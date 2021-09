Lékař spráskal zaujatou ČT: Neuvěřitelné manipulace. Za celou pandemii ani jedna skutečná debata dvou stran

reklama

Anketa Má být Hana Lipovská odvolána z Rady ČT? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5143 lidí

V neděli jste na Staroměstském náměstí s TSS pořádali demonstraci za zrušení koronavirových omezení pro žáky ve školách. Jaký měla akce podle vás úspěch? A co chcete dělat dále, aby se podařilo dosáhnout změny?

Lidé, kteří byli na manifestaci, ji chválili. Další tisíce diváků ji sledovaly živě na streamu. My děláme maximum, ideální by bylo vyhrát volby. Potom již půjde všechno hladce.

Vy sám jste na demonstraci hovořil v bloku lékařů. Co bylo to nejdůležitější, co jste měl před demonstranty na srdci?

Vadí mi především rozdělování lidí na 2 kategorie - na očkované a neočkované.

Proč se ve školách, pokud tak vláda rozhodla, testují jen neočkovaní? Téměř všechny vědecké práce popisují, že očkovaní mohou přenášet virus stejně jako neočkovaní. Pokud to tedy skutečně myslíme s našimi dětmi ve školách dobře a chceme získat dobrý přehled o šíření viru ve školách, musí být testováni všichni.

Jde o další zcela nekompetentní rozhodnutí pseudoodborníků, kteří nikdy nikoho nevyléčili. V čele s ministrem zdravotnictví a hygienou.

Toto rozhodnutí má i ekonomický rozměr, neboť jedno plošné testování stojí 45 milionů korun. Dále je zde i rozměr lidský. Opět jsou segregováni neočkovaní. Ti se stávají občany druhé kategorie. Jak mi někdo z hygieny vysvětlí situaci, když očkovaná učitelka nakazí půlku testované neočkované třídy? Kdo za to ponese zodpovědnost? Ředitel školy, učitelka, zřizovatel nebo dokonce stát?

MUDr. Miroslav Havrda Svobodní



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Právník Zdeněk Koudelka na demonstraci hovořil o tom, že hlavní snahou vládních orgánů je vyočkovat co nejvíce z 23 milionů dávek, které byly objednány. To jsou hodně silná slova. Věříte i vy, že očkovací kampaň je motivována primárně ekonomickými zájmy některých skupin?

Nyní již ani tak nejde o zdraví lidí. Lidé se nenechávají očkovat ze zdravotních důvodů, ale proto, že jsou vládnoucími politiky pod dohledem bruselské pětky lidsky diskriminováni a těžce omezováni na svobodě. Nikdo mi nevysvětlí nutnost očkovat malé děti nebo těhotné a kojící ženy. Nátlak na ně je neskutečná prasárna.

Bohužel těmto politikům a pseudoodborníkům velmi dobře slouží masmédia v čele s neuvěřitelně manipulující Českou televizí. Ještě jsem v ČT neviděl za celou dobu pandemických her ani jednou debatu dvou stran skutečných odborníků, těch oficiálních a těch např. ze Zdravého fóra v čele s prof. Beranem, kteří by předkládali odborné důkazy o své pravdě. Je to ostuda České televize, která zcela rezignovala na veřejnou službu národu.

Česká televize také celou dobu blokuje prakticky všechny opoziční politické názory na koronakrizi. Prakticky nikdo z politiků, až na parlamentní SPD, kteří kritizují současný stav věcí, si v ČT ani neškrtnul. Posledním důkazem je nepozvání volební formace Trikolora Svobodní Soukromníci, kteří urputně bojují za práva diskriminovaných občanů, do předvolebních debat. Až vyhrajeme volby, navrhneme zrušení koncesionářských poplatků.

Nejnověji mnohé překvapilo vládní opatření, stanovující pravidla pro návrat žáků do škol. Neočkovaní žáci se musí pravidelně testovat a budou omezeni v některých činnostech při tělocviku, hudební výchově nebo o přestávkách, budou muset například užívat vlastní umyvadla. Co říkáte na tato pravidla, která vláda nastavila?

Je to zcela nekompetentní a zlovolné rozhodnutí. Ti, co takto rozhodli, budou po volbách voláni k odpovědnosti.

Jaké podmínky z hlediska pandemie byste si pro začátek školního roku představoval vy jako lékař?

Nemám problém, když se na začátku roku provede testování neinvazivními testy. Školy jsou pro nás prioritou, děti již vytrpěly strašně moc a nikdo nechce školy opět plošně zavírat. 1-2 testy s týdenním odstupem, ale pro všechny. A při nicotném výskytu viru okamžitě výuka bez omezení, bez roušek i testování. Nenutit malé a ani velké zdravé děti do očkování.

Naším heslem je „Necháme vás žít“. Pokud se někde infekce vyskytne, řešit to individuálně a s rozumem. Pozitivní test neznamená, že jste infekční a vůbec ne, že jste nemocný.

Někteří stále pořád varují, že na podzim přijde další strašná vlna a pan Flegr rovnou přidává, že stejně bude další lockdown. Jak odhadujete podzimní vývoj pandemie vy?

Na pana Flegra již byla právníky Zdravého fóra podána žaloba za šíření poplašné zprávy. Asi ho nepřestalo bavit strašit lidi. Opět zde hraje role televize a další „objektivní“ tisk, který jeho názory publikuje a názory vzdělaných vědců ignoruje. No a bulvár, ten se jistě lépe prodává!

Závěrem z jiného medicínského oboru. Vaše stínová premiérka Zuzana Majerová Zahradníková upozornila na sociálních sítích na bizarní instrukci úředníků z Bruselu. Podle opatření „nutri-score“, které je součástí Green Dealu, jsou hranolky, chipsy nebo kola označeny zelenou barvou jako zdravé, zatímco sýr, olivový olej, nebo maso z lososa jsou „červené“, tedy nezdravé. Co na tento nápad říci?

To jsou ideologické blbosti fanatických úředníků a dalších „odborníků“ z Bruselu. Pokud děláme něco proti našemu zdraví, ať na to např. reagují naše zdravotní pojišťovny. Lidem, co žijí nezdravě, mohou např. zvýšit zdravotní pojištění. Tomu bych docela rozuměl. Ale podobným nesmyslům se jen směju. Trikolora Svobodní Soukromníci, pokud vyhrají volby, nikdy nepřipustí podobné experimenty na našich občanech. Ať si to užijí v Belgii či jiných zemích, ale u nás má, a to doufám, podstatná většina národa ještě pořád zdravý rozum.

Psali jsme: Havrda (Svobodní): Zamyšlení nad volební kampaní ČSSD Havrda (TSS): Testování ve školách pro všechny Lékař a místopředseda Svobodných: Chovají se k nám jako k ovcím. Pseudoodborníci jako Flegr, profesor životního prostředí. Zdravotnický bizár Havrda (Svobodní): Zamyšlení nad volební kampaní ČSSD

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.