyplacených dotací. Vy jste ho ale měl. Nemáte ho ještě nebo třeba jeho kopii? A lze jej případně nějak získat znovu? A co na to, že se údajně ztratil říkáte? Co s tím případně uděláte? To by pak mo...
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.