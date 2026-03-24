Konečná: Pozor na Brno. Upozorňuje, kdo se může skrývat mezi Sudeťáky

24.03.2026 20:40 | Rozhovor
autor: David Hora

Europoslankyně Kateřina Konečná v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz varuje před plánovaným sjezdem sudetských Němců v Brně a naznačuje, že nejde jen o nevinné setkání. Kritizuje také válku v Íránu, rostoucí ceny pohonných hmot i pasivitu vlády. Ostře se opřela i do demonstrace na Letné, kterou označila za „klauniádu“.

Foto: Repro YouTube
Popisek: Kateřina Konečná na konferenci Společně ve střední Evropě

Paní poslankyně, hned na úvod se podívejme na vývoj událostí v Íránu. Co k nim říci?

V Íránu probíhá velká katastrofa. Americko-izraelské nálety na skladiště ropy znamenají obrovský hazard se zdravím lidí a představují zásadní poškození tamního životního prostředí. Jak ale víme už z dob nelegálního bombardování Jugoslávie, Američané se na dopady svých leteckých útoků příliš neohlížejí. Šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová veřejně přiznala, že Írán nepředstavoval pro USA žádné okamžité nebezpečí. Ta válka je tedy zcela zbytečná. Znamená jen tisíce zmařených životů civilistů, globální cenovou krizi a vyšší zisky pro různé spekulanty a kapitány vojensko-průmyslového komplexu.

Vy jste se na svém facebookovém profilu vyjádřila k cenám pohonných hmot, které začaly růst velmi rychle poté, co USA a Izrael zaútočily na Írán. Může, nebo nemůže vláda ceny pohonných hmot u nás nějakým způsobem ovlivnit? Na FB jste uvedla, že si v otázce řešení cen pohonných hmot může stávající vláda s tou minulou podat ruce…

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

9%
91%
hlasovalo: 14913 lidí
Lze podniknout řadu opatření na obranu našich peněženek před touto drahotou, vyvolanou jednou zcela zbytečnou válkou. V Rakousku bylo přijato opatření omezující, kolikrát za týden mohou pumpaři měnit ceny, totéž se nyní diskutuje v Německu. Ve Francii společnost TotalEnergies, velký ropný a plynový gigant, zastropovala ceny na pumpách až do konce tohoto měsíce. Vzhledem k tomu, že nejrůznější spekulanti chtějí krize hned zneužít a zvýšit své zisky, v Itálii se již diskutuje o zdanění těchto mimořádných zisků. Ze zkušeností v Maďarsku víme, že tím asi nejúčinnějším opatřením by bylo zastropování marží, po čemž ostatně před několika lety volaly i strany stávající vládní koalice. Zákon o cenách by to umožňoval. Vláda ANO, SPD a Motoristů je zatím ale ochotna jen monitorovat situaci a občas ji zmínit v médiích. To však našim peněženkám neodlehčí. Je potřeba rychle jednat!

Slovenská vláda rozhodla, že nafta na Slovensku bude pro cizince po nějakou dobu dražší než pro Slováky. Je to dobré řešení?

Podobné opatření přijali i v Maďarsku, když zastropovali ceny pohonných hmot v reakci na konflikt na Ukrajině. Určitě to zabrání zneužívání opatření slovenské vlády na udržení nízkých cen pohonných hmot na Slovensku. Dovedla bych si něco podobného představit i tady u nás.

15. března jste měla v Brně projev u příležitosti výročí událostí roku 1939. V této souvislosti – jak vnímáte sjezd organizace sdružující sudetské Němce, který se má právě v Brně v květnu konat? Jaká v tomto směru podle vás panuje v Brně nálada?

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

0%
100%
0%
hlasovalo: 1 lidí
Sjezd Sudeťáků je nehorázná provokace. Nejde tu o žádné smíření. Tato organizace dlouhé roky efektivně bránila jakémukoli usmíření mezi Čechy a Němci kvůli svým územním a majetkovým požadavkům. Upozorňuji na to, že v této organizaci najdeme přímé pohrobky nacistů sdružených v takzvaném Witikobundu, který je od začátku nultých let v Německu veden jako extremistická organizace a opakovaně šířil protičeskou propagandu a nárokoval si české pohraničí. Ve vládě máme nyní lidi, kteří o sobě tvrdí, že jsou vlastenci – mají jedinečnou příležitost to dokázat a zabránit tomuto sjezdu.

O víkendu pořádal Milion chvilek další demonstraci, tentokrát na Letné, s heslem „Nenecháme si ukrást budoucnost.“ Co k této akci říci?

Je to klauniáda. Teprve začátkem tohoto roku se kupní síla obyvatelstva vrátila na úroveň roku 2019. Kvůli Fialově ekonomické a sociální politice, jdoucí na ruku jen elitám, jsme ztratili šest let! Pokud tu někdo ukradl naši budoucnost, byl to Fiala. Za něj byl Minář a jeho partička profesionálních demonstrantů ve stavu hibernace. Je sice spousta dobrých důvodů, proč nesouhlasit s Babišovou vládou, ať už je to odložení zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let, anebo jeho neochota sáhnout na zisky superboháčů, ale nic z toho Chvilkaři neuváděli jako důvod svého shromáždění. Co chtěli? Zaklínali se abstraktními hodnotami a někteří požadovali, ať utrácíme astronomické částky za zbrojení! Není náhoda, že tam vystoupil oligarcha Dalibor Dědek – jeden ze sponzorů prezidenta Pavla a roztleskávač pokračující války na Ukrajině.

Fotogalerie: - Na chvilku na Letnou

Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...

O plánovaném zákonu, který se měl týkat politických neziskovek, jsme již mluvili. Vynechme teď „novinky“, které se k tomu objevily v médiích. Co ale říkáte na to, co se právě v souvislosti s ním odehrálo kolem poradkyně A. Babiše, Natálie Vachatové? Někteří kvůli jejím údajným ruským „vazbám“ mluví o možném bezpečnostním riziku…

Vůči paní Vachatové se rozjela odporná nenávistná kampaň. Zaznamenala jsem i na sociálních sítích, že nějaký člen ODS navrhoval, aby ji české tajné služby zavraždily. To je asi příklad těch hodnot a slušnosti, o kterých ODS tak ráda hovoří. Chci proto využít této příležitosti a vyzvat předsedu ODS pana Kupku, aby se od těchto výroků jasně distancoval a zklidnil své vlastní straníky. Přiznám se, že jsem sama zvědavá, zda stejně jako v případě docentky Švihlíkové pan Babiš podlehne mediálním hnojometům, anebo zda alespoň tentokrát vytrvá. Jak už ale víme, zákon o politických neziskovkách vláda poslala k vodě. Chvilkaři nad ní – alespoň v tomto – zvítězili…

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

benzin , Brno , ceny , energie , hospodářství , Írán , Konečná , ropa , USA , válka , Minář , Sudeťáci , Milion chvilek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by vláda zabránit konání sjezdu sudetských Němců v Brně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

