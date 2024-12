Krach Ruska? Kdo to může vyslovit. Milan Syruček ukázal realitu

Ve veřejném prostoru existuje nechuť k ukrajinským uprchlíkům u nás. Co udělala vláda špatně? Máme tyto Ukrajince již považovat za součást naší společnosti?

Je to podobné, jako když k vám přijde návštěva. Nejprve ji upřímně a radostně uvítáte, ale čím déle zůstává, tím silněji vaše radost ochabuje. Na druhé straně, tyhle běženkyně nemají, alespoň střednědobě, perspektivu kam se vrátit – domovy mají zničené, stejně jako svá pracoviště, kde by mohly vydělávat. Tak zůstávají. Je třeba vytvořit koncepci s pomocí různých odborníků, jak tuto situaci dlouhodobě, či alespoň střednědobě, řešit, protože není perspektiva, že by se brzy vyřešila. Nezbývá, než tyto běženkyně skutečně zařadit do naší společnosti, poskytnout jim určitá práva, ale také požadovat od nich odpovědnost. Já osobně však nevím, zda už byla taková koncepce vytvořena a uzákoněna. Pokud nikoliv, tak je ji třeba co nejdříve udělat.

Zvolení Donalda Trumpa vyvolává naděje na ukončení války na Ukrajině. Jsou tyto naděje podle vás opodstatněné?

Opodstatněnost nadějí vůči Trumpovi prověří ta chvíle, až opět nastoupí do Bílého domu. Faktem ovšem je, že má s Vladimirem Putinem lepší vztah, než měl Biden, a tudíž i předpoklady, aby se problém řešil a vyřešil. Ale předpoklady ještě nejsou realitou a nejsem jasnovidec, abych to mohl předvídat. Jen doufat, že tomu tak bude.

Západní ekonomové upozorňují na masivní inflaci v Rusku. Je RF před zhroucením?

Krach ruské ekonomiky či vůbec zhroucení Ruska? Kdo vůbec může něco takového vyslovit? Vždyť Rusko má zdroje, které nevlastní žádný jiný stát na světě – tím je Sibiř se zásobami prvků celé Mendělejevovy soustavy. Osobně jsem se mohl o tom přesvědčit, když můj přítel Vasja Peskov, sibiřský zpravodaj Komsomolské pravdy, pro nás získal na několik měsíců vrtulník (samozřejmě i s pilotem) a mohli jsme doslova prorajzovat celou Sibiř, hovořit s desítkami geologů a dalších specialistů. Mimochodem, většina starousedlíků nám většinou říkala: Nejsem Rus, jsem Sibiřan. Na Sibiř by se vešlo 166 Českých republik, přitom hustota obyvatel je dva lidé na čtvereční kilometr. Která jiná země má takové rezervy?

Francie se zmítá v politické krizi. Má prezident Macron sílu ji vyřešit?

Francie má zvláštní charakter. Když jsem tam několik let žil, zažil jsem desítky demonstrací. Všechny končily piknikem v nějakém parku. V květnu 1968 jsem uvízl na celý měsíc v Paříži, protože nelétala letadla, nejezdily vlaky ani autobusy, Francie stávkovala. Dokonce i těch šest tisíc prostitutek, které jsou registrovány, aby se jim jejich činnost započítávala do důchodu. Na týden se uchýlily do kostelů, kde se o ně vzorně starali faráři. To jen dodávám na vysvětlenou, jak to ve Francii s politickými krizemi chodí. Nejostřejší diskuse jsem tam zažil, když se parta návštěvníků v restauraci dohadovala, jaké víno si k tomu či onomu chodu mají objednat.

Vidíte v naší zemi politické síly, které by měly jasný, srozumitelný plán vyvedení ze společenské a ekonomické krize?

Nevidím; a to mám vyměněné rohovky a oči jako ostříž – bez brýlí na blízko i na dálku.

Je pravda, že mnozí lidé v poslední době odmítají sledovat sdělovací prostředky, které podle nich přinášejí stále další informace o válkách, jaderné katastrofě, klimatu a podobně. Je to chyba médií, nebo to ani jinak nejde?

Sdělovací prostředky si vždycky libovaly popisovat nějakou válku, násilí a podobně. Pohoda není lákavé téma. Ale není to jen vina médií, to se od nich, od čtenářů a posluchačů, žádá. Kdo bude číst či poslouchat zprávy, že se nic zvláštního nestalo, že vše je v pohodě.

Jaký byl pro vás tento rok, a co plánujete v roce příštím?

Jako jiné roky – pracovní. Vyšla mi v České citadele knížka Archivy vydávají svá tajemství. Teď připravuje do tisku nakladatelství Epocha druhé, doplněné vydání Záhad brdských lesů. A Grada chystá na leden Život kolem nás, jak ho neznáme. Do svých sto let chci vydat celkem čtyřicet knížek – mám už jich vydáno 36, dvě se připravují a další dvě si musím rozmyslet a napsat.