Kdo nemá na energie, dostane tarif, představí vláda. Jenže bude to stačit? Zde odpověď

Vláda připravuje speciální tarif na energie. Má pomoci nízkopříjmovým rodinám a vybraným provozům s rostoucími náklady na energie a zároveň motivovat k úsporám při spotřebě. Měl by mít totiž motivační prvky, kdy po spotřebě určitého množství energie by začal platit opět standardní tarif. ParlamentníListy.cz se v anketě zeptaly, zda je to správné řešení, nebo by mělo být nějaké jiné.

„Je to rozumná odpověď na mimořádnou krizovou situaci na trhu s energiemi, kterou vyvolala ruská agrese. Za normální situace by stát neměl trh takto řídit,“ myslí si Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské pirátské strany.

„To se uvidí podle nastavení. Podle mě to nebude stačit a bude se muset udělat ještě další opatření,“ domnívá se Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL.

„Neznám detaily, ale pokud to bude plošné na určitou část energie, tak ano. Jestli z toho ale udělají nepřehledný guláš, že někdo více a někdo méně, tak to jen lidi naštve. Spíš bych šel cestou zastropování cen energií, ne tak blbě jako jinde, ale do snížení cen, a hlavně bych celou lapálii řešil prudkým nárůstem úrokových sazeb, abych zadusil inflaci i za cenu ekonomického propadu. Mluvím o úrokových sazbách nad 19 procent,“ navrhuje František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků, bývalý předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN.

„Doufám, že je to jen první krok z řady, protože zatím není na stole žádný návrh pomoci pro obyvatele napojené na centrální výtopny a žádný návrh pomoci pro firmy. I tento první krok je potřeba výrazně urychlit, ministr Síkela o něm mluví dost dlouho a zatím stále není prováděcí legislativa,“ upozornil Patrik Kunčar, senátor za KDU-ČSL, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR.

„Je to správné řešení. Vláda má silný mandát voličů, tak je to OK. Co občan, to názor, jak to nejlépe řešit,“ konstatoval Jaroslav Zeman, senátor za Jablonecko, starosta Albrechtic v Jizerských horách.

„Je to cesta správným směrem. Ale bez znalosti detailů nelze definitivně hodnotit,“ uvedl Milan Urban (ČSSD), 5. ministr průmyslu a obchodu ČR. Je to jedna z možností, zatím neznám detaily,“ upozornil Petr Orel, senátor za Novojičínsko ze Strany zelených.

„Podle mého názoru by byly lepší energetické vouchery, ale to je na delší povídání,“ prozradil Roman Kubíček, poslanec hnutí ANO, místopředseda kontrolního a člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Paradoxně jsme se dostali do situace, kdy se vládě v důsledku její nečinnosti podařilo vzbudit dojem, že cokoli udělá, tak je správné. I tak nedělá téměř nic. Takže ano, každá podpora lidí a jejich domácností je dobrá, ale měla přijít daleko, daleko dříve. Navíc v souvislosti s tím je třeba uvést, že není naprosto jisté, kdy se toto opatření podaří realizovat v praxi. Na 5000 Kč na dítě čekáme také už měsíce a vzpomeňme si na to, kolik dohadů ve stylu komu, jak, kdy... tomu předcházelo. A nedohadovala se opozice s koalicí, jak by soudný člověk předpokládal. Dohodnout se nemohli politici v rámci koalice, tak co od nich očekávat nyní, to je opravdu otázka,“ sdělil Martin Herman, středočeský krajský zastupitel hnutí ANO.

„Myslím, že je to docela dobré řešení, že to dostane každý, ale bude to omezeno rozsahem té podpory. Administrativně jednoduché a zároveň ti, co co mají velkou spotřebu, nebudou dostávat více než ti, co investovali třeba do úspor energií nebo energii šetří a chovají se odpovědně,“ ohodnotil Jan Korytář, první předseda politického hnutí Změna, exprimátor Liberce.

„Tarif na energie je nejenom správná věc, ale věc naprosto nezbytná. Výše podpory, o které se však v posledních dnech mluví, mi přijde nedostatečná. Diskutovat by se také mělo o sektorové dani, o emisních povolenkách a o obchodování s elektřinou ČEZu na energetické burze,“ vysvětlil Jiří Horák, poslanec KDU-ČSL, starosta Bučovic.

„Vláda pro samé řešení ukrajinských problémů tak nějak nestíhá řešit problémy České republiky. Všechno příliš dlouho trvá, viz snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Než vstoupilo v platnost toto opatření, cena pohonných hmot byla tak vysoká, že jsme snížení ani nezaznamenali. Pokud se týká speciálního tarifu na energie, dodneška nevíme, kterých firem se bude týkat, a kterých nikoliv, jak se budou saturovat zvýšené náklady lidem, kteří bydlí v bytech s dálkovým vytápěním atd. Očekávám, že se tento energetický tarif schválí někdy začátkem září, aby došlo k nakoupení voličů před podzimními volbami. Stejně jako u pětitisícové pomoci pro děti. Vláda si jen kupuje hlasy, ale bohužel problémy lidí to vůbec neřeší. Nekompetentní ekonomická opatření této vlády mu silně připomínají pohádku o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort,“ domnívá se Petr Machovský, který byl garantem Trikolory pro obchod a průmysl.

„Řešení to do jisté míry je, ovšem zcela nedostatečné. Jediný efektivní přístup k aktuálnímu gigantickému nárůstu cen elektrické energie musí být logicky plošný, neboť není možno, aby se takto energie zdražila zcela každému. Jsme zemí, kde se tato komodita vyrábí relativně lacině, ovšem kdosi mimo území ČR nám ji potom přeprodává zpět, ale již mnohem dráže. Jediným přijatelným řešením je tedy, že uděláme rázný konec cenovým spekulacím na burze, a to svým urychleným odchodem z ní. A samozřejmě náš stát také musí znovu získat, a to za každou cenu, 100 % vlastnictví strategické firmy ČEZ, která již nikdy nemá sloužit individuálnímu zájmu. Kosmetickými tarify jen částečně oddálíme kolaps některých nízkopříjmových skupin obyvatelstva, a to je tak všechno,“ konstatuje Jiří Valenta, poslanec KSČM v letech 2013 až 2021.

„Fialova vláda opět namísto odstranění příčin řeší pouze důsledky, navíc opět nedostatečně. Vody už je po kolena a ona selektivně nabízí jakýsi deštníček. Příčinou drahé elektrické energie je, že energii vyrobenou za pár halířů v českých elektrárnách si domácnosti i firmy nakupují mnohanásobně předraženou přes německou burzu. Totéž platí o ruském plynu. Levný ruský plyn nakupujeme pětkrát předražený od německých překupníků. Tohle je potřeba odstranit, ne vymýšlet nějaké deštníčky. Rovněž je třeba v případě některých komodit, jako jsou kupříkladu pohonné hmoty či potraviny, pracovat se spotřební daní a s daní z přidané hodnoty. Samozřejmě směrem dolů,“ zareagoval Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory.

„Píšu o tom už dlouho. 1) Na lipskou burzu posílat přebytky. Česká elektřina za českou cenu, ruský plyn za ruskou cenu (ne obojí za německou). 2) Dočasně zrušit poplatek za obnovitelné zdroje. 3) Řešit spekulativní obchodování s emisními povolenkami. – Absurdní na tom všem je, že jsme (na hlavu) největší vývozci elektřiny a zároveň ji máme nejdražší (ve vztahu k paritě kupní síly),“ napsal Patrik Nacher, poslanec hnutí ANO, místopředseda hospodářského výboru PS.

„Takzvaný sociální tarif je jen velmi částečné řešení. Ceny rostou v násobcích. Vláda svým váháním ztrácí čas. Chce to, nebát se větších cílených výdajů z rozpočtu (zejména ohroženým skupinám) a připravit i zdanění bohatých jako zdroj. Aby nerostly příliš deficity. Vláda se nesmí bát vstoupit do regulované části cen i obejít drahé nákupy na německé burze. Čerpání těch 66 miliard bude odvislé od podoby vládních nařízení. Takže míra dopadu na rizikové skupiny je zatím nejistá a lidi budou dál v nejistotě,“ vysvětlil Jiří Dolejš, poslanec KSČM v letech 2002 až 2021.

„V zásadě jde o správné řešení, ale nedostatečné. Ponechává stranou lidi napojené na dálkové topení a nebere dostatečně v úvahu sociální zranitelnost rodin,“ připomněl Vladimír Špidla, který byl českým premiérem, předsedou ČSSD a eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

