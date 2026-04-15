Konečná: Pětiopozice vyrazila bránit Pavla. Jenže se ztrapnili

Viktor Orbán prohrál volby. Proč, podle Vás, dalo tolik voličů hlas jeho soupeři? Co Orbánovi prohrálo volby? Jakou cestou se teď Maďarsko, podle Vás, vydá?
Myslím, že to bylo vícero faktorů, ale jedním z hlavních byla určitá „okoukanost“. Ať jste sebelepší politik, tak po čase se lidem okoukáte a hledají něco nového. Orbán byl premiérem dlouhých 16 let. To pak nepotřebujete ani moc převratný program. Mezi další faktory, které samozřejmě přispěly k porážce Fideszu, byla velká korupce i stagnující ekonomická situace a rostoucí ceny. Nejsem přesvědčena o tom, že Magyar tyto problémy bude řešit lépe, ale platí to, co jsem říkala na začátku. Když Vám nabízí řešení korupce ten, který ji nedokázal zkrotit mnoho let, a někdo, komu média vytvořila auru něčeho nového a cool, tak zkusíte prostě dát šanci někomu novému. To je přirozené. Podívejte se, jak to bylo u nás s Věcmi veřejnými. Protikorupční hnutí, které nakonec mělo problémy s korupcí více než kterákoli jiná strana.
Co výsledky voleb znamenají pro EU a pro V4?
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
U V4 je to pro mě zatím s otazníkem. Magyar chce jet na první návštěvu do Polska, které je součástí V4, ale mezi třemi státy, které hodlá navštívit jako první, zase chybí překvapivě Slovensko. Tady si s dovolením počkám s hodnocením na reálné kroky budoucího maďarského premiéra. Buď se k Visegrádské čtyřce bude chovat jako Petr Fiala, který tuto platformu, jež mohla usnadnit prosazování důležitých postojů na evropské úrovni, ignoroval, nebo může pragmaticky navázat na Viktora Orbána, který hledal různá spojenectví.
A jaké nyní očekávat vztahy mezi Maďarskem a Ukrajinou?
Na to jsem hodně zvědavá, protože jsem toho názoru, že zde nedojde k obratu o 180 stupňů, jak si malují naše Miliony chvilek a Štíty proti demokracii i někteří novináři. Dle sociologů totiž polovina voličů Magyara má k Zelenskému rezervovaný až negativní vztah. Jen připomenu, že u Orbána to byly až tři čtvrtiny.
Budoucí maďarský premiér mimo jiné už před volbami mluvil o nutnosti znovu otevřít otázku Benešových dekretů. Co od toho čekat?
Tady by vláda ANO-SPD-Motoristů-PRO-
„Evropská unie není schopna už řešit žádnou mezinárodní výzvu,“ napsala jste na FB. Můžete to prosím pro naše čtenáře rozebrat?
Z EU se stal naprostý ocásek různých zájmů – lobbistických, vojensko-průmyslových, farmaceutických. Ocásek Spojených států i Izraele. Problémy a krize, které jsou čím dál častější, řeší tím stylem, aby na tom určité skupiny vydělaly. Za covidu to byly farmaceutické firmy, za hospodářské krize banky a pojišťovny, během energetické krize energogiganty a na vojenských konfliktech samozřejmě mocný vojensko-průmyslový komplex. Člověk je v rámci této mašinérie až na posledním místě.
Velkou diskuzi vyvolalo oznámení prezidenta Pavla, adresované premiérovi, a sice že se hodlá v čele delegace zúčastnit summitu NATO. Zareagoval tak i přesto, že například ministr zahraničí nedávno uvedl, že s jeho účastí nepočítat. Jak tedy prezidentův postoj vnímat? A měl nebo neměl by se summitu zúčastnit?
Bavilo mne, jak dopis prezidenta sdíleli roztleskávači pětiopozice, z nichž se naráz stali znalci Ústavy ČR. Akorát, že sami sebe ztrapnili, protože sám Petr Pavel ještě nedávno říkal, že delegaci má vybírat vláda.
A na svém Facebooku jsem rovněž připomněla Komentář k Ústavě ČR z pera Pavla Rychetského a kolektivu k čl.63 - kompetence prezidenta republiky s kontrasignací, na který poukázal bývalý úspěšný hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek: „Důvodem zařazení předmětného oprávnění mezi pravomoci vyžadující kontrasignaci je nezbytnost zajištění jeho výkonu v součinnosti s vládou. Stát může mít z povahy věci pouze jedinou zahraniční politiku, jejíž tvorbu ovšem Ústava na úrovni moci výkonné nesvěřuje prezidentu republiky, nýbrž vládě, a to v rámci její obecné působnosti. Z tohoto důvodu nelze připustit takový výklad předmětné pravomoci, který by umožňoval prezidentu republiky prosazovat svým postupem odlišné zahraničněpolitické cíle než vláda. V této oblasti je jejími politickými rozhodnutími či stanovisky naopak vázán a prostřednictvím svých pravomocí je povinen je realizovat. Sám se sice může aktivně účastnit procesu tvorby těchto rozhodnutí a uplatňovat v jeho rámci své návrhy, připomínky či výhrady, nedojde-li však mezi ním a vládou ke shodě, pak musí konečné slovo s ohledem na její postavení v ústavním systému náležet právě vládě.”
Začala jste vysílat svůj nový pořad neKONEČNÁ. Proč vlastně tento název?
Mnozí by byli rádi, kdyby Konečná dojela na konečnou. Tu radost jim ale neudělám. Mě se jen tak nezbaví – Nerudovým, Zdechovským, Niedermayerům a podobným v Evropském parlamentu neuhnu ani o píď. Každý den hodlám bojovat za zájmy naší země v tomto byrokratickém molochu. I kdyby to měla být práce, která je nekonečná.
Na neKONEČNOU se můžete dívat každý týden vždy v úterý od 19 hodin na mém Facebooku.
Máte za sebou první díl, jaké máte ohlasy?
Já jsem měla velké množství zpráv už poslední týdny a měsíce. Mnoho fanoušků a voličů zažívá určité zklamání z aktuálního působení šestikoalice ANO-SPD-Motoristů-PRO-
Jinak během prvního vysílání přišlo obrovské množství dotazů a mnozí lidé mi napsali, že jsou rádi, když se můžeme potkávat i online, takže se těším na další díly, na další úterky. Zatím jedeme na Facebooku, ale v budoucnu chystáme i další platformy.
Chystáte ještě nějaké novinky?
Ano. Opět pojedeme za lidmi do regionů. A s námi pojedou i zajímaví hosté. Přesný formát a místa ještě ladíme, ale vše včas oznámím na svých sítích.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.