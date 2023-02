Mír je kódové slovo pro fandění Kremlu?! Vyoral zlomil hůl nad Dolejším: On je kódové slovo pro idi*ta

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Podle komentátora je dovolená generála Pavla to nejlepší, co může dělat. Také se trefoval do filozofa Karla Dolejšího za jeho tvrzení, že kdo chce mír, chce ve skutečnosti válku. Podle Vyorala by si Dolejší a jemu podobní „v případě našeho ostrého zapojení do války nadělali do kalhot“. A pokud jde o útoky na Seymoura Hershe a jeho odhalení ohledně Nord Streamu, osobní a nikoliv faktické útoky vnímá jako ukázku toho, že Hersh uhodil na hlavičku.

Petr Pavel obvolal své budoucí kolegy prezidenty a nyní si vzal týden dovolenou. Souhlasil byste s tím, že nicnedělání je vlastně u Petra Pavla to nejlepší, co může udělat?

Naprosto. Jinak zatím téměř cokoliv, co dělá – zřejmě výhradně dle notiček operativce amerických zpravodajců Petra Koláře, případně kamarádů z NATO – je zcela evidentně v rozporu se zájmy České republiky a jejích občanů. Tedy nás.

Filozof Karel Dolejší tvrdí, že ti, kdo chtějí mír, tak chtějí ve skutečnosti válku. To už začíná připomínat Orwella až příliš doslovně. Proč myslíte, že takoví lidé mají problém věřit, že je mírové řešení možné?

Novinářská legenda Seymour Hersh zveřejnil, že za útokem na plynovod Nord Stream 1 jsou Američané a Norové. Informace pocházejí od „zdroje seznámeného s plánováním operace“. Na Hershe už se spustil povyk. Ale zatím to nevypadá, že by někdo věcně kritizoval to, co Hersh zveřejnil, jen jeho příklon ke „konspiračním teoriím“ a že čerpá jen z jednoho zdroje. Co si o tom myslíte?

Nečetl jsem text Hershe, nicméně když se zamyslíte, v čí prospěch ona operace proběhla, pak z toho mnohem pravděpodobněji než Rusko, jak nám bylo vnucováno mediálním a politickým mainstreamem, vychází právě USA. To je realita. A pokud zatím Hershovi kritici bez protiargumentů napadají jeho osobu a ne zveřejněný text, tak se zdá, že uhodil na hlavičku.

Andrej Babiš nakonec z politiky nezmizí. Naopak vystartoval vůči předsedům SPD a ČSSD. Má pravdu, když říká, že dotyční zradili své voliče? A není to spíš snaha dostat veškerou opozici pod jednu vlajku, a to Babišovu?

Všichni politici se snaží pod svou vlajku dostat co nejvíce voličů. Babiš není výjimkou. Nicméně v rámci právě proběhlé prezidentské volby, kdy menší zlo je sice pořád zlo, ale taky pořád menší a kdy zkrátka a dobře tak jako v životě musíme hrát s kartami, které máme v ruce, SPD a ČSSD jen ukázaly svou pravou tvář. Že je SPD z velké části byznysový projekt pana Okamury, zřejmě tuší většina z nás. Nyní však Okamura ukázal, že onen politický byznys je pro něj víc než stanoviska a zásady, ke kterým se jinak hlásí, případně že je jen obyčejnou takzvanou řízenou opozicí.

A že ČSSD ovládla levicově-liberální křídlo euroamerických lokajů, je myslím zřejmé už delší dobu. Ostatně stejně jako drtivou většinu nejviditelnějších politických subjektů včetně ODS, KDU-ČSL, Pirátů, STANu, TOP 09, Svobodných… A ano, je to zrada na původním voličském elektorátu. Nyní je tedy prakticky skoro jedno, jakou z těchto stran volíte. Bohužel. Dostanete vždy stejný výsledek. Prorežimně konformní, rektálně alpinistický vůči Bruselu, Berlínu a Washingtonu.

Vláda se chlubí, jak snížila závislost na ruském plynu. Vzhledem k tomu, že už není, jak by k nám tento plyn proudil, nebyla nám závislost snížena? Kromě toho, z Německa přicházejí zprávy, že ani pokles ceny plynu na burze podniky nedonutí udržovat výrobu v Německu. Měla by teda vláda zveřejnit, za jakou cenu jsme se „zbavili“ ruského plynu?

Za jakou cenu a s jakými důsledky. Navíc si myslím, že většina lidí s ruským plynem problém nemá. Tím spíš pokud by šlo skutečně do tuhého. Navíc, jak sám píšete, co se týká „zásluh“, tak nejde o vyústění vládních činů, ale zločinů zpoza moře.

Další novinkou je video instruktora střelby Jana Šafaříka, kterému přijde, že válka na Ukrajině je pračka na peníze. Také říká, že Ukrajinci mají obrovské ztráty,

Že je válka na Ukrajině mimo jiné pračkou na peníze, výnosným podnikem vojensko-průmyslového komplexu USA, případně jeho zkapalněného plynu, přesunem peněz z kapes evropských daňových poplatníků do kapes ukrajinských papalášů, eskalátorem migrace či černého trhu se zbraněmi, a tak dále, je myslím jasné jak facka či flákanec. Co se týká sktruktury velení a ztrát, nemůžu soudit. Nemám tyto údaje.

Na jednu stranu ukrajinský režim se drží poměrně dlouho. Jakkoliv má mikináč Zelenskyj stejnou podporu „semknutého“ západního politického a mediálního mainstreamu jako toho času záškolačka Gréta. Na stranu druhou už rok slyšíme prakticky každý den, že Rusko, jeho armáda, jeho rozpočet, jeho všechno krvácí a zbývá mu už „konečně“ poslední chvilka. A naopak, že na hrdinné a křišťálově čisté ukrajinské straně – nejzkorumpovanější v Evropě – je všechno tip ťop. Uvědomělí pologramoti a svazáci z mediálního mainstreamu ze sebe dělají jen šašky stejně jako za Hry na covid.

V poslední době je slyšet výkřiky, jak je hrozné, že na olympiádu budou připuštěni ruští sportovci, ačkoliv nebudou pod vlajkou Ruska. Brání snad někdo těm, komu jejich přítomnost vadí, se na olympiádu nedívat?

Mám pocit, že ony výkřiky jsou do tmy, protože myslím, že ruští sportovci se stejně olympiády nakonec nebudou moci zúčastnit. Neustále mě fascinuje, že těm, kteří jsou pohoršeni nyní prakticky výjimečnou účastí ruských sportovců na některé ze sportovních událostí, toho času nevadila účast amerických sportovců, když USA prováděli invaze do Afghánistánu, Iráku, Libye, Srbska a dalších desítek suverénních států po celém světě, a to bez jakéhokoliv pádného důvodu. Někteří jako Dominik Hašek, který si nyní hraje na posledního spravedlivého, pak dokonce u oněch agresorů bez mrknutí oka vydělávali miliony dolarů.

