Náhubek pro národ od Hamáčka. Verdikt novinářky si šéf ČSSD nedá za rámeček

Pojďme na nekonečné téma – dezinformace. Jsou lidé podle vás tak snadno oblbnutelní?

Jsou. Víte, kolik lidí už bez přemýšlení převzalo ta prázdná hesla o „dezinformačních médiích“, o „důchodcích, co ničemu nerozumějí“, o „rozdělování společnosti“ a nyní nově o „klimatické krizi“? Hlavně mladí lidé věří dezinformační kampani, která se na ně valí ve školách, v rámci různých takzvaných školení mediální gramotnosti, v liberálních médiích i skrze různé další multiplikátory-influencery. Celá generace už věří tomu, že se s kritiky nemá smysl bavit.

Anketa Schvalujete působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 10670 lidí

Nechtějí poslouchat argumenty nebo nepříjemná fakta, naučili je vnímat starší generaci jako někoho, koho poslouchat nemají. Věří tomu, že když si jejich rodiče nebo prarodiče přečtou nějaký e-mail od svých přátel, ani nepoznají, co je pravda. Vůbec se nezeptají sami sebe, jestli to třeba není naopak. Jestli to nejsou oni, kdo jsou permanentně oblbováni. Nevěří svým rodičům, protože je před nimi varovali. Ignorují média, která jiní lidé prohlásí za „dezinformační“, což je takové to moderní označení nových pro „štvavé vysílače“, kterých se bál i komunistický režim.

Strach z informací měl a má každý nedemokratický režim, především z té režimem neupravené pravdy. Jsou poslušní. Chytají se hesel bez obsahu. Nás strašili Západem, dnes je straší Ruskem. Pořád čekám na nějaký důkaz, který to potvrdí. Při takovém množství „dezinformačních kampaní“ by se snad už pomalu nějaký konkrétní případ mohl najít. Pořád nic. Stejně jako to lomení rukou nad „rozdělováním společnosti“ je zajímavé. Většinou přichází od těch, co sami velmi agresivně rozdělují společnost na za a) ty se správnými názory, a za b) na ty, se kterými se nejen nebaví, ale rádi by je nějak ze svého okolí nebo politiky odstranili. Chtějí společnost jednoho názoru, protože nejsou schopní akceptovat svobodu slova jiných.

Co říkáte na dnešní klimatologické aktivity mladých? Zezelenala ČT?

Klimatologie je věda, která se zabývá fakty. Je samozřejmě potřeba životní prostředí chránit, a to celosvětově. Nebudeme používat plastová brčka, a na druhé straně zeměkoule nám budou naším směrem vypouštět jedy do ovzduší a oceánu? To, co nám jako slušně zafinancovaný a profesionálně provedený marketingový projekt předkládá pod značkou „Greta“ skupina velmi vlivných a propojených lidí, je nebezpečný, nezodpovědný a v podstatě velmi povrchní ekopopulismus. Tahle skupina blízká liberálům, někdo jí nazval podle mě přesněji „mezinárodní socialistická síť“, se snaží šířit strach a paniku z blížící se „klimatické katastrofy“, aby tak získala společenský – přes jimi přímo i nepřímo řízené neziskovky – a politický mandát k uskutečnění svých cílů.

Takto se podařilo při posledních volbách v Německu prosadit vítězství Zelených. Protože velká část voličů neřeší politiku ani detaily, stačí jim chytlavá a logický znějící hesla. Pokud jim někdo chvíli tvrdí, že nás čeká brzká klimatická katastrofa neuvěřitelných rozměrů, a vzápětí jiný nabídne, že to vyřeší, nepřemýšlejí nad fakty a zvolí raději svého budoucího záchrance. Fungovalo to jinde, takže i u nás se před dalšími volbami roztrhne pytel s městy a obvody, kde budou páni radní vyhlašovat klimatickou krizi a rozdávat letáky na demonstracích „za záchranu klimatu“. Ve vytváření strachu z blízké klimatické katastrofy jim budou i nadále vydatně pomáhat ideologicky spřízněná média. To je vlastně i odpověď na druhou část vaší otázky.

Co říkáte na přetahování mezi ČSSD a ANO? A kdo koho vláčí? Prezident Babiše, Babiš Hamáčka?¨

V poslední době se ta taktika odumírající ČSSD příliš často opakuje, ale funguje: Jejich ministr musí odejít. Navrhnou nového kandidáta, o kterém vědí, že nebude schválen. Tváří se následně překvapeně, že nebyl schválen, ale tváří se ublíženě a na svém kandidátovi trvají. Vytvoří tak na několik týdnů patovou situaci, kdy se o ně zajímají média, pan Hamáček může pronášet proslovy o tom, jak je potřeba zachránit demokracii a doufat, že se to v příštích volbách nějak projeví v jeho prospěch. Nedivila bych se, kdyby se – ale až ke konci volebního období – postavil na nějaké další Letné na tribunu a pokusil se panu Fialovi ve finále překazit jeho sen o premiérském křesle.

Pan premiér má asi nějaký důvod, proč tohle divadlo neukončí, a musíme to tedy respektovat. Pozitivní na tom je to, že už takhle sociální demokraté za vedení pana Hamáčka dokázali naštvat i dost svých vlastních voličů. Pro mě osobně je fungování pana Hamáčka ve funkci ministra vnitra a s tím související politizace jeho resortu mnohem větší průšvih, než cokoliv jiného.

Když jsem si přečetla takzvanou Souhrnnou situační zprávu o projevech nenávisti, kde už Hamáčkovo ministerstvo natvrdo zavádí terminologii „předsudečná nenávist“, za kterou chce občany České republiky vyšetřovat, došlo mi, že ta nová padesátá léta jsou naprosto reálná. Platforma pro pronásledování lidí za projevení jejich názorů je připravena.

Ta zpráva Hamáčkova ministerstva je nejen ostudná svojí povrchností, ale zároveň hrozivá tím, jak tu terminologii padesátých let připomíná. Chápu její text tak, že nepřítelem Ministerstva vnitra vedeného Hamáčkem je SPD. Poslanci by měli takovou situaci řešit, je to ohrožení naší demokracie. Víc, než cokoliv jiného. Policie musí být nezávislá, stejně jako soudy.

Moje obavy dokazuje koneckonců i poslední vývoj, kdy se Hamáčkova policie snaží kriminalizovat projevený politický názor poslankyně SPD, paní Maříkové. Pokud kvůli tomu nejdou lidé demonstrovat do ulic za odchod ministra vnitra, tak si za tu přicházející totalitu můžeme sami.

Ve zprávě se hovoří dokonce i o vlastencích skoro jako o náccích... Kdo jsou podle vás ti skuteční „náckové“? Není to právě „zahnědlý“ Pravý sektor na Ukrajině? Nebo místní posedlost neustále někoho šmírovat, kontrolovat, předvolávat a pak nechat umlčet? Zatím naštěstí jen třeba elektronicky...

Jak jsem již zmínila, je to celé psané tak, aby vznikl dojem, že největším nebezpečím, které této zemi hrozí, je – vedle svobodného projevu negativních názorů ze strany občanů – demokraticky zvolená parlamentní strana SPD. Je to plné strašení špatnými názory, stupidních ideologických frází a nepodložených domněnek. Něco jako, že „xenofobním politikům, aktivistům a dezinformačním médiím se nadále dařilo rozdělovat společnost”, to zní jako politický manifest frustrovaného ideologa a nikoliv zpráva nezpolitizované a nezávislé policie. Nechápu, že to někomu není osobně trapné používat tenhle krystalický a už dávno zprofanovaný termín takzvané liberální propagandy. Není to o nic lepší, než tehdejší bolševické „kdo pracuje, posiluje světový mír“.

Ono už v úvodu tohle literární dílko začíná skandálním kolektivním obviněním členů parlamentní politické strany, když autor beze studu prohlásí, že: „Volby do Evropského parlamentu ukázaly jasnou dominanci hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura mezi xenofobně laděnými subjekty. Hnutí jednoznačně upozadilo tradiční extremistické strany.“ Uplatňuje se zde jakási kolektivní vina všech členů jedné politické strany, které obviňuje z toho, že se stali extremističtější, než „tradiční extremistické strany“. Naproti tomu o anarchistech se zmíní jen jednou strohou větou s tím, že „bylo zahájeno líčení v kauze Fénix II“. Stejně jako informace, že „pokračoval soud s Dominikem Kobulnickým, který čelí obžalobě z přípravy teroristického útoku“.

Anketa Jsou události srpna 68 a srpna 69 stále pro český národ traumatem? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 8242 lidí

Ta zpráva na mě dělá dojem, že byla napsaná tak, aby vyvolala pocit, že „nejhorší je SPD“. Všechno ostatní je omáčka, aby to nevypadalo až tak moc blbě. Píše se sice o tom, že se „pravicově extremistické strany ve sledovaném období orientovaly hlavně na vztahy se zahraničními kolegy,“ ale hned se dozvíme, že témata těm ošklivým extremistům přebíralo ještě víc „progresivnější a efektivnější SPD“. Logicky z toho důvěřivý čtenář usoudí, že když je někdo „progresivnější a efektivnější“ než pravicově extremistické strany, tak je to už opravdu hodně extrémní strana. Nikde jsem nenašla, z jakých faktů studie vychází. Takhle to pokračuje dál. Sice se píše dál o úplně jiných stranách, jako jsou DSSS a Národní demokracie, ale jak to jde, hned toho autor využije k tomu, aby zmínil, že i tito „už se vůči Okamurovi vyhranili“. Takže to můžeme chápat tak, že i ti největší extremisté s Okamurou nechtějí mít nic společného.

Dva incidenty jsou ve zprávě v souvislosti s SPD zmíněny tak, že to dělá dojem, že je za ně zodpovědná. Jeden muž na shromáždění SPD údajně hajloval, ale s obviněním nesouhlasí, vše půjde před Obvodní soud pro Prahu 1. Takže to může nakonec být úplně jinak. Presumpci neviny by měli zrovna na Ministerstvu vnitra brát vážně. Tato událost by měla být ve zprávě Ministerstva vnitra zmíněna v souvislosti s SPD jen tehdy, pokud by bylo prokázáno, že za tím neprokázaným hajlováním stál její člen.

Dále se prý nějaká žena „viditelně ozdobila přívěšky s neonacistickou tématikou“. Akce byla veřejná a nikde není uvedeno, jestli se jednalo o členku SPD. Stejná provinění naopak zvládl na nějakém mezistátním utkání jeden jediný muž – hajloval a používal neonacistickou symboliku. Hledala jsem ve zprávě zmínku o sportovním klubu, který se nám takto zradikalizoval, ale není tam nic.

Říká se, že by dnešní propagandě měl závidět i Goebbels? Co vy na to?

Toho už dnes mnozí dávno překonali. Vrátím se k tomu zatím úspěšnému pokusu zavést „předsudečnou nenávist“. Zatím nejhorší a nejnebezpečnější, ideologický a především politický náhubek, uměle vytvořený termín, který se najednou objevil v rejstříku policie za ministrování pana Hamáčka. Lidé možná nebudou odsouzení, ale zatčení a vyšetřování policií na zničení kariéry a dobré pověsti stačí.

Lidé budou mít strach a nebudou si jistí, co vlastně ještě smí říct. Nebudou se bránit už ani verbálně. Podsouvání názoru autora zprávy, že „tuzemské i zahraniční zkušenosti ukazují, že tolerování verbálních nenávistných projevů vede k tomu, že přerostou ve fyzické násilí“, není ve zprávě ničím podložené. Existuje nějaká nezávislá studie? Jaké zkušenosti a s jakou skupinou obyvatel má na mysli? Asi nám z ministerstva vzkazují, že když ty lidi, co nadávají, včas zavřeme, zamezíme tomu, že by mohli jednou někoho napadnout.

Na druhou stranu, když dnes někdo oznámí člověka, který ho ohrožuje, policie neudělá většinou nic s tím, že se zatím nic nestalo. Asi není čas, protože podle zprávy se „orgány činné v trestním řízení... stále častěji zabývají projevy předsudečné nenávisti osob, které... často ani netuší, že se svými výroky či činy dopouštějí trestné činnosti“! Nejsem právník a tak o žádném trestném činu „předsudečné nenávisti” také nevím. Nenávist navíc nemůže být trestný čin, protože je to emoce. Emoce se ovládat nedá a většinou je něčím vyvolána. Neřešit důvod této emotivní reakce, ale trestat důsledek, to je nenormální.

Když lidem zakážete říkat, co si myslí, neznamená to, že si budou myslet něco jiného. Jen jim omezíte svobodu slova. To chceme? Chceme, aby Ministerstvo vnitra označovalo „vlastenectví a konzervatismus“ za „rasistické a xenofobní výroky“ a dovolilo si politickou „diskusi nad palčivými společenskými otázkami“ označit za „kontroverzní záměr“? Tohle je opravdu nebezpečné a bojím se, že tím to ani nekončí.

autor: Václav Fiala