Macinka: Fiala už nic nepředstírá. Transparenty v nových barvách ODS se budou vyjímat na Prague Pride

Tak tu máme nové vizuály koalice SPOLU. „Teď je čas stát na správné straně,“ hlásí na zeleném, meruňkovém nebo šedobílém pozadí. Je to silný kalibr, co na vás vytasila konkurence?

V úterý představená kampaň koalice SPOLU podle mého názoru plně vystihuje podstatu i charakter spojení ODS, TOP 09 a lidovců: Je to Ein Kessel Buntes české politiky. Spojení agresivní zelené a sociálnědemokratické oranžové barvy s heslem „stát na správné straně“ navíc říká o ideovém směřování koalice SPOLU to, co jsme o něm věděli mnozí už dávno. ODS nyní i opticky potvrdila, že definitivně dokončila přerod v zelenou levicovou stranu. Transparenty v jejích nových barvách se budou skvěle vyjímat na příští Prague Pride, až tam v srpnu Petr Fiala zavítá v barevném saku nadbíhat nebinárním voličům.

Bezpečné Česko, to vypadá jako první téma kampaně SPOLU. Petr Fiala to doprovodil rozhovorem ve Financial Times, kde sdělil, že Babiš pomáhá Putinovi. Jak se v tom všem orientujete?

Petr Fiala se zjevně domnívá, že jediný člověk na světě, který může porazit Rusko a vytlačit jej z Ukrajiny, je pouze on sám, a to ve funkci nejlepšího premiéra České republiky. A Andrej Babiš mu tento jeho vlhký sen kazí tím, že hnutí ANO ve většině volebních modelů dlouhodobě dosahuje dvojnásobných hodnot než Fialový (dnes už zelenooranžový) trojspolek SPOLU. Pan premiér se proto snaží nabudit dojem, že prohraje-li Fiala, zvítězí Putin – a pomáhá mu v tom Babiš!

Zajímalo by mě, zda si interview našeho světového lídra na stránkách britských Financial Times přečetlo větší množství jejich pravidelných čtenářů, anebo jen povinně členové ODS z Brna. Představa, jak se nic nechápající západní ekonomická elita, která informace o globálních trendech a analytický obsah FT využívá k profesionálním či investičním rozhodnutím, trápí nad rozhovorem s jakýmsi Petrem Fialou, je roztomilá. Při znalosti míry křečovitosti týmu Petra Fialy bych se vůbec nedivil, kdyby nakonec vyšlo najevo, že se jednalo o „rozhovor“ na stránce s inzercí.

Jak se vlastně stavějí Motoristé k tomu navýšení výdajů na obranu až na tři procenta HDP?

Respektujeme stávající platný závazek NATO, který hovoří o výdajích na obranu ve výši dvou procent HDP. I tyto výdaje by ale měly být investovány efektivně. Vláda by se měla přestat chovat jako primitivní lobbista zbraňových koncernů. Ministerstvo obrany by nemělo být degradováno do pozice nákupčího v předraženém army shopu. To je možná svět podle ODS, ale určitě ne podle Motoristů.

Již minulý týden praštil s průkazkou v ODS Jan Zahradil a lídři třech krajů vyjádřili naštvání, že ODS obětuje svým „partnerům“ mnoho míst na kandidátce. To se vám jakožto pravicové konkurenci líbí, že ano?

Jsem bývalým voličem ODS už poměrně dlouho, takže mě to samozřejmě netrápí tolik jako zmiňované nespokojence z jejích řad. Uznávám, že vidět Petra Fialu v reflexních zelených a oranžových barvách, navíc poté, co nedávno vyznal svou politickou lásku expirátovi Lipavskému, mě docela uklidňuje. Přece jen jsem měl pořád trochu obavu z toho, že ODS bude chtít před volbami alespoň na oko předstírat, že je stranou pro pravicového voliče. Dnes vidím, že by se za to spíše styděla, a tak to určitě neudělá a bude už navždy pouze honit populisty a extremisty.