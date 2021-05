Komu patří ČT? Eurohujeři vážně věří, že je jejich. Osmnáct let válčí s Hradem, to není normální. Bartošek je nebezpečný blázen, varuje bývalý radní

reklama

„Speciál ČT 24 vysílaný namísto Událostí, komentářů naznačuje, jak si Česká televize představuje ‚vyvážené‘ předvolební debaty: koalice SPOLU – 3 zástupci, koalice Pirátů a STAN – 2 zástupci, ANO, ČSSD, KSČM a SPD po 1, Trikolóra, Svobodní a Soukromníci – 0,“ napsal jste před pár dny na svůj fb. Už předtím jste zmínil, že bude zajímavé sledovat, jaký způsobem ČT přistoupí k předvolebním debatám. Splnilo se tedy vaše očekávání?

Bohužel ano. ČT dělá všechno proto, aby protežovala své oblíbence a naopak na televizní obrazovku nepouštěla ty, které tam pouštět nechce.

Co s tím, co popisujete, dělat?

Já jsem s tím udělal to, že jsem to zveřejnil. Teoreticky lze podat ještě stížnost Radě ČT nebo Radě pro vysílání, ale nežiji v iluzi, že ti by nějakým rychlým způsobem zasáhli. Je to o tom, jakou chceme mít veřejnoprávní televizi. Zda to má být televize pro všechny, nebo to má být televize jenom pro někoho. ČT je zatím, bohužel, televize jenom pro někoho.

Už několik týdnů se odkládá volba nových členů Rady ČT. K volbě se o víkendu vyjádřil na svém webu i Milion chvilek pro demokracii. „Televizi lidem, ne stranám“, píše se tady například. Oslovují poslance apelem na jejich odpovědnost. Tu by měli projevit tím, že radní zvolí veřejně, aby všichni občané viděli, koho volí. Co na to říkáte?

Říkám na to, že ti lidé se naprosto zbláznili. Co se týká personálních věcí, tak ve všech slušných civilizovaných společnostech se personální věci volí tajně. Neexistuje jediný důvod, proč by v případě Rady ČT to mělo být jinak.

Pod vyjádřením Milionu chvilek nechybí ani video, na kterém mluví známí umělci. I ti podporují veřejnou volbu. Mluví o tom, že „Česká televize nepatří politikům, patří nám všem. A to se nesmí změnit“. Do řečnické štafety se zapojili herci Jiří Macháček, Martin Hoffman, Václav Neužil nebo Jan Potměšil. Mluví zde i herečky Tereza Ramba, Jitka Schneiderová nebo režisérka Helena Třeštíková, která prosí, ať lidé video sdílejí. Nechybí ani Jan Hrušínský nebo Jan Hřebejk. Ten mluví o tom, že mezi těmi, kteří se dostali do druhého kola je „spousta bývalých komunistů, dezinformátorů.“… Co na takové zapojení umělců říkáte?

Tihle lidé žijí v představě, že ČT je jejich. Ale ČT není jejich. Ta má být nás všech, a tudíž je spravedlivé, aby v Radě ČT zasedali lidé nejrůznějších názorů a ne pouze ti, kteří jsou favority právě těchto lidí.

Předseda poslanců KDU-ČSL se tento týden snažil prosadit návrh, aby Sněmovna jednala o odvolání Hany Lipovské, což se mu nakonec nepovedlo. Lipovská podle Bartoška opakovaně porušuje zákonné parametry dané členům rady. Co na to říkáte?

Já jsem o tom zrovna včera psal na svůj fb. Uvedl jsem: „Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek by měl být hnán k zodpovědnosti, neboť svými výhrůžkami a hrubým politickým nátlakem brání člence Rady České televize Haně Lipovské ve svobodném výkonu její funkce. Bolševické manýry pana Bartoška, spíše však soudruha, nelze nadále tolerovat“.

Jan Bartošek je blázen. Navíc nedemokratický blázen. Je to nebezpečný člověk. Pokud bychom dovolili, že v České republice budou vládnout politici tohoto typu, tak to jsme v listopadu 1989 vůbec nemuseli zvonit klíči a vůbec jsme tady nemuseli měnit režim. Protože tyto bolševické manýry, že někdo si osobuje právo rozhodovat o tom, kdo smí a kdo nesmí sedět v Radě ČT, tak to už jsme tady měli – že někteří lidé nikam nesměli a naopak jiní byli protežováni.

Ale i předseda České biskupské konference Jan Graubner minulý týden vyzval Lipovskou k rezignaci, protože prý její činnost v radě vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob. Přitom Lipovskou do rady nominovala právě Česká biskupská konference. Čím si postoj Jana Graubnera vysvětlujete? Nutno ještě podotknout, že za Lipovskou se naopak postavil kardinál Duka…

Myslím si, že pan Graubner se trošku zbláznil. Ti konkrétní lidé jsou do Rady ČT zvoleni právě proto, aby zastupovali určitou část veřejnosti, určitý názorový proud. A Hana Lipovská zcela určitě reprezentuje ten názorový proud veřejnosti, který je k České televizi kritický. Na tom není nic špatného. Rada ČT má patnáct lidí. K tomu, aby došlo k nějakým změnám, třeba odvolání generálního ředitele, je potřeba nadpoloviční většina. To nerozhoduje samotná Lipovská nebo samotný kterýkoliv radní. Nadpoloviční většina, to je v případě Rady ČT osm lidí, v případě některých hlasování, jako je například odvolání generálního ředitele, dokonce deset lidí. Takže co to je za nesmysl, zakazovat některým lidem, aby říkali své názory?

Kolem Hany Lipovské je opravdu „horko“. Ředitel ČT na ni v minulých dnech podal trestní oznámení. Chce tak prý bránit nejen svou pověst, ale také dobré jméno ČT. Lipovská jej podle jeho slov mimo jiné obvinila, že ji ohrožuje na životě. Radní to odmítla. Trestní oznámení je podle ní způsob, jak moci nahlížet do cizího trestního spisu. Co si o tom myslíte?

Myslím si o tom, že Petr Dvořák se naprosto zesměšnil. Protože podávat trestní oznámení za něco, co Lipovská neřekla, a je vcelku snadno dokazatelné, že to nikdy neřekla, to pouze napsaly ty pochybné plátky typu Respektu... Hlavně si myslím, že generální ředitel České televize by neměl být směšný, což se ovšem Petru Dvořákovi momentálně vrchovatě daří.

Celkově, co říkáte na spory mezi Lipovskou a Dvořákem, kdy Lipovská ředitele ČT před časem obvinila ze střetu zájmů kvůli tomu, že vlastní podíl ve společnosti Gopas, od které si televize objednala školení. Dvořák střet zájmů jasně odmítl. Žádné nedostatky v obchodních vztazích ČT se školící firmou Gopas následně nezjistila dozorčí komise Rady ČT…

Lipovská dělá svoji práci. Šťárá a hledá, co je v ČT, případně v působení generálního ředitele, špatně. Od toho jsou lidé do Rady ČT zvolení, aby šťourali, aby se ptali. A jak říkám, o osudu generálního ředitele posléze hlasuje celá Rada. Buď se ukáže, že Lipovská má pravdu, nebo že její argumenty nejsou natolik silné. Ale že by kvůli tomu, že vykonává svoji práci, měla být likvidována, no tak to se prostě vracíme do totality.

Když odbočíme, velkou nevoli vyvolalo rozhodnutí Pražského hradu neposkytovat některým médiím informace. Svůj krok zdůvodňují zástupci Hradu bojem proti dezinformacím. Opatření se týká týdeníku Respekt, serverů Seznam Zprávy a Deník N a pořadů České televize 168 hodin a Reportéři ČT. Je to dobrý nápad?

Já se zdržím komentáře, zda je to dobrý či špatný nápad. Ale každopádně – vlastně se prezidentovi nedivím. Když to vztáhnu na Českou televizi, mně připadá, že je něco naprosto patologického na tom, že veřejnoprávní Česká televize už prakticky osmnáct let vede boj s úřadem prezidenta republiky. Deset let za Klause, osm let za Zemana. To není normální! A myslím si, že chyba není na straně Hradu.

A čím si to, co říkáte, vysvětlujete?

To je přesně ta bolest ČT, komu patří. Patří nám všem? Nebo patří jen někomu, určité části politiků, určité části názorového spektra? Obávám se, že platí to druhé. Vždycky říkám takový bonmot – problém České televize není to, co vysílá. Problém ČT je, co všechno nevysílá.

Vy mluvíte o tom, že ČT patří jenom někomu. Komu, podle vás?

Patří těm politickým silám, které jsou navázány na Brusel, na TOP 09, na Piráty, na fialovou ODS… prostě na tuto část politického spektra, na tuto eurohujerskou část. Ale jak říkám, ve veřejnosti jsou také jiné názory a i ty jiné názory mají právo zaznívat.

