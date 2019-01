Kdyby byla prezidentkou Hillary, došlo by k velké válce s Ruskem. Bývalá členka americké Demokratické strany má hororové informace o Obamovi i o Clintonových

REPORTÁŽ „Můžu říct zcela jasně, že kdyby Hillary vyhrála prezidentské volby, došlo by k válce s Ruskem,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalá členka americké Demokratické strany a spisovatelka Leni Friedman Valenta (dříve Leni Hamilton). Vysvětluje také, co ji vedlo k tomu, že se z přesvědčené americké demokratky a liberálky názorově proměnila v podporovatelku současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Leni, jste velmi neobvyklou kritičkou možné „islamizace“ Evropy, o které se v některých kruzích diskutuje. Většina těch, kteří kritizují islamisty, je považována za pravičáky anebo za křesťanské fanatiky. Vy jste sice aktuálně podporovatelkou amerického prezidenta Donalda Trumpa, zároveň jste ale byla po většinu života demokratkou. A to až do roku 2012. Co vás přimělo k této změně?

Hodně mě znepokojil skandál kolem případu v Benghází (teroristický útok na americkou ambasádu v Libyi, během kterého byli zavražděni velvyslanec USA a tři další Američané, pozn. red.) a zbytečná smrt čtveřice Američanů, které bylo možné zachránit. (Server Judicial Watch s odkazem na dokumenty amerického státního departmentu uvádí, že Obama o masakru v Benghází věděl deset dní předem, pozn. red.)

Také jsem se ale začala podivovat nad tím, jak a zda vůbec může být Barrack Obama (tehdejší americký prezident, pozn. red.) vůči Spojeným státům skutečně loajální.

Poslední pomyslný ukazatel, který mě přinutil k obratu, byl ve chvíli, kdy Obama vyměnil pětici nejhorších teroristů z věznice v Guantánamo Bay na Kubě za zrádce Beaudry Roberta „Bowe“ Bergdahla (americký voják, který byl mezi lety 2009 a 2014 v zajetí islamistických bojovníků hnutí Haggani spřáteleného s organizaci Tálibán poté, co dezertoval z americké armády, pozn. red.) a zároveň zaplatil jeho věznitelům tučné výkupné.

Obama také prováděl škrty v armádě. A pak tu je ta strašlivá jaderná dohoda s Íránem. Zmínila bych také jeho nenávist k izraelskému spojenci Američanů – Bibímu Netanjahuovi.

A co někdejší protikandidátka na pozici prezidentky Spojených států Hillary Clintonová?

Co se týče Obamovy „družky ve zbrani“ Hillary, tak ta je podle mého názoru zcela zkažená. Svoje principy otáčí jako korouhvička podle toho, kdo zrovna tvoří její obecenstvo.

Jak to myslíte?

Myslím to tak, že pokud by demokraté skutečně prostudovali její pozadí, tak by zjistili, že Hillary k nim má skutečně velmi daleko. Mohli to udělat třeba spíše než to, jak ji odhlasovali jednomyslně za svého kandidáta, jak mají ve zvyku (tzv. party vote, pozn. red.).

Psali jsme: Tohle jste o Hillary Clintonové snad raději ani nechtěli vědět. Uznávaný server zveřejnil politický profil hrůzy Kurva, komu na něm záleží? Odhaleno, jak se Hillary Clintonová chovala během prohraného boje o Bílý dům Duhový fašismus. Takto prý Obama s Clintonovou systematicky likvidovali křesťanskou kulturu Amok, kolaps. Hillary Clintonová poprvé promluvila o tom, jak se sesypala po prohraných volbách

Můžete to rozvést?

Hillary je bývalou žačkou radikálního myslitele Davida Saula Aulitského, autora publikace „Rules for Radicals“ (Pravidla pro radikály). Hillary šla ze skandálu do skandálu celý svůj život.

Jeden její podvod byl například odhalen v roce 1996 dnes již zesnulým reportérem New York Times a držitelem Pulitzerovy ceny Williamem Safirem v článku nazvaném „Vánice lží“ (Blizzard of Lies). Safire byl ještě dříve i kritikem Nixona, ke kterému ostatně přirovnával i Hillary.

A co později?

Jak šel čas, Hillary a její manžel Bill získali postupně pochybné zdroje financování na mezinárodní úrovni. A to takového rázu, který je takřka nepředstavitelný. A zdůraznila bych obzvláště to, co se týká souvislostí s radikálním islámem.

Takové věci v médiích zazněly. Ovšem byly velmi záhy odmítnuty jako tzv. fake news či dezinformace. Můžete to rozvést či nějak doložit?

No, asi takhle. Nadace manželů Clintonových získala pět milionů dolarů od Gems Education (nadnárodní společnost zaměřující se na vzdělávání a předškolní výchovu se sídlem ve Spojených arabských emirátech, pozn. red.), která na celkem třech kontinentech propaguje principy práva šaría.

Nicméně mnoho z mých obav kolem dvojice Hillary–Obama má také co dělat s tzv. humanitární intervencí NATO v Libyi v roce 2011. A tu spustila právě Hillary.

Ale jak?

Byla to právě Hillary Clintonová, která tlačila dnes již vyvrácenou britskou zprávu o tom, že se libyjský lídr Muammar Kaddáfí údajně chystá k masakrům civilistů v Benghází. A její poradce Sid Blumenthal k tomu na půdě OSN navíc přidal, že Kaddáfí dodává svým jednotkám viagru v přípravě na plánované hromadné znásilňování.

Ovšem skutečným motivem této intervence nebylo nic jiného než změna režimu v Libyi. A také velký posun v tamním politickém směřování.

Proč to míníte?

Kaddáfí se svých zbraní hromadného ničení zbavil a stal se rovněž sekulárním politikem, který společně s USA postupoval proti hnutí al-Káida. Hillary Clintonová ovšem přesto podpořila vyzbrojení takzvaných umírněných rebelů, kteří Kaddáfího v konečném důsledku zabili.

Vzpomínám si, jak poté, co Libye padla do rukou džihádistům, si Obama stěžoval na své špatné plánování, co se týče toho, co se v zemi bude dít po válce. Proč ale tedy Obama a Hillary podporovali tajné vyzbrojování takzvaně umírněných rebelů v Sýrii? Bylo to proti diktátoru Asadovi.

Proč si to myslíte?

Moje velké a šokující odhalení přišlo, když jsem si uvědomila, že Spojené státy vědomě vyzbrojují al-Káidu a další džihádistické skupiny za pomoci tureckého prezidenta Erdogana.

To jsou ale závažná obvinění. Máte pro ně důkazy?

Ostrým střelivem v této věci se stala odtajněná zpráva americké obranné zpravodajské služby DIA (Defense Intelligence Agency), kterou získala organizace Judicial Watch (americká konzervativní skupina, jedna z tzv. watchdog groups, pozn. red.). Ta zpráva ukázala jasně, že jsme vyzbrojovali džihádisty.

Totožná zpráva prošla přes stůl tehdejšího šéfa této služby generála Mikea Flynna.

Flynn začal dělat rozruch u dalších náčelníků a byl vyhozen. Můžeme se jen domnívat, zda tohle byl důvod, proč si Flynna najal Trump jako svého prvního poradce pro národní bezpečnost.

USA primárně nešly po krku Islámskému státu, jak jsme se domnívali z médií, ale po Asadovi. Nakonec to byl až Trump, kdo to ISIS konečně nandal.

Prostor pro tento rozhovor je omezený a neumožňuje mi odhalit, co dalšího jsem se o aktivitách Hillary a Obamy a o jejich cílech v Sýrii dozvěděla. Mohu ovšem hovořit o alternativním příběhu, který v této souvislosti existuje a o kterém veřejnost nemá tušení.

Co ale americká média?

Náš tisk už není tak zcela svobodný, jak tomu bylo, a před očima čtenářů určité věci skrývá. To, co můžu říct zcela jasně, je, že kdyby Hillary vyhrála prezidentské volby, došlo by k válce s Ruskem.

Vraťme se k radikálnímu islámu. Vy jste otevřeně mluvila o islamizaci Evropy skrze radikální islám. Opět se zeptám, máte pro to nějaké konkrétní důkazy? Nebo jsou to jen domněnky?

Čtenáři by měli vědět, že muslimští imigranti podle práva šaría usilují o to, aby infiltrovali vlády jejich hostitelských zemí na občanské, vládní i bezpečnostní úrovni s cílem převrátit demokracii ve prospěch práva šaría.

Vysvětlete to prosím blíže. Proč šaría vadí?

Šaría je kult. Připomíná mi nacismus, a měla by být v USA zakázána. Islamisté (radikální muslimové, pozn. red.) věří, že jejich náboženství není schopné se vyvíjet a musí být praktikováno stejně, jak tomu bylo v 7. století, což mimo jiné zahrnuje například i kamenování žen za cizoložství.

Šaría je ve všech svých ohledech zcela v protikladu s Ústavou Spojených států amerických. Je to kult, který neusiluje o život, svobodu a štěstí. Ale o smrt skrze mučednictví, zotročení ženského pohlaví a diktaturu ve formě vlády nevolených kleriků, kteří rozhodují o každém aspektu vašeho života.

Jak to ale souvisí s Hillary Clintonovou a s Barackem Obamou?

Čtenáři by si měli na Googlu vyhledat něco o Obamovi a o Hillary. A o propojení této dvojice s islamisty. Klíčovou poradkyní Hillary byla například Huma Abedin, princezna z Muslimského bratrstva. Položte sami sobě otázku, zda by tato osoba měla kdy mít přístup k utajovaným informacím vlády Spojených států.

Jak Hillary, tak Obama rovněž podporovali lídra Muslimského bratrstva Mohameda Morsího, který se pokoušel o aplikaci práva šaría v Evropě. Egypťané Morsího vyhodili a Obama poté Egypt finančně potrestal. Hillary přitom byla veliká kamarádka Morsího manželky Nadi.

Čtenáře by také mělo zajímat, proč Obama dosadil do čela CIA pana Johna Brennana, který následně kontroloval to, které ze syrských rebelů USA vyzbrojovaly. Podle bývalého agenta FBI Johna Guandola se o Brennanovi říkalo, že jej konvertovali k wahhábismu saúdskoarabští operativci (wahhábismus je radikální forma islámu představující například oficiální doktrínu Saúdské Arábie, pozn. red.). Takže ta Brennanova kontrola, to muselo být něco.

Společník Hillary do amerických voleb Tim Kaine (Clintonová si ho vybrala jako možného viceprezidenta v případě volebního vítězství, pozn. red.) měl na islamisty také konexe.

Proč nic z toho nezaznělo?

Ale to je realita amerického tisku. Autoři jsou zakazovaní, příběhy pohřbívány. Tok informací je pod kontrolou.

A sami demokraté, jak se k tomu stavějí?

Já jsem si bohužel uvědomila, že demokraté si toho, že své vlastní ideje dobra a tolerance poškozují svou podporou muslimské migrace, nejsou vědomi.

Oni se skutečně domnívají, že muslimští migranti jsou obyčejnými přistěhovalci, masami snícími o svobodě, zatímco se choulí u nohou Sochy svobody.

Jenže většina z nich taková není. Deklarovaný cíl militantního islámu je infiltrace hostitelské země, a to na všech úrovních do té doby, dokud není možné nastolit právo šaría.

Co byste našim čtenářům sdělila závěrem?

Za zvážení stojí i komentář někdejší ministryně Allbrightové, která uvedla, že by se byla ochotna ze solidarity stát muslimkou, a to i kvůli jejímu protitrumpovskému a protizemanovskému zaměření.

Madeleine se narodila v Česku jako židovka a celé roky se přetvařovala, že o svém židovském původu nevěděla. Její otec Josef Korbel tuto skutečnost odhalil svému studentovi, mému manželovi (manželem Leni Friedman Valenta je akademik specializující se na sovětská studia Jiří Valenta, pozn. red.). Pro mne je těžké uvěřit tomu, že Madeleine nezná hrozbu, jakou radikální islám představuje.

Jako typické „velké zvíře“ Demokratické strany vedla Madeleine kampaň proti Trumpovým snahám krotit migraci. Madeleine rovněž vydala totálně scestnou a propagandistickou knihu, ve které implikuje, že Donald Trump, bývalý liberální demokrat, kterého odmítla pravicová frakce jeho vlastní strany, je fašista. To je naprosto směšné.

Jak z té situace ven, jak najít společnou řeč? Je to vůbec možné?

To, co musíme udělat, je pokusit se oslovit ty muslimy, kteří uznávají vyšší sílu, než je jejich prorok, a tou je Bůh. Všechen život se vyvíjí podle vyššího řádu a měl by tak činit i islám. I on by se měl vyvíjet, případně reformovat.

* * *

Leni Friedman Valenta

Leni Friedman Valenta vystudovala drama na divadelní škole v Yale. Je absolventkou americké Brandeis University. Se svým manželem Jiřím Valentou Leni řídí a spravuje malý Institut postkomunistických studií a terorismu a je rovněž editorkou webových stránek jvlv.net.

Ve své práci pro institut se zaměřovala na výzkum islámského terorismu na několika kontinentech, na Středním východě, v Evropě, Rusku a Střední a Latinské Americe. Se svým manželem Jiřím Valentou se věnuje psaní textů na téma ruských intervencí ve světě.

Během 70. a 80. let minulého století se pohybovala v okolí americké Demokratické strany. Pracovala v té době jako členka okresního výboru strany ve Westwoodu v New Jersey a zastupitelka. V té době působila rovněž jako asistentka, autorka proslovů a tisková mluvčí pro senátora za Demokratickou stranu v okrsku New Jersey Franka Herberta.

Po roce 1984 založila produkční společnost The Write Stuff.

Leni Friedman Valenta publikovala eseje a články v periodikách The National Interest, Aspen Review, BESA Center for Strategic Studies, Middle East Quarterly, Arutz Sheva (Izrael), Miami Herald, ParlamentníListy.cz (Česká republika), The Messenger (Gruzie), Kyiv Post (Ukrajina), Tico Times (Costa Rica).

Společně s manželem Jiřím Valentou rovněž přispívala na internetový portál think-tanku Russian International Affairs Council (RIAC). Je rovněž autorkou životopisu Clary Bartonové, zakladatelky amerického Červeného kříže, a několika divadelních her z 80. let. minulého století.

autor: Jonáš Kříž