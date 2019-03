Martin Konvička se neudržel: Velkohubé výroky. Proti protestujícím občanům povolal armádu. Macron je idiot

ROZHOVOR „Je možné, že Petr Fiala a jeho melody boys opravdu nevědí, že poslanec Klaus měl se svým přirovnáním pravdu? Na otázku existují dvě mezní odpovědi, buď to opravdu nevědí, pak jsou to hlupáci bez rozhledu, nebo to vědí, a pak to jsou zločinci,“ komentuje dění v ODS aktivista Martin Konvička. Podle něj nechtějí špičky Evropské unie sehrát s národy remízu, ale rozpustit je v supersítě. Dnešní politický program prý nemůže být o pravici a levici, ale o rozbití Evropské unie, rozprášení mediálních molochů typu České televize, zkrocení nadnárodních korporací a novém národním obrození.

Jistě jste sledoval dění kolem Václava Klause mladšího a jeho vyloučení z ODS, ke kterému došlo po jeho výrocích na půdě Sněmovny, kde přirovnal schvalování zákonů kvůli Evropské unii k činnosti židovských výborů během druhé světové války. Přehnal to Václav Klaus? Byla to poslední kapka?

Asi nerozumím otázce. Poslance Kause juniora by asi šlo kritizovat za ledacos, ale i chválit za ledacos. Pokud ho ale opravdu za nic kritizovat nelze, pak za přirovnání Evropské unie ke Třetí říši a činnosti našich zákonodárců k institucím, které se za okupace snažily o jakousi záchranu možného v mezích zákona – což je přesně to, co židovské výbory dělaly, aniž by tušily, že nacistický režim nechce s Židy uhrát jakousi remízu, ale chce je zlikvidovat. Politické a novinářské zrůdičky, které tak hystericky vystartovaly po poslanci Klausovi, zpravidla též nechápou, že špičky Evropské unie nechtějí s evropskými národy a národními reprezentacemi sehrát nějakou remízu. Chtějí evropské národy a jejich státnost zlikvidovat, jemněji řečeno rozpustit v supersítě, a protože tento na hlavu padlý plán se neobejde bez odstranění národně cítících segmentů společnosti, chtějí tyto segmenty zlikvidovat, vymazat ze světa, úplně stejně, jako chtěli nacisté vymazat ze světa chudáky Židy.

Metody jsou samozřejmě jiné, ostatně bruselští utopisté a jejich pomatené domácí podržtašky nedefinují své nepřátele až tolik etnicky, spíš kulturně a třídně, a nemají odvahu je fyzicky hubit. Spíše si představují pozvolné vyvanutí dílem skrz genetické splynutí a kulturní přeplavení importovanými novoevropany, dílem skrz protipopulační politiku, ekonomické zašlapání do země, propagaci bezdětnosti, vykořenění, a samozřejmě masovou převýchovu. V těchto ohledech jsou europeisté jistě jiní, než byli nacisté, nejsou však morálně o nic lepší. Jsou to stejné zrůdy, stejní pomatenci a stejní zločinci. A také stejní mamlasové, protože jejich velkolepý sociální experiment skončí stejně, jako skončil ten nacistický – zničením Evropy.

Udělala ODS dobře, že Klause vyloučila? Přijde o některé voliče?

Anketa Pomůže ODS vyloučení Václava Klause ml.? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 9119 lidí

Nesleduji příliš vývoj v ODS, ale vidím to na tuto třetí možnost. Když uvážíme, kdo ODS ještě volí, tak to jsou – krom Klausovců, kteří ji už nikdy volit nebudou – v zásadě lidé, kteří nějakým způsobem profitovali z polistopadového vývoje. Pozor, nemám teď na mysli jen super boháče typu Petra Kellnera, ale i masu různých středně postavených profesionálů, právníků, lékařů, učitelů, státních úředníků, techniků – zhusta profesně i lidsky sympatických lidí. Ti všichni samozřejmě vidí, že vývoj Evropy a České republiky posledních let není vůbec v pořádku, že se Evropská unie stává tyranským uskupením, že žijeme ve lži a na dluh, že to takto nepůjde do nekonečna. Jenže současně si zakládají na svém statusu lepších lidí, nechtějí si přiznat, že i je časem ohrozí starosti a obavy nižších společenských vrstev, neřkuli, že by se do nižších vrstev mohli propadnout. Takoví lidé budou volit někoho, kdo jim přislíbí pokračování současné situace, možná i její mírné zlepšování, třeba na úkor níže postavených občanů.

Dosud však nevolili jen ODS: jejich hlasy se podivně dělily mezi ODS, TOP 09, STAN a další, ještě bizarnější uskupení. Domnívám se, že skuteční šéfové té strany by rádi dosáhli k voličům svých dosavadních konkurentů, a nadále se stali právě tím v uvozovkách židovským výborem, tedy stranou, která dosud úspěšným lidem zajistí ještě na nějakou dobu relativně slušné poměry. Klaus je svým rebelstvím zneklidňoval, jeho pan otec jim pak připomínal, jak daleko se odklonili od ideálů, s nimiž v devadesátých letech budovali prosperující kapitalistický český stát. Zbavením se obou Klausů se z ODS skutečně může stát strana konformních lepšolidí, která vyzmizíkuje ostatní strany probruselské pravice. Takže ODS zajisté o část voličů přijde, jiné však asi získá.

Kdo ovšem přijde o všechno, bude současný předseda Petr Fiala. Ten pán si snad opravdu myslí, že vyštípáním poslance Klause získal nějakou zásluhu, že se stal tvrďákem a velkým hráčem. Jeho zvyšování sázek - například snaha vyštípat Klause i z vedení parlamentního výboru - nese evidentní znaky pokročilé hysterie. Dámy a pánové v pozadí ovšem v čele strany lepšolidí hysterku nepotřebují. Fiala to nejspíš tuší, proto přidává plyn. Jsem naprosto přesvědčen, že s ním bude při první příležitosti zameteno.

Byla by případná nová strana, kterou by Václav Klaus založil, vhodnou alternativou pro voliče Andreje Babiše?

Pokud je mi známo, tak ještě žádnou stranu nezakládá. Příliš se mu nedivím, s tím materiálem, který je mezi politicky angažovanými občany k dispozici.

Proti ODS minulý týden silně vystoupil i někdejší prezident Václav Klaus. „Dříve či později musí vzniknout nová, skutečná pravicová strana,“ uvedl exprezident. Připravuje si tím podle vás půdu na vlastní návrat? A v jaké roli? Spekuluje se o opětovné kandidatuře na prezidenta…

Profesor Václav Klaus není jen někdejší prezident, ale i zakladatel partaje, která všelijakým Fialům a Stanjurům umožnila politicky vyrůst. A také vysoce inteligentní chlap, který musí být lidsky nešťastný, že v jeho politickém dítěti dnes vládne parta vypočítavých poloblbů. Vůbec se mu nedivím, že je z vývoje české pravice nešťastný a sní o jakési renesanci. Současně se ale obávám, že budovat stranu na bázi pravolevé politiky a na bázi standardní parlamentní politiky, je v dnešní době poněkud anachronické – protože celé prostředí se změnilo.

Anketa Kdo v posledních letech nejvíc uškodil ODS? Klaus ml. 3% Fiala 21% Udženija 1% Němcová 72% Kubera 3% hlasovalo: 13167 lidí

Vnitřní problémy řeší i SPD. Rušení krajských organizací, odchody ze strany, obviňování. Čím to podle vás je? Hrozí SPD něco vážnějšího?

Opravdu nechci soudit vnitřní problémy SPD. Ale vím, z čeho pocházejí. Předseda Okamura prošel stejnou školou, jakou jsem chtě-nechtě prošel já, říkejme jí třeba Bártova škola. Naučil se dělat politiku založenou na podezíravosti, intrikách, nedůvěře a hlavně – nedělení se o stranické prostředky s těmi, bez nichž by strana nemohla existovat, tedy s místními organizacemi a řadovými členy. Tento přístup vedl k jeho rozchodu s Bártovým Úsvitem, ale i k mému rozchodu s Bártovým Úsvitem. Opravdu jsem doufal, že v SPD původní chyby nebude opakovat a dvakrát jsem jeho stranu, v níž jsem viděl zárodek budoucí velké patriotické síly, podpořil v předvolebních kláních. Zbytek bych nechal na úsudku čtenářů.

Udrží Tomio Okamura SPD pohromadě a ve vlastních rukou?

Udrží, ale nevybuduje z ní velkou patriotickou sílu aspirující na vedení země.

A jak se díváte na další kauzy kolem hnutí ANO, Faltýnka, Babiše…. Konkrétně třeba mýto a Kapsch?

Vůbec nijak. Divil bych se, kdyby Babišovci nelítali ve všech druzích leváren, ale ještě víc bych se divil, kdyby je caudillo Babiš s přehledem neustál. Co jiného čekat od protřelého mafiána?

Brexit se stále nedaří. Odklad, neodklad, dohody, nedohody, zdá se, že Mayové přibývají vrásky. Dělá Brusel z Británie exemplární příklad?

Jistěže dělá. A dlužno dodat, že britská vláda, která brexit samozřejmě nechce, mu v tom řádně napomáhá. Chování Bruselu je nehorázné, všichni konečně vidíme, o čem to dobrovolné spojení národů ve skutečnosti je. Chování britské vlády je ještě nehoráznější – kašle na vůli svých občanů. Se svou vládou si to ovšem Britové musí vyřídit sami.

Jak se vám líbí činy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Podle něj musí Evropa hledat svou budoucnost, bránit se zneužívání nenávisti a v mnoha aspektech sjednotit své kroky. Solidarita prý spočítá ve „společné azylové politice se společnými pravidly přijímání a odmítání“. Francii ale zmítají vnitřní problémy a protesty. Je rozdíl v politice doma a v zahraničí v tomto ohledu? Nebo platí, že kdo není schopen udělat si pořádek doma…

Francouzský prezident je idiot, jehož velkohubé výroky směřované do zahraničí mají jen zakrýt slabost doma. Povolal armádu proti protestujícím občanům. Čímž je řečeno vše. Nechci být ve spolku se zeměmi, jejichž prezidenti povolávají armádu proti svým občanům a už vůbec od takových prezidentů nechci poslouchat nějaká mezinárodní vyjádření.

Bývalý armádní šéf Jiří Šedivý v rozhovoru pro Reflex pronesl, že do Evropy bude chtít nová generace migrantů z Afriky, v důsledku čehož se evropská společnost radikalizuje pod heslem, že „násilí plodí násilí“. Lze s tímto pohledem souhlasit? A co by měla Evropa dělat?

Co by měla dělat? To je přece jednoduché, žádnou masovou migraci nepřipustit. Jenže na to v uvozovkách staré země jednoduše nemají. Nepřemýšlejme proto, co by měla dělat jakási skomírající Evropa, ale co bychom měli dělat my.

Jak naložit s džihádisty, kteří se chtějí vracet do Evropy? Evropské státy je budou přijímat zpět, pokud se jedná o jejich občany…

Ani jeden evropský džihádista se k Islámskému státu nepřidal proti své vůli. Pokud to jsou evropští občané, dopustili se účastí na mezinárodním džihádu vlastizrady, ne-li zločinů proti lidskosti. Správná cesta je tudíž nabídnout každého z nich iráckým nebo syrským úřadům, aby je za zločiny proti lidskosti normálně pověsily. Teprve ty, které za válečné zločiny nepověsí v Iráku ani v Sýrii, bychom za zločin vlastizrady měli pověsit doma.

Doc. Martin Konvička, Ph.D. BPP

Předseda spolku Iniciativa Martina Konvičky

autor: Zuzana Koulová