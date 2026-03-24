Konečná: Pozor na Brno. Upozorňuje, kdo se může skrývat mezi Sudeťáky

Paní poslankyně, hned na úvod se podívejme na vývoj událostí v Íránu. Co k nim říci? Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
V Íránu probíhá velká katastrofa. Americko-izraelské nálety na skladiště ropy znamenají obrovský hazard se zdravím lidí a představují zásadní poškození tamního životního prostředí. Jak ale víme už z dob nelegálního bombardování Jugoslávie, Američané se na dopady svých leteckých útoků příliš neohlížejí. Šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová veřejně přiznala, že Írán nepředstavoval pro USA žádné okamžité nebezpečí. Ta válka je tedy zcela zbytečná. Znamená jen tisíce zmařených životů civilistů, globální cenovou krizi a vyšší zisky pro různé spekulanty a kapitány vojensko-průmyslového komplexu.
Vy jste se na svém facebookovém profilu vyjádřila k cenám pohonných hmot, které začaly růst velmi rychle poté, co USA a Izrael zaútočily na Írán. Může, nebo nemůže vláda ceny pohonných hmot u nás nějakým způsobem ovlivnit? Na FB jste uvedla, že si v otázce řešení cen pohonných hmot může stávající vláda s tou minulou podat ruce…
Slovenská vláda rozhodla, že nafta na Slovensku bude pro cizince po nějakou dobu dražší než pro Slováky. Je to dobré řešení?
Podobné opatření přijali i v Maďarsku, když zastropovali ceny pohonných hmot v reakci na konflikt na Ukrajině. Určitě to zabrání zneužívání opatření slovenské vlády na udržení nízkých cen pohonných hmot na Slovensku. Dovedla bych si něco podobného představit i tady u nás.
15. března jste měla v Brně projev u příležitosti výročí událostí roku 1939. V této souvislosti – jak vnímáte sjezd organizace sdružující sudetské Němce, který se má právě v Brně v květnu konat? Jaká v tomto směru podle vás panuje v Brně nálada?
O víkendu pořádal Milion chvilek další demonstraci, tentokrát na Letné, s heslem „Nenecháme si ukrást budoucnost.“ Co k této akci říci?
Je to klauniáda. Teprve začátkem tohoto roku se kupní síla obyvatelstva vrátila na úroveň roku 2019. Kvůli Fialově ekonomické a sociální politice, jdoucí na ruku jen elitám, jsme ztratili šest let! Pokud tu někdo ukradl naši budoucnost, byl to Fiala. Za něj byl Minář a jeho partička profesionálních demonstrantů ve stavu hibernace. Je sice spousta dobrých důvodů, proč nesouhlasit s Babišovou vládou, ať už je to odložení zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let, anebo jeho neochota sáhnout na zisky superboháčů, ale nic z toho Chvilkaři neuváděli jako důvod svého shromáždění. Co chtěli? Zaklínali se abstraktními hodnotami a někteří požadovali, ať utrácíme astronomické částky za zbrojení! Není náhoda, že tam vystoupil oligarcha Dalibor Dědek – jeden ze sponzorů prezidenta Pavla a roztleskávač pokračující války na Ukrajině.
O plánovaném zákonu, který se měl týkat politických neziskovek, jsme již mluvili. Vynechme teď „novinky“, které se k tomu objevily v médiích. Co ale říkáte na to, co se právě v souvislosti s ním odehrálo kolem poradkyně A. Babiše, Natálie Vachatové? Někteří kvůli jejím údajným ruským „vazbám“ mluví o možném bezpečnostním riziku…
Vůči paní Vachatové se rozjela odporná nenávistná kampaň. Zaznamenala jsem i na sociálních sítích, že nějaký člen ODS navrhoval, aby ji české tajné služby zavraždily. To je asi příklad těch hodnot a slušnosti, o kterých ODS tak ráda hovoří. Chci proto využít této příležitosti a vyzvat předsedu ODS pana Kupku, aby se od těchto výroků jasně distancoval a zklidnil své vlastní straníky. Přiznám se, že jsem sama zvědavá, zda stejně jako v případě docentky Švihlíkové pan Babiš podlehne mediálním hnojometům, anebo zda alespoň tentokrát vytrvá. Jak už ale víme, zákon o politických neziskovkách vláda poslala k vodě. Chvilkaři nad ní – alespoň v tomto – zvítězili…
