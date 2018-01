Lidé už se probudili ze lži o pravdě a lásce, za kterou se skrývalo rozkrádání a shrbená záda. Režisér Dvořák odpovídá Halíkovi, Jandovi, Vášáryové a dalším „přihlouplým nenávistníkům“

ROZHOVOR „Co udělal pro republiku Halík? Je to církevní bludař, s kterým si neví rady ani katolická církev, za kterou se snaží vystupovat. Zeman přece proráží proti zkorumpované ‚pražské a brněnské kavárně‘ zásadu, že nemáme být stát vazalský, sloužící cizím zájmům, jako to bylo za Havla, ale stát suverénní, odmítající diktáty Bruselu a panské rady ze zahraničí...,“ hájí Miloše Zemana před slovy a názory teologa Tomáše Halíka dokumentarista Václav Dvořák. Halík totiž jen před pár dny uvedl, že Zemanovi by v prezidentských volbách neměl dát hlas žádný občan, kterému leží na srdci zájmy České republiky. I s dalšími negacemi vůči Zemanovi ale režisér polemizuje...

Anketa Dělá Zeman dobře, když nechodí do debat s protikandidáty? Dělá dobře 92% Nedělá dobře 8% hlasovalo: 8167 lidí

Určitě jste sledoval dění před prezidentskými volbami. Zeman, Drahoš, Horáček, Topolánek. To jsou kandidáti v čele peletonu uchazečů o Pražský hrad. Zeman zdůrazňuje, že si Češi nesmí nechat nic vnucovat cizinou ani médii typu ČT. Jiří Drahoš jde na Hrad „s čistým štítem“ a chce tam vrátit slušnost, Michal Horáček tvrdí, že „máme na víc“ a že úžasní čeští lidé dosáhnou lepšího života i lepší reprezentací Česka na Západě, což on prý dokáže. Mirek Topolánek bazíruje na ochraně hranic a „chce spojovat hospodu s kavárnou“. Kdo dělal nejlepší kampaň a kdo si to naopak v poslední fázi před volbami kazil? A kdo se podle vás nejspíše dostane do druhého kola?



Předně doufám, že žádné druhé kolo nebude. Bylo by nefér trápit uchazeče o prezidentství druhým kolem a dalším a dalším ztrapňováním. Máme prezidenta Zemana, s kterým je většina občanů spokojená. Hájí národní zájmy. Zeman je konzistentní, nemění názory jako ti ostatní konformisté, mimochodem je pěkně charakterizoval Marek Řezanka a ten text je od včerejška na webu Nová republika. Je to velmi trefné srovnání.

Činil Miloš Zeman dobře, když tvrdil, že žádnou kampaň nedělá, a přitom jsou vyvěšeny jeho billboardy? Navíc Zeman ani nechodil do debat s protikandidáty, což zřejmě vydráždilo komentátora Bohumila Pečinku, jenž napsal o Zemanovi, že je díky tomu „sráč“. Co si o tom myslíte?



Zeman nechce, a to docela chápu, klesnout na jejich úroveň. Ti všichni ostatní jsou pouhý Antizeman. Přece se prezident republiky, kterého už jednou zvolila většina občanů, nevystaví veřejnému lynči přihlouplých nenávistníků v situaci, kdy jsou proti němu i téměř všechna média. Proč by to dělal? On má svoje komunikační kanály, kterými hovoří k lidem a lidé s ním. Ti různí sprosťáci, kteří v křeči bezmoci nedávají a urážejí, to není většina národa. Sami se odkopávají. To jsou samozvaní povýšenci, odtržení od lidí, a jak se postupně ukazuje, i s velmi zanedbanou výchovou.



Profesor Tomáš Halík dal jasně najevo, že Zemana nehodlá volit. Podle jeho názoru by Zemanovi neměl dát hlas žádný občan, kterému leží na srdci zájmy České republiky. „Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země. Ten člověk z mnoha důvodů – od morálních po zdravotní – je naprosto nezpůsobilý vykonávat funkci prezidenta republiky,“ pravil Halík. Zeman podle něj soustavně společnost svým chováním, vystupováním a vyjadřováním táhl dolů, rozděloval a rozeštvával, vážně poškozoval politickou kulturu země, autoritu prezidentského úřadu a pověst republiky v zahraničí. Dá se k tomu něco říct?



Tomáš Halík je přece případ sám o sobě. Všechno, co jste citovala, vychází z neschopnosti přemýšlet v souvislostech. Církevní bludař, s kterým si neví rady ani katolická církev, za kterou se snaží vystupovat. Zeman přece proráží proti zkorumpované „pražské a brněnské kavárně“ zásadu, že nemáme být stát vazalský, sloužící cizím zájmům, jako to bylo za Havla, ale stát suverénní, odmítající diktáty Bruselu a panské rady ze zahraničí. Zeman hledá a nachází pro naši ekonomiku, která je příliš jednostranně orientovaná na západoevropský automobilový a strojírenský trh, jiná odbytiště, např. na velkých rostoucích trzích zemí BRICS. To je přece dobře. To je pro nás pro všechny velmi prospěšné. Co udělal pro republiku Halík?

Proti Zemanovi se vyjádřil i analytik Evropských hodnot Jakub Janda a publicista Boris Cvek. Ti nezávisle na sobě apelují na české občany, aby šli volit. V případě nízké volební účasti podle jejich názoru totiž prý hrozí, že vyhraje Miloš Zeman, a tím by vyhrála i Moskva. Ani politolog Jiří Pehe nezůstává stranou. Zeman podle něj neustále provokuje, avšak na rozdíl od Klause nemá ani nějakou pevnější ideovou osu. „Nedá se ideově vlastně nijak uchopit, vše dělá pouze podle toho, co je výhodné pro něj, či podle toho, s kým si vyřizuje účty,“ vypočítává Pehe základní charakterové vlastnosti současného prezidenta. Navíc se prý Zeman nechal zničit alkoholem a zájem státu je kvůli tomu u něj až na druhém místě. Aktivista John Bok na konto Miloše Zemana v rozhovoru pro Parlamentní Listy.cz dokonce řekl, že je Zeman podlý, zbabělý, nabubřelý a arogantní. Ani běžní občané ale nezůstávají stranou; na Facebooku se objevují různé lidové animace na téma: „Nevolte Zemana“ anebo, že je „většina kandidátů lepší nežli Zeman“. Proč tolik jedu vůči současné hlavě státu?



Oni by chtěli prezidenta ohebného, nemyslícího, konformního, který by pěkně sloužil stejně jako oni skupinám, co momentálně ztrácejí jeden mocenský post za druhým. A ten proces by chtěli zastavit. Vědí, že volbou Miloše Zemana ten sešup od moci a od peněz bude pokračovat, a proto panikaří, proto sprosťačí a třeští. Většina našich lidí se ale už probudila z té barvotiskové lži o „pravdě a lásce“, za kterou se neskrývalo nic jiného než hrabivost, prospěchářství, rozkrádání veřejného majetku, nekompetentnost, sobectví a ohnutá záda před cizími, často falešnými autoritami.

Myslím, že vážnějším konkurentem Zemana je jen Jiří Drahoš, především proto, že má silnou mediální podporu mainstreamu, které mohou někteří lidé podlehnout. Za jeho prezidentování bychom jistě prodělali přijetí eura, úslužně bychom přijímali kvanta nepřizpůsobivých migrantů, přesně tak, jak to Brusel nadiktuje. Na rozdíl od Zemana, který spíš lidi spojuje k vlastenectví a práci pro blaho vlasti, by Drahoš lidi spíš nesmiřitelně rozděloval.



Bojoval Miloš Zeman dobře za státní zájmy? Co se mu povedlo a co ne?



Myslím, že vedle správného pootočení kola orientace naší republiky i na jiné země a jiné trhy, než jen na EU a USA, je jeho velkou zásluhou, že pokračoval v kritice zpupné a bezduché české mediální sféry. Že ukázal mnohokrát prstem na lháře a manipulátory, kteří si myslí, že oni, nikým nevolení, bez zodpovědnosti a většinou někomu sloužící, budou „dělat“ českou politiku a budou lidem sugerovat, co si mají myslet a co ne. Tenhle diktát mainstreamu Zeman, stejně jako Klaus, odmítl a začal si otevírat a vytvářet svůj mediální prostor. My, co pracujeme jako nehonorovaní volontéři při tvorbě nezávislých webů, jeho politiku téměř ve všem podporujeme. Naši čtenáři také.



Slovenská politička a herečka Magda Vášáryová se veřejně vyjádřila, že podpoří Michala Horáčka, neboť je mezi všemi kandidáty jediným vskutku nezávislým kandidátem a energickým demokratem, Evropanem. Naznačila tím, že Zeman není prozápadní. „Já a moji přátelé na Slovensku jsme přestali rozumět, kam Česká republika směřuje. Velmi nás to děsí, nerozumíme tomu už od odmítnutí radaru, odmítnutí eura, různých nacionalistických tendencí, na které jsme od vás nebyli zvyklí. Když se podíváte na mapu, zjistíte, že nemáme kromě krátké hranice s Rakouskem přímý kontakt se západními demokraciemi,“ řekla. Proč tolik „strachu“ od našich sousedů?



Mrzí mne, že paní Magda Vášáryová jako cizinka a bývalá diplomatka se vyjadřuje dost neomaleně. Když se jí líbí úžerník Kiska jako prezident Slovenska, tak se jí ani nedivím, že by se jí líbil černý bookmaker Horáček jako prezident český. Líbí se jí lidé, kteří se řídí zásadou „lidi odrbat a na tom vydělat“. Například už to, že nepovažuje Polsko za demokracii – alespoň podle toho, jak mluví o těch slovenských hranicích se sousedy – je zarážející. Její postoj mi připomíná svazáky v padesátých letech minulého století, kteří chtěli abychom se stali další svazovou republikou SSSR. Prostě omezenost a ideologická zatvrzelost, nekritický obdiv a poslušnost cizích autorit. Tak ještě jednou, aby to pochopila i paní Vášáryová a její přátelé: euro nechceme, protože jeho přijetí by pro naši ekonomiku, a především pro naše lidi bylo nevýhodné, svazující. Omezovalo by manévrovací prostor v době hospodářských krizí, a ty krize přijdou, možná brzy. Dále, „nacionalistické tendence“, proti kterým se paní Magda tak vyhraňuje, nejsou nic jiného, než vlastenectví, které dává přednost prospěchu národního společenství před cizími zájmy. Co je na tom špatného? Je to racionální a má to logiku. České vlastenectví bylo vždy většinově demokratické, bojující za suverenní postavení a za práva odstrkovaných. Mimochodem, mám raději Emílii Vášáryovou, její sestru. Je to daleko zajímavější herečka a nikdy jsem ji neslyšel mluvit do věcí, kterým nerozumí.



Jakým prezidentem by nejspíše byl Mirek Topolánek? John Bok, jehož jsem již zmínila, se bojí, že by Topolánek lobboval v zájmu velkého kapitálu. Má pravdu? Vzpomeňme si ale taky na některé „aktivity“ jeho ministrů – ministryně obrany Vlasta Parkanová a obrněné vozy Pandur, místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra a kauza ProMoPro, ministr zdravotnictví Tomáš Julínek a jeho regulační poplatky ve zdravotnictví, Lisabonská smlouva... Co se vám osobně dnes vybaví ve spojitosti s kabinetem Mirka Topolánka?



Topolánek? Jeho vláda byla vedle vlády Nečasovy největší katastrofou pro naši republiku. Za jeho vlády se Česka zmocnily mafie. Stačí si přečíst vzpomínky paní Heleny Třeštíkové, dokumentaristky, kterak zkusila dělat v Topolánkově vládě pár dní ministryni kultury. To mi úplně stačí. Navíc názory mění jak ponožky, pěkně ohebně. Topolánek prezidentem? Brrrrr!

Čeká nás druhá etapa hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše a po něm možná jednání o vzniku nové vlády Andreje Babiše, u kterých bude minimálně do dubna Miloš Zeman. Jde o přelomový čas pro český národ? A jaké řešení by bylo pro Česko nejlepší? Vláda Babiše klidně bez důvěry, menšinová vláda Babiše s důvěrou, koaliční vláda Babiše, vláda s ANO bez Babiše, vláda bez ANO anebo předčasné volby?



Ono to může být všechno ještě jinak, ale téměř bych se vsadil, že na druhý pokus vznikne vláda s podporou, a to na celé čtyři roky. Tipoval bych ANO a ODS. Mají k sobě programově nejblíž. Kdyby Fiala před volbami neudělal tu krátkozrakou hloupost a proti Babišovi se tak rezolutně nevyhraňoval, mohla vláda už být. Ty „morální zásady“, kterými ODS vysvětluje svůj dnešní postoj, jí stejně nikdo nevěří. Vždyť přece lidi mají paměť!



Andreji Babišovi se podle mnohých komentátorů v těchto dnech mnohé hroutí, a to kvůli dotacím EU pro farmu Čapí hnízdo. V minulých dnech se vedly spory o tom, proč Ministerstvo financí zadržovalo zprávu euroúřadu proti podvodům OLAF. Zpráva nakonec unikla do médií a ta z ní citovala, že při žádosti o dotaci pro Čapí hnízdo byly podány nepravdivé a neúplné informace. Jaký pocit z toho máte?

O Čapím hnízdu se vědělo deset let před volbami. Kdyby Babiš nevstoupil do politiky a starým zavedený stranám, které si myslely, že tu budou vládnout věčně, nesebral voliče, tak by tahle aféra nebyla. Aféra měla Babišovi před volbami snížit elektorát, ale Babišovo hnutí i přesto dostalo od českých voličů 30 procent hlasů. Babiš má tedy velkou důvěru lidí a teď se jen ukáže, zda o našem státu rozhodují voliči ve volbách, nebo nikým nevolení úředníci z Bruselu, či nikým nevolená mafie v policii a státním zastupitelství. Nejsem Babišův volič, ale po seznámení s okolnostmi případu Čapí hnízdo musím konstatovat, že ve chvíli udělování evropské dotace splňovala firma dotační podmínky. Tečka. Ostatní jsou nedokazatelné spekulace a u soudu neobstojí. Slouží pouze k očerňování a vydírání hnutí ANO, možná i k jeho rozbití. Často citovaný unijní OLAF nemá u nás žádné své vyšetřovatele a čerpal tedy informace pouze od české policie. Bublina okolo Čapího hnízda splaskne, na tom prostě Babiše neuvaří.

Psali jsme: Zeman je dobytek, co chodí v trenclích a nátělníku, žere čočku hliníkovou lžicí z ešusu a pak prdí na tiskovce, uvedl politik z Prahy Marek Vašut: Halík žije v zajetí hříchu pýchy. Pavel Nový: Halík má pravdu, volit Zemana je provinění. A co Tomáš Sokol, Radim Uzel a jiní na slavného kněze-profesora? Expert čeká „bratrovražedný boj“ o Hrad: Drahoš může vypadnout, optika Prahy, voliči Zemana mlčící v průzkumech. Rozhodnou ti, kteří minule trestali Schwarzenberga Analytik Koller projel část země a z toho, co viděl, si něco uvědomil o Topolánkovi. Z Drahošovy skříně pak vytáhl další kostlivce, o kterých se nemluví





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Olga Böhmová