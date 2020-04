Kotrba: Brusel je do půl roku mrtev. Babiše oceníte, až se bude sít. Roušky? Jsem blbec já, nebo Merkelová? ČT chválím, ale o 150 Kč si teď řekne jen prase, tak ať drží hubu

reklama

Jak si český stát stojí v boji s koronavirem po měsíci od prvního výskytu nákazy?

Nejlépe ze všech evropských zemí. Umrtvení ekonomiky, a tím většiny sociálních kontaktů přišlo na poslední chvíli. Stejně tak uzávěra zábavních akcí, hospod a restaurací, kde dochází k plošnému porušování hygienických pravidel při oplachování skla. Správné je i omezení sociálních kontaktů na nezbytnou míru a pouze na rodinu či dvě osoby. Jako jedinou chybu vidím absenci dezinfekce vozidel MHD na konečných a absenci tvrdého zákazu pendlerství. Zejména na hranicích s Bavorskem je pendlerství hazard s veřejným zdravím. Jako chybu vidím i to, že nikdo DODNES neřekl prodavačům, řidičům či administrativním pracovníkům, jaký roztok v jaké koncentraci působí virucidně na nábytek, zejména na pulty v prodejnách, a jak často je nutno pult dezinfikovat. Jaký roztok je možno použít dezinfekčně na ruce, na kliky, madla zábradlí, jak dezinfikovat oblečení, boty, interiér aut… Zejména jde o použití improvizovaných prostředků a alkoholu. Mylně se uvádělo, že účinný je i 60% alkohol. Účinnost je přitom až od 75 %. Na většinu činností bylo přitom možno použít 100% technický líh. Nikdo nikomu neřekl, jak ředit dezinfekci na bázi chloru – SAVO. To považuji za selhání všech referentů BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), všech bezpečnostních referentů a všech odborových organizací. Informace byly přitom přístupné v čínštině už od ledna.

Politici u nás i na Západě se přou, jak virus nazývat. Donald Trump a u nás třeba Miroslav Kalousek prosazují označení „čínský virus“ s odkazem, že se do světa rozšířil z Číny, která prý dlouho šíření nákazy tajila. Jak to vidíte?

Čína velmi otevřeně informovala o novém viru od posledního týdne starého roku. Ukazuje se, že prosincoví nemocní nebyli vnímáni jako oběti nového viru, ale jako oběti symptomů – zápalů plic, selhání ledvin apod. Vzhledem k afinitě viru ke komorbiditám vnitřních orgánů, snadnosti nakažení seniorů a lidí s oslabenou imunitou je docela dobře možné, že lékaři nechtěli nic utajit, ale prostě trpěli provozní slepotou. Jak jinak si vysvětlit, že v březnu vyšlo z čínských vládních záznamů najevo, že první případ COVID-19 se stal 17. listopadu? Kdyby vláda tuto informaci chtěla utajit, věřte tomu, že by ji utajila. Vyšlo najevo, že čínské úřady identifikovaly 266 lidí, kteří se nakazili virem v loňském roce a kteří byli pod lékařským dohledem. Nejspíš nebyly rozpoznány jako nová nemoc. Oficiální prohlášení čínské vlády vůči Světové zdravotnické organizaci uvádělo, že první potvrzený případ byl diagnostikován 8. prosince. Pravdou je, že jakýsi krajský komunistický blbec v provincii Chu-pej zasáhl proti Aj Fen, ředitelce pohotovostní služby v centrální nemocnici Wu-chan a oftalmologovi Li Wen-liangovi, kteří se pokusili už v prosinci 2019 varovat kolegy o novém viru podobném SARS, který se objevil ve městě Wu-chan. Li Wen-lianga zatkla místní policie za „šíření falešných fám“ a úřady až 21. ledna veřejně přiznaly, že došlo k přenosu z člověka na člověka. Li Wen-liang se nakazil koronavirem při plnění svých lékařských povinností také a zemřel 6. února 2020.

V Číně už řadu dní počty nakažených oficiálně nerostou, stejně tak neumírají další nemocní. Lze tomu ale věřit? Někteří sinologové poukazují na to, že čínský režim skutečný vývoj tají, aby ukázal, jak se s koronavirem vypořádal, a ve skutečnosti se ve Wu-chanu rozdávají urny…

Víte, to o těch desítkách tisíc uren je informace z doslechu, z třetí ruky. Do Wu-chanu prozatím žádný cizinec nesmí. Oficiální údaj je v provincii Chu-pej nakažených celkem 50 tisíc, mrtvých 3 186, z toho ve Wu-chanu 2 547. Ti někteří sinologové jsou jedno smradlavé hnízdo pomluv, které nikdy nenechá na pevninské Číně nit suchou.

Jo, a nemáte pravdu… V Číně dodnes počty nakažených stále rostou… Ale tempem jednotek případů za den. A většinou to jsou už importované případy Číňanů, kteří přiletěli z ciziny. Například k dnešnímu večeru jsou potvrzené 3 „zámořské“ případy v Čchung-čchingu. V Šanghaji je k dnešnímu dni „čerstvých zámořských“ pacientů 148. V Šen-čenu 79. 30. března 2020 v 17:11 hlásila CCTV informaci ministerstva zdravotnictví hongkongské vlády, že od 16:30 bylo v Hongkongu 41 nových potvrzených případů nové koronární pneumonie. Jde o 21 mužů a 20 žen ve věku mezi 11 a 65 lety. Z nich má 34 případů zámořské cestovní záznamy, 4 místní případy mají neznámý zdroj infekce a 17 z nich jsou zahraniční studenti. Hongkong je součástí Číny, nebo snad ne? 29. března byly hlášeny dva potvrzené „zámořské“ případy z provincie Che-pej, devět z provincie Kuang-tung, jeden z provincie Če-ťiang.

Štěpán Kotrba

Česká republika poté, co se do věci vložil Jan Hamáček s pomocí Jaroslava Tvrdíka a dalších hráčů, začala masivně z Číny dovážet roušky, respirátory a další ochranný materiál. To se ale mnoha politikům i expertům nelíbí. Prý jde o předražený a ne tak kvalitní materiál. Vládní politici to oslavují, jako bychom vše dostávali darem. Jak se k tomu postavit?

Pokud si můžete dovolit se postavit, tak se stavte. Určitě máte respirátor nejvyšší třídy z USA. Jinak si sedněte a uvažujte. Mít roušku nebo nemít roušku je z 50 % otázka nakažení, pokud se pohybujete v prostředí, kde nakažení jsou. Přesně to je totiž pravděpodobnost. Pro některé je to otázka, zda mohou vykonávat svou práci, nebo ne. Když máte možnost při odběru milionů roušek si vybírat typ nebo cenu, vybírejte si. Přeplatit vás může kdokoliv. Třeba vlastenecký podnikatel z Itálie, kterému nejsou v patách ani opoziční politici ani jejich „experti“. Ten zdravotnický materiál potřebujeme. Nutně. A když je to nutně, tak je to nutně. Čili vyjednáváme jako protřelí obchodníci, a ne jako moulové ze státní správy. Jinak doktoři nebudou operovat, sestry obstarávat pacienty, hasiči hasit, operátoři elektráren dodávat proud a policisté udržovat pořádek. A to by byl konec státu. Což určitě nechcete…

Dalším argumentem tábora, kterému se čínské dodávky úplně nelíbí, je, že české firmy a vědecká pracoviště mají vymyšleny i lepší systémy, ale stát je vůbec neoslovil. Přitom by šlo o přímou podporu naší ekonomiky místo posílání miliard do Číny…

No jo, ale jejich lepší systémy není funkční fabrika ani plný sklad ihned k dispozici, kterým naplníte zítra několik velkokapacitních letadel. Nejsou to certifikáty účinnosti a kvality. Je to jen výzkum, někde i vývoj a prototyping. A i když Průšovy 3D tiskárny pojednou naplno, robotické vstřikovací lince se nevyrovnají. My nepotřebujeme tisíce kusů, ale miliony týdně. U neresterilizovatelných pomůcek desítky milionů. Hlavně proto, že dopředu nevíme, co chceme. Nyní ale víme, že bude třeba postavit pro příští krizi vlastní robotické továrny na podobnou výrobu. Jenže pokaždé jinou… Just in time. Jednou to budou částicové filtry proti virům, podruhé budou stačit filtry pro sopečný popílek, jindy chemické filtry proti chlorovým parám, potřetí filtry proti parám těžkých kovů. To podle toho, jestli vybuchne chemická fabrika, jaderná elektrárna, sopka nebo bude zase mor.

Stejně tak flexibilní jako Číňané musí být i náš chemický průmysl. Musí být v první řadě náš, ne v zahraničních rukou. Musí mít zásoby – v tuto chvíli to jsou například zásoby alkoholu, glycerinu, peroxidu, chlornanů, kyseliny peroctové… Polyetylénových kanystrů. Velkoobjemových kontejnerů. A vyrobit pak na zakázku co nejrychleji, co bude právě potřeba, a v baleních, v jakých to bude potřeba. A prodávat státu za jiné ceny než jiným. To není o kapitalismu, ale o národní záchraně.

Musí být jasný rozdělovník. Funkční telefony zodpovědných. Funkční seznam aut a řidičů. Nakladačů a vykladačů. Manipulačních vozíků. Ochrana pro řidiče, umožňující řízení. Dost nafty pro ta auta a benzínu pro ty vozíky. Večeří pro řidiče. Minule, při povodních, selhal management a chemickou továrnu, která hrozila explozí chlorové výroby, šla na premiérův přímý rozkaz obsazovat soukromá paramilitární ženijní jednotka. Byl jsem tehdy u toho.

Musíme si za společné peníze vytvářet krizové zásoby a říci lidem, že na všechny se v případě krize všechno nikdy nedostane. Musíme lidi naučit, že je normální, když zůstanou s improvizovanými prostředky ochrany, udělají si je sami a musíme je naučit, že je normální, že někteří třeba i umřou. Víte, bolševik počítal v případě jaderné války přežití pouze jedné třetiny obyvatel. Pro víc neměl masky, protichemické obleky, odmořovací prostředky ani místa v úkrytech. Staří a nemocní by bývali zůstali bez pomoci. Bez ohledu na ideologické kecy. I tak se musí plánovat.

Ti, kteří takto plánovat nechtějí či chtějí své šance zvýšit, musí do svého přežití privátně investovat. Masku, zásobu filtrů pro různé příležitosti, které mají omezenou životnost, protichemický oblek s filtroventilací, vojenské boty s membránami, funkční spodní prádlo, vojenské oblečení, různé rukavice, chemikálie, zbraně, náboje, trvanlivé potraviny, lana a karabiny, benzínový generátor a baterie, solární nabíječku, řetězovou pilu, zásobu benzínu, LED světlený zdroj, horolezeckou svítilnu, sekerku, tablety na úpravu vody, vařič, zásobníky na potraviny a pitnou vodu. To je plná garáž zbytečností, které 364 dní v roce potřebovat nebudete, ale ten jeden den vám možná zachrání život. Nebo zvýší vaše šance na úkor jiných. I tak může vypadat naděje. Survival game.

Ti čeští vynálezci měli čas od začátku ledna stejně jako virus. Začali vymýšlet začátkem března, až když se probudili a byl nedostatek. Vyrábět začali v polovině března, až když přistávaly první letadla na Ruzyni. Tož tentokrát si to vyzkouší nanečisto a možná příště…

Před týdnem média jako Respekt nebo Deník N přinesla zprávu, že už dříve BIS varovala vládu, že Číňané u nás ve velkém skupují roušky a masivně je posílají do Číny, a vláda to nezarazila. Přitom teď je, samozřejmě ne přímo, kupujeme zpět. Aspoň podle některých politiků. Jak tohle vyložit?

Tak roušky skupoval jeden podnikatel s partou kamarádů. Vy byste matce domů neposlali roušky, kdyby byly ke koupi? Skoupili jich po lékárnách několik set tisíc v době, kdy to bylo naprosto legální. Nebo nejsme součástí svobodného světa, kde kapitál i zboží se mohou volně pohybovat? Kdy každý může svobodně koupit a svobodně prodat? Kde zisk nebo kapitalismus nejsou sprostá slova? Na základě informací BIS vtrhla policie do jednoho skladu, kde našla nejen dar pro italské Číňany a babičky na čínském venkově, ale i stovky tisíc roušek, se kterými chtěl jakýsi překupník šmelit a prodat je draho státu. Takže jsme zabavili celý náklad. To, co jsme měli udělat, je vyhlásit stav nouze dřív, než byl jeden jediný nakažený. Už v lednu. Zavřít hranice a letiště. A na základě stavu nouze nakoupit, co šlo, za tehdejší ceny, zablokovat export a začít se připravovat. Ale dovedete si představit ty opoziční kecy o Hamáčkově přehnané policajtské snaživosti či o paranoii agenta Bureše?

Mimochodem, jak to podle vás s těmi rouškami je? V Británii nebo Německu je prakticky nenosí a média tlumočí názory některých studií, že rouška poskytuje spíše falešný pocit bezpečí a přínosnější je si často a pořádně mýt ruce…

Milý pane redaktore, že jsou Němci či Francouzi idioti, nemusíme být idioti i my. Když budete mít vy koronavirus nebo jen „sprostou“ chřipku, viry vydechujete s kapičkami vody na vzdálenost 1,5 m. Ty větší spadnou na zem… Ty menší (i s viry) plují vzduchem. V zimě se od úst tvoří pára, pamatujete? Když zakašlete, je to větší rychlost výdechu (10 m/s) a kapénky letí na vzdálenost 2–3 metry. Když kýchnete, kapénky poletí vzduchem rychlostí až 50 m/s až šest metrů. Kapičky vody s viry o velikosti pod 10 mikrometrů nezachytí nic, jen maska s filtrem FFP-3. Ty větší, o velikosti nad desetinu milimetru, zachytí vnitřní strana vaší roušky. I té improvizované. Tím snížíte pravděpodobnost nákazy někoho v blízkosti do 2 metrů na polovinu. Jen přetlakový oblek s vlastní zásobou stlačeného vzduchu nedovolí žádnému viru vás infikovat. Respirátor FFP-3 zachytí 97 virů ze sta. Tři ne… Když máte polomasku či respirátor pouze FFP-2, ze sta vašich virů jím s výdechem uteče 30. Teda pokud nekýcháte… Když máte chirurgickou roušku, uteče jich 50. A když si uděláte improvizovanou roušku z bavlněného kapesníku, uteče 90 virů ze sta. Ale… když máte polomasku či respirátor FFP-2, ze sta virů, které k vám doputují na tu vzdálenost, vdechnete pouze jeden. Když máte chirurgickou roušku, vdechnete ze sta cizích virů 25. A když si uděláte improvizovanou roušku z bavlněného kapesníku, vdechnete pouze 33 cizích virů ze sta. To je matematika účinku improvizace. Tak jsem blbec já nebo Angela Merkelová?

Jo, a Británie už objednala ke svým příšerným privátním nemocnicím chladící návěsy od kamiónů jako improvizované márnice. Takže, prosím, obdivujte Borise Johnsona, ale mlčky.

Co Evropská unie a reakce na krizovou situaci? Opět zde stojí proti sobě dva tábory.

Vždycky prosti sobě stojí idioti a ti, kteří se nechtějí stát jejich oběťmi.

Kritika je ale slyšet i tam, kde vůči Bruselu jindy nezní. Pomůže nám Unie a je její podíl na potlačení koronaviru důležitý?

Ne. Pomůžeme si sami. Pomůže nám Čína a nedej bůh, aby nám muselo pomáhat Rusko. To poslalo do Itálie odborníky na očistu techniky a likvidaci mrtvol. Brusel je mrtev. Kdo to nepochopil, tomu to dojde za půl roku, až se sejde jediný orgán, který má mandát nakopat hloupé bruselské byrokraty do prdele – Rada premiérů zemí EU.

TOP 09 ale tvrdí, že Evropská unie pomáhá ještě efektivněji než třeba Čína, ale dělá to tiše, bez pompézních gest a nedává na svoji solidaritu cenovku. Podle šéfky strany Pekarové je pouze unijní pomoc ve stínu té „zaplacené pomoci“ z Číny…

Paní Pekarové Brusel pomohl? Možná ano… Mně ne.

Jak si stojí v krizi vláda a premiér Andrej Babiš? Ukázal se jako schopný krizový manažer, bez něhož by země tak efektivně nikdy včas nezareagovala, anebo jde naopak spíše o soubor zmatečných kroků a prohlášení, ve kterých se lidé už po týdnech ani neorientují?

Že máme premiéra šéfem agrokombinátu, poznáme, až okolní státy budou mít prázdné sýpky a nebudou vědět, co na jaře zasejí. Agrofert je funkční vertikální agrární monopol. Od hnojiv a traktorů přes pole až po pekárny. Od krmiva přes porážku a chlazení až po párky. Babiš ukázal, že pro něj jsou znalosti víc než politická moc. Prymula dal krizovému řízení logiku a smysl, který si já osobně pamatuju z dob před více než třiceti lety. Nyní jde spíše o logistická, policejní a bezpečnostní opatření, a tak se šéfem krizového štábu stává Hamáček jako ministr vnitra. To je věcný manažerský krok. Podívejte se okolo nás. A podívejte se do Itálie, Francie nebo Španělska. Tam bych dnes opravdu žít nechtěl. Protože jsem ohrožená skupina. Před důchodem, s vysokým cholesterolem, vodou na plicích a po infarktu, se srdcem pracujícím na 40 %. Kandidát na černý pytel.

Česká televize, která před vypuknutím krize byla stále víc terčem kritiky, ukázala podle jejího šéfa Petra Dvořáka v těchto časech svou nepostradatelnost. Podle Dvořáka je ČT mimořádně důležitým, spolehlivým a skvěle fungujícím zdrojem informací. Jenže jí prý dochází peníze a budou se muset buď navýšit poplatky, nebo zmenšit spektrum činností. Jak ČT hodnotíte?

Jako sedm ze stovky českých a slovenských kanálů, které mám k dispozici. Jako televizi, která toho spoustu umí, ale mnohem méně se jí chce. Vítám UčíTelka. Vítal bych takový pořad daleko více před pěti lety. Ne ale jako krizovou nouzovku a dobré selfpromo, ale jako logické pokračování předškolního vysílání. Pamatujete? Informovat, VZDĚLÁVAT a pak teprve bavit… Od roku 1932 to v televizích vědí. Vítám informativní vstupy a vzdělávací pořady Daniela Stacha. To je hvězda veřejné služby. Ale nejnovější Dvořákovu drzost bych zfackoval. Říci si o 150 Kč v době nastupující stamiliardové ekonomické krize, když všichni, kteří mohou, dělají zadarmo pro druhé, umí pouze nepoučitelné pravicové prase. Ne… Ti, které televize nepropustí na dlažbu, budou pracovat za základní plat několik let. Protože tak to bude se všemi ve chvíli, kdy se budeme z koronavirové krize vzpamatovávat. Ostatní půjdou sázet stromky do českých lesů za 175 Kč na hodinu. Tak až bude mít generální ředitel ten samý plat jako poslední redaktorka zpravodajství, rád budu lobbovat za koncesionářský poplatek 150 korun. Do té doby ať Dvořák drží hubu, je rád, že je, a maká.

