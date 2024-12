Macinka: Tuhle blbost jsem také slyšel. Nevěřte tomu

„Kongres ukázal, že Motoristé jsou nyní celorepubliková regionalizovaná strana, máme centrálu v každém kraji. Na české poměry máme docela robustní členskou základnu, schválili jsme 1415 žádostí o vstup do strany Motoristé sobě. Jsme hotová politická strana, která je připravena dlouhodobě se podílet na politickém životě České republiky,“ uvádí Petr Macinka s tím, že do centrály Motoristů chodí mnohdy i sto žádostí o vstup do strany denně.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3770 lidí

Nevylučuje navíc, že Motoristy v budoucnu posílí i množství stávajících členů ODS, kteří jsou hrubě nespokojeni s tím, co nyní strana Petra Fialy reprezentuje. „Až budou mít tito lidé na jaře platit členské příspěvky, tak je už nezaplatí v ODS, ale budou je chtít zaplatit nám,“ upřesňuje. Mezi důvody své nespokojenosti mnozí stávající občanští demokraté prý uvádí i koalici SPOLU, ve které se rozpouští pravicové myšlenky.

„Vedení ODS je nervózní, protože dlouhou dobu hřešilo na to, že byli jedinou alternativou pro pravicové voliče, kteří jim hlas se skřípěním zubů nakonec dali, protože to pro ně bylo nejmenší zlo. Teď už tady je nová a čerstvá alternativa v podobě Motoristů. Umíme formulovat pravicové teze do hesel a zarámovat je tak, aby byly srozumitelné a lidé tomu tleskají. ODS už nemůže dál jet na vlně, že je sice úplně k ničemu, ale nikdo jiný na pravé straně spektra není. Na pravé straně jsou Motoristé. ODS už jen zůstane k ničemu,“ zdůrazňuje.

Opakovaně zaznělo, že Motoristé jsou jakýsi ODS revival s tím, že s ohledem na myšlenky Václava Klause vrací do hry původní ideje občanských demokratů z 90. let. Macinka pro ParlamentníListy.cz vyvrací mnohé obavy, které se v některých diskusních fórech šířily.

„Tyto debaty sleduji a zasadil bych to do širšího rámce. Poté, co jsme vletěli na politickou mapu a řada lidí cítí náš reálný potenciál, vyvolalo to vlnu různých útoků a nervozit z různých stran. Na jedné straně jsou z nás nervózní lidé okolo Tomia Okamury a jeho předsunuté hlídky typu Petra Hájka nebo Jany Bobošíkové. Ty nás nenávidí daleko více než se snaží vystupovat proti Petru Fialovi. Obrovská nervozita je i ze strany ODS, která poprvé cítí ohrožení, a zároveň se proti nám také vymezuje levice, která se o nás pokouší tvrdit, že bychom si přáli návrat do 90. let. Musím se tomu usmívat a normální člověk to nemůže brát vážně. Nemáme žádný stroj času, abychom zařídili, že se probudíme v roce 1995. To opravdu ne. Pouze se bavíme o tom, jak má vypadat ideologický přístup k výkonu vlády a řízení státu, a ODS to opustila,“ vysvětluje Petr Macinka.

Není prý třeba se obávat žádných privatizací ani transformací. „To byl gigantický jednorázový projekt, který ukončil 40 let éry komunismu a socialismu, kdy každou sebemenší provozovnu vlastnil stát a bylo potřeba najít drobné vlastníky apod. Tato doba se už nikdy nevrátí a my ji ani nevyvoláváme. Jenom chceme, aby v politickém spektru byl někdo, kdo bude zastávat autentické pravicové postoje. Nechceme, aby stát byl zbytnělý, aby házel lidem klacky pod nohy, zvyšoval jim daně a neřešil výdajovou stránku rozpočtu. Naše děti budou platit dluhy za Fialu a Stanjuru, kteří o sobě tvrdili, že jsou pravicoví a pouze tím pravici zdiskreditovali,“ uvádí šéf Motoristů.

„Nemyslíme si, že stát musí mít půl milionu úředníků a podnikatel musí mít 59 razítek na každou blbost, splňovat sebeblbější normy, ESG pravidla. Stát nemá podporovat LGBT rovnost, žádné kvóty do dozorčích rad na ženy a podobné šílenosti,“ říká dále.

Odmítá fámy typu, že by Motoristé chtěli privatizovat nemocnice nebo omezit vyplácení důchodů apod. „Jsou to opravdu pouze fámy, kterými se vůči nám vymezuje levice. Beru to, protože se nám tímto způsobem podařilo nastartovat návrat k pravo-levému soupeření.

„Má se vést debata o pravicovém a levicovém přístupu k vedení státu, o míře sociálních jistot nebo zasahování státu do života lidí. Určitě se nemá vést debata o tom, jestli zahyneme v důsledku globálního oteplování nebo že se ve školách musí učit o tom, že existuje 200 pohlaví a ve třetí třídě základní školy mají mít pro děti sexuální výchovu s odkrýváním homosexuálních praktik. To je bohužel současná debata a každý, kdo je proti tomu, je ruský agent nebo zpátečník. Ne. My chceme vrátit zpět debatu o velikosti státu, o tom, jakou agendu má stát vykonávat a o tom se máme do krve hádat s levicí. To je ta správná debata. Stát nemá být vychovatel a podporovat miliardovými částkami různé politické neziskovky,“ podotýká Macinka v pořadu Rozhovory PL.

Fotogalerie: - Kongres Motoristů sobě

Předseda Motoristů sobě se důrazně ohradil proti nepodloženým spekulacím, že by se Motoristé domlouvali na předvolební koalici s hnutím ANO. „Tuhle blbost jsem také slyšel. O ničem takovém nevím, je to absolutní fantasmagorie, kterou rozjíždí lidé z podcastu Insider. Nechápu, co je k tomu vede. Přestože já jsem ten, který by to za nás musel domlouvat, tak o ničem nevím a opakuji, že toto se rozhodně nestane. Nevím, proč to šíří, je to úsměvné. O nic takového neusilujeme, protože by to bylo totální popření všeho a smrt Motoristů v přímém přenosu. Jestli jsme schopni se s někým bavit o nějaké formě předvolební spolupráce, tak je to jedině hnutí Přísaha, se kterou jsme byli v koalici před evropskými volbami, a s nikým jiným,“ potvrzuje.

„Občas nám je vyčítáno, když dopředu říkáme, že bychom šli do vlády s hnutím ANO. Některé komentátory to možná štve nebo to vnímají jako chybu, ale to je pouze reálné čtení situace. Realita je taková, že volby vyhraje ANO a bude sestavovat vládu. Naším zájmem je sedět ve vládě, protože kvůli tomu se dělá politika. Není možné něco ovlivňovat z opozice. Chceme naplnit z našeho programu, který představíme na jaře, maximum. Jedinou možností, jak toho docílit, je být ve vládě, a zároveň chceme, aby vláda byla pravicová. Naše účast ve vládě s hnutím ANO bude garantem, že vláda nebude levicová. Budeme vládu táhnout doprava,“ zaručuje Petr Macinka.

O čem dále předseda Motoristů sobě hovořil?

Vysvětluje, proč podle něho hlas pro ODS v příštích volbách je hlasem propadlým

Nastínil pohled Motoristů na zásadní zahraničně politická témata

Snáší argumenty k tomu, proč musí Česko opustit aktivistickou a „hodnotovou“ zahraniční politiku, která škodí našim zájmům

Hovořil též o Donaldu Trumpovi, Viktoru Orbánovi a nutnosti zajistit příměří na Ukrajině