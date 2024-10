Ministře Beku, počítejte. Je méně poslanců na jednoho předsedu než učitelů na ředitele. Někdejší pedagog Fidler před tabulí

„Každý patnáctý učitel je ředitelem, to je bizarní situace,“ řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN) k tématu návrhu na slučování malých škol. Máte za sebou určitou učitelskou praxi. Co by se s tím dalo dělat?

Mám za sebou osmnáct let výukové praxe na univerzitách v Praze a v Olomouci. Moje pedagogické vzdělání je však omezeno na postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky, takže se jako učitel rozhodně titulovat nemohu. Nemám úplné pedagogické vzdělání a moje praxe je poněkud specifická, rozhodně po mně nemůžete chtít, abych se vyjadřoval ke školské problematice obecně.

Chci po vás jen reakci na ministrův údiv…

Pan ministr také říkal, že by se s tím mělo „něco“ dělat? Já se nedomnívám, že by „se mělo něco dělat“, domnívám se, že to „něco“ by měl dělat pan ministr. Ostatně za to, aby „něco“ dělal, je velmi dobře placen a bude od příštího roku placen ještě lépe. Takže možná méně hovorů a více práce, pokud toto slovo zná. Přiznávám, že mi ale není jasné, co „něco“ by se mělo dělat. Lze předpokládat, že jeden každý ředitel stojí v čele jedné školy. Pochybuji, že na škole působí dva nebo tři ředitelé, jak tomu v nedávné době bylo v čele policie. Takže pokud pan ministr chce mít méně ředitelů škol, bude muset snížit počet škol.

Ministrovi Bekovi právě o to jde. Asi se mu zdá, že máme příliš mnoho škol…

Jak jsem uváděl, nechci se vyjadřovat ke školské problematice obecně, neb k tomu nemám dostatek znalostí či praxe. Jako historik však vím, jaký boj byl od druhé poloviny 19. století sváděn o to, aby v malých obcích vznikaly české obecné školy. Tehdejší čeští politici moc dobře věděli, že vzdělanost je jedním z nejdůležitějších prvků pro národní existenci a snažili se ji prosadit, často bez ohledu na náklady. Uvědomme si, že většina oněch obecných škol byla postavena z místních rozpočtů, občas s nějakou dotací z vyšších míst či se sponzorským darem. Přičemž tyto školní budovy leckde slouží dodnes.

Možná nejde ani tak o školy, ale spíše o vysoký počet řídících pracovníků…

K tomu počtu řídících pracovníků se vyjádřím později. Ale i v minulosti, pokud vznikla škola, bylo nutné jmenovat řídícího pracovníka. Dokonce i v malotřídkách s počtem učitelů, které bylo možné spočítat na prstech jedné ruky, byl jeden z nich řídícím. Jak se říká, pokud jedou dva na koni, vpředu může sedět pouze jeden. Nemám praktickou zkušenost, ovšem informace o neustálém přetěžování školských pracovníků nesmyslnou administrativou se objevují v médiích pravidelně. Buď tedy jde o dezinformace a pan Foltýn by měl konat, nebo jsou pracovníci škol opravdu přetěžováni úřednickou agendou.

Mimochodem, když už padlo to příjmení, nevíte, kam se nám „strako“ poděl? Tolik důležitých vládních akcí a témat na vysvětlení, a ticho po pěšině. No, možná už je vyřešeno, jak řekl Pavel Landovský v nezapomenutelné majorské roli: „Pán generál, svině jsme pobili…“

Něco jste nakousl ohledně řídících pracovníků. Určitě máte v rukávu nějakou kartu, nějaké srovnání….

Nedělejte ze mne falešného hráče s esem v rukávu. Ale srovnání bych měl. Pan ministr se podivuje nad asi velkým počtem řídících pracovníků, na čtrnáct učitelů je jeden ředitel. Pojďme se podívat do Poslanecké sněmovny. Ta má v současné době celkem 18 výborů a v čele každého stojí předseda. Máme 200 poslanců a 18 předsedů výborů, takže počítejme spolu s Lelíčkem – a kolik je poslanců na jednoho předsedu. Pan ministr je moje generace, tento výpočet by mohl zvládnout sám. Pomohu mu, je méně poslanců na jednoho předsedu výboru než učitelů na jednoho ředitele.

Dobře, ale za tuto situaci ministr Bek přece nemůže...

Já vím, stejně tak nemůže za to, že pan Foltýn ve své původní funkci na Hradě má jen dva podřízené, takže to je přímo skandální poměr pro tabulkové místo plukovníka. Znám několik plukovníků, kteří v roce 1990 veleli divizi, tedy asi 8000 vojáků. Tehdy jeden plukovník na 8000 podřízených, o pětatřicet let později jeden plukovník na dva podřízené. Pokrok se prostě nedá zastavit, zvláště když jde o prachy pro spřízněné duše.

Ale zpátky k panu ministrovi. Na jeho ministerstvu bylo v roce 2022 zaměstnáno asi 2175 pracovníků, novější data jsem nenašel. Podíváte-li se na organizační strukturu ministerstva, tak zjistíte, že zde působí 145 šéfů – sekcí, odborů, oddělení, kabinetů. A kolik vám vyjde počet pracovníků na jednoho šéfa? Podotýkám, že onen celkový počet pracovníků je včetně školské inspekce, která má své další šéfy a šéfíky, takže počet pracovníků na ministerského šéfíka bude nižší. No, kolik vám vyšlo?

Přesně 15 pracovníků na jednoho šéfa...

A jak říkám, v reálu to je méně, jelikož by bylo třeba odečíst pracovníky inspekce. Obecně tedy lze říci, že přímo na ministerstvu pana Beka je velmi podobný počet pracovníků na jednoho řídícího jako na oněch jím kritizovaných školách. Pan ministr je původním povoláním sociolog hudby, takže abych se vyjádřil jemu srozumitelným jazykem: „Něco nám tu nehraje!“